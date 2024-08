Israel bombardiert Schule und vertreibt weitere 75.000 Menschen

Wo ist der Aufschrei?

Israel hat eine Schule bombardiert und dabei mindestens 100 Menschen getötet, die dort Schutz gesucht haben. Außerdem hat Israel wieder 75.000 Menschen in wenigen Tagen vertrieben. Wo bleibt der Aufschrei in den deutschen Medien?

Man stelle sich einmal vor, Russland würde auf Charkow zumarschieren, eine Schule bombardieren, in der ukrainische Flüchtlinge Schutz gesucht haben, dabei hundert Menschen umbringen und gleichzeitig zehntausende Menschen aus der Stadt vertreiben. Wie würden wohl die Schlagzeilen deutscher Medien wie dem Spiegel lauten? Und wie viele Tage würde das die Schlagzeilen beim Spiegel beherrschen?

Das ist keine hypothetische Frage, man erinnere sich nur an die Meldungen von vor einem Monat, Russland habe angeblich ein Krankenhaus in Kiew bombardiert. Dabei sind 38 Menschen getötet worden und das hat die Schlagzeilen in Deutschland eine Woche lang beherrscht, emotionale Berichte und Bilder inklusive.

Wo sind sie also, die emotionalen Berichte deutscher Medien über die Schule in Gaza, in der Israel über hundert Menschen abgeschlachtet hat? Es gibt sie nicht, was eindrucksvoll belegt, dass die deutschen Medien Kriegspropaganda und keinen Journalismus betreiben. Tote Ukrainer werden medial gehypt, tote Palästinenser werden medial versteckt.

Die Schule, die Israel bombardiert hat, war als Schutzraum für Flüchtlinge ausgewiesen. Bisher ist von hundert Toten die Rede, die genaue Zahl ist aber noch nicht bekannt, denn die Rettungskräfte sammeln – so wird berichtet – noch die Leichenteile ein und suchen nach Verschütteten. Die Zahl der Opfer dürfte also noch steigen.

Und nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNRWA wurden in den letzten Tagen mehr als 75.000 Palästinenser im südlichen Gazastreifen aus ihren Häusern vertrieben, nachdem viele von ihnen gerade erst in ihre Wohnviertel zurückkehren durften.

Israelische Kriegspropaganda im Spiegel

Dem Spiegel waren diese Tragödien nicht viele Worte wert. Unter der Überschrift „Vor geplantem Angriff – Israel ruft Einwohner von Chan Junis zur Flucht auf“ veröffentlichte der Spiegel zu dem Thema am 11. August nur einen kurzen Artikel, der über die nackten Fakten berichtete, sie allerdings in viele Zitate des israelischen Militärs einbettete und damit die israelische Kriegspropaganda vollkommen unkritisch verbreitete. Das gipfelte in folgendem Satz über die Aufforderung der israelischen Armee an die Palästinenser, das Gebiet fluchtartig zu verlassen:

„Ziel der Warnungen sei es, Schaden an Zivilisten zu vermeiden, hieß es in der Mitteilung der Armee.“

Das lässt der Spiegel unkommentiert stehen, anstatt zu fragen, wie der angeblich Wunsch der israelischen Armee, „Schaden an Zivilisten zu vermeiden“ zu der Bombardierung der Schule oder zu der Tatsache passt, dass Israel in den Krieg schon 40.000 Zivilisten abgeschlachtet hat. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, die Verschütteten und in Fetzen zerrissenen und daher nicht identifizierbaren Opfer sind darin nicht enthalten.

Dass die israelische Armee am Wochenende 75.000 Menschen zur Flucht gezwungen hat, erwähnt der Spiegel in seinem Artikel nicht. Die Zahl scheint die Spiegel-Redaktion zu schockierend zu finden, weshalb sie ihre Leser damit nicht behelligt.

Anstatt auf das Leiden der Palästinenser einzugehen, hat der Spiegel am gleichen Tag lieber einen sehr langen Artikel mit der Überschrift „Israelische Hamas-Geiseln – In ihren Zimmern steht die Zeit still“ veröffentlicht, in dem es um einen Fotografen geht, der die leerstehenden Zimmer der israelischen Geiseln der Hamas fotografiert. In dem Artikel finden sich viele Bilder und emotionale Formulierungen, um die Spiegel-Leser mit den Israelis mitfühlen zu lassen.

Warum hat der Spiegel eigentlich nie so einen emotionalen Artikel über all die minderjährigen Palästinenser veröffentlicht, die von der israelischen Armee verschleppt werden und oft jahrelang in israelischen Gefängnissen verschwinden? Oder über die Palästinenser, die im Westjordanland von israelischen Siedlern und Polizisten aus ihren Häusern vertrieben werden? Oder eben über die Opfer des israelischen Bombardements der Schule oder über die Einzelschicksale, die hinter den 75.000 alleine an diesem Wochenende vertriebenen Palästinensern stecken?

Die Antwort ist offensichtlich: Weil der Spiegel Kriegspropaganda im Interesse der ukrainischen und israelischen Regierung betreibt, also im Interesse der USA, die beide Regime unterstützen. Mit Journalismus hat das rein gar nichts zu tun.

Kriegsverbrechen

Können Sie sich noch an das Geschrei im Spiegel erinnern, als Russland angefangen hat, die ukrainische Stromversorgung zu zerstören? Das war aus Sicht des Spiegel ein grausames Kriegsverbrechen, für das der Spiegel Putin und alle russischen Offiziere am liebsten direkt vor den Internationalen Gerichtshof gestellt oder standrechtlich erschossen hätte.

Warum berichtet der Spiegel nicht darüber, dass Israel die palästinensischer Strom- und Wasserversorgung nicht nur bombardiert, sondern sie da, wo sie noch funktionieren würde, einfach abschaltet? Das ist in den Augen der Spiegel-Redaktion offenbar kein Kriegsverbrechen, das ist in den Augen der Spiegel-Redaktion sogar so unwichtig, dass man es den Spiegel-Lesern erst gar nicht berichten muss.

Ich hätte es nicht gedacht, aber ich muss den EU-Chefgärtner Borrell hier einmal lobend erwähnen, denn er hat am 11. August auf X (früher Twitter) geschrieben:

„Während die Welt auf einen Waffenstillstand in Gaza drängt, fordert Minister Ben Gvir zur Kürzung von Treibstoff und Hilfsgütern für die Zivilbevölkerung auf.

Wie Minister Smotrichs düstere Äußerungen sind, ist das eine Anstiftung zu Kriegsverbrechen. Sanktionen müssen auf unserer EU-Agenda stehen.

Ich unterstütze UN Volker Turk in seinen scharfen Verurteilungen.

Ich fordere die israelische Regierung auf, sich unmissverständlich von diesen Aufrufen zu Kriegsverbrechen zu distanzieren und sich in gutem Glauben an den von den USA, Katar und Ägypten vermittelten Verhandlungen über einen sofortigen Waffenstillstand zu beteiligen. „

Natürlich wird die EU keine Sanktionen gegen Israel verhängen. Auch dann nicht, wenn die israelische Armee alle zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen abschlachten würde.

Die Doppelmoral des Westens und seiner Medien ist so ekelhaft, zynisch und verlogen, dass ich gar nicht so viel essen kann, wie k***en möchte…



