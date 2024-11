Wie viele Vertragsbrüche von USA und NATO kann der Spiegel in einem Artikel verschweigen?

Propaganda

Der Spiegel hat vor einigen Tagen über die Eröffnung eines Teils der US-"Raketenabwehr" in Europa berichtet. Der Spiegel-Artikel war vor allem deshalb interessant, weil es faszinierend ist, wie viele Kündigungen und sogar Brüche internationaler Verträge durch die USA der Spiegel in einem einzigen Artikel verschweigen kann.

Ich habe am Montag bereits einen Bericht des russischen Fernsehens über die neue, gegen Russland gerichtete US-Raketenbasis in Polen übersetzt. Jetzt will ich zeigen, wie der Spiegel seine Leser bei dem Thema durch Weglassen wichtiger Informationen desinformiert.

Die US-„Raketenabwehr“

Die US-Raketenbasis, die in Polen vor etwa einer Woche offiziell eingeweiht wurde, wird im Westen als Teil der US-„Raketenabwehr“ bezeichnet. Ich berichte seit 2019 (und jeder kann es im Netz leicht überprüfen), dass diese Raketenbasis keine defensive Raketenabwehr, sondern ein aggressives Angriffssystem ist. Der Grund dafür sind die dort verwendeten Abschussrampen vom Typ Aegis Mk-41, denn die sind universell verwendbar und werden normalerweise dazu benutzt, Tomahawk-Marschflugkörper, also Mittelstreckenraketen, abzufeuern.

Das war laut dem INF-Vertrag, der sogar die Entwicklung von landgestützten Kurz- und Mittelstreckenraketen untersagt hatte, verboten, weshalb die USA parallel zum Aufbau der angeblichen Raketenabwehr in Rumänien und Polen 2019 den INF-Vertrag gekündigt haben, denn ansonsten hätten sie die Mk-41 dort nicht aufstellen können. Details dazu und zu den anderen früheren Rüstungskontrollverträgen finden Sie hier.

Auch die „Raketenabwehr“ selbst wurde nur möglich, weil die USA schon unter Präsident Bush Junior den ABM-Vertrag, einen weiteren, wichtigen Rüstungskontrollvertrag gekündigt haben. Der ABM-Vertrag hatte solche Raketenabwehrsysteme verboten, damit keine Atommacht sich der Illusion hingeben kann, einen Atomkrieg gewinnen zu können, weil sie meint, die gegnerischen Raketen abfangen zu können.

Hinzu kommt, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, dass die USA uns damals erzählt haben, die Kündigung des ABM-Vertrages und der Aufbau der sogenannten US-„Raketenabwehr“ in Osteuropa habe einzig und allein den Zweck, Atomraketen aus dem Iran abzufangen, gegen Russland sei das natürlich gar nicht gerichtet.

In dem Spiegel-Artikel, auf den wir gleich kommen, erfährt der Spiegel-Leser von all dem nichts. Alleine die Vorgeschichte der Eröffnung der US-Raketenbasis in Polen enthält also schon zwei Kündigungen von Rüstungskontrollverträgen (INF- und ABM-Vertrag) und eine jahrelang verbreitete Lüge der USA, die der Spiegel in seinem Artikel verschweigt.

Aber wie sollen Spiegel-Leser eine Meldung verstehen, wenn sie die Vorgeschichte gar nicht kennen?

Sowjetische Propaganda-Methoden im Spiegel?

Der Spiegel-Artikel trägt die Überschrift „230 Kilometer von Russland entfernt – USA eröffnen Raketenstützpunkt im Norden Polens“ und er beginnt mit sage und schreibe sechs Absätzen über die Eröffnung der Raketenbasis, in denen der Spiegel die salbungsvollen Worte polnischer Politiker und des neuen NATO-Generalsekretärs über die Wichtigkeit der Basis zitiert.

Der Informationsgehalt dieser ersten fünf Absätze des Spiegel-Artikels ist also praktisch gleich Null, aber er erinnert mich an alte Artikel, wie man sie in den Archiven sowjetischer Parteizeitungen über die Eröffnung irgendeines neuen Kombinates lesen konnte. Da wurden in den ersten Absätzen auch immer ausführlich die salbungsvollen Worte verschiedener Parteisekretäre der Kommunistischen Partei über die Wichtigkeit des neuen Kombinates zitiert.

Aber das nur nebenbei.

Desinformation durch Weglassen

Erst im sechsten Absatz des Spiegel-Artikels kamen greifbare Informationen:

„Obwohl der Stützpunkt Redzikowo nach Angaben des Militärbündnisses nur der Verteidigung dient, spricht Russland regelmäßig von einer Bedrohung. Die Eröffnung des Stützpunkts stelle »einen Vorstoß der US-Militärinfrastruktur in Europa in Richtung unserer Grenzen dar«, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow am Mittwoch.“

Da die NATO laut Spiegel ein rein friedliches Verteidigungsbündnis ist, dass niemandem etwas Böses will, klingt es für den Spiegel-Leser lächerlich, wenn Russland einen NATO-Stützpunkt, der ja noch dazu „nur der Verteidigung dient“, weil er angeblich nur Raketen abwehren soll, als Bedrohung ansieht.

Das funktioniert aber nur deshalb, weil der Spiegel seinen Lesern nie von den Mk-41 berichtet hat, mit denen die USA von ihrer Raketenbasis nicht nur defensive, sondern auch offensive, möglicherweise sogar atomar bestückte Raketen abfeuern können. Würden die USA es etwa nicht als Bedrohung empfinden, wenn Russland so eine Basis nur 230 Kilometer von der Grenze der USA entfernt aufstellen würde?

Aber davon weiß der Spiegel-Leser ja nichts, weil die deutschen Medien ihre Leser und Zuschauer dumm halten und nicht mit derart „nebensächlichen“ Informationen belästigen.

Und noch ein Vertragsbruch

Der siebte Absatz des Spiegel-Artikels lautet:

„Derzeit sind mehr als 10.000 US-Soldaten in Polen stationiert. Der US-Botschafter in Polen, Mark Brzezinski, sagte bei der Zeremonie, er sei »zuversichtlich, dass diese enge Partnerschaft zwischen unseren beiden Nationen fortbestehen« werde.“

Es sei daran erinnert, dass 1997 die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet wurde. Damit haben die USA und die NATO Russland davon überzeugt, seinen Widerstand gegen die ersten Runden der NATO-Osterweiterung aufzugeben. In dem Vertrag wurde eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Russland und der NATO vereinbart und die NATO-Staaten haben ausdrücklich versprochen, keine Truppen in den osteuropäischen Neumitgliedern der Allianz zu stationieren.

Bekanntlich verstößt die NATO gegen diesen Vertrag schon seit zehn mindestens Jahren, und heute sind NATO-Soldaten aus allen möglichen Ländern in Osteuropa stationiert, es sei nur an die deutsche Brigade erinnert, die derzeit zusätzlich im Baltikum stationiert werden. Und auch die 10.000 US-Soldaten in Polen, die der Spiegel so frank und frei erwähnt, sind ein solcher Verstoß gegen den Vertrag, den der Spiegel in seinem Artikel verschweigt.

Im achten und letzten Absatz meckert der Spiegel noch ein wenig über Putin und Trump.

Haben Sie mitgezählt?

Wir haben also einen Spiegel-Artikel, der nur acht Absätze umfasst, von denen die ersten sechs Absätze irgendwie wie die gute alte Propaganda aus der Sowjetunion oder der DDR klingen und der letzte Absatz auch keine Informationen zum eigentlichen Thema enthält.

Der Artikel enthält nur zwei Absätze mit Informationen, wobei der Spiegel es aber fertig bringt, einen Vertragsbruch der USA und der NATO (NATO-Russland-Grundakte), zwei Kündigungen von wichtigen Rüstungskontrollverträgen (INF- und ABM-Vertrag) und eine jahrelang verbreitete Lüge der USA („Die Raketenabwehr ist gegen den Iran gerichtet!“) zu verschweigen. Und wenn wir streng sein wollen, verschweigt der Spiegel auch noch, dass die USA Gorbatschow seinerzeit versprochen haben, die NATO „nicht einen Zoll“ nach Osten auszudehnen.

Ohne den Machthunger der USA, die ihr Machtinstrument NATO immer weiter an Russlands Grenzen ausgedehnt haben, wäre Europa heute ein friedlicher Ort.

Aber das ist natürlich nur „russische Propaganda“ – würde sich ein Spiegel-Leser denken, weil er vom Spiegel und von all den anderen deutschen Mainstream-Medien von all den Hintergründen nie etwas gehört hat.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen