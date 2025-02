Antworten auf Leserfragen: Was kosten Waren und Dienstleistungen in Russland?

"Russen leiden unter hohen Preisen"

Ich habe die Leser am Freitag zu einer "Mitmachaktion" aufgerufen und unter dem Artikel waren 24 Stunden später schon über 100 Kommentare mit Vorschlägen und Fragen. Nun werde ich die Fragen der Leser beantworten.

Am Freitag habe ich die Anti-Spiegel-Leser wegen einem Spiegel mit der Überschrift „Russland – Notenbank macht Sanktionen und schwachen Rubel für hohe Inflation verantwortlich“ zu einer „Mitmachaktion“ aufgerufen, denn der Spiegel hat behauptet, Bevölkerung und Unternehmen in Russland würden „unter den hohen Preisen für Dienstleistungen und Produkte leiden“. Da ich in Russland lebe, habe ich die Leser gebeten, in den Kommentaren zu schreiben, die Preise für welche Waren und Dienstleistungen in Russland sie interessieren.

Nach 24 Stunden waren schon über hundert Kommentare eingegangen, auf die ich nun antworten will. Vorher muss ich aber noch einige generelle Anmerkungen machen.

Vorbemerkungen

Erstens waren viele Fragen leider zu allgemein und unpräzise. Fragen, wie beispielsweise, was eine Autoreparatur kostet, kann niemand beantworten, weil das überall auf der Welt davon abhängt, um was für ein Auto es geht, was kaputt ist und ob man das in einer Vertragswerkstatt oder bei einer freien Werkstatt machen lässt.

Zweitens kamen Fragen nach dem Unterschied zwischen Moskau und Petersburg einerseits und Städten weitab von Moskau andererseits. Das war nicht das Thema und es ist auch so pauschal nicht zu beantworten. Generell unterscheiden sich die Preise für Waren nicht allzu sehr, den Unterschied machen die Frachtkosten aus. Aber weil die Bahn in Russland gut ausgebaut ist, fallen die nicht allzu sehr ins Gewicht. In der tiefen Provinz sind dafür die Mieten für Ladenflächen weitaus geringer, weshalb die Preise außerhalb der Metropolen oft niedriger sind als in Moskau. Die große Ausnahme sind die sehr entlegenen Gebiete, die nur per Flugzeug versorgt werden können, da sind Waren wegen der höheren Transportkosten deutlich teurer.

Ich habe oft aus der Provinz berichtet (siehe beispielsweise diese Folge von Anti-Spiegel-TV oder diese Videos auf meinem Telegramkanal) und kann nur sagen, dass die früher korrekte Behauptung, Moskau und Petersburg seien „Schaufenster“, während die Provinz darbend darniederliegt, heute totaler Unsinn ist (darüber habe ich mich in diesem Video letzten Sommer kurz und knapp lustig gemacht). Ich denke übrigens inzwischen ernsthaft darüber nach, wenn ich im Alter das Leben in der Großstadt satt habe, aus Petersburg in die Provinz zu ziehen, weil es sich da nicht schlechter lebt, es landschaftlich aber viel schöner ist.

Der Lebensstandard in Russland

Natürlich muss man bei einem Vergleich der Preise auch das verfügbare Einkommen berücksichtigen. Ich habe über das Thema oft geschrieben und werde es daher hier nur in aller Kürze wiederholen.

In Deutschland werden die Gehälter brutto angegeben, in Russland hingegen netto. Wenn also jemand in Deutschland 3.000 Euro verdient klingt das natürlich nach viel mehr, als wenn jemand in Russland 600 Euro verdient. Aber netto hat der Deutsche ja keine 3.000 Euro zur Verfügung, sondern muss Steuern und Sozialabgaben zahlen und hat weitere, hohe monatliche Festkosten, allen voran die Miete.

Die allermeisten Russen leben jedoch mietfrei, weil nach dem Zerfall der Sowjetunion jeder die Wohnung, in der er wohnte, für eine Bearbeitungsgebühr privatisieren konnte. Und wenn die Großeltern sterben, die ihre Wohnung vor 30 Jahren privatisiert haben, dann erben die Kinder oder Enkel die Wohnung. Es sind daher in jeder russischen Familie (bestehend aus Großeltern, Eltern und Kindern) mehrere schuldenfreie Eigentumswohnungen vorhanden.

Außerdem wird in Russland sehr viel gebaut, weshalb Kinder, die von zu Hause ausziehen oder zum Studieren in eine andere Stadt ziehen, problemlos bezahlbare Wohnungen oder Zimmer zur Miete finden. In Russland wird möbliert vermietet, man muss also beim Umzug keine Möbel oder auch nur Geschirr kaufen, sondern kann direkt einziehen. Wer eine Wohnung sucht, findet innerhalb weniger Tage eine und kann sofort mit seinen Koffern einziehen. Wohnungsnot gibt es in Russland nicht und auch die Mieten sind entsprechend viel niedriger als in Deutschland.

Um ein Beispiel aus eigenem Erleben zu nennen: In Petersburg, wo ich wohne, kann man eine gute 3-Zimmerwohnung mit 90 Quadratmetern im Altbau mit vier Meter hohen Decken nahe Stadtzentrum für 700 Euro monatlich mieten. Einzimmerwohnungen am Stadtrand, beispielsweise für zugereiste Studenten, sind entsprechend viel billiger.

Das bedeutet, das werden wir sehen, wenn wir hier auf die Wohnnebenkosten und andere monatliche Festkosten kommen, dass ein durchschnittlicher Russe nach Abzug aller Festkosten etwa genauso viel Geld zum Leben hat, wie ein Deutscher nach Abzug von Steuern, Sozialabgaben, Miete und anderen Festkosten, obwohl der große Unterschied der Gehälter etwas ganz anderes vermuten lässt.

Darüber habe ich oft berichtet, daher verlinke ich hier Artikel mit weiteren Details: Hier finden Sie Informationen über die Förderung von Familien mit Kindern in Russland. Hier finden Sie Informationen über das russische Gesundheitssystem, hier über das russische Bildungssystem, hier finden Sie einen Vergleich über Renten in Russland und Deutschland, hier finden Sie Informationen über die Kriminalität in Russland und hier finden Sie einen Artikel darüber, warum viele Russen aus dem Westen zurück nach Russland kommen.

Da es zu den Themen Bildung, Gesundheitswesen und so weiter viele Fragen in den Kommentaren gab, verweise ich dazu auf die verlinkten Artikel und gehe jetzt nicht darauf ein.

Man kann grob festhalten, dass die Menschen in Deutschland und Russland nach Abzug aller Steuern und Festkosten ungefähr die gleiche Summe zum Leben haben, denn wenn jemand in Russland in seiner Eigentumswohnung lebt und beispielsweise 600 Euro verdient, hat er nach Abzug der Festkosten etwa 500 Euro zum Leben.

Generell finde ich die immer noch bestehenden Vorurteile, die Russen seien so arm, lustig, denn es sind meist die gleichen Leute, die erzählen, wie arm die Russen angeblich sind, die sich gleichzeitig darüber aufregen, dass in den Hotels in Ägypten oder der Türkei so viele Russen Urlaub machen. Wie bitte schön soll das gehen, dass die Russen bettelarm sind und – auf Deutsch gesagt – nix zu Fressen haben, aber gleichzeitig fröhlich im Ausland Urlaub machen?

Aber kommen wir nun zu den Preisen in Russland. Da der Rubel gerade bei 100 Rubel für einen Euro steht, ist die Umrechnung sehr einfach. So viel übrigens zum vor einigen Wochen im Westen gefeierten, angeblichen Absturz des Rubelkurses, der hat sich nämlich inzwischen wieder erholt und steht wieder bei 100 Rubel für einen Euro, wo er schon seit etwa drei Jahren recht stabil steht.

Lebensmittel

Ich werde die Beispiele zum Thema Lebensmittel im Telegrammstil abhandeln und die Preise für Waren aus einem Discounter (Pyaterochka), einem „normalen“ Supermarkt (Lenta) und dem Express-Lieferservice von Yandex nennen.

Dazu noch etwas vorweg: In Russland sind Lieferungen per Kurier absoluter Alltag. Man bestellt online und alles wird nach Hause geliefert, sogar Kleidung und Schuhe in verschiedenen Größen, die man zu Hause anprobiert und dann nur das kauft, was einem gefällt. Besonders extrem ist der Yandex-Lieferservice für kleine Bestellungen, denn wenn man am Kochen ist und beispielsweise merkt, dass man kein Salz hat oder dass man noch Reis braucht, dann bestellt man das online und innerhalb von 10 Minuten bekommt man das Gewünschte nach Hause geliefert.

Sie werden sich wundern, was dieser Lieferservice für Preise aufruft, aber die Tatsache, dass die Russen dort bestellen und dass dieses Geschäft stark wächst, zeigt ebenfalls, dass die Russen so arm nicht sein können, wie im Westen behauptet wird, wenn sie zu diesen Preisen bestellen.

Ich gebe alle Preise in Euro an. Da die Auswahl an Produkten in russischen Geschäften so groß ist, habe ich sie bei meiner Suche nach Beliebtheit sortiert. Ich zeige also nicht die niedrigsten Preise, sondern die Preise für die jeweils beliebtesten Waren. Da die Packungsgrößen in Russland andere sind als in Deutschland, habe ich entsprechend umgerechnet.

Wichtig zum Verständnis: In Russland haben alle Supermärkte kostenlose Kundenkarten, mit denen man auf sehr viele Waren 30 und mehr Prozent Rabatt bekommt. Ich habe diese Rabatte nicht berücksichtigt, sondern die regulären Preise genommen, auch wenn vieles in der Realität viel billiger ist und niemand es zu den regulären Preisen kauft, weil alle Kundenkarten haben. Wer keine Karte dabei hat, bekommt kostenlos eine neue an der Kasse und sie gilt sofort für den aktuellen Einkauf. (Was das System bringen soll, habe ich übrigens nicht verstanden, aber es ist, wie es ist…)

Sie können also davon ausgehen, dass die meisten Waren in der Praxis um einiges billiger sind, als ich es hier angebe.

250 Gramm Butter (Discounter 2,20, Supermarkt 2,20, Yandex-Lieferservice 2,90)

500 Gramm Kaffee (gemahlen) (Discounter 6,16, Supermarkt 9,98, Yandex-Lieferservice 16,36)

1 Kilo Brot (geschnitten in der Packung) (Discounter 2,33, Supermarkt 3,33, Yandex-Lieferservice 2,30)

1 Liter Apfelsaft (Discounter 0,90, Supermarkt 1,70, Yandex-Lieferservice 1,99)

1 Kilo Hähnchenbrust (Discounter 2,59, Supermarkt 3,06, Yandex-Lieferservice 5,05)

1 Kilo Schweinenacken (Discounter 6,22, Supermarkt 5,40, Yandex-Lieferservice gerade nicht lieferbar)

1 Kilo Zitronen (Discounter 1,69, Supermarkt 1,70, Yandex-Lieferservice 6,77)

1 Kilo Bananen (Discounter 1,54, Supermarkt 1,65, Yandex-Lieferservice liefert kein frisches Obst)

1 Kilo Äpfel (Granny Smith) (Discounter 1,60 Supermarkt 1,70, Yandex-Lieferservice liefert kein frisches Obst)

1 Kilo Zwiebeln (Discounter 0,66, Supermarkt 0,75, Yandex-Lieferservice liefert kein frisches Gemüse)

450 Gramm Spagetti (Discounter 0,56, Supermarkt 0,70 Yandex-Lieferservice 0,89)

200g Gouda-Käse (Discounter 2,88, Supermarkt 2,77, Yandex-Lieferservice 2,65)

1 Kilo Kartoffeln (Discounter 1,08, Supermarkt 1,00, Yandex-Lieferservice liefert kein frisches Gemüse)

Zigaretten: Eine Schachtel Marlboro kann man ab 1,60 bekommen, die Preise schwanken teilweise bis 2,50)

Ich fand es interessant, diesen Preisvergleich zu machen, weil ich erstens überrascht war, wie teuer Yandex ist, denn das bemerkt man gar nicht, wenn man mal auf die Schnelle irgendein einzelnes Produkt bestellt, wenn es gerade zu Hause fehlt. Außerdem war ich überrascht, dass der Preisunterschied zwischen Discounter und normalem Supermarkt in Russland recht gering ist. Aber in der Praxis ist der Discounter trotzdem billiger, weil die Rabatte über die Kundenkarten den Unterschied machen.

Die Liste zeigt, dass viele Lebensmittel ähnlich viel kosten, wie in Deutschland, dass andere aber (beispielsweise Fleisch, Zwiebeln oder Kartoffeln) in Russland viel billiger sind. Unterm Strich sind Lebensmittel in Russland spürbar billiger als in Deutschland, wobei einzelne Ausnahmen die Regel bestätigen.

Wohnen

Ich sagte schon, dass die meisten Russen in schuldenfreien Eigentumswohnungen leben und dass Wohnen in Russland billiger ist als in Deutschland. Ich will hier jedoch keine weiteren Zahlen nennen, weil die sich zu stark unterscheiden. Wie in Deutschland auch hängt der Preis für eine Wohnung, egal, ob zur Miete oder zum Kauf, davon ab, wie groß die jeweilige Stadt ist und in welcher Lage die Wohnung ist.

Gerade wer nicht in der Stadt, sondern ein wenig außerhalb wohnen will, wohnt in Russland viel billiger als in Deutschland. Man bekommt selbst im Umland von meiner Wahlheimatstadt St. Petersburg, immerhin eine 6-Millionenstadt, Grundstücke von 1.000 Quadratmetern (das ist in Russland die normale Größe für Grundstücke) für relativ wenig Geld. Neue Einfamilienhäuser im Umland der Stadt bekommt man so für unter 200.000 Euro.

Die Wohnnebenkosten sind in Russland sehr niedrig. Eine Kilowattstunde Strom kostet etwa 7 Cent, auch Wasser und Heizung sind ähnlich billig.

Auch Internet ist sehr billig, wobei da immer gleich Internet-Kabelfernsehen mit hunderten Kanälen im Paket dabei ist, weshalb ich auf die Schnelle keinen Tarif für reines Internet gefunden habe. Internet mit 500 Mbit/s im Paket mit über 200 TV-Kanälen kostet in Petersburg je nach Anbieter zwischen 7 und 9 Euro monatlich.

Benzin und Diesel kosten derzeit etwa 70 Cent pro Liter. Auch der öffentliche Nahverkehr ist billig, eine Fahrt mit der U-Bahn kostet in Petersburg 70 Cent, wobei es keine Zonen gibt, der Preis gilt für die ganze Stadt. Eine Monatskarte kostet 27 Euro.

Und weil ich in den Kommentaren danach gefragt wurde: Nein, es gibt in Russland keine Zwangsabgabe für Rundfunk, wie die GEZ.

Ausgehen

In Russland ist Taxifahren sehr billig, wobei Taxi in Russland wie Uber funktioniert, das bedeutet, die Preise schwanken je nach Nachfrage. Aber wer beispielsweise in Petersburg vom Stadtrand ins Zentrum will (Fahrzeit ca. eine halbe Stunde), der zahlt dafür praktisch immer deutlich unter 10 Euro. Daher treffen sich die Russen gerne spontan am Abend, denn niemand muss sich darüber Gedanken machen, ob er noch mit Bus oder Bahn nach Hause kommt.

Leser haben Fragen zu Preisen in Restaurants gestellt, die natürlich schwer pauschal zu beantworten sind. Aber ich will Beispiele nennen.

Wenn ich beispielsweise viel Arbeit und keine Lust habe, mir was zu Essen zu machen, bestelle ich gerne online beim Chinesen. Da bekomme ich eine leckere Portion 300 Gramm Schweinefleisch süß-sauer (oder vergleichbare Gerichte) für 4 bis 5 Euro. Beilagen bestellt man in Russland getrennt, es kommt also noch eine Portion Reis für 1,30 Euro hinzu. Das sind die Preise im Restaurant, wenn ich es mir liefern lasse, zahle ich – je nach Restaurant – für den Kurier auch noch mal etwa 2 Euro. Man bekommt die Portion also für unter 10 Euro frei Haus geliefert.

Neulich habe ich mich mit Freunden im Stadtzentrum in einem Pub getroffen, in den ich schon seit vielen Jahren hin und wieder gehe, weil er eine sehr gute Küche hat, und habe dort ein sehr leckeres Wiener Schnitzel für 7,90 Euro gegessen.

Wie deutlich der generelle Preisunterschied zwischen Deutschland und Russland in der Gastronomie ist, zeigt ein Blick auf internationale Ketten wie beispielsweise Pizza Hut. Die Pizza „Pepperoni Lovers“ kostet in Deutschland 11,40 Euro, in Russland hingegen nur 5,59 Euro. Das war ein willkürliches Beispiel, der Preisunterschied ist bei allen Pizzen so groß.

Aus diesem Grunde gibt es in Russland an jeder Ecke Restaurants, Bistros, Cafés oder Bars, weil das in Russland so billig ist, dass die Menschen immer wieder spontan Essen gehen, sich mit Freunden auf ein Bier oder einen Kaffee treffen und so weiter. Gastronomie ist in Russland kein Luxus, sondern ein fester Bestandteil des sozialen Lebens und des Alltags.

Ein Leser fragte nach dem Preis von Kinokarten. Da ich schon lange nicht mehr im Kino war, habe ich mal nachgeschaut. Je nach Film und Uhrzeit kosten Kinokarten in Petersburg zwischen 2 und 7 Euro.

Ein Leser fragte nach Kennzeichnungspflichten von Allergenen und so weiter. Da kenne ich mich nicht aus, aber meines Wissens gibt es keine Kennzeichnungspflicht, zumindest ist sie mir nie aufgefallen. Allerdings ist das in Russland kein gravierendes Problem, weil die Qualität der Lebensmittel in Russland viel höher ist als im Westen. Das mag meine subjektive Erfahrung sein, aber ich habe schon von einigen Besuchern aus dem Westen gehört, dass sie beim Essen in Russland plötzlich viel weniger oder gar keine allergenen Beschwerden mehr hatten und Dinge essen können, die sie zu Hause nicht essen können. Woran das liegt, weiß ich nicht, ich berichte nur von dem, was ich immer wieder erlebe.

Dienstleistungen, Medikamente und Zahnarzt

Die Frage nach Friseurbesuchen und so weiter will ich nicht beantworten, denn in Russland gibt es – wie auch in Deutschland – natürlich vollkommen unterschiedliche Preise. Generell ist ein Friseurbesuch, wie alle Dienstleistungen, nicht teuer, zumal es in Russland an jeder Ecke Friseure und Schönheitssalons gibt, weil die russischen Frauen so viel Wert auf ihr Äußeres legen und einmal oder mehrmals pro Monat zu allen möglichen Maniküren, Pediküren und so weiter gehen. In Russland gibt es kaum reine Friseursalons, sondern es sind meistens Schönheitssalons, die alles mögliche anbieten.

Medikamente sind in Russland im Vergleich zu Deutschland sehr billig, was aber vor allem daran liegt, dass die Medikamentenpreise in Deutschland zu den höchsten der Welt gehören. So ist eben das deutsche Gesundheitssystem aufgebaut: Es garantiert den Pharmakonzernen hohe Gewinne, für die die Krankenkassen mit den Beiträgen ihrer Mitglieder aufkommen. Das ist ein eigenes Thema, aber viele Freunde aus Deutschland, die mich besuchen, decken sich in Russland mit Medikamenten ein, die sie in Deutschland selbst kaufen müssen. Die sind hier in Russland einfach billiger.

Zum Schluss noch was zu Zahnärzten, denn auch die sind in Russland viel billiger. Ein Zahnimplantat gibt es mit allem Drum und Dran regulär für schon für 400 oder 500 Euro. Wenn man es billiger haben will, muss man nur nach einer Zahnklinik suchen, die gerade eine Rabattaktion hat, dann kann es noch um einiges günstiger sein. Ich habe eben im Internet nachgeschaut und eine Zahnklinik in Petersburg wirbt aktuell mit „4 Implantate für 954 Euro“ inklusive lebenslanger Garantie.



