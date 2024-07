Die Ängste der NATO vor Bidens Zustand und Trumps möglicher Wiederwahl

NATO-Gipfel

Beim NATO-Gipfel ging es offiziell um Russland, die Ukraine und China, aber hinter den Kulissen ging es wohl noch intensiver um Bidens Zustand und Trumps Wahlchancen.

Die Abschlusserklärung des NATO-Gipfels ist eine Kampfansage an Russland und China, aber das wohl wichtigste Gesprächsthema der Staats- und Regierungschefs dürfte die US-Wahl gewesen sein, denn die Unsicherheit über Bidens Geisteszustand und Trumps Wahlchancen dürfte den Teilnehmern weit mehr Sorgen gemacht haben. Darüber hat eine TASS-Analystin einen interessanten Artikel geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Kein Vertrauen in Biden, Angst vor Trump: Was der NATO Angst macht

Am 10. Juli endete in Washington der zweitägige NATO-Gipfel. Er zog die besondere Aufmerksamkeit der Medien und der Weltöffentlichkeit auf sich, da er in eine Zeit fiel, in der die Möglichkeit der Wiederwahl von Joe Biden für eine neue Amtszeit als Präsident aktiv diskutiert wird. Von Tag zu Tag wird die Chance auf die Kandidatur des älteren Politikers immer vager, und die NATO fragt sich, was passieren wird, wenn Donald Trump in den USA an die Macht kommt. Die TASS berichtet über die Erschütterungen und Befürchtungen der NATO.

Der Konflikt in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland waren erwartungsgemäß die Hauptthemen des NATO-Gipfels in Washington am 9. und 10. Juli. Laut der Abschlusserklärung verpflichteten sich die Staats- und Regierungschefs der Allianz, die Ukraine weiterhin „auf ihrem unumkehrbaren Weg zur vollständigen transatlantischen Integration, einschließlich der NATO-Mitgliedschaft“ zu unterstützen. Für die NATO bleibt Russland „die bedeutendste und direkteste Bedrohung für die Sicherheit der Allianz“, aber sie suche nicht die Konfrontation mit Russland und stelle auch keine Bedrohung für Russland dar. „Wir sind weiterhin bereit, die Kommunikationskanäle mit Moskau aufrechtzuerhalten, um die Risiken zu minimieren und eine Eskalation zu vermeiden“, heißt es in der Erklärung.

Obwohl der Ukraine-Konflikt ganz oben auf der Tagesordnung des Gipfels stand, sind die NATO-Mitglieder in Wirklichkeit am meisten über die Zukunft der Organisation selbst besorgt.

Bidens Zustand überschattet den Gipfel

Eines der wichtigsten Themen des Gipfels, das in den Medien diskutiert wurde, war der Zustand des 81-jährigen US-Präsidenten Joe Biden. Nach dem Misserfolg des amerikanischen Präsidenten bei der Debatte mit seinem Kurrenten bei der Wahl Donald Trump Ende Juni wurde von Panik in den Reihen der Demokraten und ihrem Versuch, einen neuen Präsidentschaftskandidaten zu finden, berichtet. Vor diesem Hintergrund wollten sich die ausländischen Kollegen persönlich ein Bild von Bidens physischem und psychischem Zustand machen, schreibt der Schweizer Tagesanzeiger unter Berufung auf Quellen. Laut einem ungenannten europäischen Diplomaten, der von den Medien zitiert wurde, bestand das Hauptinteresse der Teilnehmer des Gipfels in Washington darin, ob Biden in der Lage sein würde, zwei Sätze zu formulieren.

Der Zustand des amerikanischen Präsidenten überschattete die Veranstaltung, noch bevor sie begann, schrieb die New York Times. Mit der Feier zum 75-jährigen Bestehen der NATO wollten Biden und seine Berater das Vertrauen in die Allianz stärken, indem sie Russland und anderen „potenziellen Gegnern“ zeigten, dass seit dem Beginn der Militäroperation in der Ukraine „eine größere und mächtigere Gruppe westlicher Verbündeter entstanden ist, die sich mehr denn je der Bekämpfung von Aggressionen verschrieben hat.“ Angesichts des schlechten Auftritts des amerikanischen Präsidenten bei der Fernsehdebatte brauchte man auf dem Gipfel jedoch nicht mehr von dieser Aura sprechen.

In der Tat waren diese beiden Tage ein großer Test für den Präsidenten, und seine Hauptaufgabe bestand darin, zu zeigen, dass er durchaus in der Lage ist, das Land zu führen und einer der Führungskräfte deder NATO zu sein. Das ist für die NATO in der gegenwärtigen Situation besonders wichtig, da die Allianz im Hinblick auf die Stabilität in der Welt alles andere als einfache Zeiten durchlebt, und zu den Aufgaben des US-Präsidenten gehört es in erster Linie, die Mitglieder der Organisation angesichts der Lage in der Ukraine zu einen. Vor dem Hintergrund der Prognosen über die Niederlage der Ukraine an der Frontlinie und einer deutlichen Hinwendung der europäischen Öffentlichkeit zu rechten politischen Kräften wird das von Tag zu Tag schwieriger.

Bereits am ersten Tag des Gipfels versuchte Biden, Befürchtungen über seinen Gesundheitszustand zu zerstreuen. In seiner Rede brachte er nichts durcheinander, wie er es oft bei seinen Reden tut, sondern sprach klar und entschlossen, wie Politico seine Rede charakterisierte.

Er nutzte die Gelegenheit, um den Beginn der Übergabe weiterer strategischer und taktischer Luftabwehrsysteme, darunter Patriot und NASAMS, von den USA und ihren Verbündeten an die Ukraine anzukündigen.

Doch trotz seines selbstbewussten Auftritts auf dem Gipfel wird Biden auch in naher Zukunft im Visier der Kameras bleiben und sein Zustand wird von den Verbündeten genauestens beobachtet werden. Obwohl der amerikanische Präsident sich auf dem Gipfel in Washington zusammenreißen konnte und recht souverän auftrat, erkennen immer mehr seiner Kollegen, dass er kaum eine Chance hat, an der Macht zu bleiben. Die Staats- und Regierungschefs der europäischen NATO-Mitgliedsstaaten, die auch der G7 angehören, bezweifeln nach Angaben der Washington Post, dass der Demokrat eine weitere Amtszeit als Präsident durchhält. Die Politiker sind fassungslos über Bidens Zustand und wie gealtert er auf dem G7-Gipfel in Italien vom 13. bis 15. Juni wirkte. Und obwohl der Demokrat nach Ansicht von Konferenzteilnehmern noch in der Lage ist, die Aufgaben des US-Präsidenten zu erfüllen, wirkt er bereits „immer müder, gebrechlicher und neigt dazu, seinen Gedankengang zu verlieren“.

Auch Bidens Anhänger zweifeln an den Chancen von Bidens Kandidatur bei den Wahlen. Wie die Washington Post unter Berufung auf Quellen in der Demokratischen Partei schreibt, könnten Kongressmitglieder und Geldgeber ihn Ende der Woche erneut öffentlich auffordern, sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen.

Die NATO hat Angst vor Trump

Biden hofft immer noch, dass er Trump im Präsidentschaftswahlkampf schlagen kann. Doch seine westlichen Kollegen sind immer weniger optimistisch. Wie die New York Times feststellt, haben Washingtons wichtigste europäische Verbündete angesichts des Vorsprungs des Republikaners in den Meinungsumfragen nach der Debatte begonnen, über die Bedeutung einer zweiten Amtszeit von Trump für die NATO zu reden. Und hier haben sie bereits ernsthafte Bedenken, ob die Allianz ohne amerikanische Waffen, Geld und Geheimdienstinformationen gegen Russland standhalten kann.

Im Dezember letzten Jahres schrieb die New York Times, dass im Falle einer Rückkehr Trumps an die Macht in den USA die Unterstützung für die Ukraine zurückgehen könnte, die USA sich von Europa entfernen würden und die NATO insgesamt zerfallen würde. Wie derzeitige und ehemalige europäische Diplomaten gegenüber der Zeitung erklärten, weiß Europa als Ganzes nicht, wie es die Beziehungen zu Trump aufbauen soll, wenn er wieder an die Macht kommt, außer ihm erneut zu schmeicheln und „Geschäftsangebote“ zu machen.

Die Verbündeten machen sich auch Sorgen über die Verteidigungsfähigkeit der NATO unter Trump. Schon vor zwei Jahren erzählte er, wie ihn ein ausländischer Kollege bei einem seiner Treffen mit führenden Vertretern der NATO-Mitgliedstaaten fragte, ob die USA bereit seien, die Allianz im Falle einer angeblichen Bedrohung durch Russland zu verteidigen, wenn einer der Verbündeten die Beiträge zur kollektiven Verteidigung der NATO nicht zahlen würde. „Wer nicht zahlt, bekommt keinen Schutz“, antwortete Trump.

Die größten Befürchtungen der NATO-Mitglieder sind jedoch, dass eine Trump-Präsidentschaft zu einem vollständigen Rückzug der USA aus der NATO führen könnte. Davon hat der Republikaner während seiner Zeit als Präsident des Weißen Hauses wiederholt gesprochen. Bei seinem Versuch, im Rahmen seiner Wahlkampagne den Stuhl des US-Präsidenten zurückzuerobern, entschied er sich für vage Formulierungen. „Wir müssen den Prozess der grundlegenden Neubewertung des Zwecks und der Mission der NATO, den wir unter meiner Regierung begonnen haben, abschließen“, heißt es auf seiner Website.

Auf die Frage der New York Times nach einer Erklärung für diese Formulierung antwortete Trump noch vager: „Es ist die Pflicht eines jeden US-Präsidenten, dafür zu sorgen, dass die Bündnisse der USA dem Schutz des amerikanischen Volkes dienen und nicht leichtfertig amerikanisches Blut und den amerikanischen Staatshaushalt gefährden.“

Unterdessen bereiten sich die NATO-Mitglieder bereits auf die Möglichkeit vor, dass die Organisation unter Trumps Herrschaft ohne die USA dasteht. Nach Angaben der New York Times diskutieren deutsche Politiker bereits über dieses Szenario. Die besorgniserregende Stimmung in der deutschen Führung zeigt sich in den Äußerungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius der sich dafür ausspricht, wegen des russischen Vorgehens die Bundeswehr aufzustocken und ihr Arsenal aufzufüllen.

Das Gefühl der Instabilität hat sich verschlimmert

Gleichzeitig wäre es ungerecht, die derzeitige Situation der NATO allein auf die amerikanische Politik zurückzuführen. Tatsächlich befinden sich die Führungskräfte einer Reihe führender NATO-Mitgliedstaaten aufgrund innenpolitischer Instabilität in einem „beklagenswerten Zustand“, so die Financial Times. In erster Linie geht es um den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Obwohl sie weiterhin die Rhetorik über die Unverletzlichkeit der Allianz unterstützen, sind sie viel mehr über die schwierige Situation innerhalb ihrer Staaten besorgt.

Macron ist derzeit mit den Ergebnissen der letzten Wahlen beschäftigt, die seine Position untergraben und die ohnehin ernsten Probleme Frankreichs verschärft haben, während Scholz an der Spitze einer äußerst unpopulären Regierung steht, wie die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament bestätigen.

Momentan hört man von diesen Ländern, dass sie sich in einer Krise befinden, aber in Wirklichkeit haben mehr als ein Dutzend Staats- und Regierungschefs der größten europäischen NATO-Länder negative Umfragewerte, stellt die Financial Times fest.

Ein weiterer Schlag für die Allianz war der jüngste Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Moskau, dessen Land Anfang Juli den Ratsvorsitz in der EU übernommen hat. Sowohl in der Allianz als auch in der EU wurde seine Reise als Untergrabung der gemeinsamen Bemühungen zur militärischen Unterstützung der Ukraine empfunden. Nachdem Orban mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentraf und mit ihm mögliche Wege zur Lösung des Konflikts in der Ukraine und zur Aufnahme von Friedensgesprächen erörtert hatte, verstärkte sich das „Gefühl der Instabilität“ in der NATO laut der Zeitung noch weiter.

Ende der Übersetzung



