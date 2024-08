Wie und warum Netanjahu die Lage im Nahen Osten eskaliert

Ermordung von Hamas-Chef

Die Ermordung von Hamas-Führer Haniyeh in Teheran durch Israel hat die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Austausch von Gefangenen vorerst beendet. Trotz aller Beteuerungen, den Krieg beenden zu wollen, profitiert vor allem Netanjahu von der Eskalation.

Den israelischen Angriff auf den politischen Anführer der Hamas in Teheran bedeutet zwangsläufig eine weitere Eskalation im israelischen Krieg gegen die Palästinenser. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand dürften erst einmal ausgesetzt werden, dafür droht eine Ausweitung des Krieges auf den Libanon, vielleicht auf den Iran, und wenn es für Israel militärisch bedrohlich werden sollte, werden vielleicht sogar die USA in den Krieg hineingezogen.

Da stellt sich die Frage, wer von all dem, von einer solchen Eskalation und einem möglichen Flächenbrand im Nahen Osten, profitieren würde.

Der Vorwand für die israelischen Angriffe

Am Samstag ist eine Rakete in einem Dorf auf den von Israel illegal besetzten und eigentlich zu Syrien gehörenden Golanhöhen auf einem Fußballplatz eingeschlagen, auf dem Kinder gebolzt haben. 12 Kinder sind gestorben, mindestens wurden 30 verletzt.

Israel beschuldigte die libanesische und vom Iran unterstützte Hisbollah, das Dorf gezielt beschossen zu haben und hat Rache angedroht, obwohl es sich bei den Opfern nicht um Israelis handelt , sondern um Drusen, die sich gegen die israelische Besatzung wehren und wieder zu Syrien gehören wollen.

Und Israel hat schnell gehandelt. In der Nacht zum Dienstag hat Israel ein Haus in Teheran beschossen, wo ein gezielter Treffer einer Drohne Ismail Haniyeh, den politischen Führer der Hamas, getötet hat. Haniyeh war zur Amtseinführung des neu gewählten iranischen Präsidenten angereist.

Dass Israel in der gleichen Nacht auch zehn Ziele im Libanon bombardiert und dabei auch hohe Hisbollah-Vertreter getötet hat, ging in dem medialen Spektakel um den Angriff auf Teheran fast unter.

Die israelische Provokation

Am 30. Juli fand die Vereidigung des gewählten iranischen Präsidenten Massoud Peseschkjan in Anwesenheit von Würdenträgern aus mehr als 80 Ländern statt. Peseschkjan wurde als neunter Präsident des Irans vereidigt, nachdem sein Vorgänger Ibrahim Raisi im Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war.

Unter den geladenen Gästen war auch der politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh. Der Iran und die Hamas sind verbündet, Teheran ist ein wichtiger Unterstützer der bewaffneten Palästinenserorganisation und liefert den Großteil ihrer Waffen und Gelder.

Laut einer Meldung aus dem Libanon hat israelische Geheimdienst den Aufenthaltsort, an dem Haniyeh übernachten sollte, ein gut bewachtes Quartier des iranischen Militärs, über WhatsApp ausfindig gemacht, weil WhatsApp immer den genauen Standort mitteilt, wenn man Nachrichten verschickt. Daraufhin hat Israel einen Drohnenangriff auf das Haus im Norden Teherans gestartet, bei dem Haniyeh und sein Leibwächter getötet wurden.

Das zeigt, dass Israel sehr bewusst in Teheran zugeschlagen hat, denn wenn Israel Zugang zum Telefon von Haniyeh hatte, was über moderne Spionagesoftware keine Schwierigkeiten darstellt, dann hätte Israel Haniyeh jederzeit und überall ermorden können, zum Beispiel in Katar, wo er lebte und sein Büro hatte.

Aber so ein Angriff auf Katar hätte zu einer Krise mit den arabischen Staaten führen können, die Israel nur ungern gegen sich aufbringen möchte, zumal es versucht, die Beziehungen zu Saudi-Arabien zu verbessern, was wegen des Gazakriegs derzeit auf Eis liegt.

Aber das im Iran zu tun, war für Netanjahu aus mehreren Gründen eine hervorragende Option, denn erstens war das ein ziemlich schmerzhafter Schlag für das Image des Iran, der seinen Gast nicht schützen konnte. Im Iran gibt es daher nun Diskussionen darüber, wie unterwandert der Iran vom israelischen Geheimdienst ist, wenn so ein Drohnenangriff in der Hauptstadt offenbar problemlos möglich ist. Die Frage ist ja beispielsweise auch, was das eigentlich für die Sicherheit von Mitgliedern der iranischen Regierung bedeutet.

Auf die militärischen Fähigkeiten der Hamas hatte der Mord allerdings keine Auswirkungen, denn Haniyeh war “nur” der politische Anführer der Hamas, der beispielsweise für die Verhandlungen mit Israel zuständig war.

Das Attentat erfolgte, nachdem Israel am Dienstag auch die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen und dabei den Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr getötet hatte. Der Angriff wurde in arabischen Medien als Terroranschlag bezeichnet und da bei den Luftangriffen auch Zivilisten getötet wurden, ist das verständlich.

Der Nahe Osten steht nun am Rande eines Flächenbrandes, bei dem die Gefahr, dass der Libanon und auch der Iran direkt in den Krieg hineingezogen werden, sehr groß ist. Während alle verkünden, niemand wolle einen Krieg, sprechen die Handlungen Israels und der USA eine andere Sprache. Und dass Israel den Angriff ohne das Wissen der USA durchgeführt hat, ist unwahrscheinlich.

Wer war Ismail Haniyeh?

Ismail Haniyeh galt allgemein als eher gemäßigter Vertreter der Hamas. Er wurde am 6. Mai 2017 als Nachfolger von Khaled Meshaal zum Vorsitzenden ihres Politbüros der Hamas gewählt und war seitdem quasi der politische Chef der Hamas, der unter anderem für internationale Verhandlungen zuständig war.

Haniyeh wurde im Flüchtlingslager Shati in Gaza als Sohn einer Familie geboren, die nach der Gründung des Staates Israel 1948 die Stadt Aschkelon verlassen musste. Er lebte auch einige Zeit in Israel.

Er studierte am Al-Azhar-Institut in Gaza und anschließend an der Islamischen Universität in Gaza, wo er einen Abschluss in Arabischer Literatur erwarb. Während seines Studiums trat er 1983 dem Islamischen Studentenblock bei, dem Vorläufer der Hamas.

Haniyeh stieg innerhalb der Hamas auf und wurde ein enger Berater des Gründers der Organisation, des verstorbenen Scheichs Ahmed Jassin. Er wurde zeitweise von Israel inhaftiert und lebte sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gazastreifens.

“Zorn Gottes” 2.0

Nach dem Terroranschlag auf die israelische Mannschaft bei der Olympiade 1972 in München begann der israelische Geheimdienst die Operation “Zorn Gottes”, deren Ziel die Ermordung der Hintermänner des Anschlages war. Damit sollte den Gegnern Israels gezeigt werden, dass sie persönlich bestraft und dass sie niemals wieder in Sicherheit leben werden.

Offenbar reagiert Israel auch auf den Angriff der Hamas von 7. Oktober 2023 mit einer ähnlichen Strategie, denn seitdem wurden nicht nur viele hohe Hamas-Vertreter getötet, sondern auch ihre Familien angegriffen.

Im April wurden drei Söhne von Haniyeh – Hazem, Amir und Mohammad – bei einem Autobombenanschlag getötet, als sie im Flüchtlingslager Shati im Norden des Gazastreifens unterwegs waren. Vier seiner Enkelkinder, drei Mädchen und ein Junge, wurden nach Angaben der Hamas bei dem Anschlag ebenfalls getötet.

Im Juni wurden 10 Familienmitglieder von Haniyeh bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Shati getötet. Haniyeh erklärte damals, seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 seien mehr als 60 seiner Verwandten getötet worden.

Haniyehs Sohn Abdul Salam sagte, der Tod seines Vaters werde den palästinensischen Widerstand gegen Israel nicht beenden. Sein Vater habe “auf seinem patriotischen Weg vier Attentatsversuche überlebt” und nun habe “Allah ihm den Märtyrertod geschenkt, von dem er immer geträumt hat“, sagte der jüngere Haniyeh. Der werde Anschlag den Widerstand nicht davon abhalten , “weiter zu kämpfen, bis die Freiheit erreicht ist.”

Die israelische Regierung hat kein Interesse an Verhandlungen

Das wichtigste erklärte Ziel der israelischen Regierung im Gazakrieg ist die Zerschlagung der Hamas. Die Tötung von Führern von Gruppen wie der Hamas und der Hisbollah ist seit langem eine israelische Strategie, wie die Operation “Zorn Gottes” gezeigt hat, aber frühere Attentate haben der israelischen Armee keinen Erfolg gebracht, sondern im Gegenteil die Unterstützung der Palästinenser für die Hamas verstärkt. Bisher haben die Attentate nur dazu geführt, die Gegner Israels weiter zu radikalisieren. Trotzdem hält Israel seit über 70 Jahren an der Strategie der Härte fest, obwohl sie keinen Frieden, sondern immer neue Kriege gebracht hat.

Haniyeh war auch der Leiter der Waffenstillstandsverhandlungen im Nahostkonflikt. Seine Ermordung zeigt, dass die israelische Regierung nicht ernsthaft an Verhandlungen interessiert ist, denn wer verhandeln will, ermordet nicht den Verhandlungsführer der anderen Seite.

Netanjahu hat mehrere Probleme. Da wären zunächst die Korruptionsvorwürfe, die seit dem Gazakrieg in den Hintergrund gerückt sind. Netanjahu profitiert von dem Krieg also auch ganz persönlich.

Außerdem hat Netanjahus Politik dazu geführt, dass Israel international vollkommen isoliert ist, denn nur der Westen steht derzeit noch hinter Israel. Da aber auch im Westen die Kritik am Völkermord in Gaza wächst, muss Netanjahu befürchten, dass die Stimmung auch im Westen kippen könnte. Daher käme Netanjahu eine Eskalation, bei der auch die USA in einen Krieg im Nahen Osten (beispielsweise gegen den Iran) hineingezogen würden, gerade recht, denn das würde die weitere Unterstützung der USA garantieren.

Der erste Vergeltungsangriff des Iran

Als Israel vor einigen Monaten das iranische Konsulat in Syrien angegriffen hat, reagierte der Iran mit dem Abschuss von mehr als 300 Drohnen und Raketen auf Israel. Der Angriff wurde vom Iran vorher angekündigt, sodass die israelische Luftabwehr und auch NATO-Flugzeuge in Alarmbereitschaft waren , um den Angriff abzuwehren. Trotz der Unterstützung der NATO gelang es Israel nicht, alle iranischen Geschosse abzufangen, was die Grenzen der angeblich undurchdringlichen Luftverteidigung Israels aufgezeigt hat.

Angesichts der Tatsache, dass Haniyeh in der iranischem Hauptstadt getötet wurde, stellt sich nun die große Frage: Was wird der Iran tun?

Der Iran hat bereits eine militärische Reaktion angekündigt . Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, erklärte , der Iran werde auf die Ermordung von Haniyeh durch Israel in Teheran mit aller Härte reagieren:

„Zweifelsohne wird die Antwort des Irans auf das israelische Regime schmerzhaft und quälend sein und es zur Reue zwingen, das Regime wird diese Antwort nie vergessen. Der Iran betrachtet es als seine heilige Pflicht, das Blut des Märtyrers Ismail Haniyeh zu rächen.“

Der iranische Präsident schwor, Israel dazu zu bringen, „seine feigen Taten zu bereuen“, während der Oberste Führer Khamenei erklärte, die Rache für den Mord an Haniyeh sei Teherans Pflicht.

Die Gefahr des Flächenbrandes

Offensichtlich ist das, was jetzt geschieht, das Ergebnis von Netanjahus Versuchen ist, sein politisches Leben zu verlängern. Er will den Krieg fortsetzen und möglicherweise nicht nur den Iran, sondern auch die USA hineinziehen, was im US-Wahlkampf übrigens die Demokraten schwächen und Donald Trump stärken würde, denn unter den Anhängern der Demokraten sind viele Kritiker der israelischen Politik, während Trump und seine Anhänger kompromisslose Unterstützer der israelischen Politik sind.

Würde es Netanjahu also gelingen, die USA auf Seiten Israels in einen Krieg zu ziehen, würden viele Wähler der Demokraten der Wahl fernbleiben oder beispielsweise Kennedy wählen. In jedem Fall würde das die Demokraten viele Stimmen kosten, wovon Trump profitieren würde.

Die Ermordung des politischen Führers der Hamas erfolgte inmitten zahlreicher Berichte, wonach israelische Sicherheits- und Militärbeamte sehr frustriert darüber seien, dass Netanjahu persönlich die Verhandlungen über einen Waffenstillstand, einen Gefangenenaustausch und ein Ende des schrecklichen Konflikts im Gazastreifen zu behindern scheint. Auch innerhalb Israels wächst also von einigen Seiten der Druck, den Krieg zu beenden.

Andererseits haben wir gerade erst gesehen, wie ein israelischer Mob die Verhaftung israelischer Soldaten, die palästinensische Gefangene schwer misshandelt hatten, durch die Militärpolizei behindern wollte. Die Stimmung in Israel radikalisiert sich offenbar und auch eine Spaltung der israelischen Bevölkerung ist zu beobachten.

Vor diesem Hintergrund käme Netanjahu eine Ausweitung des Krieges gerade recht, weil er sich davon erhoffen kann, dass die israelische Öffentlichkeit sich zur Verteidigung Israels hinter ihn stellt.

Wer wird der nächste politische Führer der Hamas?

Haniyeh war einer der moderatesten Hamas-Führer, während andere Kandidaten eine noch härtere Haltung gegenüber Israel einnehmen könnten. Haniyeh wollte eine Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch, doch nun könnte ein Hardliner an die Macht kommen.

Mögliche Kandidaten sind Yahya Sinwar, der derzeitige Hamas-Chef in Gaza. Er ist sehr radikal, hart und unnachgiebig. Ein anderer ist Khaled Meschaal, der vor Haniyeh Chef des Politbüros der Hamas war. Er hat ebenfalls radikale Ansichten über Verhandlungen und Abkommen mit Israel.

Natanjahu steht in Israel unter Druck, weil der Krieg in Gaza nicht die gewünschten Erfolge bringt. Die Familien der Geiseln drängen medienwirksam auf Verhandlungen zur Befreiung der Geiseln. Verhandlungen dürfte es nach der Ermordung von Haniyeh aber erst einmal nicht mehr geben.

Netanjahu könnte in gezielten Schläge gegen Hamas- und Hisbollah-Führer die einzige Möglichkeit sehen, die israelische Öffentlichkeit zu besänftigen, die sichtbare Ergebnisse in Form von befreiten Geiseln und/oder militärischen Siegen fordert.

Eine Eskalation des Konfliktes ist nicht im Interesse Israels oder der Israelis, wohl aber im Interesse von Netanjahu und den radikalen Vertretern in seiner Regierung. Für sie war die Provokation in Teheran ein Erfolg.

Für die Region insgesamt könnte sie der Anfang einer großen Katastrophe gewesen sein.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen