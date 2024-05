Viele Tote befürchtet

Am Sonntag wurde die russische Stadt Belgorod wieder Ziel eines Terrorangriffs, bei dem ein zehnstöckiges Wohnhaus von einer Rakete getroffen wurde und teilweise eingestürzt ist. Die Zahl der Opfer ist bisher unbekannt.

Am Sonntagmorgen wurde die russische Region Belgorod wieder Ziel eines ukrainischen Terrorangriffs. In Belgorod wurde ein zehnstöckiges Wohnhaus von einer ukrainischen Rakete getroffen und ist teilweise eingestürzt. Die Zahl der Opfer ist bisher unbekannt. Hier übersetze ich einen Bericht aus dem russischen Fernsehen über den Vorfall und die Rettungsarbeiten.

Beginn der Übersetzung:

Die Rettungsaktion in Belgorod dauert an

Die Rettungsarbeiten am Ort der Tragödie dauern an. Möglicherweise befinden sich noch Menschen unter den Trümmern. Im Moment ist bekannt, dass 9 Menschen gestorben sind, 19 sind in Krankenhäusern. Aus Belgorod berichtet unser Korrespondent.

Kräne heben Betonplatten an. Rettungskräfte und Freiwillige versuchen, schnell zu handeln. Die Zeit spielt gegen sie. Dennoch stoppen sie für eine Minute die Arbeit, in der Hoffnung, Stimmen unter den Trümmern zu hören.

Bisher wissen wir von zwei Dutzend Verletzten infolge dieses abscheulichen Verbrechens des ukrainischen Militärs. Dieser Wohnblock in Belgorod wurde gegen 11:40 Uhr getroffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde das Haus von einer Rakete vom Typ „Totschka U“ getroffen. Der Moment der Explosion wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Das Epizentrum der Explosion lag im Bereich des 3. Stocks. Die Sprengladung reichte jedoch aus, um den Block zum Einsturz zu bringen. 40 Wohnungen wurden zerstört. Wie viele Menschen sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, ist noch nicht bekannt.

Der Schauplatz ist stark verqualmt. In der Nähe der Feuerwehrautos sind Ärzte der Katastrophenmedizin im Einsatz. Auch ein Informationszentrum ist hier im Einsatz. Hier können die Bewohner des Hauses ihre Daten hinterlassen und den entstandenen Schaden an ihrem Eigentum melden.

Elena Bannikowa befand sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Küche. „Ich war bereits in den Flur gesprungen, in der Nähe des Badezimmers und der Toilette gab es keine Fenster, nichts. Und dann hörte ich eine Explosion. Das war’s und ich schrie. In der Wohnung wurden drei Räume beschädigt, die Eingangstür und die Tür vom Vorraum wurden herausgesprengt“, erinnert sie sich.

Leute der örtlichen Katastrophenschutzes und Freiwillige kamen fast sofort zu Hilfe. Die Menschen kamen aus den benachbarten Häusern. Es gelang ihnen, 16 Personen herauszuholen. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, arbeitete mit ihnen zusammen. Und in diesem Moment stürzte das letzte Teil des Daches des zehnstöckigen Gebäudes herab.

Drei Rettungskräfte wurden verletzt. Sie wurden mit Knochenbrüchen in Krankenhäuser gebracht. Alle Verletzten dieses ukrainischen Raketenangriffs wurden auch dorthin gebracht. Unter ihnen sind zwei Kinder, ein 16-jähriger Jugendlicher und ein zwei Monate alter Säugling. Er ist in einem ernsten Zustand. Auf Anweisung des Gesundheitsministers sind bereits Ärzte nach Belgorod gereist, um den Sanitätern zu helfen: Traumatologen, Chirurgen und Anästhesisten.

„Es gibt viele ältere und bettlägerige Menschen. Da war eine Babuschka, die überhaupt niemanden hat. Sie wird nur von den Behörden betreut. Wir haben sie den Mitarbeitern der Behörde übergeben, die sie weggebracht haben, sie saß im Rollstuhl“, sagt die Leiterin des Sanitätsdienstes des Cobra-Bataillons des Selbstverteidigungskräfte der Region Belgorod mit dem Rufnamen Bagira.

Die Bewohner der benachbarten Hauseingänge wurden evakuiert. Es besteht die Gefahr, dass das gesamte Gebäude einstürzt. Die Menschen wurden in Unterkünften untergebracht. Sie werden mit allem versorgt, was sie brauchen. Es gibt Kaffee, Wasser und was zu Essen. Die NGO „Heiliges Belogorod gegen Kinderkrebs“ hat begonnen, humanitäre Hilfe für die Opfer zu sammeln.

Das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation hat ein Strafverfahren wegen Terrorismus eingeleitet. Dabei geben die ukrainischen Kämpfer keine Ruhe. In der Stadt ertönen erneut die Sirenen. Das Signal wegen des drohenden Raketenangriffs unterbricht die Rettungsarbeiten, die Rettungskräfte gehen in einen Schutzraum.

Die Behörden bitten die Menschen, sich der Absperrung nicht zu nähern, denn eine Menschenansammlung kann zu einem weiteren Angriffsziel werden.

„Dass am Anfang Freiwillige, Passanten, Bewohner von Nachbarhäusern geholfen haben, macht sie absolut zu Helden. Andererseits denke ich, dass jetzt, da die Arbeit bereits professionell erledigt wird, physisch hier keine zusätzlichen Leute mehr benötigt werden. Die Aufgabe wird erfüllt, die Retter werden ihre Arbeiten durchführen, dann werden die Häuser begutachtet, und dann werden wir in Übereinstimmung mit dem Gutachten über das weitere Schicksal des Hauses entscheiden“, sagte der Gouverneur der Region Belgorod Wjatscheslaw Gladkow.

Die Staatsanwaltschaft der Region Belgorod hat eine Hotline eingerichtet, um Anträge entgegenzunehmen und all jenen Rechtsbeistand zu leisten, die durch den Beschuss der ukrainischen Streitkräfte ihre Wohnung verloren haben. Inzwischen wurde zusätzlich schweres Gerät an den Ort der Tragödie gebracht: Bagger, Kipper und Autokräne.

Rettungskräfte aus den benachbarten Schwarzerde-Regionen stehen bereit, um zu kommen und zu helfen. Die Rettungsaktion geht weiter.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen