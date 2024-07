Droht ein Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon?

Nach Beschuss der Golanhöhen

Nach dem Einschlag einer Rakete in den von Israel kontrollierten Golanhöhen, bei dem 12 Kinder getötet und 30 weitere verletzt wurden, ist die Angst vor einem Flächenbrand im Nahen Osten erneut gewachsen.

Auf den von Israel illegal besetzten und eigentlich zu Syrien gehörenden Golanhöhen ist am Samstagabend eine Rakete auf eine Fußballplatz eingeschlagen, auf dem Kinder gebolzt haben. 12 Kinder sind tot, mindestens 30 verletzt. Israel beschuldigt die libanesische und vom Iran unterstützte Hisbollah, das Dorf gezielt beschossen zu haben und droht mit Rache, was international Befürchtungen auslöst, Israel könnte mal wieder einen großen Krieg im Libanon führen.

Obwohl die Sache auf den ersten Blick klar zu sein scheint und deutsche Medien die israelische Version der Ereignisse übernommen haben, ist die Sache jedoch bei weitem nicht so eindeutig.

Um es vorwegzunehmen: Keine der beiden Seiten hatte ein Interesse an dem Beschuss. Wer auch immer für den Einschlag der Rakete verantwortlich ist, dürfte dabei einen Fehler gemacht haben. Alles deutet auf ein Versehen hin.

Aber schauen wir uns die Sache einmal genauer an, denn die Geschichte ist interessant.

Streit um die Schuldfrage

Israel machte die vom Iran unterstützte bewaffnete Hisbollah aus dem Libanon für den Angriff verantwortlich und will am Tatort eine „libanesische Spur“ gefunden haben: Nach Angaben des israelischen Militärs schlug eine Rakete vom Typ Falaq-1 aus iranischer Produktion auf dem Fußballplatz ein. Ein Hisbollah-Kommandeur habe den Angriff von einer Abschussbasis im südlibanesischen Shebaa aus gesteuert.

Auch US-Außenminister Anthony Blinken bestätigte, dass „alles darauf hindeutet“, dass die Hisbollah hinter dem Raketenangriff stecke.

Die Hisbollah bestritt jedoch jede Beteiligung an dem Vorfall. Die US-Nachrichtenseite Axios berichtete unter Berufung auf einen anonymen US-Beamten, Hisbollah-Vertreter hätten der UN mitgeteilt, dass es sich bei der Rakete, die auf dem Fußballplatz eingeschlagen sei, um eine israelische Flugabwehrrakete gehandelt habe.

Der libanesische Außenminister Abdallah Bou Habib forderte in einer Erklärung auf X (ehemals Twitter) eine unabhängige Untersuchung, um „die Wahrheit herauszufinden“.

Der stellvertretende Sprecher des libanesischen Parlaments, Elias Bou Saab, sagte in einem Interview mit Aljazeera, die Hisbollah habe kein Interesse an der Bombardierung des Dorfes Madschd al-Schams gehabt. Seiner Meinung nach versuche Tel Aviv mit der Beschuldigung von den Geschehnissen im Gazastreifen abzulenken, indem es den Konflikt mit der libanesischen Hisbollah eskalieren lasse.

Israels Reaktion

Der Angriff auf die Golanhöhen änderte die Pläne von Netanjahu, der sich gezwungen sah, seinen Besuch in den USA abzubrechen und eilig zu einer Sitzung des Sicherheitskabinetts im israelischen Verteidigungsministerium zu reisen. Der Premierminister betonte , dass Israel „diesen ‚tödlichen Angriff‘ nicht unbeantwortet lassen wird und dass die Hisbollah den höchsten Preis, den sie je bezahlt hat, dafür bezahlen wird“.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant drohte im Fernsehsender Channel X mit einem schweren Schlag gegen die Hisbollah:

„Es gibt 150.000 Drusen in Israel und Millionen jüdische und arabische Israelis. Wir leben Seite an Seite und leiden alle unter dem Terror der Hisbollah. Wir werden dafür sorgen, dass die Hisbollah, die eine Marionette des Irans ist, den Preis für diese Verluste zahlen wird“.

Auch der israelische Außenminister Israel Katz äußerte sich zu der Situation und stellte fest, dass der Beschuss der Siedlung alle roten Linien überschritten habe:

„Wenn Madschd al-Schams bombardiert wird und Zivilisten und Kinder zu Schaden kommen, sind alle roten Linien überschritten und die Reaktion wird angemessen sein. Wir nähern uns dem Moment eines ausgewachsenen Krieges mit der Hisbollah und dem Libanon. Wir werden an der Front und zu Hause einen hohen Preis zahlen, aber am Ende des Krieges werden [Hisbollah-Chef Hassan] Nasrullah und die Hisbollah besiegt sein und der Libanon wird schweren Schaden nehmen. Wir werden Frieden und Sicherheit in den Bevölkerungszentren im Norden wiederherstellen.“

Wer sind die Drusen?

Damit kommen wir zu dem entscheidenden Detail, das sind die Drusen. In dem Dorf wohnen Drusen, keine Israelis.

Die Drusen sind eine arabischsprachige religiöse und ethnische Gruppe, die einer eigenen Form des Islam folgen, die sich so sehr vom Islam unterscheidet, dass manche Experten meinen, man müsse das Drusentum als eigene Religion betrachten.

Die Zahl der wird auf etwa eine Million geschätzt und sie leben im Libanon, in Syrien und in Israel. Sie sind die einzige nicht-jüdische Gruppe, die der israelischen Armee beitreten darf und sie haben in arabisch-israelischen Kriegen auf der Seite Israels gekämpft.

Wer auf Deutsch Informationen über die Drusen sucht, erfährt, dass die Drusen ihrem jeweiligen Land gegenüber loyal sind. Im deutschen Wikipedia, das in diesem Fall ausnahmsweise sehr korrekt ist, erfährt man:

„Drusen in Israel verhalten sich als israelische Staatsbürger gegenüber der israelischen Regierung loyal. Sie sind sogar eine der nichtjüdischen Bevölkerungsgruppen Israels, die meistens als Freiwillige in der israelischen Armee dient; viele von ihnen gehören zu Spezialeinheiten.“

Aber es gibt einen Haken, der im deutschen Wikipedia so klingt:

„Anders als die Drusen im israelischen Kernland, die dem Staat Israel loyal gegenüberstehen, fühlen sich ihre Glaubensbrüder im israelisch besetzten Golan Syrien zugehörig. Diese leben in einigen wenigen Dörfern des Nordgolan unterhalb des Hermon“

Die Drusen, die Opfer des Raketeneinschlages waren und deren Tod die israelische Regierung so medienwirksam rächen will, sind Menschen, die traditionell gegen Israel und die israelische Besetzung ihrer Heimat, der Golanhöhen, sind. Sie wollen, dass ihr Land wieder unter Syriens Kontrolle kommt und dass die illegale Besetzung durch Israel endet.

Madschd al-Schams ist das größte von vier drusischen Dörfern auf den syrischen Golanhöhen, die Israel im Krieg von 1967 besetzt hat. Als Israel es 1981 einseitig annektierte, verzichtete die große Mehrheit der Drusen auf die israelische Staatsbürgerschaft und zog es vor, ihre Verbindung zu Syrien aufrechtzuerhalten. Seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 gab es zwar eine Annäherung der Drusen an Israel, aber an der grundsätzlichen Haltung der Drusen auf den Golanhöhen hat sich nichts geändert.

Die Haltung der Drusen zu Israel

Über diese interessanten Details haben die Medien in den letzten Tagen nicht berichtet. Israelische Politiker hatten es nach dem Vorfall eilig, die Opfer zu „Bürgern Israels“, die man schützen und rächen müsse, zu erklären, obwohl viele Drusen die israelische Staatsbürgerschaft gar nicht besitzen und syrische Staatsbürger sind.

Obwohl die israelischen Drusen gegenüber der israelischen Regierung loyal sind, gilt das nicht für Drusen auf den Golanhöhen, wo es immer mal Proteste und Kundgebungen gibt. Das gilt auch Madschd al-Schams, wo die Rakete einschlug.

