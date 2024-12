Rutte fordert offen den Kampf gegen Russland bis zum wirklich aller letzten Ukrainer

Menschenverachtender Zynismus

NATO-Generalsekretär Rutte hat auf seiner Pressekonferenz nach dem NATO-Außenministertreffen von Kiew gefordert, noch mehr Menschen an die Front zu schicken, obwohl er eingestanden hat, nicht sicher zu sein, ob es in der Ukraine dafür überhaupt noch genug Menschen gibt.

Als ich heute in der russischen Nachrichtenagentur TASS eine Meldung mit der Überschrift „Rutte: Die NATO braucht die Sicherheit, dass es in der Ukraine noch Menschen für die Mobilisierung gibt“ fand, konnte ich kaum glauben, dass NATO-Generalsekretär tatsächlich so offen gesagt hat, dass die NATO den Krieg gegen Russland bis zum wirklich aller Letzen Ukrainer fortsetzen will.

Bis zum aller letzten Ukrainer!

Denn was bedeutet Ruttes Aussage im Klartext? Er hat gesagt, dass die Ukraine bereits entvölkert ist, zumindest, was den männlichen und auch nur irgendwie halbwegs wehrtauglichen Teil der Bevölkerung angeht. Die Ukraine ist als Staat damit am Ende, denn wie soll ein Staat eine Zukunft haben, wenn seine männliche Bevölkerung ausgelöscht ist?

Und es stellt sich die (natürlich rhetorische) Frage, wofür die Ukraine eigentlich kämpft? Sie kämpft offensichtlich nicht für ihr eigenes Land und ihre eigenen Menschen, wenn sie ihr eigenes Land, ihre eigene Bevölkerung und damit ihre eigene Zukunft in dem Kampf vernichtet.

Und es stellt sich die (natürlich ebenfalls rhetorische) Frage, was eigentlich das Ziel der NATO ist? Deren Ziel ist offensichtlich nicht die Rettung der Ukraine oder der Ukrainer vor den bösen Russen, denn bald gibt es keine Ukrainer mehr, die man noch vor den bösen Russen retten könnte, weil sie alle tot oder geflohen sind.

Mit anderen Worten: Die NATO, also der US-geführte Westen, treibt die Ukraine in den sicheren Tod. Es geht dem Westen nicht um die Ukraine, sondern um den Kampf gegen Russland.

All das sind – zumindest für Leser des Anti-Spiegel – wahrlich keine neuen Erkenntnisse, neu ist aber, dass der NATO-Generalsekretär das so offen gesagt hat. Und nicht nur der, wie wir gleich sehen werden.

Ruttes unfassbar menschenverachtender Zynismus

Als ich die TASS-Meldung gesehen habe, wollte ich zunächst die Originalrede hören, bevor ich darüber berichte, weil ich es – wie gesagt – kaum glauben konnte, dass Rutte das so offen gesagt hat. Davon, dass die TASS nicht lügt, sondern immer korrekt berichtet, habe ich mich oft genug überzeugen können, aber auch dort arbeiten Menschen und vielleicht war das ja ein Übersetzungsfehler.

Also habe ich nach der Pressekonferenz gesucht und zunächst nur die deutsche Simultanübersetzung von Phoenix gefunden, in der dieser Satz nicht zu hören war. Zumindest nicht in der deutschen Übersetzung. Also habe ich ein nicht übersetzte englische Version gesucht und wurde fündig.

Rutte hat in der Pressekonferenz immer wieder gesagt, das Ziel der NATO sei es, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie irgendwann mit Russland „aus einer Position der Stärke heraus verhandeln“ könne. Dazu wolle die NATO alles tun, denn die Ukraine in diese „Position der Stärke“ zu versetzen sei für die NATO „Priorität 1,2 und 3“, wie Rutte es formulierte.

Auf eine weitere Frage dazu, sagte Rutte schließlich erneut, die NATO müsse der Ukraine alles liefern, was sie braucht, er nannte Flugabwehrsysteme und andere Waffen, aber es müsse auch sichergestellt sein, dass die Ukraine Menschen zum Kämpfen an die Front bringt. Danach fielen die entscheidenden Sätze:

„Wir müssen auch sicher sein, dass sie ausgebildet werden, wir müssen – offensichtlich – sicher sein, dass es noch genug Menschen in der Ukraine gibt. Das ist eine Frage, die sie intern lösen müssen. (…) Wir brauchen mehr Menschen, die an die Frontlinie geschickt werden.“

Das war die letzte Frage in der Pressekonferenz und seine Pressesprecherin begann nach dieser Antwort heftig zu husten, worauf Rutte allen Ernstes fröhlich lachend sagte:

„Sie sind wegen meiner Worte emotional geworden. Ich kann das verstehen.“

Damit ging er lachend von der Bühne ab.

Blinken schlägt in die gleiche Kerbe

Weil die Ukraine ausgeblutet ist und kaum mehr Männer im Mobilisierungsalter übrig sind, fordern die USA von Kiew mit immer mehr Nachdruck, dass Mobilisierungsalter von 25 auf 18 Jahre zu senken. Das wird am Kriegsverlauf nichts ändern, aber es wird auch die letzten Männer in der Ukraine vernichten.

Auch US-Außenminister Antony Blinken wurde im Zuge des Treffens der NATO-Außenminister nach dem Thema gefragt und seine Antwort war kaum weniger zynisch als die von Rutte:

„Mobilisierung. Das ist sehr wichtig, denn selbst mit Finanzen und Waffen müssen Menschen an der Front sein (…) Die Ukraine muss eine schwierige Entscheidung über die weitere Mobilisierung treffen, aber das ist eine notwendige Entscheidung.“

Blinken ergänzte, dass die USA alles tun werden, um die ukrainischen Soldaten auszubilden und mit Waffen zu versorgen.

Im Klartext sagte auch Blinken, dass die Ukraine keine Männer mehr hat, die noch an die Front geschickt werden können und dass das Einberufungsalter daher auf 18 Jahre gesenkt werden muss. Blinken sagte damit sehr offen, dass die USA Russland bis zum wirklich aller letzten Ukraine bekämpfen wollen. Dazu schicken die USA gerne ihre Waffen und bilden die Todgeweihten für den Kampf gegen Russland aus.

Wann wachen die Menschen in Europa endlich auf?

Für die USA ist der Krieg in der Ukraine, das haben US-Politiker ja auch schon öfter offen gesagt, eine hervorragende Sache. Sie lassen die Ukraine für US-Interessen gegen Russland sterben, verlieren aber keine eigenen Soldaten, sondern jedes Jahr Geld Waffen im Gegenwert von nur etwa zehn Prozent des Pentagonbudgets. Das ist, wie in Washington immer wieder offen gesagt wird, ein sehr geringer Preis dafür, den Erzfeind Russland zu bekämpfen.

Die aktuellen Aussagen von Rutte und Blinken bestätigen einmal mehr, dass es dem US-geführten Westen inklusive der NATO nicht um die Ukraine und erst recht nicht um die Ukrainer geht.

Aber es stellt sich die Frage, wer den Krieg denn weiter führen soll, wenn auch der aller letzte Ukrainer für die Interessen der USA verheizt wurde.

Ich erinnere daran, dass der mächtige US-Thinktank Council on Foreign Relations schon im April gefordert hat: „Europa – aber nicht die NATO – sollte Truppen in die Ukraine entsenden„

Das ist nicht meine Formulierung, das war die Überschrift des Artikels, den das Council zu dem Thema veröffentlicht hat und den ich damals übersetzt habe. In Washington wird schon länger vollkommen offen gefordert, dass europäische Staaten in den Krieg gegen Russland einsteigen sollen, denn wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es für die Entscheider in den USA keinen Unterschied zwischen Ukrainern und anderen Europäern wie Polen, Deutschen, Franzosen und so weiter gibt. Für die Entscheider in den USA ist das weit weg und sie haben kein Problem, nach dem aller letzten Ukrainer auch noch bis zum letzten Europäer gegen Russland zu kämpfen.

Das gilt umso mehr, als die Europäer (zumindest noch eine Zeitlang) selbst für die US-Waffen bezahlen können. Wenn Europäer in den Krieg einsteigen, wird die USA das nicht einmal Geld kosten, sondern sie werden daran sogar Geld verdienen. Europäer im Kampf der USA gegen Russland zu verheizen, ist für die USA sogar noch lukrativer als bei den Ukrainern, denen man die Waffen umsonst liefern musste, weil die Ukraine pleite schon lange ist.

In Europa wird ja auch an der Entsendung eigener Soldaten in die Ukraine gearbeitet, wie die laufenden Diskussionen über die Entsendung von europäischen Soldaten in die Ukraine zeigen.

Wann wachen die Menschen in Europa endlich auf und begreifen, welches Spiel die US-Regierung spielt, bei dem zu allem Übel auch die europäischen Eliten fröhlich mit spielen?



