Wie die USA sich in der Ukraine selbst sanktioniert haben

Entdollarisierung

Die Beschlagnahmung von russischen Vermögenswerten durch die USA hat den USA nach Expertenmeinung mehr geschadet als Russland. Das gilt umso mehr für die EU und den Euro, denn die USA haben nur einige Milliarden russischer Vermögen beschlagnahmt, während die EU hunderte Milliarden beschlagnahmt hat.

Die Welt der internationalen Geldanlagen basiert auf Vertrauen. Solange die weltweiten Anleger in die Stabilität und Zuverlässigkeit einer Währung vertrauen haben, bleibt sie stabil und als Reserve- und Handelswährung gefragt. Schwindet dieses Vertrauen, sehen sich Anleger und Händler nach Alternativen um.

Der Schritt des US-geführten Westens, die im Westen liegenden russischen Vermögenswerte erst einzufrieren und nun offen zu beschlagnahmen, hat den westlichen Währungen Dollar und Euro einen schweren Schlag zugefügt. Das haben Experten vorausgesagt und auch auf dem Anti-Spiegel habe ich darüber immer wieder berichtet.

Vor allem die EU stand dabei im Focus der Betrachtungen, weil sie hunderte Milliarden an russischen Vermögen eingefroren und inzwischen begonnen hat, deren Erträge zu beschlagnahmen, um damit die Ukraine zu unterstützen. Die USA haben den gleichen Schritt unternommen, allerdings lagen dort nur einige Milliarden russischer Gelder, weshalb die Welt vor allem auf Europa geblickt hat, weil die dort beschlagnahmte Summe viel größer ist.

Aber es geht bei dieser Frage nicht um die Größe der Summe, sondern um das Prinzip. Welcher internationale Anleger, welcher Staat oder welche Zentralbank lässt ihr Geld weiterhin im Westen oder kauft westliche Staatsanleihen, wenn man befürchten muss, dass der Westen diese Gelder beschlagnahmt?

Dass die internationalen Anleger bereits reagiert haben, bemerken bislang nur Experten, im Alltag ist das noch kaum zu spüren, denn solche Prozesse brauchen Zeit. Daher finde ich einen Artikel aus der Asia Times interessant, in der ein Experte aufzeigt, wie sehr die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte durch die USA den USA selbst bereits geschadet hat.

Ich habe den Artikel übersetzt, vor der Übersetzung will ich aber noch daran erinnern, dass das Problem in den USA durchaus bekannt ist. Die Ideologen der US-Demokraten haben das Problem bisher weitgehend ignoriert, im Team Trump ist man sich dessen aber durchaus bewusst, wie die Drohung von Trump gezeigt hat, als er schon im September Ländern, die sich um Alternativen zum Dollar bemühen, mit Strafzöllen und anderen Gegenmaßnahmen gedroht hat.

Wie sehr die Macht der Dollar und damit der USA bereits gesunken ist, zeigt die Tatsache, dass die BRICS, denen Trumps Drohung in erster Linie galt, darauf kaum reagiert haben und sich offensichtlich nicht einschüchtern lassen.

Kommen wir nun zur Übersetzung des Artikels der Asia Times.

Beginn der Übersetzung:

Ukraine-Krieg – Wie die USA sich in der Ukraine selbst sanktioniert haben

Die Renditen in den USA steigen, da ausländische Notenbanken nach der Beschlagnahmung russischen Vermögens US-Staatsanleihen meiden

Die steigenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen sind der wichtigste Treiber der globalen Märkte: Sie drücken die Aktienkurse, treiben den Wechselkurs des US-Dollars in die Höhe und gefährden den Wohnungsbau sowie andere zinsabhängige Wirtschaftsaktivitäten in den USA. Mit steigenden Zinsen wird sich das Defizit der US-Staatskassen, das bereits jetzt über 6 Prozent des BIP liegt, noch vergrößern. Die Zinszahlungen auf die Staatsschulden stiegen von 400 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf eine Billion Dollar, was den enormen Kreditbedarf des Bundes von 1,8 Billionen Dollar noch zusätzlich erhöhte.

Ausländische Notenbanken haben unterdessen ihre Bestände an US-Staatsanleihen reduziert und damit den Aufwärtsdruck auf die Renditen erhöht, meinen Berechnungen zufolge um schmerzhafte 0,8 Prozentpunkte. Die Beschlagnahmung der russischen Devisenreserven im Jahr 2022 veranlasste die Zentralbanken dazu, sich aus Dollaranlagen zurückzuziehen. Die Beschlagnahmung der Reserven hat der US-Wirtschaft wahrscheinlich mehr geschadet als der russischen.

Den größten Teil des Zinsanstiegs hat die Federal Reserve natürlich dadurch verursacht, dass sie den Zinssatz erhöhte, den sie den Banken für Übernachtgeld berechnet. Doch der deutliche Anstieg der sogenannten Realrendite von Staatsanleihen – in diesem Fall der Zinssatz für inflationsindexierte Staatsanleihen (TIPS) – ist auf geringere Käufe von US-Schuldtiteln durch ausländische Zentralbanken zurückzuführen. Etwa 80 Basispunkte (8/10 Prozentpunkte) sind auf geringere Bestände ausländischer Zentralbanken an US-Staatsanleihen zurückzuführen.

Ausländische Zentralbanken, darunter die von China, Indien, Saudi-Arabien und der Türkei, begannen, ihre Devisenreserven in Gold und aus Staatsanleihen umzuschichten, nachdem die USA und ihre Verbündeten Anfang 2022 nach Russlands Invasion in der Ukraine die Hälfte der 600 Milliarden Dollar an Devisenreserven Russlands beschlagnahmt hatten.

Die folgende Grafik zeigt, wie groß die Auswirkungen der Verkäufe von US-Staatsanleihen durch ausländische Zentralbanken waren.

Die rote Linie zeigt die von der Fed gemeldete sechswöchige Veränderung der Bestände ausländischer Zentralbanken an Staatsanleihen. Die blaue Linie zeigt den Teil der Rendite 10-jähriger TIPS, der nicht durch Änderungen des Federal Funds Rate (des Tagesgeldsatzes, den die Fed den Banken berechnet) erklärt werden kann. Zum 1. Januar lagen die Renditen 10-jähriger TIPS um 80 Basispunkte höher als vom Federal Funds Rate vorhergesagt (die blaue Linie stellt wiederum die Änderung der TIPS-Rendite dar, die nicht durch den Federal Funds Rate erklärt wird). Ökonometrische Tests zeigen, dass die Beziehung zwischen den beiden Variablen auf dem 95-%-Konfidenzniveau signifikant ist.

Während der Kreditbedarf des US-Finanzministeriums stark anstieg, gingen die Bestände an US-Staatsanleihen bei ausländischen Zentralbanken zurück. Dies steht in scharfem Kontrast zum Zeitraum von 2007 bis 2012 (einschließlich der weltweiten Finanzkrise), als das US-Finanzministerium eingriff, um das Bankensystem mit einer (damals) beispiellosen Rettungsaktion in Höhe von 800 Milliarden Dollar zu unterstützen. Ausländische Zentralbanken, insbesondere China, griffen ein, um das US-Finanzministerium zu unterstützen, und verdoppelten ihre Bestände an US-Staatsanleihen von 2 Billionen Dollar im Jahr 2007 auf 4 Billionen Dollar. Während der Covid-Krise 2020 hingegen reduzierten ausländische Zentralbanken (insbesondere China) ihre ihre Bestände an Staatsanleihen.

Dies hatte erhebliche und messbare Auswirkungen auf die Renditen US-Staatsanleihen.

Ein Vergleich der Vor- und Nachlaufzeiten zeigt deutlich, dass Änderungen der Bestände ausländischer Zentralbanken an Staatsanleihen zu Änderungen der TIPS-Rendite führen (auch hier sehen wir Änderungen, die nicht durch den Federal Funds Rate vorhergesagt wurden). Im folgenden Diagramm zeigt jeder Balken die Korrelation zwischen aktuellen und verzögerten Werten der beiden Variablen in wöchentlichen Abständen. Bei einer Verzögerung von 5 Wochen weist beispielsweise der verzögerte Wert der Änderungen der Staatsanleihenbestände ausländischer Zentralbanken eine Korrelation von -0,6 mit der TIPS-Rendite dieser Woche auf. Das Kreuzkorrelogramm zeigt, dass sich aus Änderungen der Bestände ausländischer Zentralbanken zukünftige TIPS-Renditen vorhersagen lassen und nicht umgekehrt.

Dies erklärt auch die Entkopplung des Goldpreises von der Realrendite US-Staatsanleihen. In den 15 Jahren zwischen 2007 und 2022 wurden die Renditen von Gold und TIPS parallel gehandelt. Beide Vermögenswerte spielen im Portfolio eine ähnliche Rolle: Sie bieten eine Art Versicherung gegen unerwartete Inflation und Dollarabwertung. Der Unterschied besteht darin, dass Staatspapiere von der US-Regierung beschlagnahmt werden können, wie im Fall Russlands, während dies bei Gold in den Tresoren einer Zentralbank nicht möglich ist.

Nach März 2022 stieg der Goldpreis trotz des Anstiegs der TIPS-Renditen stark an. Da alle großen westlichen Volkswirtschaften weltweit große Defizite aufweisen, ist die Stabilität der Staatsverschuldung fraglich. Der Wert von Gold dient zudem als Absicherung gegen den Anstieg von Währungsabwertungen.

Wie andere Sanktionen gegen den russischen Handel erwies sich auch Washingtons Beschlagnahme der russischen Reserven als Bumerang. Das zerstörte das Vertrauen in den grundlegenden Vermögenswert des US-Dollar-Reservesystems, nämlich die Schulden des US-Finanzministeriums, und erhöhte die Kreditkosten der USA, gerade als der Kreditbedarf des US-Finanzministeriums explodierte.

Ende der Übersetzung



