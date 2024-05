Das russische Fernsehen über politische Morde im Westen

Mafiamethoden

In letzter Zeit leben Politiker, die nicht mit den Positionen des Westens übereinstimmen, gefährlich. Es gab Attentate, versuchte Attentate und Putschversuche. Und oft führen die Spuren in die USA.

Der Mordanschlag auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico hat große Schlagzeilen gemacht. Worüber im Westen hingegen kaum berichtet wurde, war der erneute Putschversuch in der Türkei, der im Vorwege verhindert wurde, die Attentatspläne gegen den serbischen Präsidenten Vucic oder die recht offene Todesdrohung eines EU-Kommissars an den georgischen Ministerpräsidenten Kobachidse. All das waren Ereignisse der letzten Zeit, die darauf hindeuten, dass es für Politiker immer gefährlicher wird, sich dem Willen der USA zu widersetzen.

Diese Vorfälle waren der Grund für einen sehr interessanten Kommentar, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat und den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Viktor Orban ist für den Westen denkbar unbequem

Victor Orban lenkt das Feuer auf sich. Er führt seine Politik buchstäblich unter Lebensgefahr fort. Denn noch nie war eine unabhängige politische Haltung zur Verteidigung nationaler Interessen so tödlich riskant.

Fünf Schüsse auf Viktor Orbans Kollegen, den slowakischen Regierungschef Robert Fico, sind ein starkes Argument für diese These. Fico wurde von einem über 70-jährigen Mann, einem Dichter, angeschossen. Ob er ein Einzelgänger ist, ist fraglich, aber das ideologische Motiv des Attentats bestreitet niemand.

Robert Fico lehnte Waffenlieferungen an die Ukraine und die Entsendung von NATO-Truppen zur Unterstützung des Kiewer Regimes eindeutig ab. Diese Haltung kann man schlicht als pazifistisch bezeichnen. Und doch musste er dafür bezahlen. Viktor Orban hingegen verhält sich viel gefährlicher.

Als Staatschef eines NATO-Landes, der sich der Geschehnisse innerhalb des Blocks bewusst ist, sagte Orban Ende der Woche, dass Arbeitsgruppen im Brüsseler NATO-Hauptquartier die Möglichkeit einer Beteiligung am Krieg mit Russland sondieren.

Eine solche Handlung ist nicht nur eine Position. Und die weitergegebenen Informationen sind Insiderinformationen, die er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Ein solches Verhalten ist gefährlich für den ungarischen Ministerpräsidenten.

Gleichzeitig hat Viktor Orban auch auf die Vorbereitung der westlichen Gesellschaft auf den Kriegseintritt hingewiesen. Die Parallelen zu vergangenen Weltkriegen liegen für ihn auf der Hand: „Vor den beiden Weltkriegen gab es in den Medien eine ziemlich lange Vorbereitung auf den Kriegseintritt. Ich glaube, dass das, was heute in Brüssel und in Washington passiert, aber mehr in Brüssel als in Washington, eine Art Vorbereitung auf einen möglichen direkten Konflikt ist. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es Vorbereitungen für einen Kriegseintritt Europas gibt, sowohl in den Medien als auch in den Äußerungen von Politikern.“

Orban ist mit seiner offenen verkündeten Haltung für den Westen äußerst unbequem. Wie auch Fico und der iranische Präsident Ebrahim Raisi, der letzten Sonntag ums Leben kam.

Raisi gehört zu einer ganzen Reihe von Spitzenpolitikern, denen in letzter Zeit was zugestoßen ist. Sie alle eint, dass sie mit dem Dominanzstreben des Westens nicht einverstanden waren.

Das Interesse an Raisis Tod zeigte sich auch in den rüden Worten des US-Außenministers Anthony Blinken: „Dem iranischen Volk geht es offensichtlich besser. Wir trauern natürlich nicht um seinen Tod.“

Den dramatischem Kontrast dazu zeigte die Reaktion des russischen Präsidenten Wladimir, der zum russischen Parlamentspräsidenten, der die russische Delegation bei der Beerdigung von Raisi leitete, sagte: „Der Tod von Präsident Raisi ist in der Tat ein großer Verlust, vor allem natürlich für den Iran und das iranische Volk. Bitte übermitteln Sie mein aufrichtiges Beileid zu dieser Tragödie. Er war in der Tat ein sehr verlässlicher Partner. Ein sehr direkter Mann, vor allem selbstbewusst, ein Mensch, der sich von nationalen Interessen leiten ließ. Er war ein Mann des Wortes, und es war angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Der Absturz des Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten und Regierungsmitgliedern an Bord ist nach ersten Erkenntnissen auf eine technische Störung zurückzuführen. Washington reibt sich die Hände, denn die Sanktionen sollen Wirkung gezeigt haben. Der Hubschrauber, in dem Raisi ums Leben kam, wurde von den Amerikanern entwickelt, und aufgrund der Sanktionen gibt es Schwierigkeiten bei der Lieferung von Ersatzteilen.

