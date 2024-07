US-Raketen in Deutschland

Die USA haben angekündigt, dass sie in Deutschland Langstrecken stationieren wollen, die weit nach Russland schießen können. Über Putins Reaktion auf diese Eskalation der USA titelt die Spiegel mit den Worten "Russische Aggression".

1987 wurde nach der Krise um die sowjetischen SS-20 und die US-Pershing-Raketen der INF-Vertrag unterzeichnet, der bodengestützte Kurz- und Mittelstreckenraketen verboten hat. Der Vertrag war für die europäische Sicherheit entscheidend, weil die Stationierung solcher Raketen die Reaktionszeit beider Seiten extrem verkürzt, was zu einem Atomkrieg aus Versehen führen kann, wenn eine Seite ein Radarsignal falsch interpretier und „auf den Knopf drückt“, weil sie einen Angriff der anderen Seite vermutet.

Die USA haben die atomaren Abrüstungsverträge inzwischen fast alle gekündigt. Den INF-Vertrag hat Präsident Trump im Jahr 2019 gekündigt. Russland hat darauf seinerzeit reagiert, indem es ein einseitiges Moratorium verkündet hat, keine solchen Raketen in Europa zu stationieren, solange die USA keine derartigen Raketen in Europa stationieren. Mehr Informationen über die früheren Abrüstungsverträge finden Sie hier.

Vor einigen Wochen haben die USA angekündigt, dass sie wieder bodengestützte, atomwaffenfähige Langstreckenraketen in Deutschland stationieren werden. Übrigens waren die Formulierungen interessant, denn die USA haben damals erklärt, sie hätten diese Entscheidung getroffen und die Bundesregierung hat danach erklärt, diese Entscheidung zu begrüßen.

So verhalten sich Kolonialmächte gegenüber ihren Satelliten, denn die US-Regierung hätte das ja auch zusammen mit der deutschen Regierung als gemeinsame Entscheidung verkünden können. Das ist nicht passiert, was zeigt, wie man in den USA über die Europäer denkt: Die USA entscheiden, die Europäer haben es zu begrüßen.

Natürlich war nicht zu erwarten, dass die heutige Bundesregierung mit ihrer explizit anti-russischen Haltung und ihrer Unterwürfigkeit gegenüber den USA (siehe beispielsweise die Sprengung der Nord Streams) etwas gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland einwenden würde, aber trotzdem zeigt die Art und Weise, wie das verkündet wurde, das wahre Verhältnis zwischen den USA und ihrem Vasallen Deutschland.

Nun hat Putin darauf reagiert. Der Spiegel hat darüber unter der Überschrift „Russische Aggression – Putin droht mit Antwort auf US-Raketen in Deutschland“ berichtet. Putin hat seine Reaktion in seiner alljährlichen Rede zum Feiertag der russischen Marine gehalten und ich übersetze hier den Teil der Rede, in dem es um die russische Reaktion ging.

Beginn der Übersetzung:

Wir nehmen die Ankündigung der US-Regierung und der deutschen Regierung zur Kenntnis, ab 2026 amerikanische Komplexe von Präzisions-Langstreckenraketen in der Bundesrepublik Deutschland zu stationieren.

Wichtige russische Regierungs- und Militäreinrichtungen, unsere Verwaltungs- und Industriezentren sowie die Verteidigungsinfrastruktur werden in ihrer Reichweite liegen. Die Flugzeit solcher Raketen, die in Zukunft auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden können, zu Zielen auf unserem Territorium wird etwa zehn Minuten betragen.

Gleichzeitig haben die USA im Rahmen von Manövern bereits die Verlegung von Typhon-Raketensystemen von ihrem Hoheitsgebiet nach Dänemark und auf die Philippinen geübt. Diese Situation erinnert an die Ereignisse des Kalten Krieges im Zusammenhang mit der Stationierung von amerikanischen Pershing-Mittelstreckenraketen in Europa.

Für den Fall, dass die USA diese Pläne umsetzen, werden wir uns als frei von dem zuvor beschlossenen einseitigen Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen betrachten, einschließlich der Erhöhung der Fähigkeiten der Küstenstreitkräfte unserer Marine.

Heute befinden wir uns in der Endphase der Entwicklung einer Reihe solcher Systeme. Wir werden bei ihrer Stationierung spiegelbildliche Maßnahmen ergreifen, wobei wir die Aktionen der USA und ihrer Satelliten in Europa und anderen Regionen der Welt berücksichtigen.

Ich möchte noch etwas anderes anmerken. Unsere Aufmerksamkeit gilt heute den wachsenden Spannungen, die von Washington im Zusammenhang mit den russischen strategischen Flügen geschürt werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass russische strategische Raketenträger nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion keine Luftpatrouillen weit von unseren Grenzen entfernt durchgeführt haben. Russland war damals der Meinung, dass dies nicht mehr nötig sei: Die Welt habe sich verändert und der Kalte Krieg gehöre der Vergangenheit an. Die USA reagierten jedoch nicht auf diese einseitige Geste des guten Willens und setzten ihre Patrouillen nahe unserer Grenzen fort.

Aus diesem Grund haben wir diese Flüge seit 2007 wieder aufgenommen. Das war die Reaktion auf die verstärkte Aktivität von strategischen und Aufklärungsflugzeugen der USA in Regionen der Welt, die für Russland sensibel sind. Diese Maßnahme zielt unter anderem darauf ab, die Sicherheit in der asiatisch-pazifischen Region zu gewährleisten.

Ende der Übersetzung



