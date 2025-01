Die US-Regierung will nicht von einem Völkermord in Gaza sprechen

Israel

Die US-Regierung spricht im Bürgerkrieg im Sudan Völkermord an. Für Israels Vorgehen im Gazastreifen will sie das Wort hingegen nicht benutzen, auch wenn die Zahl der zivilen Opfer "inakzeptabel hoch" sei. Das zeigt einmal mehr die Doppelmoral der US-Regierung auf.

Am 7. Januar hat die US-Regierung der sudanesischen Miliz RSF Völkermord in Darfur vorgeworfen und Sanktionen verhängt. Laut der UNO hat der dortige Bürgerkrieg die größte Flüchtlingskrise der Welt ausgelöst. Mehr als zwölf Millionen Menschen sind demnach vor den Kämpfen innerhalb des Sudans und in die Nachbarstaaten geflohen.

Auf die Frage einer Journalistin, wie sich die Lage im Gazastreifen von der in der sudanesischen Region Darfur unterscheide, antwortete John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, nun erneut, die Vorwürfe, das israelische Militär begehe in Gaza einen Völkermord im Gazastreifen, seien unzutreffend und betonte:

„Es gibt keinen Völkermord von israelischer Seite an Palästinensern. Was wir im Sudan sehen, ist Völkermord.“

Die Lage im Sudan unterscheide sich grundlegend von der im Gazastreifen, denn, so Kirby:

„Die Soldaten des israelischen Militärs wachen nicht jeden Tag auf, setzen ihre Stiefel auf den Boden und sagen: ‚Hey, wir gehen los und töten ein paar unschuldige Menschen, weil sie Palästinenser sind.'“

Was ist Völkermord?

Genozid oder Völkermord ist international klar definiert, denn die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ der UNO legt das genau fest. In Artikel II der Konvention wird Genozid als „eine der folgenden Handlungen, begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“ definiert:

a) das Töten eines Angehörigen der Gruppe

b) das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe

c) die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen

d) die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung

e) die zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe

Alleine die Tatsache, dass Israel die Lieferungen von humanitärer Hilfe nach Gaza behindert und auch Medikamente nicht reinlässt, dafür aber systematisch fast alle Krankenhäuser in Gaza zerbombt hat, erfüllt die ersten vier Punkte der Definition.

Die Lage in Gaza Anfang Januar

Ich habe die Meldungen der ersten Januartage aus Gaza gesammelt und führe sie hier chronologisch auf, damit jeder für sich selbst entscheiden kann, ob dort ein Völkermord geschieht, vor dem die US-Regierung ihre Augen verschließt, weil es der enge US-Verbündete Israel ist, der dort mordet.

1 Januar: Mindestens 29 Palästinenser, darunter Kinder und Frauen, wurden in der Silvesternacht im gesamten Gazastreifen bei israelischen Angriffen im nördlichen Jabaliya, im zentralen Flüchtlingslager Bureij, in Gaza-Stadt und im südlichen Khan Younis getötet, berichtet Al Jazeera.

Heftige Regenfälle haben Hunderte von Notunterkünften im gesamten Gazastreifen überschwemmt und das Leid der vertriebenen Palästinenser noch verschlimmert, da Israel die Lieferung humanitärer Hilfe weiterhin einschränkt.

2 Januar: Nach Angaben der UNO haben die israelischen Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen das Gesundheitssystem an den „Rand des Zusammenbruchs“ gebracht, und die israelischen Rechtfertigungen, bewaffnete palästinensische Gruppen würden die Einrichtungen nutzen, seien „vage“ und stünden „im Widerspruch zu den öffentlich verfügbaren Informationen“.

Die israelische Armee hat die sogenannte „humanitäre Zone“ von al-Mawasi im südlichen Gazastreifen bombardiert und dabei mindestens 12 Palästinenser getötet. Auch in anderen Teilen des Gazastreifens gehen die Angriffe weiter. Mindestens 63 Menschen wurden bisher getötet, wie medizinische Quellen Al Jazeera berichteten.

Die Situation wird durch den Mangel an Heizmaterial verschärft. In Gaza ist bereits das siebte Kind an den Folgen der Kälte gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesfälle durch Unterkühlung auf acht gestiegen ist, während die Vertriebenen unter sintflutartigen Regenfällen leiden, die ihre provisorischen Unterkünfte überschwemmt haben.

3 Januar: Mindestens 28 Palästinenser wurden bei den jüngsten israelischen Angriffen getötet, nachdem die Spannungen seit Tagen eskaliert waren. In den letzten zwei Tagen sind bei intensiven Bombardements im Gazastreifen mehr als 130 Menschen getötet worden.

Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Turk sagte, die UNO habe 136 israelische Angriffe auf 27 medizinische Einrichtungen im Gazastreifen registriert, die zu „erheblichen Opfern und Zerstörungen“ geführt hätten.

4 Januar: Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind in den vergangenen 24 Stunden durch israelischen Beschuss im Gazastreifen 59 Menschen getötet und 273 weitere verletzt worden.

Viele Opfer liegen noch unter Trümmern und auf den Straßen, so dass Krankenwagen und Zivilschutzteams sie nicht erreichen können.

5 Januar: In den vergangenen 24 Stunden wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen 88 Menschen getötet und 208 verletzt. Eine Reihe von Opfern liegt noch immer unter Trümmern und auf den Straßen, und die Krankenwagen können sie noch immer nicht erreichen.

Die Krankenhäuser sind mit dem ständigen Zustrom von Verletzten, den direkten Angriffen auf medizinische Einrichtungen und dem gravierenden Mangel an Medikamenten überfordert, da Israel eine strenge Blockade über das Gebiet verhängt hat. Im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah sterben viele der Verwundeten, die vergeblich auf Hilfe warteten.

Über 46.000 Tote und 110.000 Verletzte

Und heute wurde gemeldet, dass die israelischen Streitkräfte seit Beginn der Eskalation in Gaza im Oktober 2023 mehr als 46.000 Palästinenser getötet haben. Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte auf Telegram mit:

„Die Zahl der Opfer der israelischen Aggression in Gaza seit Oktober 2023 ist auf 46.006 gestiegen, hinzu kommen weitere 109.378 Verletzte.“

Alleine in den letzten 24 Stunden wurden 70 Palästinenser in Gaza durch israelischen Beschuss getötet und 104 verletzt.

Und nun sagen Sie mir, ist das wirklich kein Völkermord?



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen