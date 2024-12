Die US-Demokraten legen eigenen Bericht zu Covid vor

Die politische Corona-Show in den USA

Nachdem der US-Kongress mit der Mehrheit der Republikaner einen Bericht über Covid vorgelegt haben, haben die Demokraten einen eigenen Bericht vorgelegt. Das zeigt, dass es auch in den USA keine objektive Aufarbeitung der Covid-Zeit geben kann und wird.

Ich habe die Zusammenfassung des Untersuchungsberichts des US-Kongresses zu Covid bereits übersetzt und sie als gute Aufarbeitung bezeichnet. Damit meinte ich in erster Linie die Kritik an Dr. Fauci und Dr. Daszak wegen der Entstehung des Virus im chinesischen Labor und generell am Umgang mit der „Pandemie“. In dem Bericht wurden die übereilte Zulassung der experimentellen „Impfstoffe“ kritisiert, die keine Ansteckungen verhindern und daher die Verbreitung einer Krankheit nicht verhindern, es wurden die willkürlichen Abstandsregeln, die unsinnige Maskenpflicht, die Lockdowns kritisiert und vieles mehr kritisiert und die Verantwortlichen für diese gefährlichen Fehlentscheidungen genannt.

Die politische Färbung des Berichtes

Aber der Bericht wurde mit der Mehrheit der Republikaner verabschiedet und war daher stellenweise auch sehr politisch gefärbt. Der Bericht sang Loblieder auf die Covid-Politik von Präsident Trump im Jahre 2020 und er fokussierte sich auf eine angebliche Schuld Chinas an der Entstehung und Verbreitung des Virus.

Zumindest letzteres ist unbestreitbar politisch motivierter Unsinn, denn die Forschungen fanden zwar in einem chinesischen Labor statt, aber sie wurden von Dr. Faucis Behörde finanziert und von den US-Amerikanern Dr. Daszak und Dr. Baric durchgeführt, weil die Gain-of-Function-Forschung – also die Manipulation eines Virus von Tieren, damit es auf den Menschen übertragbar wird – zu dem Zeitpunkt in den USA verboten war und US-Forscher solche in den USA verbotenen Forschungen gerne in Labore in anderen Ländern auslagern, die Forschungsplätze für Geld anbieten.

Der Bericht des Kongresses bringt also das Kunststück fertig, einerseits Fauci und seine US-Behörde für die Finanzierung der Forschung der amerikanischen Doktoren Daszak und Baric in China zu kritisieren, aber gleichzeitig China die Schuld dafür zu geben.

Das einzige, was man China vorwerfen kann, ist, dass es Amerikanern erlaubt hat, in einem chinesischen Labor von der US-Regierung finanzierte Forschungen an Viren durchführen zu lassen – was in der Tat ziemlich dumm von China ist.

Aber für die Forschung und ihr Ergebnis sind ganz alleine Dr. Fauci, dessen Behörde die Forschung finanziert hat, und die Doktoren Daszak und Baric verantwortlich, die die Forschung durchgeführt haben, und nicht etwa China.

Ich bin in einem weiteren Artikel darauf eingegangen, was der Spiegel alles über den Bericht des Kongress verschwiegen hat und habe in dem Artikel auch ausführlich aufgezeigt, warum ich den genannten Herren Fauci, Daszak und Baric vorwerfe, Covid-19 im Labor erschaffen zu haben. Bei Interesse können Sie das hier nachlesen, ich will das jetzt nicht alles wiederholen.

Die Reaktion der Demokraten

Da ich über den Bericht des US-Kongresses so ausführlich berichtet habe, muss ich natürlich auch darüber berichten, dass die US-Demokraten als Antwort einen eigenen Bericht herausgebracht haben. Darüber hat der Spiegel unter der Überschrift „Aufarbeitungs-Farce in den USA – Was genau im Corona-Abschlussbericht steht“ übrigens wesentlich ausführlicher berichtet als über den Bericht des Kongresses, und in welche Richtung die Spiegel-Berichterstattung geht, zeigte schon die Einleitung:

„Ein Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat seinen Bericht zur Pandemie vorgelegt. Was nach einer sachlichen Aufarbeitung klingt, entpuppt sich als einseitige Abrechnung – mit Lob für Donald Trump.“

Der Spiegel, der nie über die Machenschaften von Dr. Daszak berichtet hat, bleibt seiner Linie als Pressesprecher der US-Demokraten treu, die bereits darüber beraten, ob der senile Präsident Biden vor seinem Rückzug aus dem Weißen Haus nach seinem eigenen Sohn Hunter auch noch andere Personen für noch nicht einmal offiziell erhobene Beschuldigungen pauschal im Voraus begnadigen soll, zum Beispiel – welche Überraschung – Dr. Fauci.

Ich will auf den Spiegel-Artikel nicht weiter eingehen, sondern übersetze hier die Pressemeldung der Demokraten über den Inhalt ihres eigenen Berichts, der in meinen Augen nichts weiter ist, als der Versuch von dem Skandal um Fauci und Daszak abzulenken und vor allem Fauci reinzuwaschen. Aber urteilen Sie selbst.

Beginn der Übersetzung:

Heute veröffentlichte Dr. Raul Ruiz, ranghöchstes Mitglied des Select Subcommittee für die Coronavirus-Pandemie, den Abschlussbericht der Demokraten des Subcommittee vor der Sitzung am 4. Dezember, in der der Abschlussbericht des Select Subcommittee geprüft und angenommen werden soll.

Der heutige Bericht enthält die abschließenden Ergebnisse von zwei Dutzend Anhörungen, über einhundert Stunden Zeugenaussagen hinter verschlossenen Türen und mehr als eine Million Seiten an Dokumenten, die dem Unterausschuss während des 118. Kongresses vorgelegt wurden.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Demokraten des Unterausschusses festgestellt:

Die Untersuchung der „COVID-Ursprünge“ durch die Republikaner des Select Subcommittee hat es nicht geschafft, die Ursprünge des Virus zu finden oder unser Verständnis der Entstehung des neuartigen Coronavirus zu verbessern.

Dr. Fauci hat keine Kampagne zur Unterdrückung von Laborlecks organisiert. Er hat das Papier über den proximalen Ursprung nicht orchestriert, er hat die Autoren dieses Papiers nicht mit Bundesmitteln bestochen, und er hat die Mitarbeiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) nicht angewiesen, die öffentliche Medienberichterstattung über dieses Thema zu manipulieren.

Die EcoHealth Alliance (EHA) hat SARS-CoV-2 nicht entwickelt und die COVID-19-Pandemie verursacht. Die Viren, die im Rahmen des Zuschusses und der Subvention des Wuhan Institute of Virology (WIV) untersucht wurden, sind genetisch zu weit von SARS-CoV-2 entfernt, um die Pandemie verursacht zu haben.

Ebenso wenig hat Dr. Fauci SARS-CoV-2 entwickelt. Es gibt keine Beweise dafür, dass die im Rahmen von NIAID-Zuschüssen untersuchten Viren die COVID-19-Pandemie verursacht haben oder dass Dr. Fauci bis zum Ausbruch der Pandemie überhaupt von dem EHA-Zuschuss wusste.

Dr. Fauci hat den Kongress in Bezug auf die Gain-of-Function-Forschung am WIV nicht belogen. Dr. Faucis vorherige Aussage vor dem Senat bezog sich ausdrücklich auf die behördliche Definition des Begriffs „gain-of-function“ und nicht auf eine informelle Verwendung des Begriffs, und seine Aussage war in dieser Hinsicht korrekt.

Dr. Daszak, Präsident der EHA, und die EHA haben die Bundesregierung möglicherweise über ihre Arbeit getäuscht und sich an anderen fragwürdigen Verhaltensweisen beteiligt. Das fragwürdige Verhalten von EHA als Zuschussempfänger erstreckte sich auf verwaltungstechnische Fragen, wie z. B. jährliche Berichtspflichten, und auf inhaltliche wissenschaftliche Fragen, wie z. B. Darstellungen ihrer Arbeit in der Kommunikation mit Mitarbeitern des NIAID. Dr. Daszak hat auch außerhalb des Geltungsbereichs des EHA-Zuschusses gehandelt, was begründete Fragen zu seiner beruflichen Integrität aufwirft.

Dr. David Morens, ein Angestellter des NIAID, zeigte ein berufliches Verhalten, das eines öffentlichen Bediensteten unwürdig ist, als er anscheinend versuchte, die Anforderungen des Freedom of Information Act und des Public Records Act zu umgehen.

Die Untersuchung der Republikaner des Select Subcommittee zur Pflegeheimpolitik des Staates New York unterstrich den Schaden, der durch die fehlgeschlagene Pandemiebekämpfung der Trump-Administration verursacht wurde, und betonte die Notwendigkeit von Transparenz seitens gewählter Beamter während öffentlicher Gesundheitskrisen.

Die katastrophale Reaktion der Trump-Administration auf die Pandemie führte zu einer unkontrollierten Ausbreitung von COVID-19 in Pflegeheimen im ganzen Land.

Die Cuomo-Regierung hat sich in die Datenberichterstattung ihres Gesundheitsministeriums eingemischt.

Die Trump-Regierung hat die amerikanische Öffentlichkeit über die COVID-19-Pandemie getäuscht.

Die Untersuchung der Republikaner des Select Subcommittee zur sicheren und schnellen Wiedereröffnung von Schulen durch die Biden-Harris-Regierung konnte die unbegründeten Vorwürfe einer unzulässigen Einflussnahme auf die Leitlinien der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nicht belegen.

Die CDC hat Leitlinien für die rasche Wiedereröffnung von Schulen entwickelt, um Schüler und Personal vor COVID-19 zu schützen.

Die CDC konsultierte ein breites Spektrum von Interessengruppen, bevor die American Federation of Teachers (AFT) überhaupt von der Erstellung des Leitfadens erfuhr.

Die Untersuchung der Republikaner des Select Subcommittee griffen wesentliche Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit an, die die Amerikaner vor COVID-19 schützten, darunter Impfstoffe und soziale Distanzierung.

Auf Kosten einer zukunftsorientierten Arbeit zur Verhinderung und Vorbereitung auf künftige Pandemien haben die Republikaner des Select Subcommittee den 118. Kongress damit verbracht, eine politische Agenda voranzutreiben, die wenig zu der wichtigen Aufgabe beigetragen hat, künftigen Gesundheitskrisen zuvorzukommen und künftige Leben zu retten.

Ende der Übersetzung



