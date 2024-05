Die USA setzen auf eine enge Zusammenarbeit mit Kenia

Afrika

Nachdem der Westen in Afrika an Einfluss verliert, setzt die US-Regierung nun auf Kenia und will dem Land den Status eines wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten verleihen.

Washington setzt nach diplomatischen Misserfolgen und dem Verlust von Einfluss in Afrika auf eine militärische Partnerschaft mit Kenia, doch für Kenia birgt das diplomatische Risiken für seine Rolle als Vermittler bei Verhandlungen zwischen anderen afrikanischen Ländern. Das meint Hassan Kannenye, Direktor des Instituts für das Horn von Afrika, in einem Kommentar für die russische Nachrichtenagentur TASS über die Ergebnisse des Besuchs des kenianischen Präsidenten William Ruto in den USA.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden den Kongress über Pläne informiert, Kenia den Status eines wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten zu verleihen. Kenia wird damit das 19. Land und das erste in Subsahara-Afrika, das diesen Status erhält, der enge Beziehungen zwischen den Ländern bedeutet und den ausländischen Partnern Washingtons gewisse Vorteile bei der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Handel und Sicherheit bietet. Übrigens ist das ein wichtiges Signal, das in Kiew Sorgen hervorrufen dürfte, denn die Ukraine hat diesen Status bis heute nicht bekommen.

Der Experte Hassan Kannenye sagte der TASS:

„Rutos Besuch fällt in eine Zeit geopolitischer Turbulenzen und des aus diesem Grund wachsenden Interesses des Westens an Kenia. Die derzeitige Regierung des Landes hat dem außenpolitischen Engagement mit dem Westen, insbesondere den USA, Priorität eingeräumt. Damit wird die Linie der Vertiefung der Beziehungen, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, fortgesetzt.“

Kannenye bestätigt, was ich immer wieder geschrieben habe, nämlich dass der Einfluss des Westens in Afrika insgesamt abnimmt, was die USA dazu veranlasst, ihre Position in Kenia zu stärken. Gerade erst haben Niger und Tschad ihre Militärabkommen mit den USA gekündigt und den Abzug der US-Truppen gefordert. Kannenye meint, dass die zusätzliche Finanzierung von Militärausgaben durch die USA es Kenia ermöglichen wird, sich aktiver an friedenserhaltenden Operationen in Afrika zu beteiligen, wie es das in der Demokratischen Republik Kongo und in Somalia getan hat, und damit im Prinzip eine gewichtige Rolle am Horn von Afrika zu übernehmen.

Die US-Regierung hat mitgeteilt, dass Kenia zwischen Ende 2024 und Sommer 2025 16 Hubschrauber aus US-Produktion erhalten soll. Außerdem sollen etwa 150 gepanzerte Mannschaftstransportwagen des Typs M1117 im September 2024 in Kenia eintreffen.

Das Risiko für die Neutralität

Kannenye fügte hinzu, worauf auch ich oft hingewiesen habe, dass die afrikanischen Länder grundsätzlich versuchen, in internationalen Angelegenheiten eine neutrale Haltung einzunehmen. Das hat der Konflikt in der Ukraine gezeigt, was, wie Kannenye der TASS sagte, den Westen „schockiert“ habe. Und er fügte hinzu:

„Die afrikanischen Staaten vertreten jetzt neutrale Positionen, so dass es für Kenia nicht leicht sein wird, das Gleichgewicht der Interessen zu wahren und in den Augen seiner Nachbarn nicht als ‚Marionette des Westens‘ zu gelten.“

Kenia hat zugestimmt, ein friedenserhaltendes Kontingent nach Haiti, einem Staat in der Karibik, zu entsenden, was in der haitianischen Diaspora Kritik hervorgerufen hat, weil sie der kenianischen Regierung vorwirft, US-Interessen zu stützen. Über den Drahtseilakt, den die kenianische Regierung versucht, sagt Kannenye:

„Nairobi hofft, dass eine erweiterte Partnerschaft mit den USA regionale Stabilitätsbemühungen ermöglichen wird, aber das könnte ihre diplomatischen Bemühungen untergraben, da sie als nicht autarker, US-freundlicher Akteur wahrgenommen werden.“

Das wachsende Selbstbewusstsein Afrikas

In Afrika, wo sich immer mehr Staaten gegen die neokoloniale Ausbeutung und Bevormundung des Westens wehren, wird die Annäherung Kenias entsprechend skeptisch beobachtet. Sollte Kenia als verlängerter Arm der USA wahrgenommen werden, würde das die diplomatische Position Kenias in Afrika wahrscheinlich schwächen.

Aber natürlich versuchen die USA derzeit alles, um ihren Einfluss in Afrika zu erhalten und wieder auszubauen, denn Afrika ist mit seinen Rohstoffen geopolitisch sehr wichtig. Hinzu kommt, dass der in vielen afrikanischen Ländern steigende Wohlstand Afrika auch als Absatzmarkt immer interessanter macht.

Allerdings ist die Position des Westens in Afrika aufgrund seiner Arroganz und der offenen Ausbeutung vieler afrikanischer Staaten am Schwinden und viele afrikanische Länder wenden sich Russland, China und anderen zu, die die afrikanischen Länder mit Respekt und nicht von oben herab behandeln.

Das hat sich gerade erst in Niger gezeigt, wo die Putsch-Regierung zwar die Truppen der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich aus dem Land geworfen, aber zunächst zugestimmt hat, die US-Drohnenbasis im Land zu erhalten. Als dann aber eine Delegation aus Washington zu Verhandlungen in Niger eintraf, sind die amerikanischen Vertreter so arrogant und fordernd aufgetreten, dass die nigrische Regierung anschließend den Abzug der für die USA eigentlich sehr wichtigen Basis gefordert hat. Derzeit werden die Details des Abzuges verhandelt.

Daher muss man abwarten, wie sich die Lage um Kenia entwickelt und ob die US-Regierung dort den Fehler aus Niger wiederholt.

Das neue Selbstbewusstsein der afrikanischen Länder wird immer offensichtlicher und sie lassen nicht mehr so mit sich reden, wie es früher war. Die Frage ist, ob der Westen diese Lektion lernt und beginnt, Afrika mit Respekt zu behandeln, oder der Westen weiterhin meint, in Afrika mit der bisherigen kolonialen Überheblichkeit auftreten zu können.

