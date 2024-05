Lage an der Front

Die Lage an der Front verschlechtert sich für Kiew weiter. Die Frage ist, ob die Staaten Europas bereit sind, den Zusammenbruch der Front zu verhindern, indem sie eigene Soldaten schicken.

Die Lage an der Front wird für Kiew immer verzweifelter. Das Problem sind nicht nur die stockenden westlichen Waffenlieferungen, sondern vor allem der Mangel an Soldaten. Trotzdem will Kiew weiterkämpfen und noch mehr Ukrainer in dem sinnlosen Kampf opfern. Der stellvertretende Leiter des militärischen Geheimdienstes der Ukraine, Generalmajor Vadim Skibitsky, sagte beispielsweise:

„Wir werden den Kampf fortsetzen. Wir haben keine andere Wahl. Wir wollen leben. Aber der Ausgang des Krieges […] hängt nicht nur von uns ab.“

In den letzten Wochen ist Russland im Donbass aktiv vorgerückt. Die Gelegenheit dazu kam, nachdem im Februar Awdejewka, eine der wichtigsten Festungen der Ukraine, gefallen war. Man muss wissen, dass diese Festungen seit 2014 errichtet worden waren und besonders stark befestigt waren. Ich war selbst vor einem Jahr an der Front in Awdejewka und habe mir dort von russischen Soldaten erklären lassen, wie die Lage dort ist und wo die Schwierigkeiten liegen.

Nach dem Fall der Festungen Awdejewka und zuvor Bachmut kann Russland im Donbass weiter vorrücken. Die Ukraine hatte ursprünglich gehofft, eine Verteidigungslinie entlang einer Reihe von Stauseen in der Nähe von Awdejewka zu errichten. Dies ist ihr jedoch nicht gelungen.

Im Gegensatz zu den Behauptungen westlicher „Experten“ hat Russland es nicht eilig vorzurücken, denn das wäre sehr verlustreich. Stattdessen nutzt es seine überlegene Feuerkraft, um die ukrainischen Truppen zu dezimieren, die Kiew weiterhin in den Fleischwolf wirft, und erst dann vorzurücken, wenn der Gegner entsprechend geschwächt ist.

Durchbruch der Front?

Die Lage an der Front spitzt für Kiew sich besonders zu, nachdem es den russischen Truppen nun gelungen ist, das Dorf Otscheretino westlich von Awdejewka einzunehmen. Die demoralisierten ukrainischen Soldaten sind dort einfach geflohen und haben ihre Stellungen aufgegeben. Die Kontrolle über diese Siedlung ist taktisch sehr wichtig. Innerhalb weniger Tage wurden auch die Dörfer in der Nähe von Otscheretino unter Kontrolle gebracht. Dazu gehörten Novobachmutowka, Solovyevo und ein Teil des Dorfes Arkhangelskoye .

Auf der Karte kann man sehr deutlich sehen, dass den russischen Truppen dort anscheinend ein Durchbruch gelungen ist.

Beamte des ukrainischen Verteidigungsministeriums erklärten, dass die Krise an der Front, die nach dem Verlust von Otscheretino begann, nicht so bald gelöst werden kann. Derzeit ist es Russland gelungen, eine Ausbuchtung mit einer Fläche von 25 Quadratkilometern zu schaffen. So wird es der ukrainischen Öffentlichkeit von einem ukrainischen Militäroffizier dargestellt :

„Die Situation ist so, dass es dem Feind gelungen ist, durchzubrechen und in dieser Siedlung Fuß zu fassen. […] Dort finden heftige Kämpfe statt, die ukrainischen Streitkräfte kontrollieren die Lage. „

Eine neue Festung?

Einer der wichtigsten Punkte der Front bei Donezk ist, wie vor genau einem Jahr Bachmut, nun der Ort Tschasow Jar, wo die russischen Truppen ebenfalls vorrücken. Der Ort liegt auf einer strategischen Anhöhe, deren Kontrolle den russischen Truppen die strategische Initiative für weitere Aktionen in der Region Donezk geben wird. Die lokale Topographie erschwert den Angriff und macht die Stadt zu einer Art Festung. Aber auch sie wird wahrscheinlich sehr bald fallen.

Es ist bemerkenswert, dass die Ukraine die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage erkennt und versucht, sie mit Propaganda zu entschärfen. So behauptet das Militär, dass „Russland versuchen wird, die Stadt bis zum 9. Mai einzunehmen“. Russische Offizielle haben das nie gesagt, aber die Ukraine versucht ihre Misserfolge zu kaschieren, indem sie sie mit den in Russland so wichtigen Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland in Verbindung bringt.

Das gab es auch schon letztes Jahr bei Bachmut. Auch damals wurde behauptet, Moskau werde versuchen, Bachmut bis zum 9. Mai 2023 einzunehmen. Und ein Jahr davor hat Kiew behauptet, Russland verheize seine Soldaten, um Mariupol bis zum 9. Mai 2022 einzunehmen.

All das waren Lügen. Damit will man dem heimischen Publikum zeigen, dass es Kiew gelungen ist, „Putins Pläne zu durchkreuzen“ und dass Russland für symbolische Ziele angeblich sinnlos Soldaten opfert, wie ja auch westliche Medien ständig behaupten.

Und es zeigt die Einfallslosigkeit der Kiewer Propagandisten, die jedes Jahr das gleiche Spiel spielen, wobei sich nur die Namen der Städte ändert, die jedes Jahr weiter westlich liegen, was zeigt, dass Kiew immer weiter zurückgedrängt wird.

Die Lage in Saporoschje

Das Dorf Rabotino im Gebiet Saporoschje hat inzwischen eine große symbolische Bedeutung. Im Sommer 2023 fanden dort die blutigsten Kämpfe der gescheiterten Gegenoffensive der Ukraine statt. Übrigens war ich im Juli 2023 dort ganz in der Nähe, als die Offensive begann.

Inzwischen gibt es Berichte , dass Rabotino entweder ganz oder teilweise unter russische Kontrolle geraten ist. Es hat sich gezeigt, dass die Gegenoffensive Kiew nichts gebracht hat außer Berge von Leichen. So beschreibt Wladimir Rogow, Vorsitzender der Souveränitätskommission der Gesellschaftskammer der Russischen Föderation, die Situation :

„Die wichtigsten feindlichen Kräfte haben Rabotino verlassen: einige unserer Truppen wurden ausgeschaltet, andere haben ihre Stellungen aufgegeben und sind geflohen. Einige ukrainische Gruppen halten sich nur noch außerhalb des Dorfes in der Nähe des Friedhofs auf und es gibt einige wenige Widerstandspunkte in Rabotino selbst – und das wahrscheinlich, weil sie keine Kommunikation haben und nicht wissen, was passiert, dass niemand in der Nähe ihrer Kameraden ist“.

Russische Offensive im Norden?

Es ist auch erwähnenswert, dass es in der Ukraine weiterhin heißt , Russland werde Ende Mai eine Offensive in den nördlichen Regionen starten. Die Hauptziele sollen die Städte Charkow und Sumy sein.

Das wäre zwar möglich, weil von dort die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk angegriffen werden, aber es ist unmöglich zu sagen, wie wahr diese Aussagen sind. Russland möchte einerseits die ukrainischen Angriffe auf seine Grenzregionen stoppen, andererseits möchte es aber natürlich auch ein zweites Mariupol verhindern, denn wie schon in Mariupol wird die ukrainische Armee auch in Charkow und Sumy sicherlich nur verbrannte Erde hinterlassen.

Welche Pläne Russland im Norden der Front hat, ist für mich daher eine der interessantesten Fragen.

Westliche Truppen in die Ukraine?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Lage für Kiew an allen Fronten verzweifelt ist. Für Kiew gibt es keine guten Nachrichten. Die US-Hilfe ist entweder noch nicht eingetroffen oder konnte die Lage auf dem Schlachtfeld nicht grundlegend ändern, denn es fehlen schlich die Soldaten, um sie zu bedienen.

Das einzige, was Kiew noch helfen könnte, wäre, wenn Truppen aus europäischen Ländern in die Ukraine einrücken und an den Kämpfen teilnehmen. Das ist es, was Macron fordert und was auch in den USA gefordert wird.

Dann wird aus dem Kampf der USA gegen Russland bis zum letzten Ukrainer ein Kampf der USA gegen Russland bis zum letzten Europäer. Zumindest dann, wenn die EU-Staaten es zulassen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



