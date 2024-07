Das Attentat auf Trump und das Lee-Harvey-Oswald-Déjà-vu

LIHOP, MIHOP, Einzeltäter?

Das Attentat auf Trump wirft Fragen auf und zeigt Parallelen zur Vergangenheit. Noch ist alles Spekulation, aber ich versuche, die wichtigsten Fragen zu stellen. Auf die Antworten werden wir wohl sehr lange warten müssen.

Offiziell ist der Mord an US-Präsident Kennedy aufgeklärt, aber vielen sind die bleibenden Zweifel bekannt. Der offizielle Mörder von Kennedy hätte die Schüsse aus dem einfachen Gewehr kaum in so schneller Folge abgeben und das sich bewegende Ziel treffen können. Vor allem aber: Das Video der Ermordung von Kennedy zeigt, dass Kennedy den Kopfschuss von vorne erhielt, während der offizielle Täter Oswald in einem Gebäude hinter Kennedy war.

Oswald wurde verhaftet, er beteuerte vor Journalisten seine Unschuld, als er an ihnen vorbeigeführt wurde, und wurde dann – wie praktisch – zwei Tage später erschossen, weshalb er als Angeklagter (oder Zeuge), der Aussagen hätte machen können, nicht mehr zur Verfügung stand.

Bei der offiziellen Untersuchung durch die sogenannte Warren-Kommission spielte ein Erzfeind Kennedys, der von den Kritikern der Untersuchung als ein Verdächtiger für die Organisation des Attentats genannt wird, eine entscheidende Rolle. Das war Allen Dulles, der ehemalige CIA-Chef, den Kennedy gefeuert hatte.

Ich will hier nicht über den Kennedy-Mord schreiben, ich will nur an die wichtigsten Fragen erinnern, die es dazu bis heute gibt. Bis heute sind nicht alle Unterlagen über den Kennedy-Mord freigegeben, und man fragt sich zwangsläufig, warum das so ist, wenn die Warren-Kommission den Mord doch angeblich vollständig aufgeklärt hat.

Ich erinnere hier an den Kennedy-Mord, weil er zeigt, wie lange wir in manchen Fällen darauf warten müssen, bis wir die Wahrheit erfahren. Im Falle von Kennedy sind das nun schon über 60 Jahre.

Kommen wir aber nun zu dem Attentat auf Trump, bei dem es einige Parallelen zum Kennedy-Mord zu geben scheint.

Die Schüsse

Noch weiß niemand wirklich, wer der Täter war, der auf Trump geschossen hat. Zwar haben US-Behörden den Namen eines 20-jährigen veröffentlicht, aber über ihn ist derzeit noch fast nichts bekannt, außer dass er auf den Wahllisten der Republikaner eingetragen war und mal eine kleine Spende an die Demokraten gemacht hat.

Der mutmaßliche Täter wurde vom Secret Service erschossen. Man kann sogar schon recht klar sagen, wann. Auf dem Video des Attentats ist zu sehen und zu hören, wie die Secret-Service-Männer, die Trump nach den Schüssen abgeschirmt haben, nach weniger als 30 Sekunden sagten, der Schütze sei am Boden (also liquidiert) und dann beginnen, Trump von der Bühne zu führen. In diesem Video der Szene fallen die Schüsse bei Sekunde 7 und die Meldung, der Schütze sei ausgeschaltet, kommt etwa bei Sekunde 32. Der Schütze war also nach weniger 25 als Sekunden entdeckt und ausgeschaltet.

WATCH: Moment Trump appears to be shot at rally

Dieses Video auf YouTube ansehen

Die Fehler des Secret Service

Der Agenten des Secret Service gehören sicher zu den besten Personenschützern der Welt, weshalb das schnelle Ausschalten des Täters zunächst nicht verwunderlich ist. Aber gerade weil der Secret Service zu den besten Personenschützern der Welt gehört, gibt es Fragen, die nicht nur ich stelle, sondern sogar der Spiegel. In einem Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Anschlag auf Donald Trump – Wie konnte der Schütze die Schüsse auf Trump abgeben?“ können wir lesen:

„Der Augenzeuge sagt der BBC: Er und eine Gruppe von Freunden hätten in der Nähe der Tribüne einen Mann mit einem Gewehr auf das Dach eines Gebäudes klettern sehen: »Ich sah das Gewehr, 100 Prozent.« Die Gruppe habe versucht, Polizisten auf den Mann aufmerksam zu machen. Aber die seien nur »herumgelaufen«, und er habe sich gefragt, warum Trump immer noch spreche: »Warum haben sie ihn nicht von der Bühne geholt?« In diesem Augenblick seien die Schüsse gefallen. Manches, was im Laufe des Samstagabends herauskommt, scheint die Angaben des Augenzeugen, Greg Smith, zu bestätigen. (…) Im Zentrum wird die Frage stehen, wie der Schütze so nah an das Gelände kam und in eine Schussposition gelangte – und ob die Sicherheitskräfte einen Fehler gemacht haben. (…) In Butler muss es dem Täter gelungen sein, sich die erhöhte Schussposition auf dem Dach eines Gebäudes zu verschaffen, das der Tribüne gegenüberlag, von der aus Trump redete. Warum hatte der Secret Service das nicht im Blick?“

Der Secret Service hat es dem Attentäter erstaunlich leicht gemacht. Wenn ein amtierender oder ehemaliger US-Präsident auftritt, müssen in der Umgebung normalerweise die Fenster verhängt und geschlossen werden und Scharfschützen sind auf den Dächern in der Umgebung postiert. In diesem Fall wäre das nicht schwer gewesen, denn es gab um den Veranstaltungsort nur drei oder vier Gebäude, von denen die Rednertribüne einsehbar war, wie dieses Bild zeigt.

Der Secret Service war demnach aber nur auf dem Dach hinter Trump und hat die anderen Dächer nicht überwacht, unter anderem das Gebäude, von dessen Dach aus geschossen wurde und das weniger 150 Meter von der Bühne entfernt stand. Selbst für einen Amateur ist das ein Kinderspiel, ich habe mal auf einem Schießstand mit einem Scharfschützengewehr auf 200 Meter Entfernung einen Ziegelstein zerschossen. Und zwar als vollkommen unerfahrener Schütze. Ich habe ihn beim ersten Versuch genau getroffen.

Trump dürfte es das Leben gerettet haben, dass er unmittelbar vor den Schüssen den Kopf etwas gedreht hat, sodass er nur einen Streifschuss am Ohr erhielt.

Dass der Secret Service dieses Dach nicht überwacht hat, wirft Fragen auf. Hinzu kommt, dass Augenzeugen den Täter und sein Gewehr offensichtlich gesehen und Polizei und Secret Service gewarnt haben, die jedoch nicht reagiert haben.

Waren all das nur „dumme Fehler“ der Sicherheitskräfte?

MIHOP, LIHOP oder Einzeltäter?

Die offizielle Version dürfte werden, dass es sich bei dem Schützen um einen Einzeltäter gehandelt hat. Aber aufgrund der offenen Fragen muss man auch andere Versionen ansprechen.

Da wäre zunächst LIHOP, was „Let it happen on Purpose“ (deutsch etwa „lass es absichtlich geschehen“) bedeutet. Diese Version würde im konkreten Fall bedeuten, dass die US-Behörden von den Plänen des Täters gewusst haben, ihn gewähren ließen und die Sicherheitsmaßnahmen des Secret Service so organisiert haben, dass das Dach nicht überwacht wurde.

MIHOP wäre noch dramatischer, denn MIHOP bedeutet „Make it happen on Purpose“ (deutsch etwa „mach es absichtlich“) und würde bedeuten, dass die Sicherheitsdienste der USA Trump ausschalten wollten.

Ich lege mich nicht fest und ziehe keine voreiligen Schlüsse, ich will hier nur alle möglichen Szenarien aufzeigen.

Das Timing

Analysten warnen schon lange vor einem möglichen Attentat auf Trump, denn aufgrund der Umfragen ist Trumps Wahlsieg kaum mehr vermeidbar. Dass das gesamte Establishment der USA gegen Trump ist, ist nicht neu. Dazu gehören auch das FBI und andere Behörden, die im Wahlkampf 2020 eindeutig gegen den amtierenden Präsidenten gearbeitet haben, wie die Twitter-Files, der Skandal um den „Laptop from Hell“ und andere Ereignisse gezeigt haben. Über die merkwürdige Rolle des FBI bei den US-Wahlen 2016 und 2020 habe ich viel geschrieben (siehe zum Beispiel hier und hier), während die Mainstream-Medien darüber ziemlich plump desinformiert haben, siehe beispielsweise hier. Das FBI und andere US-Behörden haben ganz eindeutig jahrelang den Biden-Clan gedeckt, gegen Trump gearbeitet und die US-Demokraten gegen Trump unterstützt.

Am Montag beginnt der Parteitag der US-Republikaner, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt wird. Wer das verhindern wollte, um die Republikaner dazu zu zwingen, einen anderen Kandidaten (oder Kandidatin, wie Nikki Haley, die bei den Vorwahlen bis zuletzt gegen Trump gekämpft hat und im Prinzip für die gleiche Außenpolitik steht, wie die Demokraten) zu küren, der hatte also nicht mehr viel Zeit. Dieser Auftritt von Trump am Samstag war wahrscheinlich die letzte Chance, Trumps Nominierung noch zu verhindern.

Und Trumps Kandidatur zu verhindern, dürfte der Traum der US-Demokraten sein, denn nach aktuellen Umfragen liegen sowohl Biden als auch alle anderen Kandidaten der US-Demokraten, die Biden ersetzen könnten, weit hinter Trump. Ein Wahlsieg Trumps scheint mit anderen Mitteln, als ihn (wie auch immer) aus dem Rennen zu nehmen, kaum mehr zu verhindern zu sein. Das gilt umso mehr, weil alle Versuche, Trumps Kandidatur mit juristischen Tricks und den vielen Prozessen gegen ihn zu verhindern, gescheitert sind, denn ein rechtskräftiges Urteil, das Trump die Kandidatur gesetzlich verbieten würde, wird es vor den Wahlen kaum mehr geben.

Wie gesagt lege ich mich hier nicht fest, dazu ist es viel zu früh. Aber ich denke, es ist wichtig, auf die offensichtlichsten Fragen hinzuweisen, zumal die Mainstream-Medien sie sicher nicht stellen werden.



