Die ukrainische Front bricht zusammen, aber Selensky weigert sich trotz massiven Drucks aus den USA hartnäckig, das Einberufungsalter von 25 auf 18 Jahre herabzusetzen. Der Grund dafür ist laut ukrainischen Medien mehr als zynisch.

Die Lage an der Front ist für die Ukraine verzweifelt. Die russische Armee rückt inzwischen immer schneller vor und aus der Ukraine gibt es fast täglich Meldungen über wachsende Zahlen von Deserteuren und Soldaten, die ihre Positionen einfach verlassen und den Russen den Weg frei machen. Der Grund dafür ist, dass der Ukraine schlicht die Männer ausgehen. Die Armee hat zu wenige Soldaten und die Greifkommandos, die in ukrainischen Städten wahllos alle Männer gewaltsam von der Straße in Busse zerren, um sie an die Front zu karren, können ihre vorgegeben Quoten bei weitem nicht erfüllen.

Diese Praxis ist in der Ukraine inzwischen so weit verbreitet, dass man in der Ukraine für diese gewaltsamen Verschleppungen von Männern ein eigenes Wort kreiert hat: „Bussifizierung“.

Daher waren die Erklärungen beim letzten Außenministertreffen der NATO vor einigen Tagen auch mehr als deutlich. NATO-Generalsekretär Rutte und US-Außenminister Blinken hatten an Kiew vor allem eine Forderung, die sie beide vor der Presse auch wörtlich so vorgetragen haben: Die Ukraine müsse endlich mehr Menschen an die Front schicken!

Im Westen wird inzwischen immer öfter von einem baldigen Waffenstillstand gesprochen, die alte Parole, man unterstütze die Ukraine so lange, wie es nötig ist, hört man immer seltener. Stattdessen wird im Westen nun über einen Waffenstillstand und eine darauf folgende Entsendung europäischer „Friedenstruppen“ zur Sicherung der Kontaktlinie spekuliert. Das steht, nach allem, was bekannt ist, auch so in Trumps „Friedensplan“, der in der Form allerdings kaum Chancen auf Erfolg haben dürfte, was die europäischen Politiker aber nicht daran hindert, nun auch in diese Richtung zu denken und zu reden.

Vorne dabei ist wieder Deutschland, wo bereits fast alle führenden Politiker über die Entsendung der Bundeswehr in die Ukraine gesprochen haben. Baerbock fand die Idee der Entsendung von Bundeswehrsoldaten als „Friedenstruppe“ in die Ukraine gut und brachte sie beim Treffen der NATO-Außenminister ins Spiel. Dem schloss sich auch Verteidigungsminister Pistorius an, während andere deutsche Politiker die Diskussion als „verfrüht“ bezeichnet, aber natürlich nichts ausgeschlossen haben.

Auch Selensky, der bisher jede Art von Waffenstillstand oder Verhandlungen ausgeschlossen und auf die Rückeroberung aller ehemals ukrainischen Gebiete in den Grenzen von 1991, also inklusive sogar der Krim, gefordert hat, hat seine Rhetorik geändert und in einem Interview mit Sky News die Idee eines Einfrieren des Konfliktes entlang der bestehenden Kontaktlinie akzeptiert, wenn die Ukraine dafür „unter den Schirm der NATO“ komme.

Man fragt sich jedoch, warum Selensky erstens nicht auf den Druck der Biden-Regierung reagiert und das Wehrpflichtalter von 25 auf 18 Jahre senkt, um den Mangel an Soldaten zumindest vorübergehend zu beheben, schließlich war das Selensky-Regime bisher ja auch nicht zimperlich, wenn es darum ging, die Männer des Landes im Krieg zu verheizen.

Zynische politische Spielchen in Kiew

Dass Selensky seine Meinung geändert hat und nun plötzlich ukrainische Leben schonen will, glaubt meines Wissens kein einziger politischer Beobachter. Dass Selensky aus humanitären Gründen plötzlich über ein Ende der Kämpfe ohne vorherige Rückeroberung der ehemals ukrainischen Gebiete spricht, glaubt auch niemand. Stattdessen wird spekuliert, dass Selensky sich eben in das Unvermeidliche fügt, also das Ende der Unterstützung der Ukraine durch die USA unter Präsident Trump.

Aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit, wie das immer sehr gut informierte ukrainische Portal Strana nun berichtet hat. Die Wahrheit ist demnach, dass Selensky immer noch eine Fortsetzung des sinnlosen Krieges will und auch nichts gegen die Herabsetzung des Wehrpflichtalters hat, sondern dass er auf Zeit spielt. Während seine Soldaten im Krieg sinnlos abgeschlachtet werden, verweigert er einerseits schnellstmögliche Verhandlungen mit Russland, und verweigert der Truppe andererseits die Verstärkung durch die 18 bis 25 jährigen Ukrainer.

Laut Strana, das sich auf Quellen in der ukrainischen Regierung beruft, spricht sich die ukrainische Regierung derzeit nur deshalb öffentlich gegen eine Herabsetzung des Mobilisierungsalters aus, weil Selensky sich für das nächste Jahr auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet: Einerseits „die Beendigung des Krieges kurz nach der Amtseinführung von Trump“ und andererseits „die Fortsetzung des Krieges ‚auf lange Sicht‘, falls die Verhandlungen scheitern“.

In so einer Situation müsste man meinen, dass aus militärischer Sicht das Beste ist, die jungen Männer schon einzuberufen, um in Falle einer Verlängerung des Krieges dafür bereit zu sein und um im Falle von Verhandlungen zu signalisieren, dass man noch Soldaten für den Fall der Fälle hat. Aber Selensky denkt in anderen Kategorien – er denkt weder in militärischen, noch in humanistischen Kategorien, sondern er denkt nur an den eigenen politischen Vorteil.

Der Grund dafür, dass Selensky mit der Einberufung von 18-jährigen zögert, liegt laut Strana darin, dass im Falle eines Waffenstillstandes in der Ukraine umgehend stattfinden müssten, schließlich ist Selenskys Amtszeit schon im Mai 2024 abgelaufen und gemäß der ukrainischen Verfassung ist er nicht mehr der legitime Präsident des Landes, weil der Parlamentspräsident in Falle des Ablaufs der Amtszeit ohne Neuwahlen die Aufgaben des Präsidenten übernimmt. Selensky ist daher eigentlich gar nicht mehr der legitime Präsident der Ukraine, sondern per Definition ein Putschist, der die Macht verfassungswidrig nicht abgibt, aber das nur nebenbei.

Bisher konnte Selensky die Tatsache, dass er sein Amt nicht zum Ablauf der Amtszeit niedergelegt hat, zumindest irgendwie damit begründen, dass die ukrainische Verfassung Wahlen während des Kriegsrechts grundsätzlich nicht vorsieht. Aber wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, ist das vorbei und es muss gewählt werden.

Was Selensky derzeit tut, ist laut der Quelle von Strana bereits die Vorbereitung auf den Wahlkampf, denn über die öffentliche Weigerung Selenskys, das Einberufungsalter auf 18 Jahre herabzusetzen sagte die Quelle von Strana:

„Diese Äußerungen werden für den Fall gemacht, dass der Krieg bald endet und Wahlen anstehen, um im Wahlkampf zu sagen, wie ‚wir den Genpool der Nation gerettet haben‘.“

Die Quelle meinte weiter, sollte der Ukraine-Konflikt vor Mitte 2025 enden, bestehe keine Notwendigkeit, das Mobilisierungsalter zu senken. Sollten die Friedensgespräche scheitern, so die Quelle, „muss das Mobilisierungsalter früher oder später gesenkt werden“, und Selenskys Büro „wird sich dann dafür einsetzen und Hunderte von Gründen finden, um die Änderung der Position zu erklären“.

Egal, welche Meinung man zum Ukraine-Konflikt haben mag, aber was Selensky hier tut ist hochgradig zynisch. Wenn er den Krieg gegen Russland so wichtig findet, dass er dafür bereit ist, alle ukrainischen Männer zu opfern, dann müsste er seinen Soldaten möglichst schnell die dringend benötigte Verstärkung durch die jüngeren Männer bringen. Wenn er für Frieden wäre, müsste er umgehend nach einer Möglichkeit suchen, das sinnlose Sterben so schnell wie möglich zu beenden und mit Russland Kontakt aufnehmen.

Selensky weigert sich bisher nur deshalb, die jüngeren Männer an die Front zu schicken, weil er sich im Wahlkampf als ihr Retter aufspielen will, der trotz allen Drucks gegenüber den USA standhaft geblieben ist, um die Leben der jungen ukrainischen Männer zu retten – Selensky der Held und Retter der Ukrainer!

Leider können all die Männer, die Selensky seit April 2022 sinnlos verheizt hat, als er die Friedensgespräche mit Russland abgebrochen hat, bei denen eine Einigung de facto erreicht war, bei den Wahlen ihre Stimme nicht mehr abgeben.

Einen Vorgeschmack darauf, wozu Selensky fähig ist und warum seine Weigerung, das Wehrpflichtalter herunterzusetzen, nur ein zynisches politisches Manöver ist, zeigt die Meldung aus Kiew, dass das Parlament in erster Lesung bereits für ein Gesetz gestimmt hat, mit dem auch junge Frauen ab 18 Jahren zwangsweise zur Armee eingezogen werden können.

Selensky ist ohne jede Hemmungen bereit, für die USA nicht bis zum letzten Ukrainer gegen Russland zu kämpfen, sondern auch bis zur letzten Ukrainerin.

Die Frage ist, wann die Ukrainer das endlich begreifen…



