Geschichtsfälschung

Das russische Fernsehen hat aus Anlass der Feierlichkeiten des 80. Jahrestages der Landung der Alliierten in der Normandie in die Geschichte geblickt und sich die Rolle Frankreichs im Zweiten Weltkrieg angeschaut

Der 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie war eine peinliche Veranstaltung, zu der der wichtigste Kriegsgegner Hitlerdeutschlands nicht eingeladen war, dafür aber ein Regime gefeiert wurde, dessen Nationalhelden bekennende Nazis waren, die massenhaft Juden ermordet haben.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen daher am Sonntag einen Rückblick in die Geschichte gemacht und über Fakten berichtet, über die man in westlichen Geschichtsbüchern und Dokus praktisch nie etwas hört. Zum Beispiel die Frage, wie Frankreich eigentlich zu einer Siegermacht des Zweiten Weltkrieges wurde.

Da diese Fakten in Deutschland kaum bekannt sind, habe ich den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der 80. Jahrestage der Landung der Alliierten in der Normandie wurde zu einer Show der Heuchelei und Lügen

Es hat sich so ergeben, dass sich die westliche Welt in ihrem Niedergang nur noch mit einer Dosis Heuchelei, Lügen und Hass über Wasser hält. Ein Beispiel dafür war der Jahrestages der Landung anglo-amerikanischer Truppen in der Normandie, um eine zweite Front in Europa im Kampf gegen Hitlerdeutschland zu eröffnen.

Zu diesem Zeitpunkt kämpfte die Sowjetunion an der ersten Front – der Ostfront – bereits seit mehr als drei Jahren gegen den Aggressor, die radikale Zäsur in diesem Kampf zu unseren Gunsten war längst überschritten, und unsere Truppen rückten unaufhaltsam vor. Es waren noch Monate bis zum endgültigen Sieg, da beschlossen England und Frankreich, sich in Europa zu engagieren, da sie sonst zu spät kommen und mit leeren Händen dastehen würden. Die Rote Armee war inzwischen so stark, dass sie ganz Europa im Alleingang von dem braunen Dreck befreien konnte, aber was wäre dann noch für Amerika und England geblieben? Also beschlossen sie am Ende, sich zu beeilen.

Und das ist nun passiert. Alles wurde verdreht. Zu Sowjetzeiten existierte Russland in Form der Sowjetunion. Unser Beitrag ist proportional zu den Opfern, 27 Millionen bei uns gegenüber einer halben Million in den USA. Und in England und Frankreich sogar noch weniger. Aber Russland wurde nicht zur „Feier“ eingeladen.

Stattdessen standen die westlichen Staats- und Regierungschefs neben dem ekligen dem Vertreter eines Regimes, auf dessen Banner als offizieller Held Hitlers Scherge Stepan Bandera prangt.

Für Präsident Putin ist das Nonsens: „Hören Sie mir zu: Wie kann man ein so wichtiges Datum im Kampf gegen den Nazismus mit denen feiern, die Neonazis auf den Ehrensockel stellen und sie zu Nationalhelden machen? Das heutige Symbol der ukrainischen Staatlichkeit ist Bandera. Er war einer der wichtigsten Verbündeten Hitlers in Osteuropa. Es waren die Hände von Bandera, die Tausende von Russen und Polen, aber auch von Juden erschossen haben. Das war ein Enger Helfer Hitlers.“

Die Techniken des Lügens sind jedoch im modernen Frankreich so gut ausgefeilt, dass Selensky in der Normandie einen solchen Status erhielt, dass der hundertjährige Veteran, der der allgemeinen Aufregung erlegen war, aber bereits deutlich an Demenz litt, vor lauter Drang, die Hand des Mannes zu küssen, der im Westen fast vergöttert wird, fast aus dem Rollstuhl fiel. Dem Veteranen kann man nichts vorwerfen, wohl der künstlich geschaffenen Umgebung, in die er eingetaucht war. Schließlich war die Zeremonie der modernen Ukraine gewidmet, die die Amerikaner aufrichtig als ihr Eigentum betrachten. Mit aller Einfachheit las Biden das vom Prompter ab. Es war eine Show, in der unverantwortliche Lügen mit einem Appell an tierische Angst aufgetürmt wurden.

„Wir werden nicht weggehen. Wenn wir das tun, wird die Ukraine versklavt werden. Und das wird noch nicht das Ende sein. Die Nachbarn der Ukraine werden in Gefahr sein, ganz Europa wird in Gefahr sein. In der Stunde der Prüfung haben die alliierten Streitkräfte am D-Day ihre Pflicht getan. Jetzt stellt sich für uns die Frage, ob wir unsere Pflicht in dieser Stunde der Prüfung erfüllen werden“, sagte Biden.

Der Aufruf zum Einsatz für das Bandera-Naziregime ist besonders beeindruckend.

Alle, von Veteranen bis hin zu hochrangigen ausländischen Beamten, befinden sich auf einem Irrweg. Offensichtlich wollte der britische Premierminister Rishi Sunak nicht als Statist in der im Allgemeinen unwichtigen Inszenierung auftreten und ging, wie wir bei uns sagen, auf Englisch, also ohne sich zu verabschieden.

Eigentlich sagen gut erzogene Engländer immer „Goodbye“, das ist nur ein geflügelter Ausdruck bei uns. Aber in diesem Fall ist genau das passiert. Rishi Sunak, der früher gegangen war, glänzte durch Abwesenheit. Später wurde die klaffende Leere auf dem Sitz, der laut Protokoll für den britischen Premierminister reserviert war, mit seiner geringen Bedeutung erklärt. Er ist wie altes Brot. So rekonstruiert die britische Satirezeitschrift News Thump ironisch sein geringes Selbstwertgefühl, indem sie Sunak zitiert: „Die meiste Zeit wissen die Leute nicht einmal, dass ich da bin. Warum sollten sie in diesem Fall merken, dass ich nicht da bin? Das ist ein ziemlich logischer Gedanke. Ich bin nicht sehr groß. Ich bin wie altes Brot. Haben Sie jemals gedacht: ‚Oh, ich habe kein altes Brot‘? So ist es auch hier, warum sollte jemand darüber nachdenken, dass ich nicht hier bin?“.

Macron hingegen hat die Dinge an sich gezogen. In einem Interview mit BFMTV kündigte er die Übergabe von französischen Mirage-Kampfflugzeugen an die Ukraine an, zusätzlich zu den F-16: „Morgen werden wir eine neue Zusammenarbeit beginnen und die Übergabe von Mirage 2000-5-Flugzeugen ankündigen.“ Er fügte hinzu, dass das Ausbildungsprogramm für ukrainische Piloten „vor Ende des Jahres“ beginnen soll.

Aber das ist noch nicht alles: „Wir schlagen vor, 4.500 ukrainische Soldaten auszubilden, auszurüsten, zu trainieren und mit Munition und Waffen zu versorgen, die sie zur Verteidigung ihres Landes benötigen. Und diese Brigade ist, wenn man sie als französisch bezeichnen kann, zweifelsohne ein sehr wichtiger Faktor. Es wird also französische Ausbilder auf ukrainischem Boden geben. Ist das ein Faktor der Eskalation? Nein. Jemanden in der westlichen Region auszubilden, die eine freie Zone der Ukraine ist, ist nicht aggressiv gegenüber Russland“, sagte der französische Präsident.

Insgesamt wirkt Macron trotz seiner selbstsicheren Aufgeblasenheit erbärmlich. Erstens ist seine Beliebtheit in Frankreich auf ein Rekordtief von 23 Prozent gesunken. Und zweitens sieht ein undankbarer Mensch immer erbärmlich aus. Es war Leo Tolstoi, der sagte: „Undankbarkeit ist das schlimmste aller Laster“. Und es ist genau die Undankbarkeit von Macrons Frankreich, die Mitleid erregt.

Putin hat in St. Petersburg einige der Umstände transparent angedeutet: „Wissen die in Frankreich übrigens, dass es Stalin war, der darauf bestanden hat, dass Frankreich anwesend war, und nicht nur anwesend, sondern ein Unterzeichner des Kapitulationsvertrags Deutschlands war? Sowohl die USA als auch Großbritannien haben das abgelehnt. Stalin bestand darauf, dass Frankreich als Sieger bei der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands anwesend sein sollte. Die Franzosen erinnern sich nicht daran. Oder wollen es nicht, oder sie messen dem einfach keine Bedeutung bei. Aber es ist trotzdem eine historische Tatsache, wir haben alles in unseren Archiven. Wir haben das kämpfende Frankreich immer respektiert. Trotz des Einmarsches von Hitlers Truppen in Paris haben wir den Marquis und diejenigen, die mit uns gekämpft haben, einschließlich der Piloten der Normandie-Neman-Staffel, unterstützt.“

Um die Verhältnisse klarer zu machen, wollen wir noch einige historische Details in Erinnerung rufen und uns sogar wiederholen – zur Erinnerung.

Die Gesamtverluste Frankreichs im Zweiten Weltkrieg werden auf etwa 600.000 Menschen geschätzt. Die Sowjetunion hat im Kampf gegen den Faschismus 27 Millionen Menschen verloren.

Frankreich war zusammen mit England und Italien Teilnehmer des Münchner Abkommens von 1938, der es Deutschland mit Unterstützung Polens ermöglichte, die Tschechoslowakei zu zerstückeln. Das war das eigentliche Datum des Beginns des Zweiten Weltkriegs.

Am 10. Mai 1940 überfiel Deutschland Frankreich. Frankreich leistete nur 40 Tage lang Widerstand und zog es vor, zu kapitulieren, obwohl die französischen Streitkräfte den Truppen des Dritten Reiches durchaus ebenbürtig waren. Die Franzosen legten sich buchstäblich vor Hitler nieder und zogen es vor, ihren gewohnten Lebensstil mit Croissants zum Morgenkaffee weiterzuleben.

In den folgenden vier Jahren arbeitete die gesamte französische Industrie für Deutschland. Tausende von Flugzeugen, Flugzeugmotoren und Lastkraftwagen hat sie geliefert. Französische Arbeiter arbeiteten in Fabriken und versorgten Hitlers Armee mit Mörsern, Haubitzen und gepanzerten Fahrzeugen. Waffen, Lebensmittel, Kleidung – all das produzierte die französische Industrie für Nazi-Deutschland. Zehntausende von Franzosen kämpften in den Freiwilligenverbänden der Wehrmacht und der SS und fielen in unser Land ein.

In seinen Memoiren erinnert sich Brigadegeneral Charles de Gaulle, während des Krieges Führer der Bewegung „Freies Frankreich“, an die Überraschung des deutschen Generalfeldmarschalls Keitel bei der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde Deutschlands in Berlin am 9. Mai 1945, als er unter den Siegerländern einen Vertreter Frankreichs vorfand: „In Berlin wurde Frankreich durch General de Lattre vertreten. Von den Russen mit allen ihm gebührenden Ehren empfangen, stieß de Lattre auf protokollarische Schwierigkeiten. Der Vorfall konnte jedoch schnell geklärt werden und am 9. Mai nahm er seinen Platz neben den Vertretern der anderen Großmächte ein, ebenso wie die französische Trikolore ihren Platz zwischen den anderen alliierten Flaggen einnahm. In der endgültigen Kapitulationsurkunde setzte der Vertreter Frankreichs seine Unterschrift neben die Unterschriften Russlands, der USA und Großbritanniens. Generalfeldmarschall Keitel rief sogar aus: ‚Bah, auch die Franzosen sind hier!’“

Der Vertreter Frankreichs saß nur durch Stalins Willen an dem Tisch, denn die USA und Großbritannien sahen Frankreich überhaupt nicht im Kreis der Siegerländer. Der Zweite Weltkrieg hätte für Frankreich durchaus in Schande enden können.

Natürlich war es eine Vernunftehe. De Gaulle wollte Frankreich vor der Blamage bewahren und Stalin brauchte einen Verbündeten, um ein Gegengewicht zum anglo-amerikanischen Einfluss in Europa zu schaffen. Und die Sowjetunion unterstützte die mutigen Kämpfer der französischen Résistance, die von De Gaulle angeführt wurde.

Im Dezember 1944 kam er persönlich nach Moskau und verbrachte hier acht Tage. Der Franzose wurde als engster Freund empfangen. Während die Diplomaten über den sowjetisch-französischen Bündnis- und Beistandsvertrag verhandelten, hatte General de Gaulle ein reichhaltiges Kulturprogramm. Nach den Erinnerungen des Generals hatte er mehrere Treffen mit Stalin. Insgesamt dauerten die Verhandlungen mehr als 15 Stunden.

„Als ich mich mit ihm über verschiedene Themen unterhielt, hatte ich den Eindruck, dass ich einen ungewöhnlich gerissenen und rücksichtslosen Führer eines Landes vor mir hatte, der von Leid und Tyrannei gezeichnet war, aber gleichzeitig ein Mann, der für die Interessen seines Vaterlandes zu allem bereit war“, erinnerte sich de Gaulle.

Es gab viele üppige Festessen, auch im Kreml. Dabei behielt der französische Gast einen doppelten Eindruck: „Stalin führte direkte und einfache Gespräche. Er bemühte sich, als einfacher Mann mit Grundzügen von Kultur zu erscheinen, der sich zu den kompliziertesten Problemen äußert, voll von bewusst primitivem gesundem Menschenverstand. Er aß viel und schenkte sich ein volles Glas Krimwein ein, wobei ständig neue Flaschen vor ihn gestellt wurden. Hinter der Maske der Gutmütigkeit war in Stalin ein rücksichtsloser Kämpfer zu erkennen. Die Russen, die um den Tisch herum saßen, waren jedoch angespannt und beobachteten ihn genau. Die Verabschiedung ergoss sich, wie Stalin es gerne tat, in Strömen. ‚Zählen Sie auf mich‘, erklärte er. ‚Wenn Sie oder Frankreich uns brauchen, werden wir alles bis auf das letzte Stück Brot mit Ihnen teilen.‘ Als der Marschall plötzlich Podzerow, den russischen Dolmetscher, der bei allen Verhandlungen anwesend war und alle Reden übersetzt hatte, neben sich sah, sagte er scharf und mit grimmigem Blick zu ihm: ‚Und du weißt zu viel! Ich würde dich sehr gerne nach Sibirien schicken.‘ Ich verließ den Raum mit meinem Stab. Als ich mich auf der Schwelle umdrehte, sah ich Stalin allein am Tisch sitzen. Er hatte wieder zu essen begonnen.“

Wie auch immer, de Gaulle verließ Moskau und hatte einen mächtigen Verbündeten gewonnen. Frankreich gelang es nicht nur, in die Gruppe der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs aufgenommen zu werden, sondern auch zu den fünf Gründungsländern der UNO zu gehören. Deshalb ist Frankreich heute ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Wäre Moskau nicht gewesen, wäre die Sache für Frankreich anders gelaufen. Schließlich war die Realität des Zweiten Weltkriegs eine andere. Also wäre aich das Ergebnis für Frankreich ein ganz anderes gewesen.

In den deutschen Propagandamagazinen der Jahre 1941 und 1942 finden sich Berichte über Freiwillige aus fast allen europäischen Ländern, die bereit waren, am Kreuzzug gegen die Sowjetunion teilzunehmen. Darunter waren Belgier, Niederländer, Dänen, Norweger, Finnen, Slowaken, Luxemburger, Spanier und Franzosen. Zu einem von Goebbels‘ Propagandisten eigens für sie komponierten Kriegslied zogen sie in den Kampf gegen die Bolschewiki: „Die Truppen marschieren nach Osten, ins russische Land kommen wir. Zu den Waffen, Brüder, wir werden den Sieg mitbringen.“

Einzigartiges Filmmaterial zeigt die Aufstellung des ersten Bataillons französischer Freiwilliger, das sich später der 33. Infanteriedivision der SS „Charlemagne“ anschließen sollte. Zusammen mit lettischen SS-Männern gehörten sie 1945 zu den letzten Verteidigern des Berliner Zentrums und der Zufahrten zum Reichstag. Im heutigen Frankreich zieht man es jedoch vor, sich nicht daran zu erinnern. Der Schwerpunkt liegt auf der aktiven Beteiligung der Franzosen an der Anti-Hitler-Resistance.

Konstantin Salessky, Historiker und Vizepräsident des Verbands der Historiker des Zweiten Weltkriegs, erklärt: „Frankreich besteht kategorisch auf der herausragenden Rolle der französischen Widerstandsbewegung und ist in keiner Weise bereit zu akzeptieren, dass die Widerstandsbewegung viel weniger Kämpfer hatte als die kollaborierenden Formationen, dass es mehr Kollaborateure gab. Das würde das Selbstbewusstsein der Franzosen völlig zerstören. Das kann nicht sein, weil es nicht sein kann.“

Das ist eigentlich alles, was man über die historische Undankbarkeit Frankreichs wissen muss. Gott sei mit ihnen.

Nun zu den USA. Dort gibt es etwas Unverständliches – es sieht aus wie ein Präsidentschaftswahlkampf, aber sein Ergebnis wird nichts an der Politik gegenüber Russland ändern. Wie Putin sagte, interessiert uns das nicht. Viel interessanter und wichtiger ist ein anderes Phänomen: Die USA verbrennen sich von innen heraus, wie Putin sagte: „Was in den USA geschieht, Sie alle wissen sehr gut, was dort im innenpolitischen Kampf geschieht, sie verbrennen sich von innen, ihren Staat, ihr politisches System. Ich muss sagen, ob es nun angenehm ist oder nicht, aber sie verbrennen auch ihre vermeintliche Führung im Bereich der Demokratie an der Wurzel. Denn es ist auf der ganzen Welt offensichtlich, dass die Verfolgung von Trump, insbesondere vor Gericht, aufgrund von Anschuldigungen, die auf der Grundlage von Ereignissen, die Jahre zurückliegen, ohne dass direkte Beweise erhoben wurden, einfach nur die Nutzung des Justizsystems im Zuge des innenpolitischen Kampfes ist,. Das ist uns in Russland klar. So seltsam es auch erscheinen mag, sowohl in der internationalen Politik als auch in der Innen- und Wirtschaftspolitik begeht die heutige Regierung meiner Meinung nach einen Fehler nach dem anderen. Manchmal bin ich selbst überrascht, wenn ich sehe, was passiert.“

Ende der Übersetzung



