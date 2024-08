Deutsche Panzer vor Kursk

Natürlich beherrscht der ukrainische Angriff auf die Region Kursk die russischen Medien. An diesem Beispiel wird wieder einmal deutlich, worin der Unterschied in der Berichterstattung russischer und westlicher Medien ist.

Der ukrainische Terrorangriff auf die russische Region Kursk hat vor allem Zivilisten getroffen, denn an der russisch-ukrainischen Grenze in der Region gab es vorher keine Kampfhandlungen und Russland hatte dort auch kaum Militär stationiert, wofür das Militär in Russland derzeit heftig kritisiert wird. Das war also kein ukrainischer Angriff auf militärische Ziele in Russland, sondern ein Angriff gegen die Zivilbevölkerung.

Natürlich beherrscht das Thema auch die russischen Medien, denn einerseits wird gefragt, wie das russische Militär so unvorbereitet gewesen sein konnte, andererseits ist man in Russland entsetzt über die Bilder von zerstörten Dörfern und fliehenden Zivilisten.

Der Angriff auf Kursk zeigt sehr anschaulich den Unterschied in der in der Berichterstattung russischer und westlicher Medien. Dass der Anti-Spiegel in Deutschland so erfolgreich ist, liegt vor allem daran, dass im Westen heftig zensiert wird und man sich daher keine eigene Meinung über die Erklärungen und Standpunkte Russlands bilden kann, weil westliche Medien nie ausführlich aus russischen Medien oder Reden russischer Politiker zitieren. Sie bringen immer nur kurze, aus dem Zusammenhang gerissene Teile. Der Anti-Spiegel schließt diese Lücke und berichtet ungefiltert über die russischen Standpunkte, sodass man sich eine Meinung bilden kann, ohne erst Russisch lernen zu müssen.

In Russland ist das anders, denn russische Medien zitieren ausführlich aus westlichen Medien und Reden westlicher Politiker, weshalb jeder in Russland die Positionen und Argumente des Westens kennt. Das ist einer der fundamentalen Unterschiede in der in der Berichterstattung russischer und westlicher Medien, der am Sonntagabend in der Hauptnachrichtensendung des russischen Fernsehens wieder sehr deutlich wurde, denn in einem der Beiträge wurde fast acht Minuten lang darüber berichtet, wie der Westen argumentiert und was westliche Politiker verkünden. Ich habe den russischen Beitrag übersetzt, um den Unterschied zwischen russischer westlicher Berichterstattung aufzuzeigen.

Beginn der Übersetzung:

Selensky hat sich für ein für Kiew selbstmörderisches Unterfangen entschieden

Wozu ist Selensky in das russische Grenzgebiet gegangen? Hat er sich auf das für Moskau schmerzhafte und für Kiew selbstmörderische Abenteuer eingelassen, nachdem er vom Westen grünes Licht dafür bekommen hat? Allerdings bestand die erste Reaktion Washingtons darin, völlige Ahnungslosigkeit vorzutäuschen.

Karine Jean-Pierre, die Sprecherin des Weißen Hauses, sagte: „Natürlich, Sie haben alle Berichte gesehen. Wir werden uns mit dem ukrainischen Militär in Verbindung setzen, um mehr über ihre Ziele zu erfahren. Was die Einzelheiten betrifft, so würde ich mich an die Ukrainer wenden, damit sie über ihre eigenen militärischen Operationen sprechen.“

Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums, fügte hinzu: „Ich nehme an, Sie beziehen sich auf die grenzüberschreitende Operation, die sie gestartet haben. Ich überlasse es ihnen, sich dazu zu äußern, welche Art von Operationen sie durchführen und welche Ziele sie verfolgen.“

Das sind die gleichen Leute, die in den ersten Sekunden alles über die monströse Inszenierung in Butscha oder dem ukrainischen Raketenangriff auf den Bahnhof in Kramatorsk wussten, sie haben sofort Russland die Schuld gegeben. Und nun wird alles der Nebel des Krieges verdeckt. Allerdings stellte sich am 8. August heraus, dass das Pentagon den Einsatz amerikanischer Waffen in der Region Kursk als Selbstverteidigung der Ukraine betrachtet. (Anm. d. Übers.: Butscha ist allgemein bekannt, und meine Fragen dazu sind es wohl auch. An Kramatorsk erinnert sich aber nicht jeder, daher finden Sie hier Informationen zu dem Vorfall)

Sabrina Singh, die stellvertretende Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, erklärte am 8. August: „Ja, das steht im Einklang mit unserer Politik, und wir haben die Ukraine von Anfang an dabei unterstützt, sich jenseits der Grenze notfalls auch mit Kreuzfeuer gegen Angriffe zu verteidigen. Sie handeln in Selbstverteidigung gegen Angriffe aus dieser Region. Das steht im Einklang mit der US-Politik in Bezug auf den Einsatz unserer Waffen, unserer Systeme und unserer Fähigkeiten.“

Nach Washington hat auch Brüssel kam auch Brüssel in Fahrt. Die EU-Kommission erklärte direkt, die Ukraine habe das Recht, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, indem sie in russisches Gebiet eindringt. Peter Stano, der außenpolitische Sprecher der EU-Kommission, kommentierte die Ereignisse in der russischen Region Kursk mit den Worten, dass die Ukraine nach dem Völkerrecht „das legitime Recht hat, sich zu verteidigen, auch durch einen Angriff gegen einen Aggressor auf seinem Territorium“. Weiter sagte er: „Die EU unterstützt weiterhin voll und ganz das legitime Recht der Ukraine, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen, sowie ihre Bemühungen um die Wiederherstellung ihrer Souveränität und territorialen Integrität.“

Der Einsatz westlicher Waffen durch die ukrainischen Streitkräfte, auch gegen die Zivilbevölkerung in der Region Kursk, stört die europäischen Politiker überhaupt nicht.

Markus Faber, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages, ist der Meinung, dass deutsche Waffen, sobald sie an Kiew übergeben sind, nicht mehr deutsch ist. Und deshalb hat Berlin auch nichts damit zu tun.

Nach Berichten, die sich auf Angaben des russischen Verteidigungsministeriums stützen, waren mindestens drei deutsche Marder-Panzer an dem Einsatz in der Region Kursk beteiligt. Den Beweis liefern Videos von russischen Kamikaze-Drohnen, die die fraglichen Fahrzeuge angreifen.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages sieht kein Problem darin, wenn die Ukraine mit von Deutschland gelieferten Waffen, insbesondere mit Leopard-2-Kampfpanzern, tief in russisches Gebiet vordringt. „Wenn diese Waffen in der Ukraine landen, werden sie ukrainisch. Das gilt für alles, auch für den Leopard 2. Da Russland die Ukraine angegriffen hat, ist das Territorium beider Staaten Kriegsgebiet“, so der Bundestagsabgeordnete.

Die Amerikaner weisen darauf hin, dass „zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Armee eines anderen Landes in Russland einmarschiert ist“, schreibt Bloomberg. Und die Washington Post schreibt: „Amerikanische, ukrainische und russische Offizielle bestätigten den laufenden Angriff, bei dem offenbar gepanzerte Kampffahrzeuge eingesetzt wurden, die Kiew von den USA und ihren europäischen Partnern zur Verfügung gestellt wurden. Das ist ein Ereignis , das keine unmittelbaren Einwände seitens der Regierung Biden hervorrief, obwohl sie in der Vergangenheit einen derartigen Einsatz von US-Waffen verboten hatte.“

Die Washingtoner Zeitungsleute hätten ihre Leser auch an eine andere historische Tatsache erinnern können: Von Sudscha bis Prochorowka, wo die Panzerdivisionen „Totenkopf“ und „Adolf Hitler“ im Juli 1943 während der Schlacht von Kursk besiegt wurden, sind es 100 Kilometer Luftlinie.

Die ehemalige stellvertretende NATO-Generalsekretärin Rose Gottemoeller sagte dazu: „Ich würde hinweisen, dass dies der Jahrestag der berühmten Schlacht von Kursk im Zweiten Weltkrieg ist. Sowohl die ukrainischen als auch die russischen Soldaten erinnern sich natürlich gut an die Geschichte dieser Schlacht, die den Wendepunkt in dem Krieg darstellte und in der russische, sowjetische Truppen die Nazis besiegten.“

Die Washington Post berichtet, dass Kiew das Weiße Haus bereits um die Erlaubnis gebeten hat, ATACMS-Langstreckenraketen einzusetzen, um tief in russisches Hinterland zu schießen. Und Kiew schließt nicht aus, dass diese Erlaubnis erteilt wird, schließlich hatte man gegen den Einsatz amerikanischer Waffen in der Region Kursk nichts einzuwenden. Die Zeitung meint, das würde es dem Regime ermöglichen, einen Teil der Region zu halten und so ein Druckmittel gegen Russland zu gewinnen. Wenn die Genehmigung nicht erteilt wird, muss Kiew sich zurückziehen.

Offensichtlich ist auch dieses Leak Teil des heuchlerischen Spiels. Amerikanische Raketen werden bei der Invasion eingesetzt, ohne dass eine öffentliche Genehmigung vorliegt, worüber Selensky indirekt spricht: „Jeder kann sehen, dass die ukrainische Armee weiß, wie man überrascht und wie man Ergebnisse erzielt.“

Der Telegraph vermutet, dass Kiews derzeitige großangelegte Provokation eine Vorbereitungsphase für künftige Verhandlungen ist. Und die deutsche Tageszeitung Die Welt ist sich sicher, dass es sich bei dem Angriff auf die Region Kursk um ein Ablenkungsmanöver Selenskys handelt, das vor dem Hintergrund des täglichen Vormarschs der russischen Armee in anderen Gebieten erfolgt. Die deutsche Zeitung Die Welt schreibt: „Ziel des ukrainischen Angriffs auf die Region Kursk ist es, bei künftigen Verhandlungen einen Tausch von Gebieten zu erreichen. Leaks bestätigten, dass Selensky die Besetzung russischer Dörfer als Druckmittel gegen Moskau in Erwägung zog.“

Und Welt-Korrespondent Christopher Wanner sagte: „Die Ukrainer haben die Region Kursk angegriffen, um die Aufmerksamkeit von den Misserfolgen an der Ostfront abzulenken. Das bedeutet, das wird gebraucht, um positive Nachrichten für den Westen zu produzieren, damit er die Ukraine weiter unterstützt, und natürlich auch für die eigene Bevölkerung, damit die Moral nicht endgültig einbricht.“

Der pensionierte Bundeswehrgeneral Roland Kather meinte: „Ich glaube, sie wollten ein Ablenkungsmanöver schaffen. Außerdem wollten die ukrainischen Streitkräfte den Russen einen moralischen Schlag versetzen. Sie wollten Putin treffen, sie wollten zeigen, dass auch sie noch zu offensiven Aktionen fähig sind. Aber ich befürchte, dass sich das letztlich als Pyrrhussieg erweisen wird. Dabei werden natürlich alle anderen Teile der Front zusammenbrechen, und die Russen werden die Möglichkeit haben, ihre aktive Offensive fortzusetzen.“

Die New York Times fragt sich, dass Kiew die eroberten Ortschaften mit seinen begrenzten Ressourcen halten kann. CNN befürchtet eine noch stärkere Ausdehnung der bereits tausend Kilometer langen Frontlinie, was unweigerlich dazu führen würde, dass der Westen die Waffenlieferungen an die Ukraine weiter erhöhen müsste.

Bei CNN hieß es: „Dies alles geschieht in einer unglaublich schwierigen Zeit für Kiew. In der Region Donezk, in der Nähe der Stadt Pokrowsk, die ihr wichtigstes militärisches Zentrum ist, stehen sie unter großem Druck. Sie erleiden dort langsam aber sicher eine Niederlage. Außerdem gibt es angesichts der Länge der Kontaktlinie Spekulationen, dass ihnen die Soldaten ausgehen. Deshalb sagen Analysten in der Ukraine heute: ‚Was macht ihr da? Ihr dringt in russisches Gebiet ein, während ihr an der Front verliert.'“

Wichtig ist, dass, obwohl sie die militärische Zweckmäßigkeit der Invasion anzweifeln, kein einziger westlicher Medienvertreter oder Offizieller den terroristischen Charakter der Invasion verurteilt. Der Beschuss von Wohnvierteln, der Beschuss von zivilen Autos, die Tötung von Ärzten und einer schwangeren Frau werden in Europa und auf der anderen Seite des Ozeans demonstrativ ignoriert.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen