Israel eskaliert, der Iran droht mit Vergeltungsangriffen auf Israel

Israel hat zwei Terrorangriffe durchgeführt, einen auf den Libanon und einen in Teheran, und dabei führende Köpfe der Hisbollah und der Hamas getötet. Offenbar will Israel eine Eskalation des Konfliktes provozieren, um die USA in den Krieg zu ziehen.

Am Samstag ist eine Rakete in einem Dorf auf den von Israel illegal besetzten und eigentlich zu Syrien gehörenden Golanhöhen auf einem Fußballplatz eingeschlagen, auf dem Kinder gebolzt haben. 12 Kinder sind gestorben, mindestens wurden 30 verletzt.

Israel beschuldigte die libanesische und vom Iran unterstützte Hisbollah, das Dorf gezielt beschossen zu haben und hat Rache angedroht, obwohl es sich bei den Opfern nicht um Israelis handelt, sondern um Drusen, die sich gegen die israelische Besatzung wehren und wieder zu Syrien gehören wollen.

Und Israel hat schnell gehandelt. In der Nacht zum Dienstag hat Israel ein Haus in Teheran beschossen, wo ein gezielter Treffer einer offenbar kleinen Rakete Ismail Haniyeh, den politischen Führer der Hamas, getötet hat. Haniyeh war zur Amtseinführung des neu gewählten iranischen Präsidenten angereist, der Angriff auf ihn in Teheran war also eine klare Provokation gegen den Iran.

Dass Israel in der Nacht auch zehn Ziele im Libanon bombardiert und dabei auch hohe Hisbollah-Vertreter getötet hat, ging in dem medialen Spektakel um den Angriff auf Teheran fast unter.

Haniyeh galt als gemäßigter Vertreter der Hamas, dass Israel ihn angegriffen hat, bedeutet, dass Israel den offiziell laufenden Verhandlungsprozess bewusst sabotiert und auf eine Eskalation setzt.

Dieser Mord hat weltweit, außer natürlich im Westen, für Entsetzen und für heftige Proteste in Richtung Israel und den Westen gesorgt. Internationale Medien sagen offen, dass der Angriff nur mit Hilfe der USA möglich war, weil Israel nicht die nötige Echtzeitaufklärung für einen solchen Präzisionsangriff hat, bei dem der Flugkörper wohl direkt das Zimmer getroffen hat, in dem Haniyeh sich aufhielt.

Israel will die Lage im Nahen Osten offensichtlich eskalieren und einen direkten Krieg mit Libanon provozieren, in den auch der Iran hineingezogen werden soll. Das könnte die USA zwingen, sich auf die Seite Israels zu stellen und die USA in den Krieg hineinziehen, was wiederum am Persischen Golf einen Flächenbrand auslösen könnte.

Die israelische Regierung könnte daran durchaus interessiert sein, denn international ist Israel ohnehin isoliert, aber die USA auf ihrer Seite in den Krieg zu ziehen, würde die dauerhafte Unterstützung der USA für Israel garantieren, die auch in den USA immer kritischer gesehen wird.

Was auch immer die genauen Ziele der israelischen Regierung sein mögen, eines ist sicher: Sie will den Konflikt eskalieren.

Und das scheint zu gelingen, denn die New York Times meldet am Abend, dass der Iran einen Vergeltungsangriff auf Israel angeordnet habe. Ich beschäftige mich gerade intensiv mit den Ereignissen der letzten Tage und arbeite an einem ausführlichen Artikel über die Hintergründe der aktuellen Eskalation.

Hier übersetze ich den Artikel der New York Times, in dem gemeldet wird, der Iran wolle Vergeltung üben und Israel angreifen.

Beginn der Übersetzung:

Irans Führer ordnet wegen der Tötung Haniyehs Angriff auf Israel an, sagen Beamte

Irans oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, hat nach dem demütigenden Versagen der Sicherheitskräfte einen Vergeltungsschlag angeordnet. Damit wägt der Iran einmal mehr ab zwischen dem Zeigen von Stärke und dem Risiko einer Eskalation.

Irans oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, hat dem Iran den Befehl erteilt, Israel als Vergeltung für die Tötung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran direkt anzugreifen, so drei iranische Beamte, die mit dem Befehl vertraut sind.

Khamenei erteilte den Befehl am Mittwochmorgen auf einer Dringlichkeitssitzung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, kurz nachdem der Iran bekannt gegeben hatte, dass Haniyeh getötet worden war, sagten die drei iranischen Beamten, darunter zwei Mitglieder der Revolutionsgarden. Sie baten darum, ihre Namen nicht zu veröffentlichen, da sie nicht befugt seien, öffentlich zu sprechen.

Der Iran und die Hamas haben Israel der Ermordung beschuldigt; Israel, das sich im Gazastreifen mit der Hamasim Krieg befindet, hat die Tötung von Haniyeh, der sich zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten in Teheran aufhielt, weder bestätigt noch dementiert. Israel hat eine lange Geschichte der Tötung von Feinden im Ausland, einschließlich iranischer Atomwissenschaftler und Militärkommandeure.

Während des fast zehnmonatigen Krieges im Gazastreifen hat der Iran versucht, ein Gleichgewicht zu finden, indem er Israel mit deutlich verstärkten Angriffen seiner Verbündeten und Stellvertreter in der Region unter Druck setzte, ohne jedoch einen totalen Krieg zwischen den beiden Nationen auszulösen.

Im April unternahm der Iran seinen größten und offensten Angriff auf Israel in den Jahrzehnten der Feindseligkeit, indem er Hunderte von Raketen und Drohnen als Vergeltung für einen israelischen Angriff auf sein Botschaftsgelände abfeuerte, bei dem mehrere iranische Militärkommandeure in Damaskus, Syrien, getötet wurden. Doch selbst diese Machtdemonstration wurde lange im Voraus angekündigt, fast alle Waffen wurden von Israel und seinen Verbündeten abgeschossen, und es entstand nur geringer Schaden.

Nun ist unklar, wie energisch der Iran reagieren wird und ob er seine Angriffe erneut kalibrieren wird, um eine Eskalation zu vermeiden. Die iranischen Militärkommandeure erwägen einen weiteren kombinierten Angriff von Drohnen und Raketen auf militärische Ziele in der Nähe von Tel Aviv und Haifa, würden aber darauf achten, Angriffe auf zivile Ziele zu vermeiden, so die iranischen Beamten. Eine Option, die in Erwägung gezogen wird, ist ein koordinierter Angriff vom Iran und anderen Fronten, an denen er verbündete Kräfte hat, einschließlich Jemen, Syrien und Irak, um eine maximale Wirkung zu erzielen, sagten sie.

Khamenei, der in allen staatlichen Angelegenheiten das letzte Wort hat und auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, wies die militärischen Befehlshaber der Revolutionsgarden und der Armee an, Pläne sowohl für einen Angriff als auch für eine Verteidigung für den Fall vorzubereiten, dass sich der Krieg ausweitet und Israel oder die USA den Iran angreifen, so die Beamten.

In seiner öffentlichen Erklärung zu Haniyehs Tod deutete Khamenei an, dass der Iran direkt Vergeltung üben würde, indem er sagte: „Wir sehen es als unsere Pflicht an, sein Blut zu rächen“, da es auf dem Gebiet der Islamischen Republik geschah. Er sagte, Israel habe die Voraussetzungen dafür geschaffen, „eine schwere Strafe“ zu erhalten.

Auch andere iranische Beamte, darunter der neue Präsident Masoud Peseschkjan, das Außenministerium, die Garde und die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen, erklärten offen, dass der Iran Vergeltung an Israel üben werde und das Recht habe, sich gegen eine Verletzung seiner Souveränität zu verteidigen.

Der Iran und die von ihm unterstützten regionalen Kräfte – Hamas, die Hisbollah im Libanon, die Huthis im Jemen und mehrere Milizen im Irak – bilden die sogenannte „Achse des Widerstands“. Führende Vertreter dieser Gruppen waren am Dienstag in Teheran, um an der Amtseinführung von Herrn Peseschkjan teilzunehmen. Haniyeh wurde gegen 2 Uhr morgens Ortszeit ermordet, nachdem er an der Zeremonie teilgenommen und sich mit Khamenei getroffen hatte.

Die Tötung schockierte die iranischen Beamten, die dies als Überschreitung roter Linien bezeichneten.

Es war eine demütigende Sicherheitslücke für ein Land, das seine Stärke demonstrieren möchte, aber seit langem frustriert ist, weil es Israel nicht daran hindern kann, verdeckte Operationen auf seinem Boden durchzuführen. Die Peinlichkeit wurde durch die Prominenz Haniyehs, die Anwesenheit anderer Verbündeter und die Tatsache, dass er an einem Tag erhöhter Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt in einem hochgesicherten Gästehaus der Revolutionsgarden angegriffen wurde, noch verstärkt.

Viele iranische Anhänger der Regierung und Beamte äußerten sich empört darüber, dass das Attentat nicht vereitelt werden konnte, und erklärten, nur eine Handvoll hochrangiger Sicherheitsbeamter hätte gewusst, wo sich Haniyeh aufhielt. In sozialen Medien erklärten einige, dass der Iran in erster Linie bei sich aufräumen und die Sicherheit seiner hochrangigen Beamten gewährleisten sollte.

„Bevor wir uns rächen, sollten wir zuerst für die Sicherheit des obersten Führers sorgen“, schrieb Alireza Katebi Jahromi, ein Journalist und Unterstützer der iranischen Regierung, in einem Beitrag auf X.

Iranische Beamte betrachten die Ermordung Haniyehs nicht nur als opportunistische Tötung eines Gegners durch Israel, sondern auch als einen Affront gegen ihren Sicherheitsapparat, der nahelegt, dass jeder im Iran, egal auf welcher Ebene, ins Visier genommen und getötet werden könnte.

Analysten zufolge sieht der Iran Vergeltung als notwendig an, um die Tötung von Haniyeh zu rächen, aber auch, um Israel davon abzuhalten, andere mächtige Feinde wie Hassan Nasrallah, den Führer der Hisbollah, oder General Ismail Qaani, den Kommandeur der Quds-Truppen, der die militanten Gruppen außerhalb des Irans beaufsichtigt, zu töten.

„Der Iran glaubt wahrscheinlich, dass er keine andere Wahl hat, als Vergeltung zu üben, um Israel von weiteren Angriffen abzuschrecken, seine Souveränität zu verteidigen und in den Augen seiner regionalen Partner seine Glaubwürdigkeit zu bewahren“, sagte Ali Vaez, der Iran-Direktor der International Crisis Group.

Ende der Übersetzung



