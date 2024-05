Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 14. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 14. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Kritische Situation für die Ukraine und der Besuch von Blinken in Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der Leiter des Geheimdienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kirill Budanow, hat zugegeben, dass die Lage für die ukrainischen Einheiten in der Region Charkow kritisch wird.

Während seines Besuchs in Kiew versprach US-Außenminister Anthony Blinken der Ukraine mehr Unterstützung durch den Westen und sagte, dass „die kommenden Wochen und Monate den Ukrainern viel abverlangen werden“. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, sagte, der Kreml sei sich des Besuchs und „der Nervosität, die nicht nur in Kiew selbst, sondern auch in den europäischen Hauptstädten zu spüren ist“, bewusst.

Die TASS hat die Ereignisse rum die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beliefen sich die ukrainischen Verluste auf bis zu 1.360 Kämpfer. Die russische Luftabwehr schoss 26 ukrainische Drohnen, 9 Hammer-Lenkbomben und 2 HARM-Radarabwehrraketen ab. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte eine Werkstatt für die Herstellung von Angriffsdrohnen und trafen auch Munitions- und Treibstofflager sowie Flugzeuge auf Militärflugplätzen.

Die Lage in der Region Charkow

Die Truppengruppe „Nord“ habe die Siedlung Bugrowatka befreit und sei „tief in die gegnerische Verteidigung“ vorgedrungen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Der Leiter des Geheimdienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kirill Budanow, hat eingeräumt, dass die Lage der ukrainischen Einheiten in der Region Charkow kritisch wird. Ihm zufolge versucht Kiew derzeit, Einheiten von anderen Teilen der Front zu verlegen, um seine Verteidigung dort zu verstärken, aber es sei schwierig, Personal für diese Aufgabe zu finden.

Jurij Fedorenko, Bataillonskommandeur der 92. ukrainischen Brigade, erklärte gegenüber der Agentur Associated Press, dass der Vormarsch der russischen Truppen in der Region Charkow zur Auflösung der ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinie führen wird, was es Russland ermöglichen wird, Erfolg bei der Befreiung der Gebiete der DNR und der LNR zu haben. Er äußerte auch die Befürchtung, dass eine ähnliche Front in der Region Sumy eröffnet werden könnte.

Die Position Großbritanniens

Laut dem britischen Verteidigungsminister Grant Shapps ist die Lage in der Region Charkow nicht kritisch. Sie zeige nur, dass man den laufenden Konflikt in der Ukraine „nicht aus den Augen verlieren“ dürfe. Der britische Minister sagte, ein russischer Sieg wäre ein „unvorstellbarer und inakzeptabler“ Ausgang. Daher, so Shapps, werde London Kiew auch weiterhin unterstützen, unter anderem durch die Lieferung von Langstreckenartillerie, da die ukrainische Regierung bezweifelt, dass sie ohne die Unterstützung Großbritanniens in der Lage sein wird, den Kampf gegen Russland fortzusetzen.

Blinkens Besuch

US-Außenminister Anthony Blinken hat bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky die US-Militärhilfe für Kiew und wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen erörtert, teilte das US-Außenministerium mit. Er erklärte auch, dass Kiew bereits Waffen aus dem neuen US-Hilfspaket erhalte, und äußerte sich zuversichtlich, dass diese Lieferungen angeblich „die Situation auf dem Schlachtfeld verändern können“.

Blinken stellte fest, dass sein Besuch zu einem „kritischen Zeitpunkt“ stattfinde und betonte, dass „die kommenden Wochen und Monate den Ukrainern viel abverlangen werden“. Der Westen sei sich darüber im Klaren, dass er in der Ukraine keine Zeit verlieren dürfe, und werde in den kommenden Tagen weitaus mehr militärische Hilfe auf dem Schlachtfeld bereitstellen als bisher.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, erklärte, Russland sei sich des Besuchs von Blinken in Kiew und „der Nervosität, die im Zusammenhang mit der laufenden Militäroperation jetzt nicht nur in Kiew selbst, sondern auch in den europäischen Hauptstädten und in Washington zu spüren ist, bewusst“. Peskow betonte die Absicht Russlands, „seine Ziele zu erreichen“.

Verantwortungslose Abgeordnete

Etwa 40 Abgeordnete der Werchowna Rada der Ukraine wollen ihr Mandat vorzeitig niederlegen, weil sie das Bewusstsein für die Bedeutung ihrer Arbeit verloren haben, berichteten ukrainische Medien. Im ukrainischen Parlament sitzen derzeit 402 Abgeordnete. Das bedeutet, dass jeder zehnte Abgeordnete vorzeitig zurücktreten will. Einem ungenannten Abgeordneten der Partei „Diener des Volkes“ zufolge „war ein Abgeordneter früher etwas wirklich Gewichtiges, <…> jetzt ist das Mandat eher eine Last“. Der Politiker sagte auch, dass Abgeordnete nicht nur aus der Präsidentenpartei beabsichtigen, das Parlament zu verlassen. Er wies auch auf die „Defragmentierung“ der Regierungspartei hin, die andere Fraktionen einbeziehen muss, um die erforderlichen 225 Stimmen für die Verabschiedung von Gesetzen zu erhalten, sowie auf die Tatsache, dass die Abgeordneten keine Verantwortung übernehmen wollen.

Der ehemalige Vorsitzende der Rada, Dmitri Rasumkow, kommentierte die Situation im ukrainischen Parlament mit den Worten, die Rada habe sich „in eine Abteilung zur legislativen Unterstützung der Entscheidungen und Launen des Büros des Präsidenten“ verwandelt.

Nach Ansicht des ukrainischen Politikers und Publizisten Andrej Derkatsch führt tatsächlich nicht Wladimir Selensky das Land, sondern er ist „nur ein Avatar“, für den „der Westen alle Entscheidungen trifft“.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen