Die Kernpunkte der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels

Keine Kompromisse, keinen Frieden!

Der NATO-Gipfel in Washington ist vorbei und die Abschlusserklärung ist veröffentlicht. Wer Hoffnung auf Kompromissbereitschaft und Frieden hatte, wurde enttäuscht. Die NATO setzt weiter voll auf Konfrontation mit vielen Ländern der Welt.

Wenn man die wichtigsten Punkte der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels kurz zusammenfassen will, klingt das in etwas so: Russland und China sind Feinde, die sich der NATO unterzuordnen haben, was auch für den Iran, Nordkorea und andere Länder gilt. Die Ukraine wird zwar nicht NATO-Mitglied, aber die NATO wird sie weiter kräftig finanzieren und der westlichen Rüstungsindustrie Dutzende Milliarden überweisen.

Allerdings ist die Abschlusserklärung des NATO-Gipfels trotzdem ein interessantes Dokument, denn es zeigt, in welcher Parallelwelt die NATO und ihre Führungskräfte leben. Ich werde die in meinen Augen interessantesten Punkte aus der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels zitieren und dabei zeigen, wie sehr die NATO sich die Welt zurechtlügt. Die Abschlusserklärung umfasst insgesamt 38 Punkte und anschließend noch sechs Zusatzpunkte über die Unterstützung für die Ukraine.

Russland ist Feind Nr. 1

In Punkt 3 der Abschlusserklärung erfahren wir:

„Russlands umfassender Einmarsch in die Ukraine hat den Frieden und die Stabilität im transatlantischen Raum erschüttert und die globale Sicherheit ernsthaft untergraben. Russland ist nach wie vor die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Bündnispartner.“

Damit ist klar, dass die Ideen aus der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, man könne eine gemeinsame Sicherheit in Europa aufbauen, von der NATO auch weiterhin abgelehnt werden. Immerhin hat die NATO Russlands Sicherheitsinteressen in den letzten drei Jahrzehnten bei den Erweiterungswellen der NATO immer ignoriert und die Eskalation in der Ukraine durch die von der NATO 2021/2022 gegen alle russischen Warnungen verkündete „Politik der offenen Tür“ selbst befeuert.

Das ist keineswegs russische Propaganda, das sieht die überwiegende Mehrheit der Staaten der Welt so, was man unter anderem daran erkennt, dass sich außer den Satellitenstaaten der USA kein einziges Land der Welt den anti-russischen Sanktionen angeschlossen hat. Außerhalb der etwa 50 Staaten des US-geführten Westens teilt wohl kein anderes Land der Welt die westliche Sicht auf den Ukraine-Konflikt.

Die Chance, nach dem Kalten Krieg eine Sicherheitsarchitektur in Europa zu errichten, die alle Staaten einschließt, wurde von der NATO vertan, indem die USA vor 20 Jahren Russlands Vorschläge von Jelzin und Putin, Russland in die NATO aufzunehmen, abgelehnt und die NATO auch weiterhin gegen Russland instrumentalisiert haben.

Und an Punkt 3 der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels kann man sehen, dass sich daran auch nichts ändern wird.

China ist nun auch ein Feind

In Punkt 4 der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels erfahren wir, wen die NATO noch als Feinde betrachtet:

„Die erklärten Ambitionen und Zwangsmaßnahmen der Volksrepublik China (VRC) gefährden weiterhin unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte. Die Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und der VRC und ihre sich gegenseitig verstärkenden Versuche, die regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben und umzugestalten, geben Anlass zu tiefer Besorgnis.“

Das klingt auf den ersten Blick nicht überraschend, aber man muss wissen, dass die NATO in früheren Abschlusserklärungen noch von einer gewissen Zusammenarbeit mit China gesprochen hat. Der Ton hat sich also deutlich geändert, denn nun ist davon nicht mehr die Rede und China wird in einem Atemzug mit Russland, dem von der NATO zum Feind Nummer 1 erklärten Land, genannt.

Übrigens erschließt sich nicht, von welchen „Zwangsmaßnahmen der Volksrepublik China“ die NATO redet, denn der einzige internationale Akteur, der in der internationalen Politik auf „Zwangsmaßnahmen“, also Sanktionen, setzt, sind die NATO und ihre Mitgliedsstaaten. China, Russland und andere Staaten haben nie zuerst Sanktionen gegen den Westen verhängt, es war immer der Westen, der als erster Sanktionen verhängt hat.

Wenn die NATO gegen alle Staaten der Welt vorgehen will, die sich gegen die „regelbasierte Ordnung“ aussprechen, dann müsste die NATO gegen den gesamten Rest der Welt vorgehen, denn die „regelbasierte Ordnung“ wird von allen nicht-westlichen Staaten mehr oder weniger offen abgelehnt.

Der Grund dafür ist, dass diese „Regeln“ von niemandem beschlossen oder niedergeschrieben wurden. Die „regelbasierte Ordnung“ bedeutet, dass die USA die Regeln im Alleingang festlegen und jederzeit ändern können, und dass der Rest der Welt sich diesen Regeln fügen soll. Das ist tatsächlich so, das hier zu erläutern, führt jedoch zu weit, weshalb ich auf diesen Artikel verweise, in dem Sie die Details nachlesen können.

In diesem und in anderen Punkten bezeichnet die NATO auch den Iran und Nordkorea als Bedrohungen für die NATO, obwohl die NATO ja das „Nordatlantische“ Bündnis ist und weder der Iran noch Nordkorea jemals Ansprüche im transatlantischen Raum angemeldet haben.

Es ist umgekehrt die NATO, die sich anmaßt, auch im Nahen und Fernen Osten den Ton anzugeben. Die „Bedrohung für die NATO“, die der Iran und Nordkorea darstellen, liegt also darin, dass diese Länder sich von der NATO nicht vorschreiben wollen, was sie zu tun und zu lassen haben.

„Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO“

Für die Ukraine ist vor allem Punkt 16 der Abschlusserklärung interessant, den ich daher vollständig zitiere:

„Wir unterstützen uneingeschränkt das Recht der Ukraine, ihre Sicherheitsvorkehrungen selbst zu treffen und frei von Einmischung von außen über ihre Zukunft zu entscheiden. Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Die Ukraine ist zunehmend interoperabel und politisch in die Allianz integriert. Wir begrüßen die konkreten Fortschritte, die die Ukraine seit dem Gipfeltreffen in Vilnius bei den erforderlichen demokratischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Reformen gemacht hat. Während die Ukraine diese wichtige Arbeit fortsetzt, werden wir sie weiterhin auf ihrem unumkehrbaren Weg zur vollständigen transatlantischen Integration, einschließlich der NATO-Mitgliedschaft, unterstützen. Wir bekräftigen, dass wir in der Lage sein werden, der Ukraine eine Einladung zum Beitritt zur Allianz zu unterbreiten, wenn die Alliierten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind. Die Gipfelentscheidungen der NATO und des NATO-Ukraine-Rats bilden zusammen mit der laufenden Arbeit der Alliierten eine Brücke zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Alliierten werden die Fortschritte der Ukraine bei der Interoperabilität sowie bei zusätzlichen Reformen im demokratischen und sicherheitspolitischen Sektor weiterhin unterstützen, die die NATO-Außenminister weiterhin im Rahmen des angepassten jährlichen nationalen Programms bewerten werden.“

Um diesen Punkt wurde, wie man in den Tagen vor dem NATO-Gipfel in den Medien erfahren konnte, am heftigsten gerungen. Während Kiew nachdrücklich endlich eine Aufnahme in die NATO oder zumindest einen klar definierten Weg zur NATO-Mitgliedschaft gefordert hat, waren die meisten NATO-Staaten dagegen. Daher wurde nach Formulierungen gesucht, die irgendwie nett klingen, aber die NATO in der Frage der Mitgliedschaft Kiews zu nichts verpflichten.

Das ist auch passiert, denn alleine um die Formulierung des „unumkehrbaren“ Weges zur NATO-Mitgliedschaft wurde hinter den Kulissen heftig gestritten. „Unumkehrbar“ ist dabei die schwächste mögliche Formulierung, denn „unumkehrbar“ klingt toll, verpflichtet aber zu nichts und kann auch bedeuten, dass die NATO-Mitgliedschaft im Jahre 2463 erfolgt. Sie ist zwar „unumkehrbar“, aber wann und wie die erfolgt, wird nicht gesagt.

Das zeigt auch die neue Formulierung, dass die Ukraine eine Einladung zum NATO-Beitritt erst dann bekommt, „wenn die Alliierten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind“. Da Länder wie Ungarn dem nicht zustimmen werden (und auch die USA und Deutschland sind derzeit nach allem, was man hört, dagegen), bedeutet diese Formulierung, dass die Ukraine vielleicht irgendwann mal der NATO beitritt. Oder eben auch nie.

Und dass dazu „die Bedingungen erfüllt“ sein müssen, ist eine Formulierung, die wir schon in der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels im letzten Jahr gehört haben. Das Problem dabei ist, dass die Bedingungen, die erfüllt werden müssen nirgendwo genannt wurden und werden, was Selenksy nach dem letzten NATO-Gipfel in eine Wut getrieben hat, in der er die NATO dafür ziemlich wüst beschimpft hat.

Das gleiche gilt für die schön klingende, aber zu nichts verpflichtende Formulierung einer „Brücke zur NATO-Mitgliedschaft“ der Ukraine. Nur wann die Brücke gebaut wird und wann die Ukraine über sie gehen darf, wird auch nicht gesagt.

Das ist übrigens keinesfalls meine alleinige Interpretation dieses Punktes, hier ist ausnahmsweise sogar der Spiegel mit mir einer Meinung, der darüber schreibt:

„Welche »Bedingungen« das sind? Unklar. Aus der Formulierung spricht die bei einigen Mitgliedstaaten mehr, bei anderen weniger ausgeprägte Sorge, mit der Aufnahme der Ukraine in die Nato in den Krieg gegen Russland hineingezogen zu werden. Der dringende Wunsch der Ukrainer, Teil des Bündnisses zu werden, wird mit vagen Worten fürs Erste zurückgewiesen. Amerikaner und Deutsche hatten in den zurückliegenden Wochen die Erwartungen Kiews gedämpft.“

Russland soll bedingungslos kapitulieren

Punkt 17 der Abschlusserklärung ist ebenfalls sehr interessant, denn darin erteilt die NATO Friedensgesprächen mit Russland eine klare Absage und außerdem lügt die NATO in dem Punkt auch noch, in Punkt 17 erklärt die NATO nämlich unter anderem:

„Russland muss diesen Krieg sofort beenden und im Einklang mit den Resolutionen der UN-Generalversammlung alle seine Streitkräfte vollständig und bedingungslos aus der Ukraine abziehen. Wir werden Russlands illegale Annexionen ukrainischen Territoriums, einschließlich der Krim, niemals anerkennen. Wir fordern Russland außerdem auf, alle seine Streitkräfte aus der Republik Moldawien und Georgien abzuziehen, die dort ohne deren Zustimmung stationiert sind.“

Der russische Präsident Putin hat in den letzten Wochen mehrmals die russische Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine bekräftigt, dabei allerdings gefordert, dass die inzwischen entstandenen Realitäten anerkannt werden müssten. Die NATO hingegen fordert de facto eine bedingungslose Kapitulation Russlands, was angesichts der militärischen Lage vollkommen realitätsfern ist und nur bedeutet, dass die NATO von Kiew will, dass weiterhin tausende ukrainische Soldaten täglich in einem aussichtslosen Kampf geopfert werden.

Besonders dreist ist es jedoch, dass die NATO behauptet, russische Streitkräfte seien in Moldawien „ohne Zustimmung“ Moldawiens stationiert. Das ist dreist gelogen, denn nach dem Zerfall der Sowjetunion waren in der vorherigen Sowjetrepublik Moldawien rumänische Nationalisten an der Macht, die eine Vereinigung mit Rumänien und eine Entrechtung der russischen, ukrainischen und anderen Minderheiten planten. Dagegen gab es Widerstand, der in einen Bürgerkrieg mündete, den dort stationierte russische Einheiten durch ihr Eingreifen beendet haben.

Am 6./7. April 1992 wurde zwischen Moldawien und der nicht anerkannten Republik Transnistrien der Frieden von Chișinău, also ein Waffenstillstandsabkommen, geschlossen, das in Artikel 4 ausdrücklich die Stationierung von russischen Friedenstruppen in Transnistrien als Garanten gegen ein Wiederaufflammen der Kampfhandlungen vorsieht. Unterschrieben wurde das Abkommen, das bis heute gilt und von keiner Vertragspartei gekündigt wurde, von der moldawischen Regierung, weshalb die Formulierung der NATO, die russischen Streitkräfte wären „ohne Zustimmung“ Moldawiens stationiert, schlicht gelogen ist.

Dass die NATO in offiziellen Dokumenten lügt, ist nicht neu. Der Sinn davon ist, den westlichen Medien griffige Formulierungen zu geben, die die Medien in ihrer Berichterstattung zitieren können. Aber da der globale Süden dem US-geführten Westen inzwischen offen skeptisch gegenübersteht, schadet die NATO sich mit solchen Lügen selbst, weil sie der nicht-westlichen Welt einmal mehr deutlich vor Augen führt, dass Putin recht hatte, als er die USA als „Imperium der Lügen“ bezeichnet hat.

Die NATO schwört auf einen langen Krieg ein

Punkt 18 der Abschlusserklärung ist ebenfalls einerseits interessant, andererseits dreist gelogen, denn dort steht:

„Russland strebt eine grundlegende Umgestaltung der transatlantischen Sicherheitsarchitektur an. Die Bedrohung, die Russland für die NATO in allen Bereichen darstellt, wird auch langfristig bestehen bleiben. Russland baut seine militärischen Fähigkeiten wieder auf und erweitert sie, und es setzt seine Luftraumverletzungen und Provokationen fort. Wir stehen solidarisch an der Seite aller von diesen Aktionen betroffenen Verbündeten. Die NATO strebt keine Konfrontation an und stellt keine Bedrohung für Russland dar. Wir sind weiterhin bereit, Kommunikationskanäle mit Moskau aufrechtzuerhalten, um Risiken zu mindern und eine Eskalation zu verhindern.“

Die NATO wirft Russland vor, „seine militärischen Fähigkeiten wieder“ aufzubauen und zu erweitern. Damit vertauscht die NATO jedoch Ursache und Wirkung, denn es war die NATO, die schon 2014 auf dem NATO-Gipfel in Wales beschlossen hat, dass alle NATO-Staaten ihre Rüstungsausgaben auf zwei Prozent ihres BIP erhöhen sollen. Damit hat die NATO das neue Wettrüsten eingeleitet, nicht Russland, das erst später angefangen hat, seine Verteidigungsausgaben ebenfalls zu erhöhen. Nach Ansicht der NATO sollte Russland auf das massive Aufrüstungsprogramm der NATO nicht reagieren, nur ist das natürlich unrealistisch.

Dass die NATO „weiterhin bereit“ sei, „Kommunikationskanäle mit Moskau aufrechtzuerhalten“, ist ebenfalls eine Lüge, wie die Reaktion in der EU und der NATO auf den Versuch des ungarischen Ministerpräsidenten Orban, einen Friedensprozess in Gang zu bringen, zeigt, der genau das getan hat: Er hat mit Moskau kommuniziert.

Womit die NATO allerdings recht hat, ist, dass Russland „eine grundlegende Umgestaltung der transatlantischen Sicherheitsarchitektur“ anstrebt. Russland tritt schon lange dafür ein, in Europa eine echte Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die die Sicherheitsinteressen aller Staaten gleichermaßen berücksichtigt, was derzeit offensichtlich nicht gegeben ist und was der Westen auch nicht plant, wenn man an die Aussagen westlicher Politiker denkt, die offen davon reden, es könne in Europa keine gemeinsame Sicherheit mit Russland geben.

Und noch mehr NATO-Lügen

In Punkt 19 der Abschlusserklärung lügt die NATO erneut. Zum Verständnis zitiere ich den Punkt in voller Länge:

„Wir verurteilen Russlands verantwortungslose nukleare Rhetorik und seine nuklearen Zwangssignale, darunter die angekündigte Stationierung von Atomwaffen in Belarus, die eine Haltung strategischer Einschüchterung demonstrieren. Russland hat seine Abhängigkeit von nuklearen Waffensystemen erhöht und seine nuklearen Streitkräfte weiter diversifiziert, unter anderem durch die Entwicklung neuartiger Nuklearsysteme und die Stationierung von kurz- und mittelstreckentauglichen Angriffskapazitäten, was alles eine wachsende Bedrohung für das Bündnis darstellt. Russland hat langjährige Rüstungskontrollverpflichtungen und -zusagen verletzt, selektiv umgesetzt und sich davon verabschiedet und damit die globale Rüstungskontroll-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsarchitektur untergraben.“

Die westliche Propaganda spricht ständig davon, Russland drohe mit Atomwaffen. Dass das gelogen ist, habe ich oft genug aufgezeigt (zum Beispiel hier und hier), denn das Gegenteil ist der Fall. Aber an diese NATO-Lügen der westlichen Medien haben wir uns notgedrungen gewöhnt.

Dreist ist hingegen die Behauptung der NATO, Russland habe „langjährige Rüstungskontrollverpflichtungen und -zusagen verletzt, selektiv umgesetzt und sich davon verabschiedet und damit die globale Rüstungskontroll-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsarchitektur untergraben“, denn auch hier ist das Gegenteil der Fall. Es gab im und nach dem Kalten Krieg drei wichtige atomare Rüstungskontrollverträge (ABM-Vertrag, INF-Vertrag und die START-Verträge). Alle diese Verträge haben die USA und der Westen – und nicht etwa Russland – entweder gekündigt, oder sogar offen gebrochen, die Details dazu finden Sie hier.

Gleiches gilt für Punkt 20 der Abschlusserklärung, denn auch da lügt die NATO schamlos:

„Russland hat zudem seine aggressiven hybriden Aktionen gegen Verbündete, auch durch Stellvertreter, im Rahmen einer Kampagne im gesamten transatlantischen Raum intensiviert. Dazu gehören Sabotage, Gewalttaten, Provokationen an den Grenzen der Verbündeten, die Instrumentalisierung der irregulären Migration, böswillige Cyberaktivitäten, elektronische Einmischung, Desinformationskampagnen und böswillige politische Einflussnahme sowie wirtschaftlicher Zwang.“

Für all diese Vorwürfe hätte ich gerne konkrete Belege. Aber die gibt es nicht, denn für diesen Punkt gilt das gleiche, wie auch für viele andere Punkte der Abschlusserklärung: Der Sinn ist, den westlichen Medien griffige Formulierungen zu geben, die sie in ihrer Berichterstattung zitieren können. Die NATO schadet sich mit solchen Lügen selbst, weil sie der nicht-westlichen Welt einmal mehr deutlich vor Augen führt, dass Putin recht hatte, als er die USA als „Imperium der Lügen“ bezeichnet hat.

Besonders deutlich wird das bei dem letzten Vorwurf, Russland nutze „wirtschaftlichen Zwang“, denn „wirtschaftlicher Zwang“ bedeutet nichts anderes als Sanktionen. Und die setzt nicht Russland ein, sondern der Westen. Und der globale Süden kritisiert diese „einseitige Sanktionen und Handelsbeschränkungen“, die der Westen gegen seine Gegner inzwischen inflationär verhängt, in jeder offiziellen Erklärung der BRICS, oder gerade erst der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und so weiter.

Leere Versprechungen für Kiew

Die Abschlusserklärung endet mit einer aus sechs Punkten bestehenden „Zusage langfristiger Sicherheitshilfe für die Ukraine“, die jedoch auch nicht sonderlich viel Belastbares und erst recht nichts Neues enthält. Zum Einen wird dort erwähnt, dass die NATO der Ukraine jedes Jahr mit 40 Milliarden Dollar helfen will, wobei die Finanzierung dieser Hilfen noch gar nicht endgültig geklärt ist.

Zum Anderen verspricht die NATO, dass die NATO-Länder entsprechend ihrer Wirtschaftskraft anteilig gleichgroße Hilfe leisten werden, wobei ich gespannt bin, wie das in der Praxis umgesetzt und garantiert werden soll. Auch das sind wohl leere Worte, zumal beispielsweise Ungarn sich ausdrücklich von der NATO aus all den Programmen hat ausnehmen lassen. Und ob die Türkei, die bisher eine neutrale Haltung einnimmt, sich dem anschließt, bezweifle ich auch, um nur zwei Probleme zu nennen.

Man kann also zusammenfassen, dass die NATO einerseits ihren aggressiven Konfrontationskurs beibehält, jede Friedensinitiative ablehnt und die Ukraine gleichzeitig mit wolkigen Worten vertröstet.

Für den Frieden in Europa und auch für die Menschen in der Ukraine bedeutet das nichts Gutes.



