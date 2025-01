Lösung des Ukraine-Konflikts

In Russland veröffentlichen Experten in diesen Tagen immer mehr Einschätzungen darüber, wie der Ukraine-Konflikt enden könnte. Hier zeige ich ein weiteres Beispiel, um ein Gefühl für die in Russland laufende Diskussion zu vermitteln.

Ich habe am 27. Januar einen Artikel von Professor Karaganow übersetzt, in dem er seine Sicht darauf dargelegt hat, wie Russland in Verhandlungen über die Ukraine und den Krieg mit dem kollektiven Westen gehen sollte. Karaganow ist in Russland sehr einflussreich, aber er ist auch ein Hardliner, dessen Positionen kaum eins-zu-eins übernommen werden dürften.

Ich übersetze solche Artikel nicht, weil sie meine Meinung widerspiegeln, das tun sie bestenfalls teilweise, sondern weil ich deutschen Lesern zeigen will, wie russische Experten die Situation einschätzen und wie die Diskussion in Russland geführt wird.

Aus diesem Grunde übersetze ich hier einen weiteren Artikel zu dem Thema, den ein Experte der russischen Nachrichtenagentur TASS geschrieben hat.

Beginn der Übersetzung:

Die Europäer sind nervös, Selensky ist hysterisch, Moskau ist ruhig

Andrej Nisamutdinow über die Formel für eine Konfliktlösung in der Ukraine

Der Inhalt der öffentlichen Rhetorik über den Konflikt in der Ukraine hat sich erheblich verändert. Während noch vor einigen Monaten die Reden von Politikern, die Einschätzungen von Experten und die Meinungen in den Medien zu den Aussichten auf eine Beilegung des Konflikts von einer großen Meinungsvielfalt geprägt waren, sprechen in letzter Zeit alle von einem baldigen Ende des Konflikts. Doch „bald“ ist ein vager Begriff: Die einen sprechen von drei Monaten, die anderen von sechs Monaten, während andere, wie der zum Kampf aufrufende französische Präsident Emmanuel Macron, sagen, dass der Konflikt „weder heute noch morgen“ enden wird.

Noch größer ist die Ungewissheit, wenn es um die Konturen einer künftigen Lösung geht. Und während Beobachter versuchen, eine Formel mit vielen Unbekannten zu finden, sind die potenziellen Verhandlungspartner damit beschäftigt, die Positionen der anderen Seite zu sondieren.

Trump sondiert das Terrain

Die auffälligste Veränderung in der Rhetorik zeigt sich bei US-Präsident Donald Trump. In der Hitze des Wahlkampfs behauptete er großspurig, er werde sich im Falle seiner Wiederwahl sofort „mit Putin vertragen“ und den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden lösen. Oder sogar noch vor seinem offiziellen Amtsantritt.

Seit seiner Amtseinführung ist eine Woche vergangen, seit seinem Wahlsieg fast drei Monate, und was hat Trump getan? Er rechnet weiter mit dem unterlegenen Joe Biden ab und wiederholt immer wieder, dass der Konflikt in der Ukraine nicht hätte beginnen dürfen und auch nicht begonnen hätte, wenn man ihm, Trump, bei der letzten Wahl nicht seinen Sieg gestohlen hätte. Und er sagt auch, dass der Konflikt in einem frühen Stadium hätte gelöst werden können, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden, aber Wladimir Selensky „beschloss, dass er in den Krieg ziehen wollte.“

Es stimmt, dass Selensky jetzt laut Trump „bereit ist, einen Deal auszuhandeln“ und „ein Ende“ des Konflikts will, schließlich ist er „kein Engel“, sondern „jemand, der viele Soldaten verloren hat“. Der russische Präsident Wladimir Putin „möchte ebenfalls ein Ende des Krieges“ und ist bereit, „einen Deal zu machen“. Und?

Eigentlich nichts, abgesehen von den wie ein Mantra täglich wiederholten Erklärungen, dass „Putin, wie ich gehört habe, ein Treffen wünscht“ und „ich jederzeit zu einem Treffen bereit bin“, „so bald wie möglich“, sogar „sofort“. Gleichzeitig sind keine praktischen Maßnahmen zur Organisation eines solchen Treffens oder zumindest eines Telefongesprächs erkennbar. Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, der von Journalisten bereits täglich mit Fragen zu möglichen Kontakten zwischen Putin und Trump gequält wird, ist wahrscheinlich müde, immer wieder das Gleiche zu sagen: Es gibt von amerikanischer Seite keine Anfragen für ein Treffen oder ein Telefongespräch, aber wir sind bereit, offenbar brauchen die Amerikaner Zeit…

Es ging nicht ohne widersprüchliche Signale, was aber durchaus charakteristisch für die Art und Weise des derzeitigen Herrn des Weißen Hauses ist. Trump schloss die Möglichkeit einer vollständigen Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine nicht aus, erklärte dann aber, dass Kiew nicht ohne amerikanische Unterstützung bleiben werde. Er schien mit der möglichen Entsendung einer westlichen Friedensmission in die Ukraine einverstanden zu sein und begann sofort, von den Europäern zu verlangen, dass sie diese Mission übernehmen und überhaupt die Unterstützung für Kiew auf einen mit den USA vergleichbaren Umfang erhöhen müssten. Er versicherte auch, dass er „Russland nicht schaden will“ und „das russische Volk liebt“, drohte aber sofort mit „Steuern, Zöllen und Sanktionen“, falls Russland einen Deal ablehnt, und forderte, den Konflikt sofort zu beenden, da er sonst „nur noch schlimmer wird“.

Seine jüngsten Äußerungen wurden von vielen in Russland als Ultimatum aufgefasst. Mich erinnerte Trumps Verhalten an Redrick Schuchart, den Helden aus „Picknick am Wegesrand“ der Brüder Strugatsky. Letzterer warf, als er sich durch das Gebiet bewegte, Muttern in verschiedene Richtungen, um eine sichere Route zu finden. Trumps Äußerungen sind solche Muttern, mit deren Hilfe er versucht, die Reaktion der Konfliktparteien – Moskau, Kiew, die europäischen Hauptstädte, Peking – zu sondieren, Schmerzpunkte zu finden, zu verstehen, wo es Schwachstellen gibt und wo man gegen eine Wand laufen kann, und im Ergebnis den richtigen Kurs zu bestimmen.

Moskau ist ruhig, Kiew und Europa sind nervös

Es scheint, dass man auch auf offizieller Ebene in Russland nicht geneigt ist, die Drohungen des neuen-alten amerikanischen Präsidenten zu überdramatisieren. Jedenfalls reagierte der russische Präsident nach seinem Besuch an der Moskauer Staatlichen Universität bei der Beantwortung von Fragen sehr gelassen auf Trumps Äußerungen und stellte fest, dass sein amerikanischer Amtskollege „nicht nur ein intelligenter, sondern auch ein pragmatischer Mann“ sei und daher kaum Entscheidungen treffen würde, die letztlich der amerikanischen Wirtschaft selbst schaden würden. Putin, der seine bisherigen Beziehungen zu Trump als „äußerst geschäftsmäßig“, aber auch „vertrauensvoll“ bezeichnete, stellte fest, dass Russland und die derzeitige US-Regierung „viele Berührungspunkte haben und nach Lösungen für die wichtigsten Fragen von heute suchen“. Dazu gehöre auch der Ukraine-Konflikt, bei dem Moskau verhandlungsbereit sei.

Aber erstens habe Selensky die Verhandlungen mit Russland durch sein eigenes Dekret verboten. Zweitens sei er illegitim, so dass „die Ergebnisse dieser Verhandlungen ebenfalls für illegitim erklärt werden können“.

Man kann sagen, dass Putins demonstrativ ruhige und zurückhaltende Reaktion auch eine Art Mutter ist: Seht her, wir können uns in diese Richtung bewegen, aber Ihr in den USA solltet euch vorher genau überlegen, wer mit wem worüber verhandeln wird. Das gilt vor allem deshalb, weil wir keinen Grund zur Eile haben: Die Lage auf dem Schlachtfeld ist eindeutig zu unseren Gunsten und Kiew hat keine Möglichkeit, das zu ändern, und es ist auch nicht zu erwarten, dass es das tut. Deshalb werden wir die Ziele der Militäroperation methodisch weiter umsetzen, und Ihr solltet wirklich nachdenken, denn, wie Ihr selbst festgestellt habt, „es wird nur noch schlimmer“.

Während Moskau ruhig ist, herrscht in der EU völlige Verwirrung. In den letzten Jahren gingen alle europäischen Initiativen im Zusammenhang mit der Ukraine von der EU-Kommission aus, während die Staats- und Regierungschefs der EU und die zuständigen Minister nur die in Brüssel vorbereiteten Entscheidungen über Sanktionen, die Finanzierung von Waffenlieferungen, die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte etc. durchgewunken haben. Diese Initiativen wurden von Brüssel immer mit Washington koordiniert, aber nach Bidens Abgang ging der gut geölte Mechanismus kaputt: Trump und sein Team ignorieren die EU-Kommission demonstrativ, was laut Politico zu einer „kalten Dusche“ für die europäischen Beamten geworden sei, die ratlos seien. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht nervös sind“, zitierte Politico einen Eurokraten.

Nach Angaben der spanischen Zeitung El País ist die EU besorgt, dass Trump eine Einigung über den Konflikt in der Ukraine direkt mit Putin aushandeln könnte, ohne dass die EU und Kiew an den Gesprächen beteiligt wären. Die Europäer befürchten, dass ein von der neuen US-Regierung ausgearbeitetes Abkommen die gesamte Verantwortung für die Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine und die Gewährung von Sicherheitsgarantien auf die EU abwälzen würde, während die USA selbst im Hintergrund bleiben würden.

Seit Trump in den USA an die Macht gekommen ist, sind zudem europäische „Dissidenten“ wie Ungarn und die Slowakei, die sich gegen die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine aussprechen, aktiver geworden, allerdings ohne große Wirkung.

Unter denen, die entschlossen sind, die Unterstützung auf jede erdenkliche Weise fortzusetzen, ist der französische Präsident besonders aktiv. In seinem Heimatland ist sein Ansehen auf ein Rekordtief von 21 Prozent gefallen, was ihn jedoch nicht daran hindert, die Idee der Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine unter dem Deckmantel eines Friedenskontingents zu fördern. Diese Idee wird von den baltischen Staaten, von denen allerdings wenig abhängt, in jeder Hinsicht unterstützt, während die wichtigsten Verbündeten wie Deutschland und Großbritannien nicht wirklich dagegen zu sein scheinen, auch wenn sie Vorbehalte haben.

Wenn die Europäer nervös sind, ist Selensky offen hysterisch. In den letzten Tagen hat er einen Strom widersprüchlicher Erklärungen abgegeben, die man nicht zitieren muss, denn wenn man die verbalen Hüllen abnimmt, laufen sie alle auf dasselbe hinaus: mehr Geld und mehr Waffen für uns, damit wir so schnell wie möglich in die NATO und die EU aufgenommen werden.

Einige seiner Äußerungen zu möglichen Verhandlungen sind aber dennoch erwähnenswert. Zum Dekret über das Verbot von Verhandlungen mit Russland erklärte der abgelaufene ukrainische Präsident: „Es gab viele zwielichtige politische Vorgänge, unser Abgeordnetenkorps, Abgeordnete des Europäischen Parlaments und die Amerikaner waren daran beteiligt. <…> Ich habe das gestoppt. <…> Ich habe allen verboten, Verhandlungen zu führen.“

Jetzt sei er „bereit, in die diplomatische Richtung zu gehen“, aber dafür sei es notwendig, dass die USA der Ukraine „starke und unumkehrbare Sicherheit“ garantieren. Alle Hoffnungen ruhen auf den USA, denn „jetzt ist überhaupt nicht klar, ob Europa einen Platz am Verhandlungstisch haben wird“.

Nicht nur Selensky leidet unter düsteren Vorahnungen. Die Ukrainskaja Prawda zitiert eine Quelle, die berichtet, Kirill Budanow, der Leiter der Hauptabteilung Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums, habe vor den Teilnehmern einer geheimen Sitzung in der Werchowna Rada gesagt: „Wenn es vor dem Sommer keine ernsthaften Verhandlungen gibt, dann können sehr gefährliche Prozesse für die Existenz der Ukraine selbst beginnen.“ Der Quelle zufolge sagte der Leiter der Hauptabteilung Nachrichtendienst seine Worte „mit einem kalten Lächeln“ so, dass „alle einander anschauten und verstummten.

Raum für Fantasie

Budanows düstere Prophezeiung erinnert an Szenarien für die Teilung der Ukraine nach dem Ende des aktuellen Konflikts. Das düsterste Szenario für Selensky und Co. und ihre westlichen Sponsoren ist, dass die Ukraine ganz von der Landkarte verschwindet: Der größte Teil des Territoriums wird an Russland zurückgegeben, wie vor der Oktoberrevolution 1917, und kleine westliche Regionen werden an Rumänien, Ungarn und möglicherweise Polen abgetreten.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es zu einer so radikalen Option kommen wird, zumindest werden Europa und die USA versuchen, das zu verhindern. Westliche Experten halten die Teilung der Ukraine in zwei Teile nach dem „koreanischen Szenario“, das sich später in Vietnam wiederholte, für das wahrscheinlichste Szenario, das keinen Frieden, sondern nur einen vorübergehenden Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit bedeutet.

Genau dieses Szenario ist in Trumps „100-Tage-Plan“ enthalten, dessen Grundzüge neulich vom ukrainischen Portal Strana.ua veröffentlicht wurden.

Dieser Plan, der angeblich von amerikanischer Seite an europäische Diplomaten übergeben und von diesen an die Ukraine weitergeleitet wurde, sieht die Ausrufung eines Waffenstillstands zu Ostern und die Abhaltung einer internationalen Konferenz bis zum 9. Mai vor. Sie wird die Teilung der Ukraine regeln, aber Kiew wird die Souveränität Russlands über die an es abgetretenen Gebiete nicht anerkennen. Die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen, was auf dem Gipfeltreffen der Allianz offiziell verkündet werden soll, aber sie werden die Ukraine weiterhin aufrüsten. Gleichzeitig werden sie die Aufnahme der Ukraine in die EU beschleunigen. Der Wiederaufbau der Ukraine wird mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten bezahlt werden, dafür sollen die Sanktionen gegen Russland teilweise aufgehoben werden. Insgesamt sind das Versprechungen im Austausch gegen Reparationen und Zahlungen.

Andrej Jermak, der Leiter von Selenskys Büro, bezeichnete die Meldung umgehend als „russische Fälschung“. Man kann dem Schattenherrscher der Ukraine nur teilweise zustimmen: Ja, es ist eine Fälschung, aber definitiv keine russische, denn der vom ukrainischen Portal veröffentlichte 100-Tage-Plan ist eine Art Minsk-2 mit Schnickschnack und Rüschen. Russland wird aufgefordert, bewusst ungünstigen Bedingungen zuzustimmen, da es keine Garantien dafür gibt, dass der Westen und Kiew ihre Versprechen halten werden. Die Minsker Vereinbarungen wurden immerhin durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates bestätigt, aber auch das hat Kiew, Berlin und Paris nicht daran gehindert, ihre Umsetzung zu verhindern. Wie man so schön sagt: Das kennen wir schon.

Wir müssen davon ausgehen, dass in naher Zukunft noch viele verschiedene Pläne und Szenarien auftauchen werden, die von allen vorgeschlagen werden, wie eine bekannte Persönlichkeit aus Kiew sagte. Und während der Westen Testballons startet, in der Hoffnung, uns zu verwirren, wird Russland weiterhin selbstbewusst und methodisch den bereits eingeschlagenen Kurs verfolgen. Die Zeit ist auf unserer Seite.

Ende der Übersetzung



