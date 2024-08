Schon jetzt die schrecklichste Olympiade der Geschichte

Paris 2024

Die Olympiade in Paris ist eine Katastrophe. Statt feiernden Fans sieht man leere Straßen und Zäune, die Teile der Stadt absperren, Restaurants schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit. Beim Boxen dürfen Männer Frauen verprügeln und die Eröffnungsfeier war eine Freakshow. Was erwartet uns noch?

Hurra, im freien Westen ist Olympia!

So etwa wirken die Überschriften, wenn man Berichte deutscher Medien zu den Olympischen Spielen in Paris liest. Tatsächlich scheint diese Olympiade eine reine Katastrophe zu werden. Eigentlich wollte ich über Olympia nichts schreiben, weil es mich nicht interessiert, aber was man aus Paris hört, schreit förmlich nach einem Artikel.

Es begann schon mit der „Eröffnungsfeier“, die außerhalb des LGBT-verstrahlten Westens als Freakshow, religiöse Beleidigung und satanische Feier beschrieben wurde. Sogar islamische Staaten haben die Show, bei der nach allgemeinem Verständnis das Letzte Abendmahl durch den LGBT-body-positiven Kakao gezogen wurde, als „Beleidigung Christi“ kritisiert.

Männer dürfen Frauen verprügeln

Damit aber nicht genug, denn nun dürfen auch Männer im Frauensport antreten. Beim Boxen macht gerade Imane Khelif Schlagzeilen. Khelif ist ein Algerier, der beschlossen hat, eine Frau zu sein. Bei seinem ersten Kampf bei der Olympiade gab seine Gegnerin, die Italienerin Angela Carini, nach 46 Sekunden aus Angst um ihre Sicherheit auf. Laut den deutschen Medienberichten klagte sie über starke Schmerzen in der Nase. Carinis Trainer sprach von einem unfairen Kampf.

Dass Khelif eigentlich ein Mann ist, erfährt man in Deutschland nicht. Das deutsche Wikipedia verheimlicht, dass Khelif als Mann geboren wurde und deutsche Medien verklausulieren die Tatsache ebenfalls. Beim Deutschlandfunk heißt es beispielsweise:

„Khelifs Teilnahme an den Spielen in Paris hatte wegen ihrer Disqualifikation bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr für viel Aufsehen gesorgt. Damals hatte die 25-Jährige das Finale wegen erhöhter Werte des männlichen Sexualhormons Testosteron nicht bestreiten dürfen. In Paris darf sie hingegen um Medaillen kämpfen. (…) Auch Italiens Ministerpräsidentin Meloni schaltete sich nach dem Duell ein. Sie stimme nicht mit dem IOC überein, erklärte sie. Sie denke, dass Athletinnen mit männlichen genetischen Merkmalen nicht an Frauen-Wettbewerben teilnehmen dürften. Das Nationale Olympische Komitee Algeriens hatte schon vor den Olympischen Spielen „bösartige und unethische Angriffe“ gegen Khelif beklagt. Es handele sich um „Lügen“.“

Dass die nicht-westliche Welt, die den LGBT- und Gender-Blödsinn ablehnt, bei all diesen Meldungen schockiert und sogar angeekelt den Kopf schüttelt, erfährt man im Westen nicht. Das Olympische Komitee, das all diesen Unsinn verteidigt, schaufelt sich sein eigenes Grab, denn dass sich nach dieser (und späteren) Olympiaden viele Staaten von Olympia ab- und einer noch zu gründenden alternativen Sportveranstaltung, bei der es wieder um Sport und nicht um Politik geht, zuwenden, dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Paris verliert

In Paris selbst scheinen die Zustände ebenfalls schlimm zu sein. Ganze Stadtteile sind abgesperrt und nur für diejenigen zu erreichen, die den entsprechenden QR-Code vorweisen können. Sogar der Spiegel hat über die Zustände in Paris bereits unter der Überschrift „Weniger Besucher, schlechtere Geschäfte – Wie Olympia den Paris-Tourismus killt“ berichtet:

„Während Frankreichs Athleten glänzen, erweisen sich die Spiele für die Pariser Tourismusbranche als grob geschäftsschädigend. Im Juli brachen die Umsätze der Gastronomen in der französischen Hauptstadt um etwa 40 Prozent ein. (…) In den Wochen vor Olympia herrschte in der Stadt teils gespenstische Leere, fast wie in den Zeiten der Corona-Ausgangssperren: Die inneren Bezirke an der Seine waren zwecks Vorbereitung der pompösen Eröffnungsfeier regelrecht eingezäunt worden.“

Die Seine ist seit über hundert Jahren vor allem für eines bekannt, nämlich dafür, dass sie so verdreckt ist, dass man in ihr nicht baden darf. Trotzdem finden dort nun die Schwimmwettbewerbe statt und die derzeit geht ein Video viral, in dem ein Sportler sich nach dem Wettkampf im wahrsten Sinne des Wortes im Strahl erbricht.

Wie schön es sein könnte…

Ich habe in Russland die Olympiade in Sotschi und vor allem die Fußball-WM erlebt. Im bösen Russland waren die Straßen voll mit feiernden Menschen, die Eröffnungsfeiern waren ein ästhetisches Erlebnis und auch die Sportler waren begeistert. Vor allem sind mir die Menschen im Gedächtnis geblieben, die ausgelassen auf Straßen, in Bars und Restaurant und beim Public Viewing gefeiert haben. Es gab keine Randale, die Polizei war dezent im Hintergrund und selbst die Sicherheitskontrollen an den Metalldetektoren gingen schnell.

Die Bars, Restaurants und Hotels in Russland haben blendend verdient, die Fans hatten Spaß und die Spiele waren hervorragend organisiert.

Und während Paris die Preise für den öffentlichen Nahverkehr unmittelbar vor der Olympiade massiv erhöht hat (warum eigentlich?), waren die Fahrten zu oder von den Wettkämpfen in Russland für die Fans kostenlos. Das galt bei der Fußball-WM sogar für Zugfahrten, wenn man ein Spiel in einer Stadt besucht hatte und auch Karten für ein Spiel in einer anderen (auch über tausend Kilometer entfernten) Stadt hatte. Dann fuhr man eben gratis mit der Bahn dorthin.

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Nachdem ich erlebt habe, wie Russland solche Events organisiert und umgesetzt hat, finde ich die Berichte und Bilder aus Paris einfach nur schauerlich…



