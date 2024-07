Deutsche Medien verschweigen, dass israelische Angriffe an einem einzigen Tag 150.000 Menschen zur Flucht gezwungen haben

Humanitäre Katastrophe

Die deutschen Medien berichten so gut wie gar nicht über das wahre Geschehen in Gaza. Dass vor einer Woche an einem einzigen Tag 150.000 Palästinenser in die Flucht getrieben wurden, erfährt man in Deutschland nicht.

Seit der Eskalation des arabisch-israelischen Konflikts wurden fast 40.000 Palästinenser getötet und 100.000 verletzt. Nach UN-Angaben wurden fast zwei Millionen Menschen, das sind neun von zehn Bewohnern des Gazastreifens, aus ihren Häusern vertrieben, viele von ihnen mehrfach. Katastrophal ist die Lage auch in der humanitären Zone Chan Junis, aus der wegen der laufenden Bodenoperation der israelischen Truppen vor knapp einer Woche innerhalb von 24 Stunden 150.000 Menschen evakuiert werden mussten.

Der Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Unterkünften hat sich dadurch weiter verschärft. Zerstörte Häuser, verlassene Straßen und überfüllte Notunterkünfte (die oft auch noch von der israelischen Armee beschossen oder bombardiert werden) gehören zum Alltag der Menschen, die aus ihren Häusern fliehen mussten. Doch in den deutschen Medien herrscht darüber ein bemerkenswertes Schweigen.

Der Konsum deutscher Medien ist Zeitverschwendung

Ich sage immer wieder, dass man, wenn man zumindest ein bisschen was von dem erfahren will, was tatsächlich in der Welt passiert, keine deutschen Medien lesen darf. Das ist reine Zeitverschwendung.

Man sollte zumindest britische oder US-amerikanische Medien lesen, die zwar auch nicht gerade vorbildlich berichten, in denen man aber immerhin Hinweise auf das finden kann, was in der Welt wirklich passiert.

Im Gegensatz zu deutschen Journalisten haben einige amerikanische und britische Medien über die Situation in Chan Junis und die Flucht von 150.000 Menschen an einem einzigen Tag berichtet. Die Berichte sind allerdings meistens kurz und in Artikeln zu anderen Themen versteckt, Die ganze Tragödie und das Grauen, dem die Palästinenser ausgesetzt sind, versuchen sie nicht einmal zu vermitteln.

Über die Tatsache, dass die israelische Armee die ausgewiesene humanitäre Zone Chan Junis angegriffen hat und dabei letzte Woche an einem einzigen Tag 150.000 Menschen zur Flucht gezwungen hat, haben einige englischsprachige Medien berichtet. Ich habe das als Kurzmeldung gebracht und dann einige Tage abgewartet, um den deutschen Medien die Chance zu geben, doch noch zu berichten. Das haben sie nicht getan, die deutsche Öffentlichkeit soll davon nichts wissen.

Die Meldung kam ursprünglich von Aljazeera, wurde aber von der UNO bestätigt. Am Wahrheitsgehalt der Meldung gibt es also keine Zweifel. Übrigens haben deutsche Medien, anstatt über diese humanitäre Katastrophe zu berichten, lieber über die Rede von Netanjahu vorm US-Parlament berichtet, in der Netanjahu jede Art von Gräueltaten der israelischen Armee bestritten und sie als regelrecht humanitären Heilsbringer dargestellt hat.

Wenigstens ein bisschen Wahrheit in angloamerikanischen Medien

Ich zeige nun drei Beispiele für Berichte in englischsprachigen Medien.

CNN hat in einem langen Artikel über Netanjahus Rede vor dem US-Parlament in einem unauffälligen Absatz berichtet:

„Die fünf Leichen wurden entdeckt, nachdem Israel seine Offensive in Chan Junis wieder aufgenommen hatte. Die Vereinten Nationen schätzen, dass allein am Montag etwa 150.000 Menschen aus dem Gebiet geflohen sind, nachdem die israelische Armee die Evakuierung angeordnet hatte, was den Druck angesichts der knappen Lebensmittel- und Wasservorräte und des Mangels an Zufluchtsorten weiter erhöht.“

Die New York Times hat in einem Artikel mit der von der tatsächlichen Tragödie ablenkenden Überschrift “ Mindestens 30 Tote in Chan Junis innerhalb von 24 Stunden gemeldet ” immerhin kurz erwähnt:

„Nach Angaben der Vereinten Nationen sind allein am Montag, dem Tag des Beginns der neuen israelischen Offensive, 150.000 Menschen aus Chan Junis geflohen.“

Die BBC war noch am ehrlichsten und hat die Tragödie in der Überschrift “ Laut UN sind seit Montag 150.000 Menschen aus Chan Junis im Gazastreifen geflohen ” immerhin erwähnt. Da der Artikel jedoch mit einigen Tagen Verspätung erschienen ist, erweckte er den Eindruck, das sei in mehreren Tagen und nicht an einem einzigen Tag geschehen:

„Nach Angaben zweier UN-Organisationen sind seit Montag mehr als 150.000 Menschen aus der Stadt Chan Junis im Gazastreifen geflohen.“

Der (Ver)Schweigen der deutschen Medien

Der Spiegel und andere deutsche Medien haben die Tragödie verschwiegen, die Deutschen müssen ja nicht alles erfahren. Der Spiegel hat über die Ereignisse in Chan Junis in einem zynischen Artikel mit der Überschrift “ Strategiewechsel im Gazastreifen – Bombenteppiche statt Nadelstiche ” berichtet, in dem der Spiegel allen Ernstes behauptet, Israel habe bisher eine „vorsichtige Strategie gezielter Schläge” angewendet, die es nun wohl aufgebe.

Im letzten Absatz des Artikels kam folgende irreführende Formulierung:

“Mindestens 80 Menschen wurden dort seit Montag getötet und mehr als 200 verletzt. 150.000 Menschen befinden sich laut Uno auf der Flucht. Hilfsorganisationen befürchten, dass die Menschen in dem weiter zusammengeschrumpften Gebiet nicht mehr versorgt werden können. Mohamed Sakr, Sprecher des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis, sagte dem Sender »France24«: »Die Situation ist außer Kontrolle.« “

Der Spiegel geht wieder einmal ausgesprochen geschickt vor, indem er es so formuliert, dass seine Leser es so verstehen können, als seien im Gazastreifen insgesamt 150.000 Menschen auf der Flucht. Dass die UNO gemeldet hat, die israelischen Angriffe auf die humanitäre Zone Chan Junis hätten an einem einzigen Tag 150.000 Menschen in die Flucht getrieben, verschweigt der Spiegel bewusst.

Das ist die geschickte Strategie der deutschen Medien. Der Spiegel kann nun behaupten, er habe das ja erwähnt und es sei nicht die Schuld der Spiegel-Redaktion, wenn seine Leser zu blöd sind, zu verstehen, dass das an einem einzigen Tag passiert ist.

Daher wiederhole ich: Wer sich über Vorgänge in der Welt informieren will, darf seine Zeit nicht mit dem Konsum deutscher Medien verschwenden. Am besten wäre es, neben britischen und US-Medien (die immerhin ein wenig mehr berichten als deutsche Medien) auch noch russische, chinesische und arabische Medien zu konsumieren, wenn einen wirklichen Überblick haben möchte.

Aber deutsche Medien zu lesen, hat nur noch akademische Zwecke, denn irgendwann in der Zukunft werden Studenten Doktorarbeiten über die Techniken der Manipulation der öffentlichen Meinung durch Medien schreiben, in denen die deutschen Medien sicher eine zentrale Rolle spielen werden.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen