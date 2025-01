Was die EU nach Trumps Amtsantritt erwarten könnte

Panik vor Trump

Mit Trumps Amtsantritt als US-Präsident kommen schwere Zeiten auf die EU-Staaten zu, denn neben Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben und Trumps Drohungen gegen Dänemark droht auch ein ausgewachsener Handelskrieg zwischen den USA und der EU.

Dass in den politischen Kreisen der meisten EU-Staaten regelrechte Panik vor Trumps Amtsantritt herrscht, ist nicht zu übersehen, und es wird viel darüber spekuliert, wie es weitergehen könnte. Darüber hat der Ungarn-Korrespondent der TASS einen Artikel geschrieben, dem ich zwar nicht in allem zustimme, den ich als Diskussionsbeitrag aber interessant genug finde, um ihn zu übersetzen.

Beginn der Übersetzung:

Crashtest für die EU: Muss Europa Angst vor Trump haben?

Iwan Lebedew, TASS-Korrespondent in Ungarn, über die Ängste der Europäer im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Machtwechsel in den USA und Empfehlungen, wie sie mit dem neuen und alten amerikanischen Präsidenten zurechtkommen können.

Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst von Donald Trump. In London und Paris, Berlin und Warschau, Brüssel und Budapest zählt man die Tage bis zum 20. Januar, wenn der republikanische Führer, der die Wahlen im November gewonnen hat, ins Weiße Haus zurückkehren wird. Und während der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban große Hoffnungen hegt, warten fast alle seine europäischen Kollegen mit unverhohlener Sorge auf die Wiedergeburt des 45. zum 47. Präsidenten der USA.

Politico warnt, dass das „Trumpageddon“ auf alle wartet.

Ob Geschäft, ob Politik

Jeder erinnert sich noch gut an die erste Amtszeit von Trump, die von politischen Skandalen, dem Bruch zwischenstaatlicher Abkommen, dem Rückzug der USA aus internationalen Organisationen und Ultimaten an ihre Verbündeten geprägt war. Als er 2017 an die Macht kam, zerstörte er, was Barack Obama aufgebaut hatte. Vier Jahre später baute Joe Biden wieder auf, was Trump zerstört hatte. Jetzt will Trump dort weitermachen, wo er aufgehört hat, und abreißen, was Biden wieder aufgebaut hat. Und sich gleichzeitig mit seinen Peinigern rächen. Das ist der Kreislauf der Dinge in der amerikanischen Politik.

Trump hat es bereits geschafft, die Europäer mit der Aussicht auf höhere Importzölle zu erschrecken. Offenbar wurde die Drohung mehr als ernst genommen, denn selbst die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde riet, verstärkt amerikanische Waren einzukaufen, damit die Sache nicht zu einem transatlantischen Handelskrieg führt.

Es wird davon ausgegangen, dass Trump gegenüber der großen Politik denselben Ansatz verfolgt wie gegenüber dem Big Business. Mit anderen Worten: Er lässt sich nicht von internationalen Verträgen und Bündnisverpflichtungen leiten, sondern von dem Wunsch, die Dinge für Amerika und für sich selbst lukrativer zu gestalten. Und zwar möglichst so, dass die politischen Dividenden in finanzielle Dividenden umgewandelt werden können, denn warum sollte er sonst Zeit darauf verschwenden?

Europa ist in dieser Hinsicht oft ratlos. Dänemark, so scheint es, weiß nicht, wie es auf Trumps Kaufangebot für Grönland reagieren soll, ob es das als Scherz auffassen oder sich auf die Verteidigung einer Eisinsel von der Größe von vier Frankreichs vorbereiten soll. Eine amerikanische Landungstruppe unter der Leitung von Präsidentensohn Donald Jr. war bereits vor Ort. In Kopenhagen sagte man vorsichtshalber, dass das autonome Gebiet nicht zum Verkauf stehe.

Trumps Erklärung über die Notwendigkeit, die Verteidigungsausgaben für die NATO-Länder von zwai auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen, wurde – allerdings bereits in allen europäischen Hauptstädten – genauso aufgenommen. Sogar Orban machte deutlich, dass er die Idee einfach für gefährlich hält. Seiner Meinung nach hat Ungarn die Verteidigungsausgaben von zwei Prozent mit Schweiß und Blut errungen, und eine weitere Erhöhung könnte für das Land absolut tödlich sein.

Teamarbeit

Es heißt, dass der König von seinem Gefolge geführt wird. Trump stellt sein Team schnell zusammen, und es beginnt bereits, sich Gehör zu verschaffen. Wie die britische Financial Times berichtet, drängt das Gefolge des Republikaners insbesondere darauf, dass die USA unmittelbar nach der Amtseinführung am 20. Januar aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten. Übrigens hatte Trump das bereits 2020 unter dem Vorwand der Abhängigkeit der WHO von China und dem Fehlen notwendiger Veränderungen in der Organisation versucht, aber seine Entscheidung wurde von Biden revidiert.

Nach amerikanischem Recht kann der gewählte Präsident bis zu seinem Amtsantritt nicht im Namen der USA handeln, und auch alle von ihm ernannten Personen verhalten sich bis zu ihrer Bestätigung durch den Senat in der Regel äußerst zurückhaltend. Jetzt schweigen die Kandidaten für die Ministerämter vorsichtshalber. Die Nachricht über den Rückzug aus der WHO zählt nicht; sie stammt aus ungenannten Quellen.

Es gibt jedoch auch andere Ausnahmen. Der Milliardär und Unternehmer Elon Musk, von dem erwartet wird, dass er in der künftigen Regierung eine hohe Position bekleidet, kommentiert weiterhin aktiv fast alle internationalen Ereignisse und kann sich in Sachen mangelnder politischer Korrektheit problemlos mit Trump selbst messen. Nach dem Terroranschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt nannte er den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz einen „inkompetenten Trottel“ und forderte ihn zum sofortigen Rücktritt auf. Wenig später riet er den Deutschen, für die AfD zu stimmen, die in ihrem Land als rechtspopulistische Partei gilt.

Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, der Kanzlerkandidat der Grünen, wies Musk öffentlich zurecht: „Hände weg von unserer Demokratie!“.

Der Beginn des Dialogs zwischen dem Trump-Team und Berlin verlief meiner Meinung nach vielversprechend. Allerdings ist es möglich, dass er nach der vorgezogenen Bundestagswahl in Deutschland, die für den 23. Februar geplant ist, von anderen fortgesetzt wird.

Brücken bauen

Nachdem sie den Schock der amerikanischen Wahl überstanden hatten, beeilten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs dennoch, die Beziehungen zu Trump auszubauen. Alle, einschließlich der Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, gratulierten ihm sofort telefonisch zu seinem Sieg, und NATO-Generalsekretär Mark Rutte besuchte ihn einige Wochen später in seinem Landsitz Mar-a-Lago in Florida.

Orban war im Dezember zum wiederholten Male dort und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die in ihren politischen Ansichten den Republikanern etwas näher steht als die meisten ihrer EU-Kollegen, Anfang Januar.

Trumps Besuch in Paris im Dezember anlässlich der Einweihung der restaurierten Kathedrale Notre Dame wurde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron offenbar genutzt, um sich nicht nur mit ihm selbst im Elysee-Palast zu treffen, sondern auch, um Wladimir Selensky mitzunehmen.

Die erste allgemeine Diskussion der EU-Staats- und Regierungschefs über Trump fand nur zwei Tage nach den amerikanischen Wahlen bei einem informellen Treffen in Budapest statt. Öffentlich äußerten sich die Teilnehmer des Treffens allgemein über ihre Bereitschaft, die Beziehungen zu den USA zu stärken. Unter der Bedingung der Vertraulichkeit sagten sie jedoch, dass die Außenminister aller 27 EU-Länder beauftragt worden seien, Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung auszuarbeiten. Die nächste derartige Diskussion, bei der die Arbeit der Außenminister bereits berücksichtigt wird, ist für den informellen EU-Gipfel am 3. Februar in Belgien geplant.

Kurz darauf, am 10. und 11. Februar, wird Macron den Aktionsgipfel für künstliche Intelligenz im Grand Palais in Paris, einem Kultur- und Ausstellungszentrum am Ufer der Seine, ausrichten. Es wird erwartet, dass Trump zusammen mit anderen Staats- und Regierungschefs an diesem Treffen teilnehmen wird. Ich bin mir sicher, dass auch Musk anwesend sein wird. Sein Startup xAI hat bereits über sechs Milliarden Dollar an Investitionen angezogen und steht in der KI-Entwicklung in hartem Wettbewerb mit OpenAI. Offenbar werden also einige der europäischen Staats- und Regierungschefs die Gelegenheit haben, sowohl den neuen amerikanischen Präsidenten als auch Personen aus seinem Gefolge zu treffen.

Wird es zu einem Zollkrieg kommen?

Experten versuchen, einen Beitrag zur Entwicklung einer gemeinsamen EU-Strategie zu leisten, und es mangelt nicht an Empfehlungen ihrerseits. Allerdings sind auch in diesem Umfeld alarmistische Stimmungen zu spüren.

„Die Gründe für Panik sind offensichtlich“, sagt Mark Leonard, Direktor des European Council on Foreign Relations. „Trump mag unberechenbar und launenhaft sein, aber es besteht kein Zweifel daran, dass sein politischer Instinkt und seine erklärten Pläne die Grundlagen der Sicherheit, der Wirtschaft und der politischen Ordnung in Europa erschüttern werden.“

Leonard zufolge „haben die Europäer allen Grund zu befürchten, dass Trumps vorgeschlagener ‚Friedensplan‘ für die Ukraine das Land seiner territorialen Integrität berauben, zu seiner Entmilitarisierung führen und ihm dauerhaft den Weg zur NATO versperren wird.“ Darüber hinaus könnte Amerika sein Engagement für die europäische Sicherheit verringern und Israels Expansionspläne im Nahen Osten unterstützen, „bis hin zur Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland und ihrer Umsiedlung nach Ägypten und Jordanien“.

„Die wirtschaftlichen Szenarien sind noch erschreckender“, so der Experte weiter. „Trump hat davon gesprochen, einen allgemeinen Einfuhrzoll von 10 bis 20 Prozent und einen Zoll von 60 Prozent auf Waren aus China zu erheben. Diese Politik birgt das Risiko, einen globalen Handelskrieg zu provozieren, in dem die Regierungen Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA ergreifen.“

Leonard zufolge „sind die europäischen Staats- und Regierungschefs am Rande der Panik und sind versucht, nach Washington zu eilen, um bilaterale Abkommen zu schließen, wie es viele während der ersten Amtszeit von Präsident Trump getan haben.“ Das würde die europäische Einheit untergraben, die bewahrt werden muss, um „einen konkreten Plan zur Verteidigung Europas sowohl gegen Sicherheits- als auch gegen wirtschaftlichen Druck“ auszuarbeiten, betonte der Direktor des European Council on Foreign Relations.

Wie man mit Trump auskommt

Doch es gibt auch andere – und völlig unerwartete – Einschätzungen. Daniel Gros, Direktor des Institute for European Policymaking an der Bocconi-Universität in Italien, ist der Ansicht, dass die EU bei einem geschickten Ansatz in den Handelsverhandlungen am meisten von den von Trump vorgeschlagenen Einfuhrzöllen profitieren könnte.

„Während die Situation in der Ukraine düster aussieht, sind die Aussichten für den Handel viel optimistischer“, stellt der Experte fest und erinnert daran, dass die EU der größte Exporteur der Welt ist. Die Exporte machen etwa 25 Prozent ihres BIP aus, was deutlich höher ist als das der USA (den neuesten Daten zufolge machen die Exporte 2023 11 Prozent des BIP aus). Dennoch bleiben die USA der größte Markt für europäische Waren, und die US-Importzölle sind in der Tat niedriger als die europäischen, zwar nicht im Durchschnitt um 50 Prozent, wie Trump behauptet, aber doch niedriger.

Die einzige Frage ist, wie die EU auf eine mögliche Erhöhung der US-Einfuhrzölle reagieren sollte. „Die wirtschaftliche Analyse zeigt, dass eine Reaktion mit Zöllen mehr schadet als nützt“, schreibt Gros. Seiner Ansicht nach sollte die EU eine Senkung einiger Zölle in Betracht ziehen. Insbesondere könnte sie die Einfuhrzölle auf Autos, einschließlich Elektroautos, von den derzeitigen 10 Prozent auf 2,5 Prozent senken, wie es die Amerikaner getan haben, oder sie sogar ganz abschaffen.

„Die Aufrechterhaltung relativ ruhiger Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA sollte für die europäischen Politiker in den nächsten vier Jahren eine Priorität sein“, betont der Experte. Dann könnte der Zollkrieg die Domäne der USA und Chinas bleiben.

Es heißt, dass jede Krise neben den Schwierigkeiten auch neue Möglichkeiten schafft. Wir werden sehen, wie Europa diese nutzen wird.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen