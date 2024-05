Wie das russische Fernsehen die Übungen der russischen taktischen Atomwaffen kommentiert

Atomwaffen

In Russland haben Übungen der taktischen Atomwaffen begonnen, worüber in westlichen Medien erstaunlich wenig berichtet wird.

Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gab es am Sonntag einen kurzen Kommentar zu den derzeit laufenden Übungen der russischen taktischen Atomstreitkräfte, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Übungen der nicht-strategischen Nuklearstreitkräfte sind eine Reaktion auf Drohungen des Westens

Russland hat die angekündigten Übungen der nicht-strategischen Nuklearstreitkräfte begonnen. In Putins Anweisungen an das Verteidigungsministerium heißt es, dies sei eine Reaktion auf Drohungen aus dem Westen. Nehmen wir die Ermutigung der Ukraine, unser Territorium mit Langstreckenraketen anzugreifen. Und was ist, wenn strategische Einrichtungen getroffen werden? Da ist alles möglich.

Jetzt läuft die erste Phase der Übungen. Weißrussland wird sich an der zweiten Phase beteiligen.

Die Informationen des Verteidigungsministeriums über die Übungen sind militärisch spärlich, aber ein Video, das veröffentlicht wurde, erlaubt es uns zu verstehen, was vor sich geht: Der mit einer Atomrakete beladene operativ-taktische Komplex Iskander wird in Kampfposition gebracht. Ohne Eile, aber schnell und ohne Aufhebens wird er kampfbereit gemacht. Die Reichweite der Iskander-Rakete soll bis zu 500 Kilometer betragen.

Aber es gibt auch eine Komponente in der Luft, die Hyperschallraketen „Kinzhal“.

„Waffen existieren, um sie einzusetzen.“ Das ist ein Zitat von Putin, so hat der Präsident es kürzlich in einem Interview mit mir gesagt. Aber bisher gab es keine Notwendigkeit, Atomwaffen einzusetzen. Ein Auszug aus dem Interview:

„Warum sollten wir Massenvernichtungsmittel einsetzen? Diese Notwendigkeit gab es nie“, sagte der Präsident.

„Sie haben also nie darüber nachgedacht?“

„Nein. Und wozu? Waffen existieren, um sie einzusetzen. Wir haben unsere eigenen Prinzipien. Was besagen sie? Dass wir bereit sind, Waffen einzusetzen, und zwar alle Waffen, auch die, die Sie erwähnt haben, wenn es um die Existenz des russischen Staates und um die Beeinträchtigung unserer Souveränität und Unabhängigkeit geht“, antwortete Putin.

Die laufenden Übungen sind ein Zeichen unserer Bereitschaft. Bislang haben die Amerikaner diese Bereitschaft nicht bemerkt. Hier ein Standardkommentar des Sprechers des amerikanischen Außenministeriums Matthew Miller zu diesem Thema: „Die USA haben keine Hinweise darauf, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet. Wir werden das weiterhin genau beobachten.“

Das heißt, die USA haben bisher keine Bewegung in unseren Atomwaffenlagern bemerkt, niemand hat irgendetwas von dort entnommen, irgendwohin transportiert oder an irgendetwas angebracht. Alles ist ruhig. Zumindest haben sie dort nichts bemerkt. Der Sinn der laufenden Übungen ist es, diese Bewegung zu zeigen: Sie wurden herausgeholt, installier und angeschlossen.

Putin kommentierte die Ereignisse am Freitag in Minsk, als er eine Frage eines Journalisten beantwortete: „Das ist eine Sphäre, in der kein Versagen, kein Fehler, keine Inkohärenz erlaubt ist. Dieser Kohärenz sind die Übungen, nach denen Sie gefragt haben, gewidmet.“

„Wir tun nichts Besonderes, wir bereiten uns vor, wir trainieren, wir müssen bereit sein. Die Welt ist instabil, sie ist gefährlich, wir dürfen diesen Angriff nicht verpassen, wie wir es Mitte des letzten Jahrhunderts getan haben. Das werden wir nicht zulassen, das sollen die wissen“, betonte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko.

Interessanterweise beeilten sich die Amerikaner, nachdem sie von uns im Voraus über die bevorstehenden Übungen der russischen nicht-strategischen Nuklearstreitkräfte informiert worden waren, auch auf dieser Agenda aufzutauchen. Am Abend des 14. Mai führten sie auf dem Atomtestgelände Los Alamos in Nevada eine sogenannte subkritische Explosion durch. Subkritisch bedeutet, dass der Sprengstoff um eine nukleare Ladung herum detoniert, aber auf kontrollierte Weise, so dass keine kritische Masse für eine Kettenreaktion entsteht.

Die Franzosen sind auf dem gleichen Weg. Uns wurde mitgeteilt, dass am vergangenen Sonntag ein Rafale-Kampfflugzeug der französischen Luftwaffe einen Teststart einer atomaren Überschallrakete ASMPA mit einem leerem Sprengkopf durchgeführt hat. Insgesamt ist das eine veraltete Rakete, immerhin beträgt die Geschwindigkeit der ASMPA nur ein Viertel unserer Hyperschallrakete Kinzhal.

Aber dennoch, wir führen hier Übungen mit nicht-strategischen Nuklearstreitkräften durch, und werden wir irgendetwas sprengen oder werden wir nichts sprengen? Werden wir wenigstens eine kleine Artillerie-Atomgranate auf einer verlassenen Polarinsel testen? Die Antwort ist nein. Wir werden das nicht tun. Putin hat dafür eine klare Bedingung gestellt: Wenn sie es tun, dann tun wir es auch. Aber wir werden nicht die Ersten sein. Hier ist alles klar.

„Wenn sie solche Tests machen, schließe ich nicht aus, es ist nicht sicher, wir müssen noch darüber nachdenken, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das Gleiche tun können“, sagte der russische Staatschef.

Ende der Übersetzung

