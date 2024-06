Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 13. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 13. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Aufrüstung und durch russische Vermögenswerte gesicherte Kredite: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Washington und seine Verbündeten sind bestrebt, die militärischen Fähigkeiten der Ukraine in den kommenden Jahrzehnten auszubauen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Die Gewährung eines Kredits an die Ukraine, der durch die Erlöse aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten gesichert ist, stehe im Einklang mit dem Völkerrecht, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen. Laut CNN wird das Sicherheitsabkommen zwischen den USA und der Ukraine, das am Rande des Gipfeltreffens der G7 in Italien unterzeichnet werden soll, keine spezifische finanzielle Unterstützung durch die USA beinhalten.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Gruppe Nord der russischen Streitkräfte hat acht Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, die Gruppe Mitte hat vier Gegenangriffe abgewehrt und die Gruppe Süd hat einen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Verluste des Gegner beliefen sich im Laufe des Tages auf insgesamt 1.990 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr zerstörten vier Vampire- und HIMARS-Raketen und schoss 33 ukrainische Drohnen ab, so das Verteidigungsministerium. Darüber hinaus trafen die russischen Streitkräfte im Laufe des Tages in 103 Gebieten Personal und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte.

Gleichzeitig erklärte der ukrainische Generalstab, dass das heißeste Gebiet für die ukrainische Armee im Moment der Abschnitt Pokrowskoje in der DNR sei. Ende Mai räumte der Generalstab ein, dass die russischen Streitkräfte dort „gewisse Erfolge“ erzielt hätten. Am 5. Juni berichtete der ukrainische Oberbefehlshaber Aleksander Syrsky über die schwierige Lage in einigen Gebieten, darunter Pokrowskoje. Die Stadt Pokrowsk (früher Krasnoarmejsk) ist das größte Zentrum der ukrainischen Streitkräfte in der Region.

Perspektiven auf amerikanisch

Washington und seine Verbündeten wollen die militärischen Fähigkeiten der Ukraine in den kommenden Jahrzehnten ausbauen, sagte Austin nach einem Treffen der westlichen Gruppe, die die Waffen- und Militärgüterlieferungen an Kiew koordiniert. Er wies darauf hin, dass die US-Militärhilfe „stabil in die Ukraine fließt“.

Nach Ansicht des Pentagon-Chefs wird der Ausgang des Ukraine-Konflikts die Richtung der Verbesserung des globalen Sicherheitssystems für die kommenden Jahrzehnte bestimmen und der Westen sei sich bewusst, wie viel auf dem Spiel steht. Austin wies darauf hin, dass die russische Führung im Falle eines Sieges in der Ukraine damit beginnen könnte, „neue Akte der Aggression zu begehen und die Welt wird in eine sehr viel gefährlichere Phase eintreten.“

Zuvor hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vorgeschlagen, Waffenlieferungen an die Ukraine für die Mitgliedsstaaten des Bündnisses verbindlich zu machen. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass das nichts ändern würde, da „jetzt auch so regelmäßige Lieferungen von NATO-Mitgliedstaaten an die Ukraine erfolgen“.

Konsultationen ohne finanzielle Unterstützung

Das Sicherheitsabkommen zwischen den USA und der Ukraine, das am Rande des Gipfeltreffens der G7 in Italien unterzeichnet werden soll, wird keine spezifische finanzielle Unterstützung durch die USA beinhalten, berichtet CNN unter Berufung auf ungenannte Quellen im Weißen Haus.

Das Abkommen enthält jedoch eine Bestimmung, wonach Washington im Falle eines Angriffs auf die Ukraine innerhalb von 24 Stunden hochrangige Konsultationen mit Kiew abhalten wird, berichtete die Washington Post. Darüber hinaus werden die USA dem Dokument zufolge die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte fortsetzen und Kiew bei der Stärkung seiner „Abschreckungskräfte“ in der Luft, auf See und im Cyberspace unterstützen. Den Quellen zufolge wird das Dokument den Status eines „Exekutivabkommens“ haben, es bedarf also nicht der Zustimmung der Parlamente und hat dementsprechend weniger Rechtskraft.

Bedingungen für den Nicht-Einsatz

Der britische Außenminister David Cameron erklärte, dass westliche Waffen nicht gegen Russland eingesetzt würden, wenn Moskau seine Truppen aus Gebieten abzieht, die die Ukraine als ihr Eigentum betrachtet. Seiner Ansicht nach „hat die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung, was die Fähigkeit einschließt, ihre Waffen für Angriffe innerhalb ihres Landes und [für Angriffe] gegen die an der Grenze versammelten russischen Streitkräfte einzusetzen.“

Sie wollen nicht teilen

Die Regierung in Washington hat derzeit nichts über die Verlegung zusätzlicher Batterien von Patriot-Flugabwehrraketensystemen in die Ukraine zu verkünden, die USA beabsichtigen nicht, ihren Schutz Polens zu schwächen, so der US-Verteidigungsminister. Ihm zufolge haben Beamte der US-Regierung „seit langem andere Länder dazu gedrängt, Kiew zusätzliche Systeme zu liefern“, darunter Patriot, NASAMS und SAMP/T.

Beamte in Deutschland, Spanien und Polen erklärten jedoch, sie seien nicht in der Lage, in absehbarer Zeit Patriot-Systeme nach Kiew zu liefern.

Kredit gegen Vermögenswerte

Yellen behauptet, dass die Gewährung eines Darlehens an die Ukraine aus den Erträgen der eingefrorenen russischen Vermögenswerte mit dem Völkerrecht vereinbar sei.

„Wir bieten ein Darlehen an, das der Ukraine einen entscheidenden Betrag zur Finanzierung zur Verfügung stellt. Das Darlehen wird im Laufe der Zeit aus den Erträgen [der eingefrorenen Vermögenswerte] zurückgezahlt“, so die Ministerin in einem Gastbeitrag für die New York Times.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg zitierte ihre Quellen mit der Aussage, dass die Darlehen der G7-Länder als Teil dieses Hilfspakets bis zum Ende des Jahres in die Ukraine fließen könnten. Demnach wird jedes Land der Ukraine unabhängig voneinander Darlehen auf der Grundlage seiner eigenen Verfahren gewähren und auch unabhängig voneinander die mit dem Programm verbundenen Risiken tragen.

Hoffnung auf Nicht-Rückzahlung

Die 50 Milliarden Dollar, die Kiew zur Verfügung gestellt werden, sollen nicht als Darlehen vergeben werden, sondern von den westlichen Ländern mit den Gewinnen aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten kompensiert werden, sagte Wladislaw Wlassjuk, ein Berater des ukrainischen Präsidentenbüros. „Wir sollten [die 50 Milliarden Dollar] nicht auf Kredit erhalten, sondern [sie] bekommen“, sagte er.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen