In Deutschland wurde das Staatsangehörigkeitsgesetz geändert und nun können Ausländer schneller eingebürgert werden.

Die Änderung des deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes hat in Deutschland relativ wenige Schlagzeilen gemacht, obwohl es durchaus tiefgreifende Veränderungen enthält. Hier übersetze ich einen Artikel des TASS-Korrespondenten in Deutschland, in dem er über das Gesetz berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Großer Fehler oder Fortschritt? Warum Deutschland ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz verabschiedet hat

Wjatscheslaw Filippow, Deutschland-Korrespondent der TASS, über die Frage, ob es einfacher wird, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten.

In Deutschland ist Ende Juni ein neues, auf verschiedenen Ebenen breit diskutiertes Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft getreten, nach dem es möglich ist, den deutschen Pass nach fünf statt bisher acht Jahren Aufenthalt im Land zu erhalten, bei „besonderen Integrationsleistungen“ sogar schon nach drei Jahren. Einer der wichtigsten Punkte des Gesetzes ist, dass es nun erlaubt ist, mehrere Staatsangehörigkeiten zu besitzen.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes hat die Ampelkoalition (SPD, die Grünen und FDP) eines ihrer zentralen Projekte in der Migrationspolitik verwirklicht. Laut der Innenministerin Nancy Feaser soll die Reform Deutschland als wirtschaftliche Plattform „stärken“ und für ausländische Fachkräfte attraktiver machen.

Bewerber um die deutsche Staatsangehörigkeit können den deutschen Pass nun in einem beschleunigten Verfahren erhalten, zum Beispiel für gute schulische oder berufliche Leistungen, hervorragende Sprachkenntnisse oder für die Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten. In Deutschland geborene Kinder von Ausländern haben nun einen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit und können dabei die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten, wenn mindestens einer von ihnen seit fünf Jahren (statt bisher acht Jahren) in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. Ehemalige Arbeitsmigranten aus der DDR müssen nur einen mündlichen Deutschtest bestehen, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten, und müssen keinen Einbürgerungstest ablegen.

Die Zahl der Anträge wird deutlich steigen

2023 haben rund 200.100 Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten – ein Rekord der letzten 23 Jahre. Der deutsche Landkreistag geht davon aus, dass die Zahl der Einbürgerungsanträge mit dem am 27. Juni verabschiedeten neuen Gesetz deutlich steigen wird. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl der Anträge verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen wird“, sagte Reinhard Sager, Präsident der Organisation, der Bild-Zeitung.

Die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration Reem Alabali-Radovan (SPD), erklärte, dass „viele Menschen seit Jahrzehnten darauf gewartet haben“. Ihrer Meinung nach entsprechen die neuen Regeln dem Zeitgeist. Im Gegensatz zu den Äußerungen vieler Oppositioneller aus dem konservativen Lager sieht die Koalition trotz der Beschleunigung des Verfahrens selbst keine generelle Lockerung der Einbürgerungskriterien.

„Es wird künftig schneller möglich sein, einen deutschen Pass zu bekommen, aber es wird auch schwieriger, weil die Voraussetzungen für die Einbürgerung erheblich verschärft wurden“, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Stefan Thomae. Er wies darauf hin, dass ein Ausländer, der Deutscher werden will, anders als bisher über ein festes Einkommen verfügen muss. „Außerdem verschärfen wir die Prüfungen, damit Antisemiten und Menschen, die unsere Werte nicht teilen, nicht eingebürgert werden“, erklärte Thomae.

Einige Fragen bleiben offen

Genau dieser Punkt – dass Menschen, die die Werte der deutschen Gesellschaft nicht teilen, nicht Inhaber eines deutschen Passes werden können – beunruhigt viele Experten und Beobachter in Deutschland. Es geht in erster Linie um Islamisten, Extremisten, Rassisten und so weiter. Ich möchte daran erinnern, dass frühere Demonstrationen, die mit Aufrufen zur Errichtung eines Kalifats einhergingen, in Deutschland für Empörung gesorgt haben. Wie sich herausstellte, sind viele der Teilnehmer an diesen Aktionen in Deutschland geborene Muslime oder sogenannte Konvertiten (Menschen, die einen anderen Glauben, in diesem Fall den Islam, angenommen haben), also Menschen, für die Deutsch praktisch ihre Muttersprache ist und die in der deutschen Gesellschaft aufgewachsen sind. Für viele von ihnen wird der Erwerb der Staatsangehörigkeit nun sehr viel einfacher.

Das Bundesinnenministerium hat jedoch Anweisungen an die Bundesländer verschickt, die unter anderem festlegen, wann einem Antragsteller aufgrund seiner Einstellung zur demokratischen Gesellschaftsordnung oder zur Rolle und historischen Verantwortung Deutschlands für die Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die Staatsangehörigkeit zu verweigern ist und wann er diese bekommen darf. Wenn er also bei Aktionen gegen Israel aufgefallen ist oder zum Beispiel in den sozialen Medien mit Radikalen sympathisiert hat, ist ihm der Weg zum deutschen Pass nach Ansicht der Regierung praktisch versperrt. Schlupflöcher bleiben jedoch sicherlich bestehen, so dass Ablehnungsfälle in Zukunft von deutschen Gerichten geprüft werden dürften. Und es ist zu bezweifeln, dass beispielsweise ein offener Islamist beim Einbürgerungstest die Frage nach seiner Haltung zu Israel wahrheitsgemäß beantworten wird.

Gleichzeitig kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Juni an, dass die deutsche Regierung das Migrations- und Strafrecht verschärfen und strengere Strafen verhängen werde, auch für islamistische Angriffe. Nun arbeitet das Innenministerium an der Möglichkeit, Radikale sogar in solche Länder wie Afghanistan und Syrien auszuweisen. Die Beschleunigung des Verfahrens zur Erlangung der Staatsangehörigkeit droht es jedoch unmöglich zu machen, potenziell gefährliche Islamisten, die „Deutsche“ werden, auszuweisen, bevor die Strafverfolgungsbehörden auf sie aufmerksam werden.

Die Möglichkeit, die Staatsangehörigkeit „durch die subjektive Entscheidung“ der Behörden für die sogenannte schutzbedürftige Gruppe von Menschen zu erhalten, ist ebenfalls umstritten. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund einer schweren Krankheit oder der Pflege von Angehörigen nicht in der Lage sind, ihre finanzielle Stabilität nachzuweisen und ein dauerhaftes Einkommen zu erzielen. Diese Menschen erhalten vom deutschen Staat Sozialleistungen. Eine Person, die zu dieser Gruppe gehört, kann eingebürgert werden, wenn sie „objektiv alles Mögliche und subjektiv Notwendige“ getan hat, um Geld zu verdienen, aber dennoch aus Gründen, die sie nicht beeinflussen kann, gezwungen ist, teilweise oder ganz von Sozialleistungen zu leben. Experten schließen nicht aus, dass in diesem Fall einige Neubürger das Sozialsystem des Landes nur noch für ihre eigenen egoistischen Zwecke nutzen können.

Zu beachten ist auch der folgende Aspekt: Migranten mit deutschem Pass werden in der Kriminalitätsstatistik künftig als Deutsche registriert. Folglich wird es schwieriger, das tatsächliche Bild wiederzugeben, ob die Zahl der von als Ausländer geborenen Menschen begangenen Straftaten steigt oder sinkt.

Neue Wähler?

Für die Bundesregierung ist die Verabschiedung des neuen Gesetzes sicherlich ein Grund zur Freude, denn es ist klar, dass die Ampel bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 mit der Unterstützung von Wählern aus dem Kreis der Neubürger rechnen kann. Migranten mit deutschem Pass können jedoch auch ihre eigenen politischen Organisationen gründen. Ein Beispiel dafür ist die Partei Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA), die sich für die Interessen der überwiegend muslimischen Bevölkerung in Deutschland einsetzt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor kommentierte das neue Gesetz mit den Worten: „Das ist einer der größten Fehler der Ampelkoalition“. Er versprach, das Gesetz abzuschaffen, wenn die CDU in Deutschland wieder an die Macht kommt. „Es kann nicht so sein, dass damit auch unsere Standards für die Staatsangehörigkeit gesenkt werden“, sagte der Politiker.

Die „einheimischen“ Deutschen sind kaum glücklich über das neue Gesetz. Angesichts der offensichtlichen Probleme bei der Integration von Flüchtlingen ist die Nachricht, dass die Bundesrepublik Deutschland angeblich das Verfahren für die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit vereinfacht (und sogar beschleunigt), eher geeignet, den Zustrom illegaler Migranten zu fördern, als das Problem des Fachkräftemangels zu lösen, von dem die deutsche Wirtschaft betroffen ist. Gleichzeitig kann man nur zustimmen, dass Menschen, die schon lange in Deutschland leben, in irgendeiner Weise am öffentlichen und politischen Leben teilnehmen sollten, da sie sonst vom Land separiert werden, was zur Bildung von „Parallelgesellschaften“ führen würde.

Die Zeit wird zeigen, wie das Gesetz in der Praxis umgesetzt werden wird. In der Zwischenzeit werden die Bundesländer, Städte und Gemeinden wahrscheinlich mit einer Welle von Anträgen auf Einbürgerung konfrontiert werden. Ihre Prüfung hat bisher viel Zeit in Anspruch genommen, manchmal dauerte die Bearbeitung einzelner Anträge etwa zwei Jahre. Einen Ausländer zu integrieren und ihm in drei Jahren einen deutschen Pass auszustellen, ist ein ehrgeiziges Ziel, aber es ist nicht ganz logisch. Es würde bedeuten, dass einige Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit früher erhalten, während andere nur eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten.

