Putin im O-Ton über russische Verluste

Der russische Präsident Putin hat sich drei Stunden der internationalen Presse gestellt. Dabei wurde Putin auch zu den russischen Verlusten bei den Kampfhandlungen in der Ukraine gefragt.

Der russische Präsident Putin hat sich drei Stunden den Fragen von 15 Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen gestellt, darunter übrigens auch die deutsche dpa und führende Agenturen aus Großbritannien, Frankreich und den USA. Ich werde in den nächsten Tagen die in meinen Augen interessantestes Fragen und Antworten übersetzen. Übrigens ist diese Veranstaltung schon deshalb bemerkenswert, weil es undenkbar ist, dass sich Biden (oder Scholz, Macron, etc.) drei Stunden den Fragen internationaler Nachrichtenagenturen, darunter russische, chinesische, syrische, iranische und so weiter stellen.

Hier übersetze ich Fragen von einem französischen Journalisten und Putins Antworten aus dem Pressegespräch.

Beginn der Übersetzung:

Moderator: Es scheint mir logisch, nicht zu weit von den europäischen Themen abzuweichen und Frankreich zu Wort kommen zu lassen. Frankreich, wo ganz offiziell erlaubt wurde, europäisches Militärpersonal in die Ukraine zu entsenden.

Bei uns ist Karim Talbi, Chefredakteur für europäische Nachrichten bei der Agentur France-Press. Herr Talbi spricht übrigens sehr gut Russisch, weil er, wie Martin Romanczyk, lange als Korrespondent in Moskau gearbeitet hat.

Bitte, Herr Talbi, Ihre Frage.

Talbi: Herr Präsident, meine Frage betrifft auch die Ukraine. Warum können Sie uns immer noch nicht sagen, wie viele russische Soldaten bei den Kampfhandlungen in der Ukraine ums Leben gekommen sind?

Putin: Wenn Sie nur das interessiert, kann ich Ihnen sagen, dass in der Regel niemand darüber spricht. Und wenn doch, dann werden die tatsächlichen Zahlen meistens verzerrt dargestellt.

Ich kann Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen, dass unsere Verluste, vor allem wenn es leider unersetzliche sind, natürlich um ein Vielfaches geringer sind als auf ukrainischer Seite.

Ich kann Ihnen die genaue Zahl der Menschen nennen, die von beiden Seiten festgehalten werden, kurz gesagt, in Gefangenschaft sind. Auf der ukrainischen Seite sind es 1.348 unserer Soldaten und Offiziere. Ich kenne diese Zahlen, weil wir täglich damit arbeiten. Und erst kürzlich gab es einen Austausch: 75 Personen wurden gegen 75 Personen ausgetauscht. Wir haben 6.465 ukrainische Soldaten.

Wenn wir von unwiederbringlichen Verlusten sprechen, dann ist das Verhältnis dasselbe: eins zu fünf. Davon gehen wir aus. Der Versuch, in der Ukraine eine totale Mobilisierung durchzuführen, hängt übrigens direkt damit zusammen, denn die Verluste auf dem Schlachtfeld sind sehr hoch.

Wissen Sie, es sieht ungefähr so aus: Nach unseren Berechnungen verliert die ukrainische Armee jeden Monat 50.000 Menschen, das sind sowohl sanitäre als auch unwiederbringliche Verluste, wobei die unwiederbringlichen und sanitären Verluste bei ihnen etwa 50:50 betragen. Und dass es dort jetzt eine totale Mobilisierung gibt, löst die Probleme nicht, denn nach unseren Daten, die wir aus verschiedenen Quellen erhalten, rekrutieren sie etwa 30.000 Mann pro Monat. Sie mobilisieren sie gewaltsam, oder nicht gewaltsam. Jetzt werden natürlich meistens gewaltsam auf der Straße aufgegriffen. Leute, die kämpfen wollen, gibt es dort nicht viele.

Im letzten Monat, im vorletzten Monat haben sie nach unseren Daten zwischen 50.000 und 55.000 rekrutiert. Aber das löst die Probleme nicht. Und warum nicht? Weil diese ganze Mobilisierung nur dazu dient, die Verluste auszugleichen. Und das ist das Kardinalproblem, das dazu führt, dass das Mobilisierungsalter gesenkt wird: Von 27 Jahren ist man jetzt auf 25 runtergegangen.

Wir wissen es nur von der ukrainischen Seite, es ist überhaupt kein Geheimnis: Die US-Regierung besteht darauf, dass die Schwelle schrittweise von 25 auf 23, dann auf 20, dann auf 18, oder sofort auf 18 gesenkt wird, denn sie verlangen bereits, dass sich 17-Jährige registrieren lassen. Das ist eine Forderung der US-Regierung an die ukrainische Führung, wenn man sie nach der Absage der Wahlen überhaupt als Führung bezeichnen kann.

Auf jeden Fall – ich glaube, ich habe das vor kurzem öffentlich gesagt, als ich nach meinem Besuch in Usbekistan mit der Presse zusammentraf – glaube ich, dass die US-Regierung die derzeitige ukrainische Führung zwingen wird, diese Entscheidungen zu treffen, das Mobilisierungsalter auf 18 Jahre herabzusetzen, und servieren sie Selensky einfach ab. Aber zuerst muss das alles passieren, denn das ist keine einfache Geschichte: Das Gesetz muss verabschiedet werden, bestimmte Schritte müssen unternommen werden.

Jetzt haben wir Juni 2024, das wird wohl ein Jahr dauern. Bis Anfang nächsten Jahres wird er zumindest geduldet, und wenn er alles gemacht hat, wird man sich von ihm verabschieden und ihn ersetzen. Es gibt einige Kandidaten, soweit ich sehe.

Aber es geht um große Verluste. Ich habe 50.000 gesagt, aber das ist eine konservativste Schätzung. 50.000 ist das, was wir auf dem Schlachtfeld sehen. Wenn wir bedenken, dass es noch mehr Verluste gibt, von denen wir wissen, die wir aber nicht zählen können, weil sie irgendwo tief im Hinterland sind, dann sind es tatsächlich mehr. Wenn wir von Verlusten sprechen.

Talbi: Erlauben Sie mir, Ihnen eine zusätzliche Frage zu unseren Verlusten zu stellen, AFP.

Putin: Wozu?

Talbi: Wir hatten einen Journalisten, Armand Solden, der am 9. Mai 2023 in der Ukraine gestorben ist. Nach unseren Einschätzungen starb er höchstwahrscheinlich nach Drohnenangriffen. Das französische Ministerium untersucht das. Aufgrund der Tatsache, dass er sich in der Gegend von Tschassow Jar in der Ukraine aufhielt, geht man davon aus, dass die Drohne aus Russland kam. Aber das ist nicht die Frage.

Das französische Ministerium will das untersuchen. Ist Russland bereit, bei dieser Untersuchung mit Frankreich zusammenzuarbeiten, damit wir wissen, was wirklich passiert ist?

Es war eine große Tragödie für uns, für AFP, natürlich für seine Familie, er war 32 Jahre alt. Wir wollen also eine wirklich ernsthafte Untersuchung, um herauszufinden, was passiert ist und ob Russland darin verwickelt war.

Putin: Wissen Sie, wir haben nie eine Untersuchung abgelehnt. Wissen Sie, wie viele Journalisten im Kriegsgebiet gestorben sind? (An KremlsprecherPeskow gewandt🙂 Wie viele, wissen Sie das?

Peskow: 30 Menschen.

Putin: Mindestens 30 unserer Journalisten sind getötet worden und niemand gibt uns die Möglichkeit zu untersuchen, was mit ihnen geschehen ist. Das ist das Erste.

Zweitens: Wenn wir über die Ereignisse in der Ukraine sprechen, so wurde dort ein amerikanischer Journalist im Gefängnis gefoltert, in den Mauern des Kiewer Regimes. Im Gegensatz zu Ihnen haben die USA nicht einmal die Frage gestellt, was mit ihm geschehen ist. Ein amerikanischer Bürger, ein Journalist. Er wurde an der Grenze festgenommen, ins Gefängnis geschleppt und ist dort gestorben, er wurde regelrecht gefoltert. Niemand hat sich die Mühe gemacht zu fragen, was mit ihm passiert ist.

Trotzdem sind wir bereit, diese Arbeit zu organisieren. Ich weiß nicht, wie man das praktisch machen kann, wenn jemand in einem Kriegsgebiet gestorben ist. Aber bitte, wir werden unser Bestes tun.

Ende der Übersetzung



