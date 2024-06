Präsidentschaftswahlen

Die westlichen Medien kannten am Tag nach der TV-Debatte von Trump und Biden kaum ein anderes Thema. In Russland war das Thema nicht so beherrschend.

Während die deutschen Medien ganz überrascht tun, was den Verlauf der TV-Debatte zwischen Trump und Biden angeht, war die Debatte in Russland kein so großes Thema, weil russische Experten diesen Verlauf erwartet hatten und in Russland bereits im Vorwege im Fernsehen berichtet wurde, dass Biden die Debatte verlieren und danach von den Demokraten ausgetauscht würde.

Um zu zeigen, welche Themen der Debatte in Russland als interessant betrachtet werden, habe ich eine Zusammenfassung der Debatte übersetzt, die die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht hat.

Das Wichtigste über die Debatte zwischen Biden und Trump

Am Abend des 28. Juni fand in Atlanta, Georgia, die erste Fernsehdebatte der US-Wahlen zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dem amtierenden Präsidenten Joe Biden statt. Den meisten Einschätzungen zufolge endete sie mit einem Sieg des ersteren. Bidens Auftritt wurde als „Nagel im politischen Sarg“ bezeichnet, während Trumps Anhänger verkündeten, er habe „den größten Sieg der Geschichte errungen“.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ergebnisse der Reden der politischen Gegner gesammelt.

Vor der Debatte

Den Teilnehmern der Debatte war es untersagt, Stichpunkte mitzubringen. Ihre Mikrofone wurden abgeschaltet, bis sie aufgefordert wurden, zu sprechen. Die Debatten wurden von CNN moderiert. Sie fanden in einem Studio statt, in dem weder Zuschauer noch die Presse zugelassen waren. Der Verband der akkreditierten Korrespondenten des Weißen Hauses kritisierte die Leitung des Senders, weil sie ihnen den Zutritt zum Studio verwehrt hatte.

Biden betrat als erster das Studio, ihm folgte Trump. Sie wurden als der 46. und 45. Präsident der USA vorgestellt. Sie gaben einander nicht die Hand, wie sie es auch bei der 2020 ausgestrahlten Fernsehdebatte im letzten Präsidentschaftswahlkampf getan hatten.

Was Biden sagte

Der amtierende US-Präsident sagte, während seiner Präsidentschaft habe es angeblich keine Todesfälle von Soldaten gegeben.

„Ich bin der einzige Präsident <…>, unter dem in diesem Jahrzehnt nirgendwo auf der Welt Soldaten gestorben sind.“

Biden sieht im Klimawandel die einzige existenzielle Bedrohung für die Menschheit und kritisierte Trump für seine Haltung zu diesem Thema.

„Er hat nicht das Geringste für die Umwelt getan. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen <…>. Er will alles rückgängig machen, was ich getan habe.“

Biden hat versprochen, im Falle seiner Wiederwahl das Recht auf Abtreibung im Land zu garantieren.

Der amerikanische Präsident warf Trump vor, gefallenen US-Soldaten keinen Respekt zu zollen, weshalb er 2018 eine Grabstätte in Frankreich nicht besucht und gefallene Amerikaner als „Loser“ bezeichnet habe.

Er sagte, der ehemalige Präsident habe „die Moral eines streunenden Katers“ und verwies auf seine Vorstrafe.

„Wie viele Milliarden Dollar müssen Sie für zivilrechtliche Strafen zahlen, weil Sie eine Frau in der Öffentlichkeit belästigt haben, für eine ganze Reihe von Dingen, dafür, dass Sie mit einem Pornostar in einer Nacht Sex hatten, als Ihre Frau schwanger war?“

Biden behauptete, Trump werde den Austritt der USA aus der NATO vorantreiben.

„Unsere Stärke liegt auch in unseren Allianzen <…> Wir waren noch nie in der Lage, einem größeren Krieg in Europa auszuweichen.“

Der US-Präsident behauptete, dass Russland „die gesamte Ukraine“ wolle und dass der russische Präsident Wladimir Putin angeblich beabsichtige, „das wiederherzustellen, was Teil des Sowjetimperiums war“. Dabei hat er sich falsch ausgedrückt und gesagt, der russische Staatschef wolle „Kiew wiederherstellen“.

Biden ist der Ansicht, dass Trumps Haltung zur Ukraine die Welt mit einem Atomkrieg bedroht. Der US-Präsident behauptete, dass Russland nach dem Konflikt in der Ukraine „nach Polen und anderen Orten weiterziehen wird“.

Was Trump sagte

In seiner Rede sagte Trump, sein Gegner sei nicht in der Lage, eine Präsidentschaftswahl unter fairen und gleichen Bedingungen zu gewinnen. Der Republikaner nannte Biden auch den schlechtesten Präsidenten in der Geschichte der USA und warf seinem Gegner und den Demokraten erneut vor, den Skandal um seine angeblichen Verbindungen zu Moskau provoziert zu haben.

Die Inflation in den USA sei so hoch, dass sie das Land zerstöre, meinte Trump. Er machte Biden dafür verantwortlich, dass unter seiner Präsidentschaft neue Arbeitsplätze nur für Illegale geschaffen worden seien.

„Unsere Grenze ist der gefährlichste Ort auf der Welt.“

Trump ist der Meinung, dass seine Regierung dafür gelobt werden muss, dass sie es geschafft hat, die USA aus der Pandemie herauszuholen.

Trump hat mehrfach gesagt, dass sein Gegner nicht in der Lage ist, die Wahl fair zu gewinnen.

„Wir versuchen, seine Präsidentschaft zu rechtfertigen <…>. Wir sollten keine Debatte darüber führen. Hier gibt es nichts zu besprechen.“

Und wieder einmal hat er auf Bidens Reden aufmerksam gemacht, als dieser stotterte und einen Satz nicht zu Ende führen konnte.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was er [Biden] am Ende des Satzes gesagt hat. Ich glaube nicht, dass er weiß, was er gesagt hat.“

Der ehemalige US-Präsident bezeichnete den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan als den „beschämendsten“ Tag in der Geschichte der USA.

Trump sagte, wenn das Recht auf Abtreibung in dem Land garantiert würde, würde das zur Tötung von Kindern führen.

Der ehemalige US-Präsident brachte das Strafverfahren gegen Bidens Sohn Hunter zur Sprache.

In Bezug auf die NATO sagte er, Biden hätte sich bei den europäischen Verbündeten um zusätzliche Mittel für die Unterstützung Kiews bemühen sollen. Er sagte auch, dass Kiew den militärischen Konflikt mit Moskau nicht gewinnen kann.

„Ihnen gehen die Männer aus, ihnen gehen die Soldaten aus. Sie haben so viele Menschen verloren <…> Und das alles nur wegen ihm und seinen dummen Entscheidungen.“

Trump behauptete, dass Biden Geld aus China erhält und Peking erlaubt, der US-Wirtschaft massiven Schaden zuzufügen.

„Wir haben einen mandschurischen Kandidaten. <…> Er hat Angst, sich gegen sie zu stellen oder so etwas in der Art.“

Nach der Debatte

Als die Debatte zu Ende war, verließ Trump schnell die Bühne. Bidens Frau Jill half ihrem Mann, die Bühne zu verlassen, worauf die New York Post hinwies.

Trumps Team sagte, dass „Biden gelogen und verschiedene Geschichten erfunden“ habe und nichts vorgebracht habe, was die Preise senken und den Amerikanern „Sicherheit garantieren“ würde. Der Auftritt des ehemaligen Präsidenten wurde von seinen Mitarbeitern als „der größte Sieg in der Geschichte“ bezeichnet.

Biden ist der Meinung, dass er die Debatte gut gemeistert hat und bemerkte, dass „es schwer ist, mit einem Lügner zu debattieren“. „Ich kann nichts nennen, was er gesagt hat, was wahr war“, zitierte das Weiße Haus Biden. Über sein Wohlbefinden nach der Debatte sagte der US-Präsident, dass er Halsschmerzen habe.

Trumps Sieg

Laut einer von CNN zitierten Express-Umfrage sind 67 Prozent der Meinung, dass Trump die Debatte gewonnen hat, während nur 33 Prozent den amtierenden US-Präsidenten Biden für den Sieger hielten. Auch das Magazin Newsweek sprach Trump den Sieg zu. Die Wahlkampfzentrale des ehemaligen US-Präsidenten nannte seinen Auftritt einen historischen Sieg.

Vizepräsidentin Kamala Harris stimmte in ihrem Kommentar zum Ausgang der Debatte zu, dass Biden einen schwachen Start hatte, fügte aber hinzu, dass „das Ende stark war“ und der amtierende US-Präsident „extrem stark“ war.

Einer weiteren CNN-Umfrage zufolge gab eine Mehrheit der Wähler (81 Prozent) an, dass die Debatte keinen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hatte.

Reaktionen der Medien

CNN berichtete, Bidens Auftritt bei der Fernsehdebatte habe in den Reihen der Demokratischen Partei Panik ausgelöst.

NBC zitierte einen ungenannten politischen Analysten, der Bidens Auftritt mit einem „kollektiven Selbstmord“ der Demokraten verglich und die Debatte als „einen Nagel im politischen Sarg“ des Amtsinhabers bezeichnete.

Die New York Post vertrat einen ähnlichen Standpunkt. Die Zeitung schrieb, dass Millionen von Menschen das Ende von Bidens Karriere live im Fernsehen miterlebt hätten und dass es ein politischer Fehler und ein nationales Verbrechen sei, ihm zu erlauben, wiedergewählt zu werden.

Der zweifache Pulitzer-Preisträger Nicholas Kristof von der New York Times meinte, Biden müsse sich aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückziehen, wenn er nicht einen Sieg der Republikaner ermöglichen solle.

Politico berichtete unter Berufung auf drei den Demokraten nahestehende Quellen, dass die Partei nach Bidens Scheitern begonnen habe, aktiv über die Möglichkeit zu diskutieren, den amtierenden Präsidenten bei der Wahl durch einen anderen Kandidaten zu ersetzen.

