Die politische Woche in Europa

Die letzte Woche stand in Europa politisch ganz Schatten der Europawahl und der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung in der Normandie. In Russland hat man darauf allerdings einen anderen Blick, als in Europa.

Als das russische Fernsehen am Sonntagabend seinen wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat, wurden gerade die ersten Hochrechnungen zur Europawahl bekannt. Daher war der Bericht des russischen Deutschland-Korrespondenten auch ein Rückblick auf die politische Woche in Europa und noch kein Bericht über das Wahlergebnis. Allerdings war sein Bericht wieder hochinteressant, denn er zeigte wieder, wie man außerhalb der westlichen Blase auf die politische Woche in der EU geblickt hat, weshalb ich seinen Bericht auch diese Woche wieder übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Wahlen zum Europäischen Parlament werden ein politisches Barometer für Brüssel

27 Länder, 350 Millionen Wähler, 720 Sitze. Die vorläufigen Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament werden am Montagabend, dem 10. Juni, bekannt gegeben. Die endgültigen Ergebnisse werden am Dienstag, dem 11. Juni, bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass das Ergebnis einen Stimmungsumschwung nach rechts, hin zu den Euroskeptikern und Vertretern starker Nationalstaaten, widerspiegelt, aber im Großen und Ganzen wird jeder bei seiner Meinung bleiben. Und die Europäische Volkspartei, in der die Konservativen zusammengeschlossen sind, wird das Recht behalten, Kandidaten für Schlüsselpositionen in Brüssel zu nominieren, und vor allem wird sie den Vorsitz der EU-Kommission behalten.

Die größte Herausforderung ist die Frage, wer den Vorsitz übernehmen wird. Beim letzten Mal hat sich Ursula von der Leyen den Platz mit der Unterstützung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel gesichert. Jetzt hängt alles nur noch von ihr selbst ab, und sie wird sich gegen die Brüsseler Opposition durchsetzen müssen, deren Führung dem derzeitigen Vorsitzenden des Europäischen Rates, Charles Michel, zugeschrieben wird. Nicht alle sind mit von der Leyen zufrieden, mit ihrem autoritären Führungsstil, der sich nur nach Washington richtet, und mit ihrer undurchsichtigen Art, Finanzströme zu verwalten, was beim Kauf der Covid-Impfstoffe deutlich zum Ausdruck kam.

Auch einige der Pläne von der Leyens für die neue Amtszeit lassen Zweifel aufkommen. Allen voran die Schaffung eines sogenannten „EU-Verteidigungsministeriums“. Der polnische Außenminister Sikorski ist für den Posten des europäischen Verteidigungskommissars im Gespräch. Kritiker des Projekts sind der Meinung, dass all dies zu einer Verschwendung von Mitteln führen wird und dass die NATO keinen Konkurrenten braucht. Aber alles ist möglich, und überhaupt entspricht die Militarisierung der EU absolut dem Zeitgeist.

Der polnische Premierminister Donald Tusk sagte auf einer Veranstaltung: „Dort, im Kreml, wäre ihnen eine mögliche politische Eroberung Brüssels wichtiger als die Eroberung Charkows. Dieser Kampf darum, wer in Polen regieren wird, und jetzt der Kampf darum, wer in Europa regieren wird. Es ist auch ein Kampf, um zu verhindern, dass der Krieg an unsere Grenzen kommt.“

Die Wahlen zum Europäischen Parlament als einen weiteren Akt der hybriden Konfrontation mit Russland darzustellen, ist eines der ersten Dinge, die die meisten europäischen Politiker im Vorfeld der Wahlen tun. Alles wird auf Russland geschoben: der Energieschock, die Flucht der Produktionsbetriebe, die Arbeitslosigkeit, die Inflation. Sie geben Russland sogar für ihre eigenen Sanktionen, die nicht funktionieren, die Schuld. Dabei sind die, die Russland jetzt die Schuld geben, das genau diejenigen, die im Frühjahr 2022 den Frieden verhindert haben und die jetzt den Wählern mit Krieg Angst machen.

Das Seltsamste ist jedoch, dass der größte Teil der politischen Klasse Europas und fast alle Medien aus all dem die paradoxe Schlussfolgerung ziehen, dass ein Krieg keineswegs in weiter Ferne liegt. Sigmar Gabriel, der deutsche Vizekanzler von 2013 bis 2018, sagte: „Im Grunde müssen wir die Russen zerschlagen, wie es uns einst mit der Sowjetunion gelungen ist.“

Das ist das, was man in Bezug auf Russland als das grundsätzliche, irgendwie sogar philosophische Konzept des Westens bezeichnen kann. Europa ist in Gefahr, solange es ein so großes, mächtiges Land im Osten gibt. Sie haben sogar Fristen, wann diese Gefahr Realität werden kann. Allerdings ändern sich diese Zeitpläne ständig. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte im Bundestag: „Putins Kriegswirtschaft arbeitet auf einen neuen Konflikt hin. Wir müssen bis 2029 kriegsbereit sein.“

Davor wurde als Jahr des russischen Angriffs auf die NATO auch 2025, 2026 und 2028 genannt. Aber das Wichtigste ist, dass die Öffentlichkeit davon überzeugt ist, dass die Russen auf jeden Fall kommen werden und dass man die Vorbereitungen intensivieren muss.

Bei der Eröffnung der Berliner Luftfahrtschau kündigte Bundeskanzler Scholz den Kauf von 20 neuen Eurofightern zur Erneuerung der Luftwaffe an. Auch die Pläne des Verteidigungsministeriums zur Aufstockung der Bundeswehr haben sich geändert: statt 200.000 sollen es 275.000 Mann sein. Das bedeutet zusätzliche vier bis fünf Milliarden Euro Militärausgaben pro Jahr allein für Gehälter. Gleichzeitig plant das Verteidigungsministerium, an alle 18-jährigen Deutschen Fragebögen über ihre Bereitschaft zum Dienst in der Armee zu verschicken. Das Motto lautet „Das beste Jahr meines Lebens“. Der Fragebogen muss ausgefüllt werden, sonst droht eine Geldstrafe. Das ist noch nicht die ukrainische Version der Mobilisierung, aber die Richtung ist in etwa dieselbe.

Überhaupt hat Pistorius die Deutschen diese Woche ordentlich aufgerüttelt, als er sagte: „Ich weiß, dass der Ausdruck ‚kriegsbereit sein‘ einige Menschen erschreckt hat und weiterhin beunruhigt. Ich verstehe das. Aber, offen gesagt, war das Absicht. Bereitet euch auf das Schlimmste vor, damit ihr nicht angegriffen werdet. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die dieser Satz vermittelt.“

Russland hat nicht vor, die NATO proaktiv anzugreifen, aber dann wird Pistorius sagen, dass es seine Bemühungen waren, die die Russen dazu gebracht haben, aufzuhören, und er wird seine zukünftige Karriere auf diese Aussage stützen. So läuft das jetzt überall.

Und das Gleiche gilt für die Unterstützung des Kiewer Regimes, denn sein Zusammenbruch wird den politischen Tod der derzeitigen europäischen Elite bedeuten. Nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte im Bundestag: „Die Ukraine hat das Recht, sich gegen Angriffe auf ihr Territorium, ihre Städte, ihre Bürger zu wehren. Das gilt auch für die Angriffe in der Region Charkow, die von Russland von Grenzpositionen aus durchgeführt werden. Um sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, kann die Ukraine die von uns und unseren Verbündeten gelieferten Waffen einsetzen.“

Deutschland hat sich den Ländern angeschlossen, die den Einsatz ihrer Waffen auf russischem Territorium genehmigt haben. Im Moment geht es um den Einsatz von Mehrfachraketenwerfern und Selbstfahrlafetten in den Regionen Belgorod und Kursk, die der Ukraine übergeben wurden. Scholz, Pistorius, Macron und andere westliche Politiker sagen, dass dies keine Eskalation sei, wobei man sich oft genug fragt, ob sie selbst daran glauben.

Europas linke Kräfte, mit Ausnahme der Sozialdemokraten und der Grünen, sind zur Wahl gegangen, um ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine zu fordern. Sarah Wagenknecht sagte es so: „Wir können nicht ernsthaft glauben, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen und nichts passiert. Irgendwann kommt der Moment, in dem etwas passiert, und was dann passiert, ist so schrecklich, dass man es sich nicht vorstellen will.“

Ein unkontrolliertes Hineinziehen in den Strudel des Krieges könnte schon viel früher als 2029 geschehen, was Pistorius erwähnte. In den baltischen Staaten, Polen und Rumänien begann diese Woche ein weiteres Baltops-24-Manöver. Die fortgeschrittenen Einheiten der NATO werden verlegt und kampfbereit gemacht, und die Zeitungen veröffentlichen Pläne zur Verlegung von US-Truppen an die Ostfront.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban warnt eindringlich: „Nur ein Blinder kann nicht sehen, dass in Europa eine Kriegspsychose herrscht, deren logische Konsequenz die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine sein wird. Wir nähern uns dem Ende unserer Möglichkeiten. Ich denke, es gibt einen Punkt, der schwer zu definieren ist, aber in der Geschichte der Vorbereitung eines jeden Krieges gab es einen solchen Punkt, der die letzte Gelegenheit enthielt, sich umzudrehen. Wir befinden uns in den letzten Minuten, Zentimeter von dem Punkt entfernt, an dem es kein Zurück mehr gibt.“

Die Fidesz-Partei von Viktor Orban muss noch über ihre Verbündeten im Europäischen Parlament entscheiden. Im Jahr 2021 wurde sie aus der Mitte-Rechts-Fraktion der Europäischen Volkspartei ausgeschlossen, weil sie nicht bereit war, Migranten aufzunehmen, die nationale Gesetzgebung nach der Brüsseler Methodik zu übernehmen und vieles andere mehr. Und auch für abweichende Meinungen zu wichtigen politischen Fragen der EU.

Eine andere Sicht auf die Probleme in Europa unter der liberalen Diktatur ist unmöglich. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat es persönlich zu spüren bekommen, als er von mehreren Schüsse aus nächster Nähe getroffen wurde. Fico stellte fest: „Es war der Konflikt in der Ukraine, der zur weiteren Aufwertung der EU und der NATO geführt hat. Es ist das Konzept der einzig wahren Meinung, nämlich dass der Krieg in der Ukraine um jeden Preis fortgesetzt werden muss, um Russland zu schwächen. Jeder, der diese einzig wahre Meinung nicht teilt, wird sofort als russischer Agent eingestuft und politisch international ausgegrenzt. Es ist eine grausame Feststellung, aber das Recht auf eine andere Meinung gibt es in der EU nicht mehr.“

Die Normandie, Omaha Beach ist ein heroischer Ort in Nordfrankreich, wo vor 80 Jahren, am 6. Juni 1944, die größte amphibische Operation der Geschichte, die Operation Overlord, begann. Es ist nicht bekannt, ob sich unter den zu den Feierlichkeiten eingeladenen Veteranen auch diejenigen befanden, die in der ersten Welle der Landung brusttief im Wasser den Maschinengewehren des Atlantikwalls der Deutschen gegenüberstanden, aber auf jeden Fall hätten die Teilnehmer dieser Ereignisse im Mittelpunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten stehen müssen. Aber nein: Der Gastgeber, der französische Präsident Macron, hat etwas anderes angeordnet und den Feiertag zu einer Benefizveranstaltung für Selensky gemacht. Für ihn ist es eine Rekonstruktion der Landung, eine Luftparade und lange Ovationen der Gäste, die nach dem Prinzip der Einheitlichkeit der Standpunkte ausgewählt wurden.

„Ich danke dem ukrainischen Volk für seine Tapferkeit, für seinen Kampf für die Freiheit. Wir sind mit Ihnen. Und wir sind unerschütterlich“, verkündet Emmanuel Macron.

Als Zeichen der Unerschütterlichkeit wird Frankreich der Ukraine mehrere alte Mirage-2000-Flugzeuge schenken, die schon Jugoslawien bombardiert haben. Früher hat Kiew sie abgelehnt, aber jetzt nimmt es, was man ihm gibt.

Außerdem plant Macron, eine neue Brigade der ukrainischen Streitkräfte auszubilden, über 4000 Mann. Und es sieht so aus, als würde er das in der Ukraine tun. In diesem Zusammenhang hat der italienische Vizepremier Salvini den französischen Präsidenten weggeschickt. Genau dorthin.

„Die Ukraine bittet uns, auf ihrem Hoheitsgebiet eine Übung mit mobilisierten Soldaten durchzuführen. Ist das eine Eskalation? Nein. Es geht nicht darum, europäische Soldaten oder Verbündete an die Front zu schicken. Es ist eine Anerkennung der Souveränität der Ukraine auf ihrem Territorium“, sagte Macron.

Darauf antwortet Matteo Salvini: „Zu Macron sage ich: ‚Setz deinen Helm auf, zieh deine Splitterschutzweste an, geh in die Ukraine und leg dich nicht mit den Italienern an. Kämpf, aber geh weg von denen, die in Frieden leben wollen.‘ Niemals wird eine italienische Kugel, eine italienische Bombe jemanden auf russischem Gebiet töten. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg.“

Macron hat keine Zeit, an die Front zu gehen, denn er muss am 23. Juni in der Seine baden, wenn er sein Wort hält, durch sein persönliches Beispiel zu beweisen, dass der Fluss für die Olympischen Spiele geeignet ist. Darin sind Coli-Bakterien und Hepatitis A.

Vieles lässt sich heute mit Pillen behandeln, aber nicht Russophobie und Ignoranz. An den Ufern der Normandie ehrt der Westen einen „Helden“, der, wenn er historisch jemanden vertritt, dann die SS-Division „Galizien“ und das Strafbataillon „Nachtigall“. Die 60 Prozent der Franzosen, die glauben, dass die Amerikaner einen entscheidenden Beitrag zum Sieg über den Nationalsozialismus geleistet haben, sind offenbar einer solchen Feier würdig. Aber was ist mit dem Rest, der sich an die Geschichte erinnert?

Florian Philippot, Vorsitzender der französischen Patriotenpartei, sagte dazu: „Die Art und Weise, wie Macron die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung am 6. Juni 1944 organisiert, hat nichts mit einer historischen Gedenkfeier zu tun. Es ist eine NATO-Zeremonie. Der erste und größte Skandal ist die Abwesenheit Russlands, das nicht eingeladen wurde, obwohl es Russland war, das die meisten Opfer zu beklagen hat.“

Russland ist nicht da. In der ersten Reihe, neben Selensky, sitzen die Erben von Regimen, die kaum besser waren als die Bandera-Leute: all die Belgier, Niederländer und Dänen. In ihrer großen Vergangenheit waren sie bestenfalls Statisten, schlimmstenfalls Nazi-Kollaborateure. Aber abgesehen davon natürlich auch diejenigen, die den übriggebliebenen Nazi danach Arbeit gaben.

Der britische Premierminister Sunak schaute bei den Feierlichkeiten nur vorbei, nur um sich zu profilieren, und flog sofort wieder zurück, um seinen Wahlkampf zu verlieren. Biden hingegen hat sich voll ins Zeug gelegt und sogar Macron umgedreht.

Bei der Zeremonie zum Gedenken an die Gefallenen, als das Signalhorn ertönte, beschloss der US-Präsident aus irgendeinem Grund, dass er in die falsche Richtung schaute, und drehte sich vom Publikum weg und blickte nach hinten. Zögernd machten das dann alle auf der Bühne, also Macron und die Ehefrauen der beiden Präsidenten, nach.

Noch unangenehmer wurde es, als Biden seine Rede über die Größe Amerikas halten wollte. Da bückte er sich plötzlich, als ob er etwas auf dem Boden betrachten wollte oder einen Stuhl suchte, um sich zu setzen. Und das war noch nicht alles: Bei der Begrüßung eines Veteranen tippte Biden ihm mit der Faust auf die Wange – eine interessante Art und Weise, einem Mann, der im Krieg gekämpft hat und viel älter ist, seinen Respekt zu erweisen. Tatsächlich stellten viele fest, dass der US-Präsident genauso oder sogar noch schlechter aussieht wie die Hundertjährigen.

Gut, dass er sich noch an etwas erinnert. Zum Beispiel erinnert er sich daran, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden wird. In einem Interview mit dem Time-Magazin sagte er: „Wir reden nicht davon, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Wir reden darüber, mit ihr die gleichen Beziehungen zu unterhalten, wie wir sie mit anderen Ländern haben, denen wir Waffen liefern, damit sie sich in Zukunft selbst verteidigen können. Aber ich war derjenige, der gesagt hat, dass ich nicht bereit bin, die NATO-Integration der Ukraine zu unterstützen.“

Selensky hat offenbar die westliche Empfehlung, die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht anzusprechen, beherzigt und dieses Thema während seines einwöchigen „Europa-Urlaubs“ nicht angesprochen. Er zog jedoch eine Parallele zur Normandie und forderte eine Landung der Alliierten in der Ukraine, wobei er vergaß, dass der Erfolg der anglo-amerikanischen Landung unmittelbar durch die Operation „Bagration“ an der Ostfront unterstützt wurde. Er bat Biden auch, doch noch zur sogenannten „Friedenskonferenz“ in die Schweiz zu kommen, aber auch hier hatte er keinen Erfolg. Die Veranstaltung auf dem Bürgenstock stößt in der Welt auf immer weniger Interesse, je näher es rückt.

Ende der Woche sagte UN-Generalsekretär Guterres seine Reise in die Schweiz offiziell ab. Australien hat jedoch seine Teilnahme zugesichert: in der Person des Ministers für Invalidenversicherung.

Die Veranstaltung in der Schweiz findet am kommenden Wochenende, am 15. und 16. Juni, statt. Zuvor aber findet am 11. Juni in Berlin eine Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine statt, unmittelbar gefolgt von einem zweitägigen G7-Gipfel in Italien. Selensky ist überall als Gast angekündigt, was bedeutet, dass er noch eine Woche in Europa bleiben wird. In der Ukraine hat er absolut nichts zu tun.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen