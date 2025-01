Das ist Denis, Denis wurde nur 10 Jahre alt…

Ein Gesicht des Krieges

Ich bin auf eine Nachricht gestoßen, die mich sehr berührt hat, weil sie von jemandem kam, die ich kenne. Daher wird dies ein für den Anti-Spiegel untypischer Artikel.

Im Sommer war ich im Gebiet Saporoschje und habe dort unter anderem eine sehr faszinierende Frau interviewt. Natalia Romanitschenko war gerade erst 30 Jahre alt geworden, ist aber schon die Bürgermeisterin der Frontstadt Wassiljewka und muss dort den fast täglichen Beschuss der Stadt durch ukrainische Streitkräfte erleben und die Schäden managen. In der Ukraine steht sie auf Todeslisten und es gab schon zwei Mordanschläge auf sie. Das Interview, das ich mit dieser beeindruckenden und trotz allen Leides lebenslustigen jungen Frau im Sommer 2024 geführt habe, zeige ich am Ende des Artikels noch einmal.

Ich bin heute über einen Post von Natalia gestolpert, den sie im russischen Netzwerk VK geschrieben hat. Das Titelbild dieses Artikels ist aus diesem Post und ich werde ihren Post eins zu eins übersetzen und danach noch kurz kommentieren, weil er sehr schön den Unterschied aufzeigt, den man im Kriegsgebiet ständig erlebt.

Beginn der Übersetzung:

❤️ Das ist Denis… Er ist 10 Jahre alt… Für immer 10….

Der 4. Januar ist schon seit Jahren ein schreckliches Datum für Wassiljewka!!!! Ein Datum, an dem die Nazis Zivilisten töten! Diesmal wurde ein kleiner Junge durch einen Drohnenangriff auf das Auto, in dem er mit seinen Eltern unterwegs war, getötet! Während der Neujahrsferien… Was hat dieser kleine Engel den Nazis angetan???? Worin liegt seine Schuld???? Worin liegt die Schuld der Familie, die den Sinn ihres Lebens verloren hat????

Ukrainische Armee, sehen für Euch so Siege aus???? Gegen wen führt Ihr Krieg???? Gegen Frauen und Kinder???? Der Drohnenpilot hat gesehen, worauf er geschossen hat! Er hat gesehen, dass ein Kind im Auto saß! Nazis, wie wollt Ihr damit jetzt leben??? Wie viele Kinder wollt ihr noch töten?

Die Mutter des Kindes musste am Auge operiert werden, das von feindlichem Schrapnell getroffen wurde! Das Auge wurde gerettet, aber es wird nichts mehr sehen können! Das Leben einer ganzen Familie ist zerstört!

Ja, es wird schwierig, den Mörder nach dem Gesetz zu verurteilen, aber es gibt das Gesetz Gottes! Und Gott sieht alles! Und wissen Sie, auf meinen Beitrag, in dem ich über die Tragödie berichtet habe, haben einige Unmenschen mit 👍 geantwortet, und einige, die im Land des Naziregimes leben, haben mir in persönlichen Nachrichten 🔥 geschickt! Worüber freut Ihr Euch? Über den Tod eines 10-jährigen Kindes???? Ist für Euch noch irgendetwas heilig???

Also, der Unterschied zwischen uns Russen und diesen Nazis ist die Menschlichkeit! Wir freuen uns nie über das Leid anderer Leute! Ja, draußen ist Krieg. Und leider sterben dabei vollkommen unschuldige Menschen! Aber wir freuen uns niemals über den Tod anderer!

Wir werden diesen Unmenschen niemals verzeihen, dass sie das kleine Kind getötet haben!!!!

💔 Schweren Herzens geschrieben, Ihre Natalia Romanitschenko

Ende der Übersetzung

Das ist tatsächlich der große Unterschied: In Russland oder in russischen sozialen Netzwerken findet man keine Freude über Opfer in der Ukraine. Die Russen fühlen auch mit den Zivilisten, die auf ukrainischer Seite leiden, was im Krieg nun einmal unvermeidbar ist. Aber auf ukrainischer Seite finden sich ständig freudige Meldungen, wenn russische Zivilisten sterben, wie ich immer wieder berichtet habe.

Das ist der große Unterschied und einer der Gründe, warum Russland sich im Kampf gegen ein Nazi-Regime sieht: Die Freude, die der Tod von Russen auf der anderen Seite bei vielen Zivilisten auslöst, die in jahrelanger Hetze darauf eingestimmt wurden, dass Russen „Untermenschen“ seien, die man daher töten dürfe. Das haben ukrainische Kinder schon lange vor der Eskalation in vom Staat finanzierten Ferienlagern und in der Schule gelernt. Und dieser Hass auf ukrainischer Seite ist das Ergebnis.

Auf russischer Seite gibt es diesen Hass nicht, da sieht man die Ukrainer als Brüder und spricht von einem Bruderkrieg.

Wer Natalia und den Eltern sein Beileid aussprechen möchte, findet ihren Post unter diesem Link in VK.

Und hier noch das Interview, das ich im Sommer mit Natalia geführt habe.



