Warum die russische Armee in Charkow so gut vorankommt

Die "Selensky-Line"

In Kiew wurde großspurig behauptet, man habe bei Charkow eine mächtige Verteidigungslinie gebaut. Nun zeigt sich, dass die Millionen dafür geklaut wurden und an vielen Stellen außer Betonschutt zu sehen ist. Die russische Armee kommt daher bei Charkow bisher gut voran.

In der Ukraine wurde Ende 2022, nachdem sich die russische Armee aus den Gebieten bei Charkow zurückgezogen hatte, großspurig verkündet, man werde dort eine mächtige Verteidigungslinie bauen, wofür gigantische Summen bereitgestellt wurden. Seit Beginn der russischen Offensive bei Charkow gab es aus der Ukraine jedoch immer mehr Meldungen, dass die Verteidigungslinie nicht gebaut wurde, sondern dass das Geld von den Verantwortlichen geklaut wurde. Die Verteidigungslinie wird bereits spöttisch „Selensky-Linie“ genannt und in Telegram-Kanälen kursieren solche Fotos vom der Verteidigungslinie und ihrem tatsächlichen Zustand, wobei die Bilder zeigen, dass offensichtlich auch noch minderwertiger Beton benutzt wurde.

Die Lage bei Charkow ist verzweifelt

Während deutsche Medien die Lage bei Charkow nicht allzu sehr thematisieren, ist das in US-Medien anders. Wer alleine auf der Seite von CNN vorbeischaut, findet aus den letzten Tagen eine ganze Reihe von Artikeln, in denen die Lage bei Charkow für die Ukraine als verzweifelt beschrieben wird. Das wird auch in der Ukraine offen zugegeben, wo alle Verantwortlichen die Lage als „schwierig“ bezeichnen und gemeldet wird, die Ukraine versuche verzweifelt, Reserven von anderen Frontabschnitten nach Charkow zu verlegen.

Wie ernst die Lage ist, zeigt auch, dass US-Außenminister Blinken am Dienstag überraschend nach Kiew gekommen ist, um Selensky Mut zuzusprechen. Anders kann das kaum bezeichnen, denn in den abgegebenen Erklärungen wird erklärt, dass „die kommenden Wochen und Monate den Ukrainern viel abverlangen werden“ und es werden beschleunigte Waffenlieferungen versprochen.

In jedem Fall ist die russische Offensive bisher offenbar sehr erfolgreich, denn wenn Kiew seine ohnehin knappen Reserven von anderen Frontlinien, wo die Lage ebenfalls schwierig ist, abziehen muss, dann bedeutet das, dass die russische Armee dort demnächst ebenfalls zum Angriff übergehen könnte. Die gesamte Front der Ukraine könnte bei Charkow und im Donbass zusammenbrechen, wie sogar in der Ukraine eingestanden wird.

Da außerdem erwartet wird, dass Russland irgendwann demnächst auch nördlich von Charkow, im Gebiet Sumy, in die Offensive gehen könnte, ist die Lage für die Ukraine so, dass es fraglich ist, ob sie am Ende des Sommers überhaupt noch eine Frontlinie halten kann, wenn Russland tatsächlich neben Charkow und dem Donbass auch in Sumy und/oder Saporoschje zum Angriff übergehen sollte.