Im Jahr 2018 veröffentlichte die unabhängige Nachrichtenorganisation Middle East Eye einen Artikel mit dem Titel „Syrer im Golan-Paradies zwischen Besatzung und Krieg“ , in dem beschrieben wurde, wie die israelische Armee die Drusen des Dorfes zwang, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen:

„„Das Dorf war voller israelischer Polizisten mit Sturmgewehren und Pistolen. Sie klopften an jede Tür, wussten, wo wer wohnte, warfen die Pässe hinein und schlossen die Tür. Wir sammelten [israelische Pässe] aus zwei oder drei Häusern, gingen zum Hauptplatz von Madschd al-Schams, warfen sie den Soldaten ins Gesicht und rannten nach Hause. Einige haben sie auch verbrannt. Wir sind Syrer, und die Soldaten haben uns keine Angst gemacht“, sagt Kish Smara. „Wir hatten das Gefühl, nach Syrien zurückzukehren, an einen Ort, an dem wir zu uns selbst gehören und nicht zu Israel. Ich kann Syrien nie besuchen. Es ist eine Leidenschaft und ein Traum von mir. Ich habe dort viele Verwandte, die ich sehen möchte, ich möchte ihre Häuser und ihre Orte besuchen. Ich fühle, dass mein Körper zu diesem Ort gehört.““

Am 2. April 2019 versammelten sich in Madschd al-Schams etwa 300 Drusen unter dem Motto „Der Golan ist arabisch-syrisches Land“, um gegen die Entscheidung der USA zu protestieren, die israelische Souveränität über die Golanhöhen anzuerkennen.

Daher stellt sich die Frage, warum die Hisbollah ein Dorf angreifen sollte, in dem Gegner der israelischen Regierung leben? Angesichts der anti-israelischen Haltung der Dorfbewohner dürfte die Hisbollah kaum ein Interesse daran haben, die Bewohner der Golanhöhen gegen sich aufzubringen.

Und als israelische Minister am Sonntag medienwirksam zur Beerdigung der getöteten Kinder kamen, waren die Bewohner von Madschd al-Schams wütend. Laut Aljazeera schrien wütende Demonstranten Finanzminister Bezalel Smotrich an und forderten ihn auf, das Dorf zu verlassen:

„Verschwinde, du bist Verbrecher, wir wollen dich nicht auf dem Golan sehen. Wir wollen Ruhe und die haben wir nicht bekommen. Wir haben genug von Ihren Versprechungen.“

Laut Aljazeera hat Netanjahus Büro erfolglos versucht, ein Treffen zwischen Netanjahu und einigen Familien von Kindern, die bei dem Raketenangriff in Madschd al-Schams getötet wurden, zu arrangieren. Als Vertreter Netanjahus mehrere Familien kontaktierten, wurde ihnen jedoch mitgeteilt, dass die Familien den Premierminister nicht treffen wollten.

Wie wahrscheinlich ist ein Flächenbrand?

Analysten warnen seit langem davor, dass der kleinste Fehler einen Flächenbrand auslösen könnte. Omar Baddar, politischer Analyst für den Nahen Osten, ist jedoch anderer Meinung. Er hält den Ausbruch eines großen Krieges für unwahrscheinlich und meint, der Vorfall in Madschd al-Schams sei ein Unfall gewesen, unabhängig davon, wer dafür verantwortlich ist. Keine Partei in der Region habe ein politisches oder militärisches Interesse daran, ein Kinderfußballspiel in einen drusischen Dorf auf den besetzten Golanhöhen anzugreifen:

„Wir brauchen eine unabhängige Untersuchung, um wirklich herauszufinden, was in diesem Fall passiert ist. Aber das Dementi der Hisbollah deutet zumindest darauf hin, dass es sich, selbst wenn es eine Hisbollah-Rakete gewesen sein sollte, definitiv nicht um einen absichtlichen Angriff auf ein Fußballspiel gehandelt hat“.

Und der pensionierte israelische Generalmajor Yitzhak Brick meint, dass eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah zu einem umfassenden regionalen Krieg und der Zerstörung Israels führen könnte:

„Das Ergebnis wären schwere Verluste für Israel und die Zerstörung des Landes. Wir brauchen ein sofortiges Ende des Krieges in Gaza, der keinesfalls zur Vernichtung der Hamas führen wird. Solange der Krieg in Gaza andauert, ist ein umfassender regionaler Krieg nur eine Frage der Zeit. Wir können auf die Hisbollah reagieren, ohne den gesamten Nahen Osten in Brand zu setzen.“

Internationale Reaktionen

Teheran hat Israel vor „neuen Abenteuern“ gewarnt und den Vorfall in Madschd al-Schams als „erfundenes Szenario“ bezeichnet, das von den mehr als 39.000 getöteten Palästinensern im Gazastreifen ablenken solle. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, sagte am Sonntag in einer Erklärung, dass eine militärische Reaktion Israels die Region weiter destabilisieren und einen Krieg anfachen würde:

„Wenn das geschieht, wird das zionistische Regime der letzte und Hauptverantwortliche für die unvorhersehbaren Folgen und Reaktionen auf ein solch törichtes Verhalten sein.“

Es ist bemerkenswert, dass der Iran immer von Verhandlungen, Dialog und Zusammenarbeit spricht. Aber da der US-Westen mit dem Iran nicht auf Augenhöhe reden will, sondern nur auf Drohungen, Ultimaten und Sanktionen setzt, geht die Gewalt weiter.

Am Sonntag drohte der türkische Präsident Erdogan Israel mit der Entsendung von Truppen und verglich die Situation mit Bergkarabach und Libyen. Daraufhin verglich der israelische Außenminister Katz den türkischen Präsidenten mit dem ehemaligen irakischen Staatschef Saddam Hussein und erinnerte an dessen Schicksal:

„Erdogan tritt in die Fußstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er muss sich nur daran erinnern, was dort geschah und wie es endete.“

Spannungen zwischen Netanjahu und Gallant wegen dem Angriff auf die Golanhöhen

Israelische Medien berichten , dass Premierminister Benjamin Netanjahu verärgert über die Reaktion von Verteidigungsminister Yoav Gallant auf den Angriff auf Majdal Schams gewesen sei. Der öffentlich-rechtliche Sender Kahn berichtete, Netanjahu sei verärgert über Gallants Aussage, er habe vor der Rückkehr des Premiers aus Washington mit den Chefs der Sicherheitsdienste „Optionen“ besprochen. Netanjahu war auch verärgert über Gallants Bemerkung, er habe „Optionen festgelegt und dem Verteidigungsapparat entsprechende Anweisungen gegeben“.

Israelische Medien berichten auch, dass ein zuvor vom israelischen Premierminister Netanjahu einberufenes Kabinett ihn und Verteidigungsminister Yoav Gallant ermächtigt habe, über die israelische Reaktion auf den tödlichen Angriff auf Madschd al-Schams auf den von Israel besetzten Golanhöhen zu entscheiden. Die israelische Nachrichtenagentur Yedioth Ahronoth berichtet, dass das Militär „begrenzte“, aber entschlossene Maßnahmen gegen die Hisbollah ergreifen werde, die Israel für den Angriff verantwortlich macht.

Wie geht es weiter?

Israel hat den Südlibanon mit Drohnen angegriffen und dabei zwei Menschen getötet und drei verletzt, darunter ein Kind.

Zum ersten Mal seit zehn Monaten wurden viele Flüge nach Beirut gestrichen oder umgeleitet und die Botschaften vieler Länder raten ihren Bürgern dringend, nicht in den Libanon zu reisen und das Land zu verlassen. Es wird nämlich spekuliert, dass das israelische Militär den Flughafen von Beirut angreifen könnte, da er während des letzten Krieges im Jahr 2006 eines der ersten Ziele war.

Es ist noch unklar, wie der Libanon reagieren wird, aber die Times schreibt , dass im Falle eines Großangriffs der Hisbollah im Zuge einer weiteren Eskalation des Konflikts das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome nicht in der Lage wäre, diesen abzuwehren. Dass der Iron Dome nicht unüberwindbar ist, hat schon der iranische Angriff vom April gezeigt, als NATO-Kampfflugzeuge aufsteigen und Israel bei der Abwehr der iranischen Raketen helfen musste, was aber nicht verhindern konnte, dass trotzdem Raketen durchgekommen sind und Ziele in Israel getroffen haben.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen