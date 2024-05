Russland beginnt Normalisierung der Beziehungen zu Afghanistan

Taliban

Russland stellt sich der Realität und bereitet sich darauf vor, die Taliban von der Liste der in Russland verbotenen Organisationen zu streichen. Eine Delegation der Taliban soll zum Petersburger Wirtschaftsforum kommen, um über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen.

Das russische Außen- und das Justizministerium haben Präsident Putin darüber informiert, dass die Taliban-Bewegung von der Liste der in Russland verbotenen Organisationen gestrichen werden kann. Außerdem wird eine Delegation der Taliban zum anstehenden Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg erwartet. Über eine Anerkennung der Taliban-Regierung zu sprechen, sei noch verfrüht, hieß es aus dem russischen Außenministerium, aber an der Frage werde gearbeitet.

Russland stellt sich damit der Realität, denn dass die Taliban heute die afghanische Regierung stellen, lässt sich nicht leugnen. Und angesichts der Not und der Armut in Afghanistan haben dessen Nachbarländer ein Interesse daran, dass es dort aufwärts geht, um Flüchtlingsströme zu verhindern. Hinzu kommt, dass Afghanistan ein geografisch wichtiges Land ist, wenn es um zukünftige Logistikkorridore geht.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen in den letzten Wochen Beiträge aus Afghanistan gezeigt. Dazu ist ein Korrespondent, der das Land seit Jahren kennt, wochenlang durch ganz Afghanistan gereist und hat über die Lage in den verschiedenen Teilen des Landes berichtet. Seine Reportagen waren wirklich interessant, zumal es derzeit fast gar keine Berichte aus dem Land gibt, vor allem nicht in westlichen Medien.

Da der Korrespondent seine Reise nun beendet hat, werde ich seine sechs Reportagen übersetzen und voraussichtlich ab Montag täglich eine veröffentlichen.

