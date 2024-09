Entdollarisierung

US-Präsidentschaftskandidat Trump hat allen Ländern, die sich vom Handel in Dollar abwenden, im Falle seiner Wiederwahl mit Strafen und Sanktionen, weil er verstanden hat, dass das Ende des Dollar als Weltwährung das Ende der US-Vorherrschaft bedeutet. Aber kann er das noch aufhalten?

Dass die Macht der USA nur auf der Macht des Dollar als weltweite Handels- und Reservewährung beruht, ist keine neue Erkenntnis. Nun ist sie auch beim republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Trump angekommen und der droht im Wahlkampf allen Ländern, die nicht mehr in Dollar Handel treiben wollen, mit Strafen und Sanktionen. In der russischen Nachrichtenagentur TASS ist dazu ein interessanter Artikel erschienen, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Kampf um den Dollar: Wie Trump versucht, die nationale Währung auf dem Weltmarkt zu schützen

Die Lage des US-Dollars in der Welt wird von Tag zu Tag prekärer und Präsidentschaftskandidat Donald Trump will dieses Problem lösen, sollte er gewählt werden. Er stellt bereits Vorschläge zur Bestrafung von Staaten vor, die versuchen, sich vom Handel in Dollar zu lösen. Ob das den USA selbst nützt und ob heute wirklich die Gefahr besteht, dass der Dollar gestürzt wird, erfahren Sie im Artikel der TASS.

Alle verlieren

Donald Trump, der US-Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei, will im Falle seines Wahlsiegs seine bisherige Politik der Erhaltung des US-Dollars als Weltreservewährung fortsetzen.

Er versprach, dass es im Falle seiner Wahl zum Präsidenten für andere Länder zu teuer wird, auf die Verwendung der US-Währung zu verzichten.

„Viele Länder wenden sich vom Dollar ab, aber unter mir werden sie sich nicht vom Dollar abwenden. Ich sage Ihnen was: Wenn Sie den Dollar aufgeben, machen Sie keine Geschäfte mit den USA, weil wir 100 Prozent Zoll auf Ihre Waren erheben werden“, sagte er auf einer Kundgebung in Wisconsin.

Der Republikaner ist davon überzeugt, dass der Dollar seit acht Jahren „ernsthaft belagert“ wird und sein Verlust des Status als Weltwährung für die USA einer Niederlage im Krieg gleichkäme.

Einem ehemaligen Beamten zufolge, der mit Trumps Ansichten zum Handel vertraut ist, könnte er nach seiner Wahl zum Präsidenten auch die Zölle wieder einführen, die während der Präsidentschaft von Joe Biden ausgesetzt worden sind. Dazu gehören Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sowie auf europäische Waren im Rahmen des lang anhaltenden Streits über Subventionen im Flugzeugbau, zitiert ihn die Financial Times.

„Bidens Leute haben den Europäern einige große Siege geschenkt … Und die Europäer haben der Regierung Biden nicht viel gegeben“, sagte er. Er sagte, die EU nutze die Situation aus, um ihren Unternehmen zu helfen und amerikanischen Unternehmen zu schaden.

Trumps Wahlversprechen, die Hegemonie des Dollars auf den globalen Finanzmärkten zu verteidigen, wird eine starke Vergeltung gegen diejenigen sein, die versuchen, diesen Zustand zu stören, sagte Hao Hong, Partner und Chefökonom bei der chinesischen Vermögensverwaltungsfirma GROW Investment Group.

„Der US-Dollar ist eine Art Privileg für die US-Wirtschaft und eine Art Liquiditätssteuer für den Rest der Welt, daher überrascht mich diese Art von Drohung nicht“, sagte er gegenüber CNBC.

Nichtsdestotrotz wäre dieser Schritt sowohl für Washington als auch für seinen größten wirtschaftlichen Rivalen, Peking, ein Verlustgeschäft. Wie der Experte erläuterte, war Chinas Exportsektor so wettbewerbsfähig, dass er die treibende Kraft hinter dem Rückgang der weltweiten Inflation war, so dass die Verhängung eines 100-prozentigen Zolls auf chinesische Exporte die Inflation in den USA selbst erheblich verschärfen würde.

Für China würden solch hohe Zölle wiederum die Exporte beeinträchtigen, deren Wachstum sich bereits verlangsamt hat, während der verarbeitende Sektor des Landes unter Überkapazitäten leidet.

Der Kampf um den Dollar

Trumps Idee, neue Zölle zu erheben, ist Teil seiner umfassenderen Strategie, den Bemühungen der Länder entgegenzuwirken, ihren Handel zu entdollarisieren.

Der Republikaner gibt der Regierung seines Nachfolgers Joe Biden unerbittlich die Schuld an der derzeitigen Lage der US-Wirtschaft. „Die USA befinden sich im Niedergang. Die Wirtschaft kollabiert, die Inflation ist außer Kontrolle geraten. Unsere Währung versagt und wird bald nicht mehr der globale Standard für Abrechnungen sein, was unsere größte Niederlage seit 200 Jahren sein wird. Das war noch vor wenigen Jahren undenkbar, aber jetzt geschieht es vor unseren Augen“, sagte er im April letzten Jahres.

Die Erklärung des Republikaners auf der Kundgebung in Wisconsin folgte auf eine monatelange Debatte zwischen ihm und seinen Wirtschaftsberatern über die Bestrafung von Verbündeten oder Gegnern der USA, die aktiv versuchen, bilateralen Handel in anderen Währungen als dem Dollar zu betreiben. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten Bloomberg News, dass das Team des Präsidentschaftskandidaten unter anderem über Sanktionen wie Exportkontrollen, Gebühren für Währungsmanipulationen und neue Zölle diskutiert.

Trump hat bereits einen 10-prozentigen Zoll auf alle importierten Waren, einen 60-prozentigen Zoll auf alle chinesischen Importe und einen 100-prozentigen Zoll auf alle Autos vorgeschlagen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Stephen Roach erklärte gegenüber CNBC, dass diese Zölle gegen China höchstwahrscheinlich zu einem Anstieg der Inflation in den USA führen werden. Für Peking könnte das einen Rückgang des BIP um zwei Prozent bedeuten, sagte Andrew Tilton, Chefökonom für den asiatisch-pazifischen Raum bei Goldman Sachs, gegenüber CNBC.

Die Washington Post schrieb bereits im Januar, dass solche Schritte zu enormen finanziellen Belastungen für die USA und die Weltwirtschaft führen würden. Der Zeitung zufolge werden diese Belastungen die Folgen von Trumps Handelskrieg während seiner ersten Amtszeit bei weitem übertreffen. Damals hatte die republikanische Regierung Zölle auf Waren aus China im Wert von 370 Milliarden Dollar verhängt, was sich nach Ansicht der chinesischen Regierung nicht nur negativ auf chinesische Unternehmen, sondern auch auf die amerikanischen Verbraucher auswirkte. Die Länder einigten sich am 15. Januar 2020 in Washington auf die erste Phase des Handelsabkommens: China erklärte sich bereit, die Käufe amerikanischer Produkte im ersten und zweiten Jahr des Abkommens um 76,7 Milliarden Dollar beziehungsweise 123,3 Milliarden Dollar zu erhöhen. Die erhöhten US-Zölle auf chinesische Waren, die unter Trump eingeführt wurden, wurden aber nie aufgehoben.

Der Dollar stürzt

Der US-Dollar dominiert nach wie vor die weltweiten Devisenreserven, aber sein Anteil, der 1999 noch bei über 70 Prozent lag, ist gesunken. Heute entfallen 59 Prozent der offiziellen Devisenreserven auf die US-Währung, gefolgt vom Euro mit fast 20 Prozent, wie Daten des Internationalen Währungsfonds zeigen.

Wie der IWF jedoch feststellt, deuten die jüngsten Daten der Währungsstruktur der offiziellen Devisenreserven (COFER) auf einen anhaltenden allmählichen Rückgang des Dollaranteils an den Reserven der Zentralbanken und Regierungen hin. Dieser Rückgang ging in den letzten zwei Jahrzehnten nicht mit einer Zunahme der Anteile der anderen großen vier Währungen – Euro, Yen und Pfund – einher. Stattdessen ist der Anteil der sogenannten nicht-traditionellen Reservewährungen, darunter der australische, kanadische und Singapur-Dollar, der chinesische Yuan, der südkoreanische Won und skandinavische Währungen, gestiegen.

In den letzten Jahren haben viele Länder von Brasilien bis Südostasien gefordert, den Handel in anderen Währungen als dem US-Dollar abzuwickeln. Vor allem Russland entfernt sich immer mehr von Abrechnungen in Dollar. Wie der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede auf der Plenarsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums am 5. September feststellte, treiben die finanziellen und politischen Instanzen der USA den Prozess der Abkehr vom Dollar durch ihr „unprofessionelles und dummes Handeln“ selbst voran. Dem Präsidenten zufolge ist sich der Westen bereits darüber im Klaren, dass er einen Fehler begangen hat, aber jetzt kommt er einfach nicht mehr aus diesem Trott heraus.

„Denn etwas zu ändern, bedeutet, seine Fehler einzugestehen. Offensichtlich ist das schwierig. Und was ist der Grund für dieses Verhalten? Offensichtlich haben sie damit gerechnet, dass in unserem Land alles zusammenbricht. Deshalb verweigerten sie, den Dollar zu bedienen. Aber die Trends, die sind offensichtlich. Sie treiben, wie gesagt, diese Prozesse nur voran, aber die Trends bei der Verwendung der Währung hängen mit dem Wachstum der [russischen] Wirtschaft zusammen“, sagte Putin.

China, Indien, Brasilien, Russland und Südafrika diskutierten auf dem BRICS-Gipfel im vergangenen Jahr über die Entdollarisierung. Wie Liu Yuhua, Wirtschaftsberater an der chinesischen Botschaft in Ankara, betonte, nimmt der Trend zur Abkehr vom Dollar im internationalen Zahlungsverkehr zu, was für die Länder der Organisation von Bedeutung ist.

„Der Dollar hat seine Besonderheit als stabiles Zahlungsmittel im internationalen Umfeld verloren. Das Interesse an Pfund und Euro wächst. Die USA ergreifen regelmäßig einseitige Maßnahmen, um ihre eigene Finanzkraft zu schützen. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, kümmert sich um seine eigene Währung. Transaktionen in nationalen Währungen sind tatsächlich zu einem Trend geworden. Und der wird in Zukunft noch erheblich zunehmen. Und für die BRICS-Länder ist es ein wichtiger Prozess, in ihren eigenen Währungen anstelle des Dollars zu handeln“, sagte er.

Unter anderem erörtern die BRICS-Mitgliedsländer die Aussichten auf die Schaffung einer gemeinsamen Währung. Wie in den Medien zu lesen war, bedeuten die Erweiterung der Organisation und der wachsende Wunsch anderer Länder, ihr beizutreten, das Ende der Vorherrschaft des Dollars als Weltwährung und damit auch das Ende der Hegemonie der USA.

Ende der Übersetzung



