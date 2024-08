Nach Kiewer Provokation

Nachdem ukrainische Militärdrohnen den weißrussischen Luftraum verletzt haben, verlegt Weißrussland nun Panzer an die ukrainische Grenze.

Am Samstag hat die weißrussische Flugabwehr mehrere Kampfdrohnen des ukrainischen Militärs abgeschossen, nachdem sie in den weißrussischen Luftraum eingedrungen waren. Das weißrussische Außenministerium teilte daraufhin mit, das sei ein „gefährlicher Versuch, das derzeitige Konfliktgebet in unsere Region auszuweiten“. Weißrussland werde von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch machen und auf jede Provokation oder feindliche Handlung angemessen reagieren. Außerdem könne Weißrussland die Schließung der ukrainischen Botschaft in Minsk in Betracht ziehen, falls sich derartige Vorfälle wiederholen.

Am Sonntag teilte das weißrussische Verteidigungsministerium mit, dass Teile der mechanisierten Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt worden seien und Panzer und andere Fahrzeuge mit der Eisenbahn in die Regionen Gomel und Mosyr an der ukrainischen Grenze geschickt werden sollen, damit sie dort auf mögliche ukrainische Provokationen reagieren könnten. Darüber hinaus sei auch die Verlegung ballistischer Raketen vom Typ Iskander sowie Polones-Raketenwerfer in die Region befohlen worden.

Dass die Ukraine immer wieder an der ukrainisch-weißrussischen Grenze provoziert, ist bekannt, auch wenn sich der Sinn dieser Aktionen nicht wirklich erschließt.

Mir war es wichtig, darüber berichtet zu haben, weil deutsche Medien ihrem Publikum diese Meldungen bisher verschweigen.



