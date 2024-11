„Dopingexperte“ Seppelt von der ARD musste Unterlassungserklärung unterzeichnen

Propaganda

Im August berichtete der selbsternannte "Dopingexperte" Hajo Seppelt von der ARD in der Sendung Sportschau über einen angeblichen Korruptionsskandal beim Fechtsport. Natürlich war wieder Russland schuld. Nun musste Seppelt eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, weil seine Geschichte unwahr ist.

Diese Meldung ist schon einige Tage alt. Ich habe mit einem Artikel darüber abgewartet, weil ich sehen wollte, ob und wie die deutschen Mainstream-Medien darüber berichten. Erwartungsgemäß haben sie nicht darüber berichtet, dass eine weitere anti-russische Horrorgeschichte der ARD sich als Lüge erwiesen hat.

Der amerikanische Skandal

Während der Pariser Olympiade machte ein Skandal im Säbelfechten Schlagzeilen. Der Ursprung waren Streitereien im amerikanischen Fechtverband und im Mai berichtete die New York Times über Suspendierungen von Schiedsrichtern, weil zwei US-Säbelfechter behaupteten, Videos würden Zweifel an der Unparteilichkeit der Schiedsrichter belegen.

Hajo Seppelt, der seine Berufung darin sieht, Russland im Sport aller Todsünden zu beschuldigen und dafür von ARD offenbar gut bezahlt wird, bastelte auf Basis dieser US-amerikanischen Geschichte eine Doku über einen angeblichen Korruptionsskandal, an dem natürlich wieder ein Russe die Schuld tragen sollte. Dazu ließ Seppelt den ehemaligen Fecht-Schiedsrichter Marcus Schulz zu Wort kommen und das Machwerk wurde am 4. August in der ARD-Sportschau gezeigt. Marcus Schulz sprach dabei über den langjährigen Präsidenten des Internationalen Fechtverbands (FIE), Alischer Usmanow, der in seinen Jahren an der Spitze des Fechtverbandes ein System der Schiedsrichterbestechung installiert haben soll, so Marcus Schulz.

Die Geschichte machte Schlagzeilen und befeuerte die anti-russische Propaganda im Westen.

Usmanow wehrt sich erfolgreich

Doch Usmanow ist keiner, der sich so etwas gefallen lässt und daher verklagte er Seppelt wegen dessen im Grunde frei erfundener „Doku“, die nur auf ungeprüften und unbelegten Aussagen basierte. Hinzu kommt, dass der Name Usmanow in dem Skandal, um den es in den USA ging und den Seppelt als Aufhänger für seine Märchenstunden genutzt hat, gar nicht genannt wurde. Usmanow damit in Verbindung zu bringen, war Seppelts Erfindung, um der ARD mal wieder eine anti-russische „Investigativrecherche“ liefern zu können.

Schon im Oktober hat das Landgericht Hamburg der ARD die Aussagen aus der „Sportschau“ untersagt und inzwischen hat Hajo Seppelt auch persönlich eine entsprechende Unterlassungserklärung unterzeichnet, wie die Berliner Zeitung als praktisch einziges deutsches Medium in einem sehr lesenswerten Artikel berichtet hat.

In Russland wurde die Meldung bestätigt. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte einen Sprecher von Usmanow:

„Seppelt hat eine persönliche Erklärung über die Einstellung der illegalen Handlungen gegen Usmanow unterzeichnet. Mit diesem Dokument bestätigte Seppelt seine Weigerung, die falschen Behauptungen zu verbreiten, die er im August 2024 in seinem Bericht in der ARD aufstellte, und brachte seine Bereitschaft zum Ausdruck, im Falle einer Verletzung seiner Verpflichtungen die Verantwortung zu übernehmen.“

Die TASS zitierte auch den deutschen Anwalt Joachim Steinhöfel, der Usmanow vor Gericht vertreten hat:

„Die Verlogenheit der Unterstellungen von Herrn Seppelt in der ARD-Sendung war so offensichtlich, dass dieser Journalist und sein Sender am Ende die einzig richtige Entscheidung getroffen haben: Der Sender hat die einstweilige Verfügung anerkannt und Seppelt hat eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Jemand, der keine Beweise für seine Verleumdungen erbringen kann, hat keine andere Wahl, als zuzugeben, dass sein Ziel niemals ehrlicher und informierter Journalismus war. Vielmehr ging es ihm nur darum, den Internationalen Fechtverband, seinen Präsidenten Alischer Usmanow und alle Vertreter dieser Sportart zu diskreditieren.“

Die deutschen Medien verschweigen die Lüge der ARD

Der Artikel der Berliner Zeitung ist vom 6. November, die TASS-Meldung ist vom 11. November. Aber unter Suchbegriffen wie „Seppelt“ oder ähnlichem habe ich bei Google keine Meldungen deutscher Mainstream-Medien über die aufgeflogene anti-russische Propaganda-Lüge von Seppelt, für die die ARD ihn bezahlt hat, gefunden. Und auch im deutschen Wikipedia-Artikel über Hajo Seppelt findet sich darüber nichts. Wikipedia stellt den von der ARD bezahlten Lügner weiterhin als investigativen Journalisten da, der angebliche Dopingskandale aufgedeckt haben soll.

Aber es gibt immer noch Menschen, die glauben, die westlichen Medien wären frei und unabhängig.