Dennoch stellen sich eine Reihe von Fragen. Erstens die technische Überprüfung der Einsatzfähigkeit des Hubschraubers, denn zum Zeitpunkt des Fluges war er der Präsidentenhubschrauber. Der Iran ist in dieser Hinsicht für seine tadellose Disziplin bekannt. Zweitens: Warum ist Ebrahim Raisi mit einem russischen Mi-Hubschrauber nach Aserbaidschan geflogen und mit einem amerikanischen Bell-Hubschrauber zurück? Drittens: Was war die Brandursache, denn die Besatzung verbrannte bei lebendigem Leib.

So schreibt sogar die amerikanische Zeitschrift The Atlantic, dass der Iran nicht wie ein Land aussieht, in dem Präsidenten zufällig sterben. Tragische Ereignisse um Staatsoberhäupter und Regierungsvertreter verschiedener Länder haben sich in letzter Zeit gehäuft.

Anfang Mai wurde eine Attentatsdrohung gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bekannt, der ebenfalls keineswegs pro-amerikanisch eingestellt ist. Die Saudis dementierten die Meldung später, aber die Tatsache bleibt.

Die Informationen über die Vorbereitung eines Attentats auf den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic haben sich hingegen bestätigt. Per Gerichtsbeschluss wurde ein Mann namens Dragan Mijatović aus der Stadt Sombor an der Grenze zu Kroatien verhaftet. Vucic hält Serbien offen in der Nähe Moskaus und plant keine Sanktionen gegen Russland, wie er wiederholt erklärt hat. Das ist unter den aktuellen Bedingungen schon ein großes Risiko.

Doch die Nähe zu Moskau ist nur eine Variante der Unabhängigkeit. Eine andere Variante der Unabhängigkeit demonstriert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Niemand kann seine Haltung als pro-russisch bezeichnen. Er ist einfach unabhängig von den USA. Erdogans wurde für seinen politischen Kurs schon einmal mit einem Putsch und einem Attentatsversuch auf ihn bestraft. Und der Putschversuch trägt eindeutig die amerikanische Handschrift.

Im Sommer 2016 brach in der Türkei eine Militärrebellion gegen Erdogan aus. Die Putschisten übernahmen rasch die Kontrolle über strategisch wichtige Einrichtungen in der Hauptstadt, in Istanbul, Marmaris und anderen Städten. Sie drangen sogar in das Fernsehstudio des Senders TRT in Ankara ein. Erdogan war nicht in der Hauptstadt, er wollte gerade dorthin fliegen, aber eine von den Rebellen kontrollierte F-16 war bereits am Himmel, um das Präsidentenflugzeug abzufangen und abzuschießen. Man könnte sagen, dass Erdogan buchstäblich durch ein Wunder gerettet wurde. Wenige Augenblicke vor dem geplanten Treffen in der Luft ging dem Kampfjet der Treibstoff aus und er musste umkehren. Recep Tayyip Erdogan kehrte in seine Residenz zurück und die Ordnung im Land wurde wiederhergestellt. Die Auseinandersetzungen forderten an dem Tag jedoch etwa 300 Todesopfer und die Verhaftungen dauerten noch lange an.

Im Mai 2024 kam es in der Türkei beinahe erneut zu einem Putsch. In den höchsten Rängen der Polizei wurde ein Komplott gegen Erdogan aufgedeckt. Generäle wurden suspendiert, verhaftet und werden nun verhört.

Der Verdacht fällt auch diesmal auf die USA. Nach dem blutigen Putsch in der Ukraine, der Explosion der Gaspipelines „Nord Stream-1“ und „Nord Stream-2“ und ihren Lügen haben sie nun keine Hemmungen mehr.

Für diese Version spricht die Erklärung des georgischen Premierministers Irakli Kobachidse. Der Regierungschef erklärte, einer der EU-Kommissare habe ihn angerufen und versucht, ihn einzuschüchtern. Er habe Kobachidse gewarnt, dass sein Leben in Gefahr sei, sollte das kürzlich verabschiedete Gesetz über ausländische Agenten in Kraft treten. Kobachidse erzählte: „Selbst vor dem Hintergrund jahrelanger Erpressung war die Drohung in dem Telefongespräch mit einem EU-Kommissar erstaunlich. Insbesondere zählte er eine Reihe von Maßnahmen auf, die westliche Politiker ergreifen könnten, nachdem wir das Veto gegen das Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme überstimmt hätten, und während er sie aufzählte, sagte er: ‚Haben Sie gesehen, was mit Fico passiert ist? Sie sollten sehr vorsichtig sein‘.“

Das war also um eine direkte Drohung unter dem Deckmantel der Fürsorge, die mit zynischer Offenheit ausgesprochen wurde. Solche Methoden sind für den Westen typisch, da kennt er keine Grenzen.

So gesehen hat Viktor Orban wirklich etwas zu befürchten, denn er könnte das nächste Opfer sein.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen