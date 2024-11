Trump verklagt US-Medien, wird das auch für Deutschland Folgen haben?

Milliardenklage

Trumps Anwälte wollen eine Reihe von US-Medien auf Milliarden Schadenersatz für die unwahre und geschäftsschädigende Berichterstattung über Trump verklagen. Wenn Trump Erfolg hat, dürfte das auch für die deutschen Medien empfindliche Folgen haben.

Presse- und Meinungsfreiheit gehören zu den wichtigsten Gütern in freien und demokratischen Gesellschaften. Aber dass Medien im Westen im Grunde keinerlei Verantwortung für den Wahrheitsgehalt ihrer Artikel und Meldungen tragen, nutzen die inzwischen so dreist aus, dass es die Meinungsfreiheit einschränkt, denn wie sollen sich Menschen auf Basis von Medienberichten eine unabhängige Meinung bilden, wenn die Medien bewusst desinformieren und ihre Desinformationen nicht einmal dann richtig stellen, wenn sie unstrittig sind?

Das ungestrafte Lügen

Es geht hierbei nicht um Meinungen, denn ich bin für Meinungsfreiheit. In Kommentaren und Leitartikeln sollen die Medien schreiben, was sie wollen, das sind Meinungsäußerungen.

Aber in Artikeln und Beiträgen, die als Berichte über Tatsachen und Ereignisse präsentiert werden, über diese Tatsachen und Ereignisse ungestraft lügen zu dürfen, ist zu einem Problem geworden. Und das umso mehr, als gleichzeitig versucht wird, alternative Medien, die darauf hinweisen, durch Zensur und Sperrung von Konten mundtot zu machen.

Ich berichte ständig über derartige Fälle. Gerade erst habe ich über den ARD „Dopingexperten“ Hajo Seppelt berichtet, der sich im August zur Olympiade eine neue Horrorgeschichte über Russlands angebliche Manipulationen im internationalen Sport ausgedacht hat. Die ARD hat die Geschichte gerne genommen und zur Stimmungsmache gegen Russland genutzt. Die meisten deutschen Medien haben die Geschichte damals aufgenommen und darüber berichtet.

Darüber, dass Seppelt inzwischen eine Unterlassungserklärung unterschreiben und versprechen musste, seine Lügengeschichte nicht mehr zu verbreiten, haben die deutschen Medien jedoch nicht berichtet. Es gibt ungezählte Fälle, in denen die deutschen Medien die Unwahrheit berichten, aber hinterher nicht richtigstellen, wenn offensichtlich ist, dass sie unwahr berichtet haben. Einige willkürlich ausgesuchte Beispiele dafür finden Sie hier, hier, hier und hier.

Ich finde, es wäre an der Zeit, dass die Medien für diese bewusste Desinformation die Verantwortung übernehmen. Nochmal: Es geht mir nicht um Meinungen, mir geht es um Fälle, in denen die Medien unwahr berichten, bei den Lügen erwischt werden, aber keine Konsequenzen tragen müssen und ihre widerlegten Lügen oft nicht einmal richtigstellen.

Abgesehen von empfindlichen Geldstrafen wäre es das Mindeste, dass die Richtigstellung genauso prominent erfolgen muss, wie der unwahre Bericht. Wenn der Tagesschau also mal wieder ein „peinlicher Fehler“ unterläuft, müsste sie verpflichtet sein, in der Sendung genauso ausführlich über diesen Fehler zu berichten, wie sie zuvor über die Lüge berichtet hat. Das tut die Tagesschau aber nicht, sie gesteht ihre „peinlichen Fehler“ hinterher in einer Pressemeldung ein, die kein Mensch liest und über die die anderen Medien nicht berichten.

So desinformieren alle deutschen Mainstream-Medien ihre Leser und Zuschauer, die Tagesschau habe ich nur als Beispiel genannt.

Trump verklagt US-Medien

Ich bin sicher kein Trump-Fan, aber ich bin sehr dafür, dass die Mainstream-Medien korrekt berichten, was sie bei Trump nicht tun. Wenn es um Trump geht, dann betreiben die Mainstream-Medien reine Stimmungsmache und Hetze.

Nach seinem Erdrutschsieg bei den US-Wahlen wird Trump in den USA alle Macht bekommen, denn die Republikaner haben die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments, die Verfassungsrichter sind mehrheitlich auf Linie der Republikaner und natürlich wird Trump auch die Macht über das für juristische Fragen so wichtige US-Justizministerium inklusive Staatsanwaltschaft und FBI bekommen.

Daher sollte man es ernst nehmen, wenn Trump nun beginnt, diejenigen US-Medien auf Schadenersatz zu verklagen, die in ihren Berichten am dreistesten Unwahrheiten über Trump verbreitet haben. Darüber hat der britische Guardian berichtet, in dessen Artikel man an den Formulierungen erkennen kann, dass man es auch beim Guardian nicht lustig findet, dass Medien in Zukunft vielleicht für ihre dreistesten Lügen zur Verantwortung gezogen werden können.

Sollte Trump mit seinem Vorgehen Erfolg haben, könnte sich das auch auf deutsche Medien auswirken, die viele unwahre Berichte über Trump gerne übernommen und später auch dann nicht richtig gestellt haben, als klar war, dass sie unwahr waren.

Ich übersetze nun den Artikel des Guardian über Trumps Klagen.

Beginn der Übersetzung:

Trump verklagt Medien, die seiner Meinung nach gegen ihn voreingenommen sind, auf Milliarden

Der designierte Präsident verschärft seine seit langem bestehende Medienfeindlichkeit durch Klagen gegen die New York Times, CBS und andere

Nur noch zwei Monate bis zur Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus und der gewählte Präsident und verurteilte Schwerverbrecher hat mit einer Reihe von Klagen gegen Medienunternehmen und Verlage, die ihm gegenüber kritisch eingestellt waren, den Kampf gegen das Gesetz aufgenommen.

Die Klagen kommen inmitten wachsender Befürchtungen darüber, was eine zweite Amtszeit Trumps für die Pressefreiheit bedeuten würde, da Trump seine seit langem bestehende Feindseligkeit gegenüber den Medien, die er in seiner Siegesrede letzte Woche als „das feindliche Lager“ bezeichnete, noch verstärkt.

Am Donnerstag enthüllte die Columbia Journalism Review, dass Trumps Anwalt Edward Andrew Paltzik nur wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl ein Schreiben an die New York Times und Penguin Random House gerichtet hat, in dem er 10 Milliarden Dollar Schadenersatz für Trump-kritische Artikel fordert.

Das Schreiben reiht sich ein in eine Reihe von frivolen Klagen gegen andere Medienunternehmen, die Trump beschuldigt hat, ihn politisch ins Visier zu nehmen.

In dem Schreiben, das CJR eingesehen hat, werden die Autoren von Artikeln Peter Baker, Michael S. Schmidt, Susanne Craig und Russ Buettner wegen „falscher und verleumderischer Aussagen“ über Trump verklagt, und es wird hinzugefügt, dass die New York Times ein „vollmundiges Sprachrohr der Demokratischen Partei“ sei, das „Verleumdungen im großen Stil gegen politische Gegner“ betreibe.

Laut CJR wird in dem Schreiben auf zwei konkrete Artikel von Buettner und Craig verwiesen, die sich auf ihr jüngstes Buch „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success“ beziehen. Der Brief verwies auch auf einen Artikel von Baker vom 20. Oktober mit dem Titel „For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgement“ sowie auf einen Artikel von Schmidt vom 22. Oktober mit dem Titel „As Election Nears, Kelly Warns Trump Would Rule Like a Dictator“, berichtete CJR.

In dem an die New York Times gerichteten Schreiben wird dem Blatt vorgeworfen, es verfolge „die Absicht, die weltbekannte Marke Trump, die von den Verbrauchern seit langem mit Exzellenz, Luxus und Erfolg in der Unterhaltungsbranche, im Gastgewerbe und im Immobiliensektor sowie in vielen anderen Bereichen in Verbindung gebracht wird, zu diffamieren und zu verunglimpfen sowie ihn als Kandidaten für das höchste Amt in den USA fälschlicherweise und böswillig zu diffamieren und zu verunglimpfen“.

Als Antwort auf den Brief verwies die Zeitung Paltzik wegen der Anschuldigungen gegen Buettner und Craigs Buch an Penguin Random House und erklärte, sie stehe zu ihrer Berichterstattung, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber CJR.

CJR berichtet weiter, dass die Anwälte von Chris LaCivita, dem Co-Chef von Trumps Wahlkampagne, am 5. November einen Brief an das Daily Beast schrieben und das Blatt aufforderten, seine Artikel zu korrigieren, in denen behauptet wurde, LaCivita habe 22 Millionen Dollar für Trumps Wiederwahl gesammelt.

Als Reaktion auf den Brief fügte das Daily Beast seinen Artikeln eine redaktionelle Anmerkung hinzu, in der es heißt: „Nach einer weiteren Überprüfung der FEC-Aufzeichnungen beträgt die korrekte Summe 19,2 Millionen Dollar. The Beast bedauert den Fehler. Der Artikel wurde auch aktualisiert, um klarzustellen, dass die Zahlungen an LaCivitas LLC und nicht an LaCivita persönlich gingen.“

Dennoch war die Notiz für Trumps Kampagne unzureichend. In einem juristischen Folgebrief an das Blatt heißt es, die Notiz „ändert nichts an der Gesamtaussage der Geschichte, in der Herr LaCivita als betrügerischer Einnehmer von Wahlkampfgeldern zu seinem persönlichen Vorteil dargestellt wird, und dass er deswegen kurz davor war und ist, ‚gefeuert‘ zu werden“.

„Diese gesamte Darstellung ist völlig falsch und das Ergebnis einer böswilligen und unverantwortlichen Berichterstattung des Daily Beast“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Neben der New York Times, Penguin Random House und dem Daily Beast haben Trump und seine Wahlkampfanwälte auch CBS News verklagt und in einer Klage im vergangenen Monat behauptet, das Interview mit Kamala Harris in 60 Minutes vom 7. Oktober sei redaktionell bearbeitet worden und stelle somit eine „Wahlbeeinflussung“ dar.

In der 19-seitigen Klageschrift werden 10 Milliarden Dollar Schadenersatz gefordert und CBS beschuldigt, „alles zu tun, damit Kamala gewählt wird“. Außerdem wird dem Sender „parteiische und unrechtmäßige Beeinflussung der Wähler durch böswillige, trügerische und erhebliche Nachrichtenverzerrung“ vorgeworfen.

In seiner Antwort bezeichnete CBS die Klage als „völlig unbegründet“, bestritt, dass das Interview bearbeitet wurde, und versprach, sich „energisch“ gegen die Klage zu verteidigen.

Etwa zur gleichen Zeit beschwerte sich Trump bei der Bundeswahlkommission über die Washington Post und beschuldigte sie, illegale Sachspenden für Harris‘ Kampagne geleistet zu haben. Die Washington Post, die sich in diesem Jahr auf Anweisung ihres milliardenschweren Eigentümers Jeff Bezos, der Trumps Wiederwahl später als „außergewöhnliches politisches Comeback“ bezeichnete, weigerte, einen politischen Kandidaten zu unterstützen, bezeichnete die Vorwürfe als „unangemessen“ und „unbegründet“.

Als Reaktion auf Trumps Wiederwahlsieg und seine wiederholten Angriffe gegen Journalisten hat das Committee to Protect Journalists Trumps Drohungen gegen die Presse als „klare und direkte Gefahr für die Medienfreiheit“ bezeichnet.

„Das medienfeindliche Klima, das während Donald Trumps erster Präsidentschaft entstanden ist und das sich voraussichtlich auch in seiner bevorstehenden zweiten Amtszeit fortsetzen wird, stellt eine große Gefahr für die Medien innerhalb und außerhalb des Landes dar“, so das CPJ.

Wie das CPJ veröffentlichte auch Reporter ohne Grenzen nach Trumps Wahlsieg eine ähnliche Erklärung: „Ein Angriff auf die Presse ist in Wirklichkeit ein Angriff auf das Recht der amerikanischen Bürger auf Information. Trumps neue Regierung kann und muss ihren Ton gegenüber den Medien ändern und konkrete Schritte unternehmen, um Journalisten zu schützen und ein Klima zu schaffen, das robusten und pluralistischen Nachrichtenmedien förderlich ist.“

Ende der Übersetzung



