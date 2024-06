Die US-Demokraten bereiten anscheinend die Ablösung von Biden als Kandidat vor

US-Wahlen

Nun wird auch in den USA spekuliert, dass die US-Demokraten Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten ablösen dürften, wenn er bei der am Donnerstag anstehenden erste Debatte mit Trump versagt. Im Gegensatz zu deutschen Medien berichten russische Medien darüber.

Ich habe es schon mehrmals geschrieben und bei Tacheles gesagt: Dass das Weiße Haus die erste Präsidentschaftsdebatte zwischen Biden und Trump ungewöhnlich früh angesetzt hat, ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Demokraten davon ausgehen, dass Biden mental nicht mehr in der Lage ist, Auftritte ohne Teleprompter und Spickzettel zu absolvieren. Normalerweise finden die TV-Debatten in den letzten Wochen vor der Wahl statt, nun wurde die erste Debatte für den 27. Juni angesetzt.

Sollte Biden sich bei der Debatte live vor der ganzen Welt blamieren, dann haben die Demokraten genug Zeit, ihn vor dem Nominierungsparteitag im August entweder zum Rücktritt von der Kandidatur zu bewegen, oder den Zusatzartikel der US-Verfassung zu nutzen, mit dem ein amtsunfähiger Präsident abgesetzt werden kann. Danach könnte die Parteiführung der Demokraten um die Clintons, die Obamas und andere ganz ohne Vorwahl einen neuen Kandidaten präsentieren und ins Rennen schicken, der bessere Chancen gegen Trump hat, als der senile und demente Biden.

Das wird nun auch offen in US-Medien diskutiert, wie der USA-Korrespondent des russischen Fernsehens berichtet. Das russische Fernsehen ist weitaus informativer als die deutschen TV-Sender, in denen meines Wissens noch nicht darüber berichtet wurde. Da es in dem Korrespondentenbericht, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat, auch noch um andere Themen der vergangenen politischen Woche in den USA ging, habe ich seinen Bericht wie fast jede Woche übersetzt, um zu zeigen, wie anders und wie viel umfangreicher das russische Fernsehen seine Zuschauer informiert. Aber entscheiden Sie selbst.

Beginn der Übersetzung:

Die Demokraten bereiten die Ablösung ihres Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahlen vor

Amerika wartet auf die historische Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden. Die beiden werden sich schon am Donnerstag in einem 90-minütigen verbalen Duell live im Fernsehen begegnen. Und das Schicksal der Präsidentschaft wird maßgeblich davon abhängen, wie sie sich dabei präsentieren werden.

Biden nahm die Sache so ernst, dass er bereits am Donnerstag auf seinen Landsitz Camp David flog, um sich auf die Debatte vorzubereiten. Trump zeigt sich fit und bereit, Biden jederzeit zu treffen.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent Dmitri Melnikow.

Das könnte der letzte öffentliche Auftritt von Joe Biden vor der historischen und wichtigen Debatte in Atlanta gewesen sein. Wie ein Schlafwandler ging er zum Hubschrauber, der ihn zur Residenz Camp David bringen sollte, wo Biden auf sein erstes persönliches Treffen mit Trump in diesem Wahlkampf vorbereitet wird.

Die Reporter des Weißen Hauses wurden darüber informiert, dass der Präsident bis nächsten Donnerstag keine öffentlichen Termine hat. Biden nimmt sich eine Woche Zeit, um zu lernen, zu lernen und nochmals zu lernen – seine Rede auswendig zu lernen, sich Zahlen zu merken und einfach nur zu stehen. Der Trainingsplan ist in zwei Phasen gegliedert: eine theoretische und eine praktische, die unter möglichst realitätsnahen Bedingungen stattfindet.

„Der zweite Teil des Debattentrainings besteht aus simulierten Debatten. Dabei handelt es sich um eine 90-minütige Übungsdebatte, bei der der Präsident die ganze Zeit steht und versucht, das zu wiederholen, was er nächste Woche in Echtzeit tun muss“, so US-Medien.

Welche Techniken und Medikamente Bidens Team an seinem alten Mündel testen wird, ist die große Frage, aber Vizepräsidentin Kamala Harris ist sich irgendwie sicher, der US-Präsident könnte Amerika in der Debatte eine große Überraschung bereiten. So erklärt sie: „Die Debatte wird den Kontrast zwischen unserem Präsidenten, dem amtierenden Präsidenten, der für das amerikanische Volk arbeitet und für das amerikanische Volk kämpft, und dem ehemaligen Präsidenten, der im Grunde nur für sich selbst kämpft, deutlich machen.“

Im Gegensatz zum in Camp David eingesperrten Biden bereitet sich Trump auf die Debatte vor, indem er in den sogenannten Swing States viele Kilometer zurücklegt und verspricht, seinen Gegner sowohl emotional als auch physisch zu zermürben. Und keine noch so große Menge an Aufputschmitteln, warnt Trump, werde Biden in diesem Duell helfen, wie er sagte: „Wird sich jemand die Debatte ansehen? Er wird so aufgeputscht sein! Man wird ihn aufputschen! Wissen Sie, all die Drogen, die vor einem Monat aus dem Weißen Haus verschwunden sind, jemand hat da Kokain im Wert von Hunderttausenden von Dollar liegen lassen. Ich frage mich, wer das wohl war? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war Joe.“

Nach dem Schuldspruch in New York im Fall der geheimen Zahlungen an eine Pornodarstellerin meldete Trumps Wahlkampfzentrale Rekordspenden. Spender unterstützen den Ex-Präsidenten und der Republikaner hat schon fast doppelt so viel Geld in der Wahlkampfkasse wie der Demokrat.

Bei einem dieser Sponsorentreffen mit IT-Führungskräften aus dem Silicon Valley garantierte der Präsidentschaftskandidat erstmals öffentlich, im Falle seines Wahlsieges keine amerikanischen Truppen in die Ukraine zu schicken. Und Trump bezeichnete die NATO-Erweiterung offen als Ursache des Konflikts: „Seit 20 Jahren höre ich, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine ein echtes Problem für Russland wäre. Ich habe das schon lange gehört, und ich glaube, dass der Krieg deshalb begonnen hat. Biden hat so viele falsche Dinge gesagt, und eines davon ist, dass die Ukraine der NATO beitreten wird. Das ist eines der vielen Dinge, die er gesagt hat. Als ich das hörte, sagte ich mir: ‚Dieser Kerl wird einen Krieg auslösen.‘ Denn wie Sie wissen, vorher war nicht einmal die Rede davon, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde. Das wäre niemals passiert.“

Der Präsident selbst ist zwar nicht im Weißen Haus, aber die Biden-Administration erhöht den Einsatz. Laut der Washington Post haben die USA der Ukraine erlaubt, Ziele in Russland mit amerikanischen Waffen bis zu 100 Kilometer von der Grenze entfernt anzugreifen. Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, erklärte, dass diese Genehmigung nicht nur für die Region Charkow gilt: „Sie erstreckt sich auf alle Gebiete, in denen russische Streitkräfte die russisch-ukrainische Grenze überschreiten, um weiteres ukrainisches Territorium zu erobern. Das ist keine Frage der Geografie, sondern der Vernunft. Wenn Russland die Ukraine von seinem Territorium aus angreift, ist es sinnvoll, dass die Ukraine gegen die Kräfte Vergeltung übt, die sie von jenseits der Grenze angreifen.“

Gleichzeitig verschiebt Washington die Prioritäten bei der Lieferung seiner Patriot- und NASAMS-Luftabwehrsysteme ins Ausland. Nach Angaben des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, werden in den kommenden Monaten alle neuen Chargen der in den USA produzierten Raketen an die Ukraine geliefert, was zu Lasten anderer Kunden gehen wird.

Solche Spielchen der Demokraten mit Waffenlieferungen haben bereits zum offenen Konflikt zwischen den USA und Israel geführt. Die Aussetzung der amerikanischen Bombenlieferungen zwang den israelischen Premierminister zu einem verzweifelten Schritt: Er nahm eine Videobotschaft auf Englisch auf, die schmerzlich an die ukrainischen Wehklagen erinnerte, wie ein Auszug zeigt: „Es ist unfassbar, dass die US-Präsidialverwaltung in den letzten Monaten die Lieferung von Waffen und Munition an Israel verweigert hat. Israel, Amerikas engster Verbündeter, kämpft um sein Leben. Während des Zweiten Weltkriegs sagte Churchill zu den USA: ‚Gebt uns Waffen, und wir erledigen die Arbeit.‘ Und jetzt sage ich: Gebt uns Waffen, und wir werden die Arbeit viel schneller erledigen.“

Und wieder einmal Churchill, der Zweite Weltkrieg und amerikanische Waffen. Die von den USA abhängigen Staaten bedienen sich alle der gleichen Rhetorik, um Washington unter Druck zu setzen. Als Reaktion auf Netanjahus Demarche hat das Weiße Haus den geplanten Besuch einer hochrangigen israelischen Delegation in den USA abgesagt. Entweder weil es nichts zu besprechen gibt oder weil Präsident Biden nicht mehr in der Lage ist, ernsthafte Verhandlungen zu führen.

Alle Anstrengungen sind darauf gerichtet, die Präsidentschaftsdebatte, die erste in der Geschichte der USA zwischen einem amtierenden und einem ehemaligen Präsidenten, vorzubereiten. Ohne Eröffnungsrede hat jeder zwei Minuten Zeit, um zu antworten und eine Minute, für die Gegenantwort. Das Mikrofon wird während der Rede des Gegners abgeschaltet, Vorbereitungen in Form von Spickzetteln gibt es nicht. Das läuft mit zwei Werbepausen 90 Minuten. Es ist das Duell des Jahrhunderts unter Treibhausbedingungen, zu dem Biden einfach nur erscheinen muss.

Trumps Redenschreiberin Carolyn Levitt berichtete: „Präsident Trump erwartet diese Debatte sehr. Aber die Medien haben die Messlatte für Joe Biden in dieser Debatte so niedrig gelegt, dass die Medien die Debatte zu Bidens Sieg erklären werden, wenn er nur auf der Bühne erscheinen und nicht jedes Wort vermasseln wird.“

Unterdessen verdichten sich in Washington die Gerüchte, dass die Debatte zum letzten Leistungstest für Joe Biden werden könnte. Im Lager der Demokraten mag bereits eine „Verschwörung“ gereift sein, um den Kandidaten auf dem Parteitag im August in Chicago abzulösen. Barack Obama, Bill Clinton, Nancy Pelosi und Chuck Schumer könnten Biden davon überzeugen, nach dem Kampf mit Trump nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Auch im republikanischen Lager bereitet man sich auf einen möglichen Ersatz von Biden vor, denn es gilt als nahezu sicher, dass Trump Biden in der anstehenden Debatte vernichtend schlagen wird.

Der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy erklärte: „Wenn er sich weiterhin so verhält wie auf dem G7-Gipfel, werden wir wohl einen neuen Kandidaten der Demokraten haben.“

Momentan besteht die Strategie der Demokraten darin, Trumps Umfragewerte zu senken, indem sie seine Vorstrafen in die Waagschale werfen. Mit entsprechenden Videos werden die Amerikaner aufgefordert, sich zwischen dem „verurteilten Verbrecher“ und dem „Präsidenten, der sich um jede Familie kümmert“ zu entscheiden.

Doch bisher verliert Biden selbst bei den traditionellen Wählern der Demokraten weiter an Unterstützung. Er ist nicht mehr der „alte Joe“ wie vor vier Jahren. So berichten US-Medien: „Im Vergleich zu 2020 liegt Trump bei den Schwarzen um 19 Punkte und bei den Lateinamerikanern um 8 Punkte vor. Laut der New York Times liegt Biden bei den Frauen 5 Punkte niedriger als vor vier Jahren.“

Als Notmaßnahme unterzeichnete Biden 20 Wochen vor der Wahl und wenige Tage vor der Debatte ein Dekret, das einer halben Million illegaler Einwanderer, die theoretisch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen wahlberechtigt wären, Amnestie gewährt. Wenn sich die alten Wähler von Biden abwenden, kann man Stimmen gewinnen, indem man buchstäblich aus dem Nichts neue Wähler schafft.

Selbst das Wetter zeigt in der amerikanischen Hauptstadt in diesen Tagen Anomalien. Tagsüber wird es bis zu 42 Grad Celsius heiß, nachts sinkt die Temperatur kaum unter 30 Grad. Es verspricht ein heißer Sommer zu werden – für die Wähler und für die beiden Kandidaten. Doch nur einer von beiden wird diese politische Hitzewelle überleben können.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen