Deutsche Medien berichten ausgesprochen einseitig über den US-Wahlkampf, die wachsende Unterstützung für Trump versuchen sie möglichst zu ignorieren.

Im Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, ging es diese Woche vor allem auf den US-Wahlkampf, denn offenbar schwenkt die Stimmung sogar in den Hochburgen und bei den Stammwählern der US-Demokraten um. Wie fast jede Woche habe ich den Bericht übersetzt, um zu zeigen, wie in Russland über die politische Woche in den USA berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

In den USA wird die Wahlpsychose immer schlimmer

Bidens Mitarbeiter haben diese Woche gefordert, dass die TV-Debatten zwischen den Präsidentschaftskandidaten an einem Tisch sitzend stattfinden sollen. Doch Trump weigert sich strikt, die Debatten im Sitzen zu führen, und er meint, dass Biden unbedingt die ganze Zeit stehen muss. Obwohl Franklin Delano Roosevelt beispielsweise gar nicht stehen konnte, was ihn aber nicht daran gehindert hat, viermal gewählt zu werden und keiner seiner Konkurrenten hat von ihm verlangt, dass er steht.

Der Milliardär Elon Musk hat beschlossen, noch mehr Verwirrung zu stiften, indem er sich bereit erklärt hat, die Debatte zwischen Biden und Trump zu moderieren. Die historische Debatte findet in genau einem Monat statt.

Der Lieferwagen, aus dem in der gesamten Bronx hörbar Donald Trumps Stimme ertönt, ist dem 45. US-Präsidenten fast durch ganz Amerika gefolgt. Seine Besitzerin Dana Eden ist damit zu 150 Kundgebungen des Republikaners in 42 Bundesstaaten gefahren, und von jeder dieser Kundgebungen hat sie ein Souvenir mitgebracht. Der Lieferwagen ist voll mit Trump-Autogrammen und MAGA-Mützen. Der Republikaner schaut von Fotos und Ansteckern auf die Besucher des nach ihm benannten mobilen Museums, es sind so viele, dass sie bereits an der Decke angebracht werden mussten. Biden hat einen Platz auf einer Dollarnote, die unter seiner Führung stark an Wert verloren hat.

„Um ehrlich zu sein, mochte ich Trump anfangs nicht. Ich stamme aus Philadelphia, bin aber an der Küste in New Jersey aufgewachsen. Wir hatten eine schöne, angenehme Stadt. Und dann kam Trump und baute ein Kasino und alles. Darum mochte ich ihn zuerst nicht. Dann wurde er Präsident und die Dinge in Atlantic City wurden viel besser. Aber unter Biden gibt es so viele arme Menschen, die nicht einmal mehr in der Lage sind, ihre eigenen Kinder zu ernähren oder Milch zu kaufen. Er hat alles ruiniert, es ist verrückt“, sagte mir die Trump-Anhängerin Dana Eden.

Die Menschen mit den roten Mützen standen sechs Stunden und länger in der Schlange. Offiziell sollte die Kundgebung in der Bronx 3.500 Teilnehmer versammeln, aber es wird berichtet, dass fast 25.000 kamen.

Der letzte republikanische Präsident, der in die Bronx gekommen ist, war Ronald Reagan. Er errang in dieser Hochburg der Demokratischen Partei im Jahr 1980 einen Sieg.

Die South Bronx, in der mehr als die Hälfte der Bevölkerung hispanisch ist, ist der hispanischste Bezirk im Nordosten der USA. Wenn die Hispanoamerikaner hier Trump unterstützen, werden sie ihn auch in Schlüsselstaaten wie Arizona und Nevada unterstützen. Für die Demokraten ist das ein echter Albtraum.

„Ich war hier und ich wusste, dass Trump kommen würde, ich bin hier aufgewachsen. Ich unterstütze Trump, weil ich beim ersten Mal für ihn gestimmt habe und er sich gut geschlagen hat. Die meisten amerikanischen Politiker erzählen einem nur, was man hören will. Und dann sieht man sie vier Jahre lang nicht“, sagte der Trump-Unterstützer Bodo Rodriguez.

Der Trump-Anhänger Rodriguez ist in dieser Gegend eher eine Ausnahme. Vor vier Jahren stimmten 83 Prozent der Bewohner der South Bronx für Biden. Doch jetzt wenden sich trotz aller Bemühungen der Demokraten nicht nur die Latinos von ihm ab, sondern auch die Afroamerikaner. Trumps Beliebtheit in den „schwarzen“ Vierteln nimmt weiter zu und hat sich im letzten Jahr verdreifacht.

„Dies ist die Stadt von Donald Trump. Wie wir sehen können, sind Tausende von Menschen gekommen, um ihn zu unterstützen. Ich bin nur einer von ihnen. Wir sehen, dass unser Land in den letzten dreieinhalb Jahren durch die Hölle und wieder zurück gegangen ist, und ich denke, wir müssen dahin zurückkehren, wo wir 2017, 2018 und 2019 waren, als es diesem Land wirtschaftlich und finanziell gut ging. Vor vier Jahren ging es uns viel besser als heute“, sagt Trump-Unterstützer Brian Armstrong.

„Über Biden habe ich nichts zu sagen“, sagte Trump-Unterstützer Patrick Renee auf die Frage, was er über Biden sagen würde. Patrick Renee trägt ein Foto von Trump auf seinem T-Shirt, das bei seiner ersten Verhaftung in Georgia im Gefängnis aufgenommen wurde. Doch das harte Durchgreifen der Justiz hat die Popularität des Republikaners unter Afroamerikanern, die oft selbst hinter Gittern sitzen, nur noch verstärkt. Es ist kein Zufall, dass sich unter den geladenen Gästen zu Trumps Veranstaltung hochkarätige Rapper mit Millionen von Zuschauern befinden, die beide strafrechtlich belangt werden.

„Ich möchte nur eines sagen. Sie werden immer über deine Errungenschaften flüstern und über deine Misserfolge schreien. Trump wird Siege für uns alle herausschreien“, sagte der Rapper Sheff G.

Trump ist in der South Bronx unter den Seinen, er ist ein gebürtiger New Yorker, der diese Stadt wieder aufgebaut hat und sich gut daran erinnert, wie sie einmal war und weiß, was aus ihr geworden ist. „In meinem Leben habe ich gute und schlechte Zeiten für New York erlebt, ich habe Zeiten des Wirtschaftsbooms und Wellen von Verbrechen, Börsencrashs und Terroranschläge miterlebt. Aber so habe ich New York noch nie gesehen. Wo wir früher Zeit mit unseren Kindern verbracht haben, stehen jetzt Zelte von Obdachlosen und Drogensüchtigen. Auf den Gehwegen liegen Müll und Flaschen. Unsere Polizisten werden von einem Mob von Migranten angegriffen“, so Trump.

Eine CNN-Reporterin berichtete: „Die Menschenmassen waren größer, als ich denke, dass die Demokraten sie gerne sehen würden. Schließlich ist dies eine der demokratischsten Gegenden im ganzen Land. Und ich habe schon an vielen Kundgebungen wie dieser teilgenommen und bin oft Menschen begegnet, die Hunderte von Kilometern gereist sind, um Donald Trump zu sehen, ohne Teil seiner Gemeinschaft zu sein. Aber eines der Details, die mir gerade hier aufgefallen sind, ist, dass so viele Menschen aus der Bronx kommen.“

Die Gegner von Trump, den sie als Diktator bezeichnen, haben sich vorsichtshalber weiter weg von seinen Fans und näher an den Polizisten positioniert. Die Plakate, die einige Demonstranten mitgebracht haben, zeigen Trump, ganz nach dem Propaganda-Lehrbuch, neben Hitler.

Ein Video von Donald Trump mit erfundenen Zeitungsüberschriften darüber, wie sehr sich Amerika seit seinem Sieg zum Besseren verändert hat, hielt sich nicht einmal einen Tag auf der Website des Republikaners. Schuld daran war ein Ausschnitt mit einer unscharfen Zeitungsüberschrift. Wenn man genau hinsah, konnte man die Worte „Industrielle Stärke stark erhöht… Wir bewegen uns… Ein vereintes Reich schaffen“ erkennen.

„Wenn man das Bild vergrößert, sieht man, dass sie die Worte „vereintes Reich“ eingefügt haben. Das Vierte Reich, wenn Sie so wollen“, sagte TV-Moderator Jimmy Kimmel. „Was muss dieser Mann noch tun, damit die Leute erkennen, was er ist? Sich einen Schnauzbart wachsen lassen? Was, wenn er sich einen Schnurrbart wachsen lässt? Was wäre, wenn er sich einen kleinen blonden Hitlerbart wachsen ließe und anfinge, durch die Straßen zu laufen und den Nazigruß zu zeigen? Glauben Sie, das hätte irgendeine Wirkung? Was glauben Sie, wie viele seiner Anhänger würden sagen: ‚Okay, das ist zu viel für mich‘? Ich denke, vielleicht zehn.“

Marjorie Taylor Greens Worte wirken vor dem Hintergrund all dessen nicht mehr wie politische Cliquenhaftigkeit. „Bidens Justizministerium und das FBI haben ein Attentat auf Präsident Trump geplant und grünes Licht gegeben. Haben jetzt alle verstanden, was die Republikaner dagegen tun werden? Ich habe versucht, unseren Sprecher zu entlassen, der Bidens Justizministerium und das FBI finanziert hat, aber die Demokraten haben das verhindert“, sagte die Kongressabgeordnete und Trump-Unterstützerin Marjorie Taylor Green.

Taylor Green hat sich, wie viele in Amerika, mit internen FBI-Dokumenten vertraut gemacht, die Trumps Anwaltsteam bekommen hat. Sie beziehen sich auf die Vorbereitung der Durchsuchung seines Anwesens im August 2022 im Rahmen des Falls von Geheimdokumenten. Ein Sanitäter wurde vorab nach Mar-a-Lago geschickt, und es wurde ein Traumazentrum ermittelt, in das die Verwundeten gebracht werden könnten. Die Agenten waren darauf vorbereitet, das Feuer zu eröffnen, falls der Verdächtige zu fliehen versuchte.

„Agenten in unmarkierten Polohemden trugen Standardwaffen, Munition, Handschellen, mittelgroße und große Bolzenschneider und Ausrüstung zum Aufbrechen von Schlössern bei sich und bereiteten sich darauf vor, in Mar-a-Lago von Tür zu Tür zu gehen. Joe Biden schickte bewaffnete Männer in das Haus seines politischen Gegners und stellte dessen Schlafzimmer auf den Kopf. Das hat es in der Geschichte der USA noch nie gegeben, und wir hatten schon einige verrückte Präsidenten“, bemerkte Fox News-Moderator Jesse Watters.

Selbst jetzt, wenn Obama bei Biden im Weißen Haus ist, nehmen ihn alle unwillkürlich als Gastgeber wahr, wie beim Empfang zu Ehren des kenianischen Präsidenten. Sie stehen um ihn herum, schauen ihm in die Augen, und ein verletzter Biden versuchte, alles in einen Witz zu verwandeln: „Wir haben eine große Vertretung der afrikanischen Diaspora hier. Nur Barack sehe ich nicht.“

Kenia hat Obama viel zu verdanken. Dieses Land, durch dessen Hände die USA die haitianischen Banden befrieden wollen, erhält den Status des wichtigsten Verbündeten außerhalb der NATO. Selensky dürfte sich Gedanken machen.

„Was ist mit der Ukraine?“, schrien die Journalisten. Die gleiche Frage, aber mit dem Fokus auf Geld, haben Kongressabgeordnete an Blinken gestellt. Zu dem Außenminister verhielten sie sich wie wohlhabende Esser zu einem ungeschickten Kellner: Das Bankett ist bereits bezahlt, denn Kiew wurden 60 Milliarden Dollar bereitgestellt, aber der Hauptgang – Russland – fehlt noch.

„Ich würde dem Einsatz von Kurz- und Langstreckensystemen sowie von HIMARS zustimmen, aber Ihre Regierung bindet den Ukrainern die Hände auf dem Rücken. Werden Sie diese Politik ändern, damit die Ukraine einen Krieg führen kann, bei dem ihr die Hände nicht auf dem Rücken gebunden sind? Mit den Beschränkungen, die Sie ihr auferlegt haben, wird sie keinen Sieg erringen können, das Land kann sich nicht verteidigen und auf Angriffe reagieren“, so der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses Michael McCaul.

Der Kongressabgeordnete McCaul hatte zu dem Treffen eine Karte von der Website des amerikanischen Think-Tanks Institute for the Study of War mitgebracht, aus irgendeinem Grund aber die Namen der russischen Regionen daraus entfernt. Victoria Nuland, die das besagte Institut leitet, hatte die Namen auf der Karte: die Regionen Brjansk, Kursk, Belgorod, Woronesch und Rostow. Die sollen angegriffen werden.

„Ich denke, die Zeit dafür ist gekommen. Denn Russland eskaliert den Konflikt, indem es die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkow angreift, die nicht an der Frontlinie liegt. Sie versuchen, die Stadt zu zerstören, damit kein russischer Soldat sie betreten muss. Daher denke ich, dass es an der Zeit ist, den Ukrainern bei Angriffen auf diese Stützpunkte auf russischem Gebiet zu helfen“, sagte Nuland.

Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Außenministerium spielt sie weiterhin die Rolle des bösen Cops für einen noch böseren Kriegsherrn, der in diesen Tagen die Militärakademie in West Point besucht hat und dort sagte: „Es gibt keine amerikanischen Soldaten in der Ukraine und ich bin entschlossen, dass das so bleibt. Aber wir stehen an der Seite der Ukraine und wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen. Putin will, dass die NATO zerschlagen wird. Ich habe mich mit ihm getroffen, nachdem ich zum Präsidenten gewählt wurde, und wir haben genau darüber gesprochen. Der Zerfall… er hat diesen Zerfall damit verbunden, er hat beschlossen… Sehen Sie, ich muss nicht ins Detail gehen, es beunruhigt mich ein wenig.“

Diejenigen, die an Trumps Kundgebung teilgenommen haben, sind besorgt darüber, ob diese semantische Übersäuerung noch vor November die Form eines Dritten Weltkriegs annehmen wird, insbesondere diejenigen, die selbst eine Militäruniform getragen haben. Auf die Frage nach Bidens Außenpolitik antwortet der US-Armee-Sergeant und Irak-Kriegsveteran Paul Revi, sie sei schrecklich: „Biden ist das Schlimmste. Er ist Müll. Er ist ein Kommunist. Er ist ein Sozialist.“

Auf die Frage, ob er dafür sei, Geld in die Ukraine zu schicken, antwortete der Sergeant, er sei für die Schließung der US-Grenze: „Das ist die Nummer eins. Dann können wir darüber reden, anderen Menschen zu helfen.“

Mexiko ist 3.000 Autokilometer von der South Bronx entfernt, aber bis zur Ukraine ist es dreimal so weit. Und sie liegt auch noch auf der anderen Seite des Ozeans.

Ende der Übersetzung

