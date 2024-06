Ist Saudi-Arabien aus dem „Petrodollar-Vertrag“ ausgestiegen?

Petro-Dollar

Im Netz machen Meldungen die Runde, Saudi-Arabien sei am 9. Juni aus dem "Petrodollar-Vertrag" ausgestiegen. Offizielle Bestätigungen habe ich nicht gefunden, aber viele unbestätigte Meldungen.

RT-DE hat berichtet, dass Saudi-Arabien entschieden habe, den vor 50 Jahren mit den USA vereinbarte sogenannte Petrodollar-Vertrag nicht über den 9. Juni hinaus zu verlängern. RT-DE zitierte dabei aus einem Artikel Bizcommunity, der jedoch nicht mehr existiert. Wenn man den Link anklickt, erscheint auf der Seite von Bizcommunity, der Inhalt sei entfernt worden.

Da wurde ich neugierig und habe diverse Schlüsselbegriffe aus dem RT-Artikel bei Google-News gesucht und tatsächlich gibt es in der internationalen Presse, wenn auch bei meist eher kleinen News-Portalen, viele Meldungen darüber, dass Saudi-Arabien aus dem Abkommen mit den USA ausgestiegen sei, das die Grundlage des Petrodollars bildet. Aber auch große Medien, wie India Today und andere asiatische Medien haben darüber heute berichtet.

Die Meldungen sind fast alle relativ gleichlautend und entsprechen inhaltlich dem, was RT-DE geschrieben hat. In den Artikeln wird spekuliert, in welchen Währungen Saudi-Arabien sein Öl in Zukunft verkaufen könnte, wobei vor allem Coin-Portale auf die Aufwertung diverser Coins hoffen und alle Meldungen enthalten auch Hinweise auf eine digitale Handelsplattform namens mBridge, die seit 2021 in einer umfassenden internationalen Zusammenarbeit entwickelt wird.

Da das Milestone-Abkommen, wie es damals genannt wurde, zwischen den USA und Saudi-Arabien am 8. Juni 1974 unterzeichnet wurde, wäre es denkbar, dass Saudi-Arabien eine weitere Verlängerung abgelehnt hat und das Abkommen am 9. Juni 2024 ausgelaufen ist. Einige Portale berichten, das Abkommen sei für 50 Jahre geschlossen worden, worauf es allerdings keine Hinweise gibt.

Was es außerdem nicht gibt, sind offizielle Bestätigungen dafür, dass Saudi-Arabien aus dem Abkommen ausgestiegen ist.

Die Vereinbarung, die damals geschlossen wurde, war komplex und sah eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und Saudi-Arabien vor. In ihrer Gesamtheit konnte man sie so interpretieren, dass die USA Saudi-Arabiens Sicherheit gewährleisten und dem Land praktisch unbegrenzt Waffen verkaufen würden, während Saudi-Arabien versprach, dass es sein Öl nur noch für Dollar verkaufen würde, was damals – nach dem Ende des Bretton Woods Systems – die Dominanz des US-Dollar als weltweite Handels- und Reservewährung retten sollte.

Zu den Meldungen über Saudi-Arabiens Ausstieg aus dem Abkommen gibt es noch eine weitere Anmerkung, denn entgegen dem, was in einigen der internationalen Meldungen zu lesen war, hat das Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien es den Saudis nicht verboten, ihr Öl in anderen Währungen als dem Dollar zu verkaufen. Schon im Januar 2023 haben China und Saudi-Arabien sich darauf geeinigt, dass die Saudis China ihr Öl für chinesische Währung zu verkaufen, die Rede war damals vom Entstehen eines Petro-Yuan.

Warten wir also ab, ob die Meldungen über das Ende des Vertrages zwischen den USA und Saudi-Arabien sich bestätigen, oder ob da irgendwer in Asien eine Ente in die Welt gesetzt hat, die sich dort derzeit verbreitet.



