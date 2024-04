Council on Foreign Relations fordert Kriegseintritt Europas, aber ohne die USA

Bis zum letzten Europäer

Ein Artikel in Foreign Affairs fordert offen, europäische, aber keine amerikanischen, Truppen in die Ukraine zu schicken. Der Artikel ist ein bemerkenswertes Beispiel für westliche Kriegspropaganda.

In Foreign Affairs, der Zeitung des mächtigen US-Thinktanks Council on Foreign Relations, ist ein Artikel mit der unzweideutigen Überschrift „Europa – aber nicht die NATO – sollte Truppen in die Ukraine schicken“ erschienen, dessen Einleitung nicht minder unmissverständlich war:

„Um Russlands Vormarsch aufzuhalten, braucht Kiew mehr Truppen vor Ort“

Die drei Autoren sind zwar keine hochrangigen US-Beamten, aber sie gehören durchaus zu den Schwergewichten unter den Einflüsterern der US-Politik, da sie in verschiedenen US-Thinktanks gearbeitet haben. Das sind der Oberst a. D. Alex Crowther, der aktive Oberstleutnant der US-Luftwaffe Jahara Matisek und Phillips O’Brien von der Universität St. Andrews. Und ihre Forderung ist eindeutig: Die EU-Staaten sollen Truppen in die Ukraine schicken, und zwar ohne die USA, also ohne die NATO.

Die US-Kriegstreiber diskutieren dabei verschiedene Möglichkeiten und wie man die Europäer, gemeint dürften damit sowohl die Öffentlichkeit als auch die europäischen Politiker sein, davon überzeugen kann, endlich Truppen in die Ukraine zu schicken. Quasi als „Leckerli“ wird dabei vorgeschlagen, Truppen zu „Nicht-Kampfeinsätzen“ zu schicken, weil das „den meisten europäischen Hauptstädten am einfachsten zu verkaufen“ sei. Aber natürlich wird auch die Möglichkeit von Kampfeinsätzen diskutiert, zum Beispiel die Übernahme des Kommandos über die ukrainische Luftverteidigung inklusive europäischer Besatzung der ukrainischen Luftabwehrsysteme, oder Luftpatrouillen „entlang Teilen der ukrainischen Grenze“…, „wo keine russischen Truppen stationiert sind, wie zum Beispiel an der Schwarzmeerküste und an den Grenzen zu Weißrussland und Transnistrien“.

Nur eines sollte nach Meinung der US-Schaumeier vermieden werden, nämlich eine Kriegsbeteiligung der USA und damit der NATO. Im Klartext schlagen die US-Strategen vor, nachdem der Kampf der USA gegen Russland bis zum letzten Ukrainer nicht funktioniert hat, auch noch bis zum letzten Europäer gegen Russland zu kämpfen.

Der Artikel in Foreign Affairs hat eine klare Aufgabe. Er soll die Leser darauf einschwören, dass die europäischen Länder Truppen in die Ukraine schicken. Die Adressaten solcher Artikel sind Politiker aus den USA, aus der EU und natürlich die westlichen Medien. Die sollen von der Idee überzeugt werden, wobei das Problem ist, dass man dazu verschiedene Argumente braucht, denn einen US-Politiker für die Idee zu gewinnen, Europäer für die US-Interessen sterben zu lassen, ist wesentlich leichter und braucht andere Argumente, als bei europäischen Politikern und Medien.

Ich werde zunächst auf einige der Aussagen des Artikels eingehen, danach übersetze ich den Artikel komplett, damit Sie entscheiden können, ob Sie meinen Einschätzungen zustimmen oder nicht.

Die alte Leier mit der Sowjetunion

In dem Artikel schreiben die „Experten“:

„Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass Putin bei der Ukraine Halt macht; er hat bereits gesagt, dass alle ehemaligen Sowjetrepubliken an Russland zurückgeführt werden sollen. Die baltischen Staaten könnten die Nächsten sein, gefolgt von Finnland und Polen, die Fürstentümer innerhalb des vorsowjetischen Russischen Reiches waren.“

Diese Aussage ist von vorne bis hinten gelogen. Und zwar so dreist, dass Foreign Affairs den Teil im Nachhinein geändert und selbst am Ende des Artikels folgenden Infokasten eingefügt hat:

„BERICHTIGUNG BEIGEFÜGT (22. APRIL 2024)

