Die russische Armee hat eine Offensive in der Region Charkow gestartet. Muss man mit einer Schlacht um die zweitgrößte Stadt der Ukraine rechnen?

Seit Freitag scheint die russische Armee bei Charkow eine Offensive gestartet zu haben. Die ukrainische Seite meldet Evakuierungen von Siedlungen, Russland meldet täglich die Einnahme von Ortschaften. Schauen wir uns an, was über die Offensive bekannt ist.

Vorbereitungen auf die Operation

Die Vorbereitungen für die Operation laufen offenbar seit dem Winter. Damals hat die russische Luftwaffe durch den erfolgreichen Einsatz von gelenkten FAB- und KAB-Bomben wichtige militärische Einrichtungen in Charkow und den umliegenden Städten lahm gelegt. Für die Operation wurde ein neuer Truppenverband gebildet, der den Namen „Nord“ erhielt und mit einem eigenen Erkennungszeichen ausgestattet wurde. Er umfasst nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 30.000 und 70.000 Mann. Militäranalysten stellen fest, dass diese Zahl nicht ausreicht, um Charkow einzunehmen, wo vor dem Krieg mehr als eine Million Menschen gelebt haben. Auch dürfte Russland bemüht sein, ein “zweites Mariupol” zu verhindern. Die Möglichkeit, die Stadt einzukesseln, sei jedoch gegeben.

Andere Analysten sprechen von einem Plan zur Schaffung einer „Pufferzone“, um den Beschuss von Belgorod aus Dörfern der Region Charkow zu unterbinden. Auch Präsident Putin hat mehrmals erklärt, das Ziel sei die Schaffung einer Pufferzone, die so groß sein müsse, das ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet unmöglich werden. Dazu wurde in Russland auch gesagt, dass die aus dem Westen gelieferten Waffen mit immer größerer Reichweite Russland zwingen würden, die geplante Pufferzone entsprechend zu vergrößern.

In den russischen Telegrammkanälen kursieren Informationen darüber, dass eine ähnliche Operation auch in der Region Sumy, die nördlich von Charkow an der russischen Grenze liegt, vorbereitet wird.

Wie in der Ukraine über die Offensive berichtet wurde

Selensky und sein Team haben seit Monaten versucht, die ukrainische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass keine Offensive auf Charkow geplant sei und dass alle Informationen darüber russische Propaganda seien. Damit dürfte man versucht haben, eine Massenflucht aus der Region verhindern. Die ukrainische Regierung benutzt ihre Bevölkerung immer wieder als menschliche Schutzschilde, um behaupten zu können, dass „die Russen nur Zivilisten vernichten“, wie es seinerzeit in Mariupol der Fall war.

Tatsächlich stellt die ukrainische Armee Artillerie- und Infanteriestellungen oft in Wohnvierteln auf, damit russisches Antwortfeuer möglichst zivile Ziele beschädigt.

Außerdem ist Charkow eines der größten Industriezentren der Ukraine. Viele Unternehmen, die für die ukrainische Armee arbeiten, sind hier angesiedelt. Zum Beispiel das Traktorenwerk Charkow, das Panzerfahrzeuge repariert. Die Nähe zur Frontlinie ermöglicht eine schnelle Lieferung von reparierten Panzern, gepanzerten Mannschaftstransportwagen und Fahrzeugen. Eine Flucht der Bevölkerung würde die Arbeit der Betriebe stören oder zum Erliegen bringen und die Instandsetzung der Ausrüstung für die Armee erschweren. Deshalb wurde der Bevölkerung gesagt, die Informationen über eine russische Offensive seien „von Russland verbreitete Desinformation“.

Inzwischen hat Selensky eingestanden, dass die Offensive Realität ist. Auf Telegram sagte er :

„Entlang der gesamten Frontlinie finden schwere Kämpfe statt. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt den Gebieten in Charkow, Pokrowsk und anderen Gebieten in der Region Donezk“

In Woltschansk, einer kleinen Stadt an der Grenze zu Russland, wurde eine Evakuierung der Zivilbevölkerung verkündet.

Wo die Kämpfe im Moment stattfinden

Die Informationen, die jetzt verfügbar sind, sind recht widersprüchlich. Aber selbst die ukrainischen Militärs geben zu, dass ihre Armee mehrere kleine Dörfer entlang der Grenze aufgegeben hat. Die Offensive erfolgt aus drei Richtungen, also nicht nur von Süden aus dem Donbass, sondern auch von Osten und Norden aus Russland.

Um die Grenzstadt Woltschansk, die von der russischen Armee während der Offensive 2022 aufgegeben wurde, sind Kämpfe entbrannt. Ukrainische Quellen berichten, dass Einheiten der neonazistischen und terroristischen Einheiten Russisches Freiwilligenkorps , Russische Freiheitslegion und Sibirisches Bataillon bereits dorthin verlegt wurden. Auch Verstärkungen und Einheiten der ukrainischen Nationalgarde werden eilig dorthin verlegt. Ukrainische Quellen berichten :

„In der Region Charkow gehen die schweren Kämpfe weiter. Wegen des starken Drucks der Russen mussten sich unsere Verteidiger von einigen Stellungen zurückziehen. Um 14 Uhr begannen die Kämpfe um die strategisch wichtige Siedlung Glubokoje. Die Russen sterben massenhaft, aber sie drängen weiter und haben an einigen Stellen Erfolg. Die Nacht wird sehr schwer“

Wie geht es weiter?

Es sieht so aus, als ob die russische Führung plant, die angekündigte Pufferzone einzurichten, um Belgorod und andere russische Grenzregionen zu sichern. Vielleicht werden russische Truppen versuchen, Charkow einzukesseln. Aber das birgt Risiken und die Gefahr eines “zweiten Mariupol”.

In jedem Fall zwingt die jetzige Operation die Ukraine, Truppen von anderen Frontabschnitten abzuziehen, was von Russland genutzt werden kann, um den Druck auf den Donbass zu erhöhen. Zum Beispiel, um die wichtige Stadt Tschasow Jar unter seine Kontrolle zu bringen.

Russland dürfte die ukrainischen Linien in nächster Zeit an so ziemlich allen Frontabschnitten testen, um zu sehen, wo Durchbrüche möglich sein könnten. Die russische “Schule” bevorzugt bei Offensiven, an mehreren Stellen gleichzeitig vorzugehen. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob Charkow nur ein Ablenkungsmanöver, oder der Beginn einer russischen Großoffensive, die russische Analysten für Sommer erwarten.