In einer früheren Version dieses Artikels wurde fälschlicherweise behauptet, der russische Präsident Wladimir Putin habe erklärt, dass alle ehemaligen Sowjetrepubliken an Russland zurückgegeben werden sollten.“

In der aktuellen Version wurde der Teil geändert und er lautet nun:

„Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass Putin mit der Ukraine aufhören wird. Er hat den Zusammenbruch der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe“ des 20. Jahrhunderts bezeichnet und beklagt, dass „Dutzende Millionen unserer Mitbürger und Landsleute sich außerhalb des russischen Territoriums wiederfinden“.“

Die Aussage, die Putin oft wiederholt hat, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ gewesen, muss man immer auch vollständig zitieren, was im Westen jedoch nicht getan wird, denn Putin fordert dabei nie die Rückkehr der ehemals sowjetischen Gebiete, sondern er erklärt, dass durch den Zerfall der Sowjetunion Dutzende Millionen Russen (aber auch Bürger der neuen unabhängigen Staaten) durch neue Grenzen von ihren Freunden und Verwandten getrennt wurden. Viele brauchten plötzlich Visa, um ihre Eltern oder Kinder zu besuchen. Eigentlich müssten gerade Deutsche verstehen, was für eine Katastrophe das ist, denn die Deutschen haben seinerzeit genauso und mit den gleichen Argumenten der Trennung von Familien und Freunden über die deutsche Teilung gesprochen.

In Putins Aussage geht es nur um diese Tatsache, dass durch den Zerfall der Sowjetunion Freunde, und vor allem auch engster Verwandte, plötzlich durch Grenzen voneinander getrennt waren und oft plötzlich sogar Visa brauchten, um ihre Lieben zu besuchen. Aber im Westen wird aus dieser Aussage Putins immer wieder die Legende fabriziert, Putin wolle die alte Sowjetunion zurück, obwohl Putin jedes Mal, wenn er darüber spricht, ausdrücklich das Gegenteil sagt.

Daher darf die Unterstellung, Putin wolle die Sowjetunion zurück, auch in diesem Artikel von Foreign Relations nicht fehlen, denn die Leser sollen ja darauf eingestimmt werden, dass Russland böse und imperialistisch ist. Da darf diese Standardlüge des westlichen Narratives natürlich nicht fehlen.

Kampfeinsatz oder nicht?

Die Frage, ob die europäischen Truppen in der Ukraine an Kampfeinsätzen teilnehmen sollen, nimmt in dem Artikel einigen Raum ein. Die Autoren stellen fest, dass man die Europäer leichter zur Entsendung von Truppen in die Ukraine überreden kann, wenn man ihnen sagt, ihre Truppen würden nicht an Kampfeinsätzen teilnehmen. Aber die Autoren machen keinen Hehl daraus, dass es ihnen lieber wäre, die Europäer würden aktiv gegen Russland kämpfen.

Als eine Möglichkeit, europäische Truppen angeblich nicht an Kampfeinsätzen teilnehmen zu lassen, wird die Möglichkeit genannt, europäische Soldaten sollten die Luftverteidigung ukrainischer Städte übernehmen und auch kommandieren. Dabei, so die Autoren, würden sie ja nicht auf Russen schießen, denn im ukrainischen Hinterland sind keine russischen Flugzeuge, sondern nur russische Raketen. Und dass die Europäer russische Raketen abschießen, so die amerikanischen Schlaumeier, würde Russland kaum als Kriegsbeteiligung ansehen.

Darüber kann jeder denken, wie er will, aber diese Teil des Artikels zeigt, wie unehrlich die Autoren gegenüber den Europäern sind. Diese europäischen Soldaten wären nämlich sehr wohl im Kampfeinsatz, denn die russische Armee schießt auf die Luftabwehr der Ukraine. Und wenn russische Raketen eine französische oder polnische Besatzung eines Patriot-Systems bei Kiew bombardieren würde, wie würde das wohl in den betreffenden Ländern aufgenommen?

Das würde zu einer Eskalation führen, was die Autoren auch ganz genau wissen und wollen, denn das würde die Hemmschwelle der europäischen Politiker, ihre Truppen auch an die Front zu schicken, nach dem Motto „Seht her, die bösen Russen schießen unsere Soldaten ab!“ erhöhen.

Bis zum letzten Europäer

Während die Autoren in ihrem Artikel die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen, welche Kampfeinsätze europäische Soldaten in der Ukraine durchführen könnten, zählen sie immer auch auf, wie viele ukrainische Soldaten das für den Einsatz an der Front freistellen würde, weil die Europäer ihre Aufgaben übernehmen würden.

Wer diesen Teil des amerikanischen Artikels aufmerksam liest, der stellt fest, dass die Aussage Putins, die USA kämpfen in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer, leider absolut zutreffend ist. Mehr noch, der Artikel zeigt, dass die Autoren auch gerne bis zum letzten Europäer kämpfen möchten, wenn sie vorrechnen, dass Russland gegen Europa angeblich chancenlos ist, weil Europa eine weitaus größere Bevölkerung hat als Russland.

Menschenleben zählen für solche Leute, wie die Autoren des Artikels, rein gar nichts.

Blufft Putin?

Dann kommt der Artikel an einen Punkt, an dem die Autoren aus all dem zuvor gesagten herleiten, dass Putin angeblich große Angst vor einem Krieg mit den Staaten Europas habe. Wohlgemerkt, von einem Krieg der NATO, also der USA, gegen Russland schreiben die Autoren nichts. Die Europäer sollen das bitte schöne alleine machen.

Und weil Putin angeblich eine so große Angst vor den Europäern hat, empfehlen die Autoren, europäische Truppen hinter dem Dnjepr, der die Ukraine von Nord nach Süd durchfließt, und bei Odessa aufzustellen. Würden die russischen Truppen vorrücken, hätten sie Angst, auf die europäischen Truppen zu schießen, während die europäischen Truppen – nach Meinung der Autoren – jedes Recht der Welt hätten, auf die Russen zu schießen, weil die Europäer sich nur verteidigen würden.

Kurz und gut, laut den Autoren blufft Putin und schon die Anwesenheit europäischer Soldaten in der Ukraine würde das russische Vorrücken stoppen, weil Putin angeblich so eine große Angst hat, dass er nicht auf die Europäer schießen lassen würde.

Putin will die NATO angreifen?

Spätestens an dieser Stelle des Artikels müsste jeder denkende Leser sich fragen: Wie jetzt?!?!

Zur Erinnerung: Am Anfang des Artikels gab es diese Behauptung:

„Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass Putin mit der Ukraine aufhören wird“

Nach der Ukraine will Putin angeblich europäische Länder angreifen. Aber nun erfahren wir von den Autoren, dass Putin angeblich so eine große Angst vor den Europäern hat, dass er nicht einmal in der Ukraine auf ihre Truppen schießen würde.

Hat Putin nun Angst vor den Europäern und würde daher nicht mal in der Ukraine auf ihre Soldaten schießen, oder hat Putin keine Angst vor den Europäern und will nach der Ukraine europäische Länder angreifen?

Man merkt an dieser und den folgenden Stellen des Artikels, dass er spätestens ab hier an europäische Leser adressiert ist, nach dem Motto „so stark sind die Russen nicht, Putin blufft, Ihr Europäer könnt unbesorgt Truppen in die Ukraine schicken, so schlimm wird das nicht, denn Putin wird kuschen!“

Die „zweitstärkste Armee in der Ukraine“

Das geht danach nach dem gleichen Motto weiter, denn die Autoren behaupten anschließend, die russische Armee, früher mal die wohl stärkste in Europa, sei nun durch die hohen Verluste so geschwächt, dass sie nur noch die „zweitstärkste Armee in der Ukraine“ sei.

Das ist interessant, denn das würde ja bedeuten, dass die ukrainische Armee inzwischen stärker ist, als die russische.

Und das wirft sofort eine Frage auf: Wenn das so ist, wozu müssen dann europäische Soldaten in die Ukraine geschickt werden? Dann müsste die ukrainische Armee doch auch alleine mit den Russen fertig werden.

Auch daran sieht man, dass es sich bei dem Artikel um reine Propaganda handelt, die die Europäer überzeugen soll, endlich ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken, damit auch die für die Interessen der USA sterben.

Kein Artikel 5

Und auch das sagen die Autoren am Ende des Artikels nochmal sehr deutlich, denn sie erklären, dass es nicht den Artikel 5 des NATO-Vertrages auslösen würde, wenn Russland in der Ukraine massenhaft europäische Soldaten zusammenschießt.

Das bedeutet im Klartext, dass die USA (und alle NATO-Staaten, die nicht so blöd sind, Soldaten in die Ukraine zu schicken) fein raus wären. Auf Beistand der NATO könnten die Länder, die Soldaten in die Ukraine schicken und dadurch in einen Krieg mit Russland geraten, nicht setzen. Wörtlich schreiben die Autoren dazu:

„Und da die europäischen Streitkräfte außerhalb des NATO-Rahmens und des NATO-Gebiets agieren würden, würden etwaige Opfer nicht zu einer Reaktion nach Artikel 5 führen und die USA auf den Plan rufen. Der Gegner Russlands wäre nicht die NATO, sondern eine Koalition europäischer Staaten, die ein Gleichgewicht gegen den nackten russischen Imperialismus anstreben würden.“

So, nun haben Sie meine Interpretation dieses Artikels, der an die westlichen Entscheidungsträger und ihre Berater gerichtet ist und der die Entsendung europäischer Soldaten in die Ukraine propagiert, gelesen. Damit kommen wir zum Artikel selbst, den ich übersetzt habe, damit Sie selbst entscheiden können, ob Sie zu den gleichen Schlüssen kommen, wie ich.

Beginn der Übersetzung:

Europa – aber nicht die NATO – sollte Truppen in die Ukraine entsenden

Um Russlands Vormarsch aufzuhalten, braucht Kiew mehr Truppen vor Ort

In Europa ist ein Tabu gebrochen worden. Noch vor wenigen Monaten wäre es für europäische Staats- und Regierungschefs unvorstellbar gewesen, die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine vorzuschlagen. Doch am 26. Februar erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine sei „nicht auszuschließen“. Der finnische Verteidigungsminister und der polnische Außenminister haben beide angedeutet, dass die Streitkräfte ihrer Länder in der Ukraine landen könnten. Diese Äußerungen in Verbindung mit der bestehenden Unterstützung für solche Maßnahmen in den baltischen Staaten zeigen, dass es einen wachsenden Block von Ländern gibt, die für ein direktes Eingreifen Europas in den Krieg offen sind.

Diese brisanten Äußerungen sind auf die sich verändernde Konfliktdynamik zurückzuführen. Die Debatte im US-Kongress über die Bereitstellung von Militärhilfe für die Ukraine war ein Debakel. Das monatelange Zögern in Washington hat die Europäer bestürzt und Moskau die Hoffnung gegeben, dass die Entschlossenheit des Westens, Kiew zu unterstützen, ins Wanken gerät. Die russischen Streitkräfte – unterstützt durch Ausrüstung aus China, dem Iran und Nordkorea – haben die Lücke in der militärischen Unterstützung der USA für die Ukraine ausgenutzt, indem sie ihre Angriffe auf Zivilisten und nicht-militärische Infrastrukturen verstärkten. Anfang April startete Russland in dem Wissen, dass der Ukraine die Munition für die Flugabwehr ausgeht, einen Raketenangriff, bei dem das größte Kraftwerk in der Region Kiew zerstört wurde. Zuvor, im März, hatten russische Streitkräfte einen Staudamm in Dnipro und andere elektrische Anlagen in der Umgebung von Cherson angegriffen, wodurch die ukrainische Industrie geschwächt und die Abhängigkeit der ukrainischen Wirtschaft vom europäischen Stromnetz erhöht wurde. Weitere Schäden an kritischer Infrastruktur, Kernkraftwerken und landwirtschaftlichen Flächen werden die Kosten für den Wiederaufbau drastisch in die Höhe treiben, wofür die westlichen Partner der Ukraine wahrscheinlich einen Großteil der Rechnung werden bezahlen müssen.

Da die russischen Streitkräfte ihren Vormarsch beschleunigen, besteht die Möglichkeit, dass sie die ukrainischen Verteidigungsanlagen entlang der Ostfront durchbrechen und die ukrainische Kontrolle über Charkow oder sogar Kiew herausfordern könnten – eine Sicherheitsbedrohung, die Europa nicht ignorieren kann. Ein russischer Sieg in der Ukraine würde den revisionistischen Ambitionen von Präsident Wladimir Putin und seinem Glauben an die Schwäche des Westens Recht geben. Er würde den Kreml in die Lage versetzen, Russland auf Kriegsfuß zu halten, ein gesellschaftsübergreifendes Eroberungskonzept, mit dem die europäischen Länder nicht mithalten könnten. Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass Putin mit der Ukraine aufhören wird. Er hat den Zusammenbruch der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe“ des 20. Jahrhunderts bezeichnet und beklagt, dass „Dutzende Millionen unserer Mitbürger und Landsleute sich außerhalb des russischen Territoriums wiederfinden“. Die baltischen Staaten sind in Gefahr, ebenso wie Polen: Im vergangenen Jahr bezeichnete der ehemalige russische Premierminister und Putin-Loyalist Dmitri Medwedew die baltischen Staaten als „unsere“ (d. h. russische) Provinzen und Polen als „vorübergehend besetzt“ (d. h. von der NATO).

Mit der Drohung, Truppen zu entsenden, versuchen die europäischen Länder, diese beunruhigende Entwicklung zu durchbrechen. Um die Lage in der Ukraine wirklich zu ändern, müssen die europäischen Länder jedoch mehr tun, als nur über Truppeneinsätze zu reden. Wenn die USA die Hilfe weiterhin hinauszögern und vor allem, wenn sie im November Donald Trump zum Präsidenten wählen (der versprochen hat, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden, vermutlich indem er Putin erlaubt, seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu behalten), wird Europa der einzige Verteidiger der Ukraine sein. Die europäischen Staats- und Regierungschefs können es sich nicht leisten, dass die amerikanische politische Dysfunktion die europäische Sicherheit diktiert. Sie müssen ernsthaft die Entsendung von Truppen in die Ukraine in Erwägung ziehen, um logistische Unterstützung und Ausbildung zu leisten, die ukrainischen Grenzen und kritische Infrastrukturen zu schützen oder sogar ukrainische Städte zu verteidigen. Sie müssen Russland gegenüber deutlich machen, dass Europa bereit ist, die territoriale Souveränität der Ukraine zu schützen. Es ist besser, die katastrophale Lage in der Ukraine zu akzeptieren und jetzt etwas dagegen zu unternehmen, als Russland die Tür zu öffnen, damit es seinen imperialen Vormarsch beschleunigen kann.

DAS GESPRÄCH VERÄNDERN

Der Gedanke an die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine hat vorhersehbare Einwände hervorgerufen. Der Kreml war empört über die jüngsten Erklärungen Macrons und anderer, die vor einem Krieg – möglicherweise einem Atomkrieg – mit ganz Europa warnten. Auch Washington und Berlin reagierten verärgert. Sowohl Deutschland als auch die USA haben die Hilfe für die Ukraine während des gesamten Krieges streng begrenzt, da sie befürchteten, dass Russland seine Eskalationsdrohungen wahr machen könnte, und sie kritisierten die härteren europäischen Staaten scharf für das, was sie als unnötige Provokation ansehen.

Die Tatsache, dass Berlin, Moskau und Washington so heftig reagiert haben, zeigt, warum es so wichtig ist, diese Diskussion zu führen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben bewiesen, dass es möglich ist, aus einer einseitigen Eskalationsdebatte auszubrechen, die bisher zu Russlands Gunsten verlief. In der Vergangenheit hat Moskau mit Eskalation gedroht, und Berlin und Washington haben mit Worten und Taten geantwortet, die auf Deeskalation abzielten – eine Dynamik, die sowohl Deutschland als auch die USA davon abhielt, die moderneren Raketensysteme zu schicken, die die Ukraine dringend benötigt. Jetzt macht Europa die Drohungen, und Russland sieht sehr unglücklich aus.

Zu viele Politiker und Experten in den USA und Europa wiederholen Putins eigene Argumente und warnen, dass jede Art von Intervention von außen in der Ukraine zum Dritten Weltkrieg führen würde. In Wirklichkeit wäre die Entsendung europäischer Truppen eine normale Reaktion auf einen Konflikt dieser Art. Der Einmarsch Russlands hat das regionale Gleichgewicht der Kräfte gestört, und Europa hat ein vitales Interesse daran, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren. Die naheliegendste Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Bereitstellung einer Rettungsleine für das ukrainische Militär, das wieder einmal von den USA im Stich gelassen werden könnte, und die beste Rettungsleine wären europäische Soldaten. Solange sich die Politik in den USA nicht ändert, wird die Ukraine alternative Hilfsquellen benötigen, um ihren Kampf fortzusetzen – und Europa ist der natürliche Unterstützer.

TRUPPEN REINSCHICKEN

Die europäischen Streitkräfte könnten sowohl Nicht-Kampfeinsätze als auch Kampfeinsätze durchführen, um den Druck auf die Ukraine zu mindern. Ein reiner Nicht-Kampfeinsatz wäre in den meisten europäischen Hauptstädten am einfachsten zu verkaufen. Die europäischen Streitkräfte könnten die Ukrainer bei logistischen Aufgaben, wie der Wartung und Reparatur von Kampffahrzeugen, entlasten. Indem sie westlich des Dnjepr bleiben – einer natürlichen Barriere, die einen Großteil der Ukraine vor russischen Vorstößen schützt – würden die europäischen Streitkräfte zeigen, dass sie nicht dort sind, um russische Soldaten zu töten, und so dem unvermeidlichen russischen Vorwurf einer europäischen Aggression zuvorkommen. Einige ukrainische Fahrzeuge werden bereits für umfangreiche Reparaturen nach Deutschland, Polen und Rumänien geschickt, aber die Durchführung dieser Aufgabe näher an der Front würde den Prozess beschleunigen, die Zeit verkürzen, in der die Ausrüstung außer Gefecht ist, und mehr ukrainische Kräfte für Kampfeinsätze freisetzen. Französische, polnische und andere europäische Militärberater könnten auch tödliche und nicht-tödliche Ausbildung in der Ukraine anbieten, um das ukrainische Militär weiter zu professionalisieren. Wenn das ukrainische Militär im kommenden Jahr durch eine weitere Mobilisierung aufgestockt wird – was wahrscheinlich ist -, wird eine erhöhte Kapazität zur Ausbildung neuer Rekruten innerhalb der Ukraine besonders nützlich sein.

Natürlich könnten die europäischen Streitkräfte mehr tun als nur zu reparieren und auszubilden. Die begrenzteste Form europäischer Kampfeinsätze könnte westlich des Dnjepr verbleiben und defensiver Natur sein. Eine solche Mission könnte darin bestehen, die ukrainischen Luftverteidigungskapazitäten in dieser Region durch die Entsendung von Personal, die Bereitstellung von Ausrüstung oder sogar die Übernahme von Kommando und Kontrolle über das ukrainische Luftverteidigungssystem zu stärken. Das Risiko einer Eskalation wäre minimal, da die europäischen Streitkräfte kaum eine Chance hätten, die russischen Militärpiloten zu töten, die ihre aus Munition vom weißrussischen und russischen Luftraum in die Ukraine abfeuern. Aber sie würden helfen, Marschflugkörper und Drohnen abzuschießen. Auf diese Weise würden die von Europa geführten Luftabwehrbatterien mehr ukrainische Truppen freisetzen, um die Truppen in der Nähe der Frontlinien zu schützen und gleichzeitig die russischen Versuche zu vereiteln, wichtige Infrastrukturen zu zerstören und die ukrainische Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich ergibt. Die europäischen Streitkräfte könnten auch andere defensive und humanitäre Aufgaben übernehmen, wie etwa die Entminung und Entschärfung nicht explodierter russischer Munition. Die Übernahme solcher Aufgaben von ukrainischem Personal würde zum Schutz der Zivilbevölkerung beitragen und den wirtschaftlichen Aufschwung der Ukraine unterstützen, da die Landwirte derzeit Mühe haben, auf Feldern voller Minen und anderer nicht explodierter Munition zu pflanzen und zu ernten.

Eine weitere Kampffunktion – die wie eine Luftverteidigungsmission wahrscheinlich nicht auf russische Streitkräfte treffen würde – würde darin bestehen, Teile der ukrainischen Grenze zu patrouillieren, an denen keine russischen Truppen stationiert sind, wie die Schwarzmeerküste und die Grenzen zu Weißrussland und Transnistrien (eine abtrünnige Region in Moldawien, die von russischen Streitkräften besetzt ist). Die Bewachung dieser Flanken würde mehr als 20.000 ukrainische Soldaten (und die von ihnen mitgeführten Waffen und Munition) für den Kampf an der Front freisetzen. Dies würde auch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass sich entlang dieser Grenzen eine neue Front eröffnet, da Russland mit ziemlicher Sicherheit versuchen würde, eine Ausweitung des Krieges durch Angriffe auf andere europäische Streitkräfte zu vermeiden. Die europäischen Streitkräfte könnten auch dazu beitragen, die drei verbleibenden ukrainischen Schwarzmeerhäfen zu sichern, die sowohl für die ukrainische Wirtschaft als auch für die weltweite Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und damit zusätzliche ukrainische Soldaten entlasten. Jede Art von europäischem Einsatz in der Ukraine würde auch emotionales Gewicht haben. Die Anwesenheit europäischer Truppen würde die Moral der ukrainischen Bevölkerung heben und sie darin bestärken, dass die Zukunft ihres Landes in Europa liegt.

Schließlich muss Europa eine direkte Kampfmission in Betracht ziehen, die zum Schutz des ukrainischen Territoriums westlich des Dnjepr beiträgt. Die Präsenz europäischer Truppen würde nicht nur die Belastung des ukrainischen Militärs in diesen Regionen verringern, sondern es auch unwahrscheinlich machen, dass russische Truppen über den Fluss vorrücken, und so einen Großteil der Ukraine vor einer Eroberung schützen. Ein potenzielles russisches Ziel ist Odessa, der wichtigste Hafen der Ukraine, über den ein Großteil der ukrainischen Exporte abgewickelt wird. Sollten sich russische Truppen der Stadt nähern, hätten die europäischen Streitkräfte in der Nähe das Recht, sich zu verteidigen, indem sie auf die anrückenden Soldaten schießen. Sie könnten dazu beitragen, eine russische Offensive zu vereiteln, die angesichts der strategischen Lage Odessas die ukrainische Wirtschaft strangulieren und die russischen Streitkräfte für eine mögliche Invasion der Republik Moldau in Stellung bringen könnte. Moskau würde versuchen, jede tödliche Reaktion auf einen russischen Angriff als europäische Aggression darzustellen, aber Russland wäre für jede Eskalation verantwortlich.

PUTIN AUF DEM FALSCHEN FUSS

Das Risiko, dass die Entsendung europäischer Soldaten in die Ukraine zu einer Eskalation des Konflikts führen könnte, wird überbewertet. Russland hat nur wenig Spielraum, um seine konventionellen Angriffe zu verstärken, es sei denn, es setzt biologische oder chemische Waffen ein. Es hat bereits mehr als 90 Prozent seiner Vorkriegsarmee verloren, Hunderttausende von Opfern zu beklagen, Zehntausende von Kampffahrzeugen zerstört und den größten Teil seiner modernsten Waffensysteme bei Angriffen auf die Ukraine verbraucht. Die Sanktionen haben die russische Waffenproduktion erschwert und verteuert, und nach der Entsendung von Truppen in die Ukraine verfügt Russland kaum noch über genügend Kräfte, um den Rest seiner langen Grenze zu bewachen, geschweige denn eine nennenswerte Operation gegen andere europäische Staaten durchzuführen. Im Januar 2022 galt die russische Armee weithin als die zweitstärkste Armee nach der US-Armee; heute ist sie vielleicht nicht einmal mehr die stärkste Armee in der Ukraine. Aber wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs Russland in der Ukraine gewinnen lassen, könnte Putin daraus den Schluss ziehen, dass er mit nuklearen Drohungen weitere Länder erobern kann, ohne eine europäische militärische Antwort zu provozieren.

Die eigentliche Frage ist, ob Russland tatsächlich Atomwaffen einsetzen würde, wenn europäische Streitkräfte in der Ukraine einmarschieren. Diese Frage stellt sich bereits jetzt, da Spezialeinheiten aus westlichen Ländern derzeit in der Ukraine operieren. Moskau bedient sich regelmäßig einer aggressiven Rhetorik gegenüber den NATO-Mitgliedern, aber bisher hat es nur gebellt und nicht gebissen. Es vermeidet den Kontakt mit den NATO-Streitkräften und konzentriert sich stattdessen auf Nachbarländer außerhalb des Bündnisses, wie Georgien und die Ukraine, die es gefahrlos herumschubsen kann. Putin drohte 2014 mit einem Angriff auf Polen, Rumänien und die baltischen Staaten, und in den folgenden Jahren drohte er mit einem Einmarsch in Finnland und Schweden, weil diese der NATO beigetreten waren, in Norwegen, weil es zusätzliche US-Truppen beherbergte, in Polen und Rumänien, weil sie Einrichtungen zur Abwehr ballistischer Raketen beherbergten, und in „allen europäischen Ländern“, die die Stationierung von US-Raketen auf ihrem Boden zuließen. In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat der Kreml mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen Dänemark, Polen, Schweden, die Ukraine, Großbritannien, die baltischen Staaten, die EU als Ganzes und natürlich die NATO und die USA gedroht oder Kriegsspiele durchgeführt, die den Einsatz von Atomwaffen simulieren. Irgendwann müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs Putins Säbelrasseln ignorieren, das lediglich Propaganda ist und auf der unbegründeten Vorstellung beruht, die NATO wolle Russland angreifen oder einmarschieren.

Letztendlich kann es sich Russland nicht leisten, gegen mehrere europäische Länder gleichzeitig zu kämpfen, geschweige denn einen Atomkrieg zu beginnen. Es ist bezeichnend, dass die Länder, die am ehesten Ziel eines Nuklearangriffs werden könnten – die an Russland angrenzenden Länder, insbesondere Polen und die baltischen Staaten -, am wenigsten über diese Aussicht besorgt sind, sondern zu Recht die Aggression eines wiederaufgebauten konventionellen russischen Militärs fürchten, das durch den Erfolg in der Ukraine Auftrieb erhalten hat. Europa ist viel reicher, technologisch fortschrittlicher und hat eine viel größere Bevölkerung als Russland. Moskau weiß, dass es nicht gewinnen kann, wenn es den ganzen Kontinent provoziert, und es versucht, eine militärische Intervention der USA zu vermeiden, die sehr wahrscheinlich folgen würde, wenn russische Streitkräfte in ein NATO-Land eindringen und Artikel 5 der Charta des Bündnisses auslösen würden.

Stattdessen stützt Russland seine Hoffnungen auf einen Sieg fast ausschließlich darauf, dass Europa die Ukraine als vom übrigen Kontinent getrennt behandelt. Bislang haben sich diese Hoffnungen erfüllt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben Angriffe auf die Ukraine geduldet, die eine einheitliche europäische Reaktion ausgelöst hätten, wenn sie in einem anderen NATO- oder EU-Mitgliedstaat erfolgt wären. Diese Haltung hat es Russland ermöglicht, seinen Krieg in der Ukraine zu eskalieren, in der Gewissheit, dass das übrige Europa auf Distanz bleibt.

Die Ankunft europäischer Streitkräfte in der Ukraine würde diese Kalkulation ändern. Moskau müsste sich der Möglichkeit stellen, dass eine europäische Eskalation den Krieg für Russland ungewinnbar machen könnte. Darüber hinaus würde eine Reaktion unter europäischer Führung die russische Propaganda entkräften, wonach die Intervention der NATO-Staaten in der Ukraine lediglich ein amerikanischer Trick sei, um Russland zu schwächen. Die Behauptung, die NATO sei in diesem Krieg der Aggressor, ist in vielen Teilen der Welt verbreitet, und wenn Europa ihr entgegentritt, könnte es Moskau sowohl diplomatisch als auch wirtschaftlich weiter isolieren. Und da die europäischen Streitkräfte außerhalb des NATO-Rahmens und des NATO-Gebiets agieren würden, würden etwaige Opfer nicht zu einer Reaktion nach Artikel 5 führen und die USA auf den Plan rufen. Der Gegner Russlands wäre nicht die NATO, sondern eine Koalition europäischer Staaten, die ein Gleichgewicht gegen den nackten russischen Imperialismus anstreben würden.

Die Ukraine tut ihr Bestes, aber sie braucht Hilfe – Hilfe, die die europäischen Länder in der Lage und zunehmend bereit sind, zu leisten. Anstatt eine russische Eskalation zu erzwingen, wäre eine europäische Truppenpräsenz eher geeignet, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern und weiteren Schaden für die ukrainische Wirtschaft und Infrastruktur abzuwenden. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen sich nicht dem Diktat der zunehmend unzuverlässigen USA beugen, wenn es darum geht, wie der Kampf in der Ukraine geführt werden soll; sie können und sollten selbst entscheiden, wie sie die Freiheit und Sicherheit des Kontinents am besten gewährleisten können. Europa muss alles Notwendige tun, um seine eigene Zukunft zu sichern, und das beginnt damit, sicherzustellen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.

Ende der Übersetzung

