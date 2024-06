Kopfschütteln weltweit

Bundeskinderbuchautor Habeck ist in China und sein Besuch sorgt nicht nur dort für Kopfschütteln, wie das russische Fernsehen erklärt hat.

Der Chinabesuch von Bundeskinderbuchautor Habeck, der sich derzeit auch „Vizekanzler“ und „Bundeswirtschaftsminister“ nennen darf, sorgt weltweit für Kopfschütteln und sogar Lacher. Seine Drohungen an China und die neuen Zölle der EU auf chinesische Elektroautos machen weltweit Schlagzeilen. Als der Vorsitzende des chinesischen Staatsrates daraufhin kurzfristig sein Treffen mit Habeck abgesagt hat, hat Habeck laut Spiegel gesagt, er wisse nicht, warum der Termin kurzfristig abgesagt wurde. Andere internationale Medien zitieren Habeck mit den Worten, er verstehe die Absage nicht.

Diese Dreistigkeit und Arroganz der europäischen Politiker, einem Land erst den Handelskrieg zu erklären, es dann auch noch mit Ultimaten zu beleidigen und danach mit Unschuldsmine in die internationalen Kameras zu blicken und zu behaupten, man verstehe gar nicht, wie das passieren konnte, wird in den weltweiten Medien immer öfter thematisiert.

Ein Beispiel dafür war der Bericht des Deutschland-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat. Um die Episode mit Habeck in China ging es in dem Beitrag erst zum Schluss, denn die politische Woche in Europa war sehr reich an Kuriositäten, über die der russische Korrespondent in seinem Beitrag berichten konnte. Ich habe den russischen Beitrag wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Europa geht auf dem Sanktionspfad weiter

Bereits morgen, am 24. Juni, soll das 14. Paket antirussischer Sanktionen auf einer Sitzung des Rates der Europäischen Union verabschiedet werden. Die ersten 13 Pakete haben Europa selbst mehr Schaden zugefügt als Russland. Unsere Wirtschaft ist im Jahr 2023 um 3,6 Prozent gewachsen und wir erwarten auch in diesem Jahr ein Wachstum. Das kann man über die Volkswirtschaften der EU nicht sagen, die stagnieren oder ins Minus gehen.

Es gibt auch keinen Grund zu erwarten, dass das 14. Paket daran etwas ändern wird. Und das Flugverbot für Privatflugzeuge von Russland nach Europa wird 99 Prozent der Russen definitiv nicht betreffen.

Die Europäer können nicht einmal russisches Gas ablehnen, so sehr sie sich auch bemühen. Ende Mai überstiegen die russischen LNG-Lieferungen in die EU zum ersten Mal seit zwei Jahren die Lieferungen aus den USA. Und dabei ist der Kauf russischer Energieträger über Zwischenhändler auf den asiatischen Märkten noch gar nicht mitgerechnet.

Unser Deutschland-Korrespondent berichtet darüber, was diese Woche in Europa passiert ist.

Im Fußballstadion geht es um Tore, Punkte und Sekunden, während sich der fußballnahe Raum einer jeden Meisterschaft in einen Ort des intensiven kulturellen Austauschs verwandelt. In der Regel geht dabei darum, Meinungsverschiedenheiten über einen Platz in der Schlange für das nächste Bier zu schlichten, aber dieses Jahr ging es in Deutschland weit darüber hinaus.

„Tötet die Serben“, skandierten die kroatischen Fans im Stadion. Die Fans wünschen ihren serbischen Nachbarn den Tod. Und die serbischen Fans bringen auf dem Weg zum Spiel ihre Haltung gegenüber dem Nordatlantischen Bündnis zum Ausdruck: „Fuck NATO“.

Polnische Fans in Berlin gehen Unter den Linden am Zaun der russischen Botschaft entlang und fluchen „Ruska kurwa“. Und ukrainische Fans, offensichtlich im wehrpflichtigen Alter, marschieren in Prozessionen in Bataillonsstärke mit ihren Parolen durch Deutschland. Vielleicht ist unter ihnen auch das Kiewer Symphonieorchester, dem die Deutschen Asyl gewährt haben. 70 Personen des Orchesters sind vor der Zwangsmobilisierung nach Deutschland geflüchtet und skandieren den antirussischen Schlachtruf: „Wer nicht hüpft, ist ein Moskal“.

Beim Spiel gegen die Slowakei war auf der Tribüne eine ukrainische Fahne mit der Forderung „Gebt uns die Wahlen zurück“ zu sehen. Als die Fahne in der Übertragung ein paar Mal aufblitzte, wurde sie jedoch von speziell geschulten Leuten aus dem Blickfeld genommen, schließlich darf man Fußball und Politik nicht vermischen. Oder darf man das manchmal doch?

„Extremisten stehen an den Toren zur Macht, wir haben die Möglichkeit, die Zukunft unseres Landes zu wählen. Ich fordere alle jungen Leute auf, wählen zu gehen, um sich der Bedeutung der Situation bewusst zu werden“, warb der französische Nationalmannschaftskapitän Kylian Mbappe für die Teilnahme junger Menschen an der Wahl in Frankreich.

Die Extremisten sind für ihn natürlich die rechtsgerichtete Marine Le Pen und der linksgerichtete Jean-Luc Melanchon. Unmittelbar nach seiner Pressekonferenz brach sich Mbappe auf dem Spielfeld die Nase und in sozialen Medien wurde ihm geraten, beim nächsten Spiel eine Schutzmaske mit dem Gesicht von Macron zu tragen.

Unterdessen zerstreuen sich die Verbündeten des französischen Präsidenten, der nach seiner Niederlage bei den Europawahlen vorgezogene Parlamentswahlen im Land ausgerufen hat. Premierminister Attal macht deutlich, dass er sich nicht mit der Präsidentenpartei „Renaissance“ verbündet und für alle Angebote offen ist. In der Regierung wird die Entscheidung Macrons, va banque zu spielen, als Verrat angesehen und man sucht im Stillen nach einem neuen Job, da die Chancen, den alten zu behalten, gering sind. Riesiges Haushaltsdefizit, eine Staatsverschuldung, die doppelt so hoch ist wie die EU erlaubt, Migranten, die ruinöse Olympiade, die schmutzige Seine, Ratten, Bettwanzen – alles arbeitet in diesem kurzfristigen Wahlkampf gegen die Regierung.

Die Regierung reagierte diese Woche mit dem Versuch, die Geschichte der Vergewaltigung eines 12-jährigen jüdischen Mädchens durch drei Teenager zu verdrehen. „Was in Courbevoie passiert ist, die Vergewaltigung dieses jungen Mädchens, ist absolut unaussprechlich, abscheulich, inakzeptabel. Angesichts so einer Tragödie, so einer Abscheulichkeit, kann ich mir vorstellen, dass jeder politische Führer das verurteilt, einschließlich Jean-Luc Mélenchon“, sagte der französische Premierminister Gabriel Attal.

Mélenchon hat er explizit wegen dessen Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen erwähnt. Nach dem Motto, das ist es, wozu die linke pro-palästinensische Propaganda führt. Und dann passiert natürlich, ein abscheuliches Verbrechen. Aber es stellte sich heraus, dass unter den Vergewaltigern der Ex-Freund des Opfers war, das, wir erinnern uns, erst 12 Jahre alt ist.

Das wirft, ob man will oder nicht, Fragen auf. Und ganz sicher hat diese Episode wenig Chancen, das Bild für Macron zu korrigieren. Die Argumente der Regierungsgegner sind im Gegenteil voller existenzieller, man könnte sogar sagen, mörderischer Inhalte für Frankreich.

„Ich bin, anders als Präsident Macron, gegen die Entsendung von Truppen und französischen Soldaten in die Ukraine. Die Präsenz von Truppen vor Ort ist eine rote Linie. Ich glaube, dass vor allem die Mehrheit der Franzosen gegen diese Entscheidung ist“, äußerte Jordaan Bardella.

Das „Rassemblement National“ von Marine Le Pen und Jordaan Bardella führt in der jüngsten Umfrage von „Figaro“. 38 Prozent der Befragten wollen einen Sieg der Rechten. Die Koalition der in der „Neuen Volksfront“ zusammengeschlossenen linken Kräfte liegt mit 29 Prozent auf dem zweiten Platz. Die präsidiale „Renaissance“ und ihre derzeitigen Partner fallen mit 22 Prozent auf den dritten Platz zurück.

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich die Art der Unterstützung für das Kiewer Regime im Falle einer Niederlage der französischen Zentristen ändern wird. Vielleicht gar nicht, aber Frankreichs vermutete Beteiligung an der NATO-Mission in der Ukraine, deren Gründung wahrscheinlich auf dem NATO-Gipfel im Juli bekannt gegeben wird, wird auf jeden Fall in Frage gestellt werden. Und für Macron als Urheber der Idee, mit seinen eigenen Soldaten in den Konflikt mit Russland einzugreifen, gibt es dabei nichts Gutes, sondern nur Schlechtes. Und das Schlechteste von allem ist Rücktritt.

„Die Auflösung des Parlaments ist gerade passiert, das darf man ein Jahr lang nicht wiederholen, also bleibt dem Präsidenten nur der Rücktritt, damit das Land möglicherweise aus der politischen Krise herauskommt“, sagte Le Pen.

Macrons Entscheidung für vorgezogene Wahlen war impulsiv. Der Präsident baute darauf, dass die Wähler bei nationalen Wahlen traditionell anders abstimmen als bei Europawahlen. Allerdings scheint sich die Aufgabe als schwieriger zu erweisen. Macrons Chancen bleiben bis zum Ende der Wahlperiode wohl minimal.

Was den britischen Premierminister Sunak betrifft, so ist die Sache klar. Parlamentswahlen am 4. Juli und sein Rücktritt am 5. Juli. Die Ära der Konservativen in Großbritannien geht in Schande zu Ende: Chaos in den öffentlichen Finanzen, ein kollabierendes Gesundheitssystem, Inflation und gigantische Schulden der Kommunen. Birmingham, die zweitgrößte Stadt Großbritanniens, schuldet dem öffentlichen Dienst 600 Millionen Pfund. Der Müll wird nicht abgeholt, die Straßenbeleuchtung wird abends nicht eingeschaltet, Sporthallen und Bibliotheken sind geschlossen. Und es gibt sechs oder sieben Städte wie diese in Großbritannien.

Das Versagen der Konservativen ist so tiefgreifend, dass sie am Ende der Wahl nicht nur vernichtend gegen ihre traditionellen Gegner von der Labour-Partei verlieren werden, die Tories könnten sogar hinter die Reformpartei von Nigel Farage, dem der prominentesten Brexit-Aktivisten, der keinerlei Angst vor der britischen Presse hat und sich nicht scheut, die unangenehmsten Dinge live in der BBC zu sagen, zurückfallen. Bei der BBC sagte Farage: „Im Jahr 2014 stand ich im Europäischen Parlament auf und sagte: ‚Es wird Krieg in der Ukraine geben‘. Warum habe ich das gesagt? Es war mir klar, dass die Erweiterung der NATO und der EU diesem Mann einen Grund geben würde, dem russischen Volk zu sagen: ‚Sie kommen wieder zu uns, ich ziehe in den Krieg.‘ Der Westen hat Russland provoziert.“

Der Versuch, das Feuer auf sich und damit die Aufmerksamkeit auf die Reformpartei zu lenken, war hundertprozentig erfolgreich, denn jede Zeitung Großbritanniens zitiert Farage. Und es ist unwichtig, dass er als Putins Agent bezeichnet wird, Hauptsache, er ist auf den Titelseiten. Seine Partei hat gute Chancen, die wichtigste Oppositionskraft im britischen Parlament zu werden. Die Ablösung Sunaks durch Labour-Chef Starmer verspricht jedoch weder dramatische Veränderungen in der britischen Außenpolitik noch einen Wechsel in der administrativen Führung der NATO.

In dieser Woche endete der epische Prozess der Einigung auf einen Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs der Allianz. Stoltenberg, der viel zu lange in diesem Amt gesessen ist, wird durch den niederländischen Premierminister Rutte ersetzt, der dazu sagte: „Nun, es hat sehr lange gedauert. Es ist ein schwieriger Prozess, aber es ist mir eine Ehre, dass es so gekommen ist.“

„Warum wollten Sie den Job?“, fragte ihn ein Journalist.

„Nun, es ist nicht so, dass ich sie ursprünglich gesucht hätte. Aber bei allem, was in der Ukraine passiert ist, bei der Instabilität in der Welt und bei den vielen Leuten, die mir das zugetraut haben, kann man das nicht einfach beiseite schieben. Und natürlich ist es ein unglaublich interessanter Job.“

Sollte Donald Trump die US-Wahl im November gewinnen, wird Ruttes Hauptaufgabe in den kommenden Jahren darin bestehen, das Gift zu absorbieren, das der Herr im Weißen Haus in Richtung seiner europäischen Verbündeten versprühen wird – die geraten schon jetzt in Panik. In der Praxis bedeutet das, sich zu bemühen, die Dinge so zu arrangieren, dass es für Trump so schwierig wie möglich wird, sie zu seinen Gunsten zu drehen. Dazu gehören die Versuche, die Ukraine mit langfristigen Finanz- und Rüstungsprogrammen zu versorgen. Letztere könnten jedoch auch ein anderes, unmittelbareres Ziel haben, nämlich die ukrainischen Streitkräfte zu einer umfassenden Gegenoffensive zu drängen, damit Biden im Falle eines minimalen Erfolgs zumindest ein gewisses Druckmittel gegen Trump hat.

„Sind Sie bereit? Achtung!“, ruft der Bild-Reporter. Dann ertönt der Abschuss. Die deutsche Bild-Zeitung unterhält ihr Publikum mit einer Exklusivmeldung aus der Nähe von Charkow: Ukrainische Artilleristen beschießen die russische Region Belgorod mit deutschen Panzerhaubitzen. Sie feuern jetzt mit offizieller Genehmigung aus Berlin, berichtet der Reporter, obwohl in dem Bericht natürlich kein Wort darüber verloren wird, dass das ohne Genehmigung bereits vor der Offensive der russischen Armee bei Charkow, die eine Reaktion auf den Terrorbeschuss von Belgorod war, geschah.

In dieser Woche wurde berichtet, dass die europäischen Verbündeten der USA Patriot-Luftabwehrsysteme und andere Flugabwehrsysteme in die Ukraine verlegen, um die ukrainischen Operationen am Boden zu decken und russische Flugzeuge abzuwehren. Insbesondere wurde in diesem Zusammenhang Rumänien genannt. Italien beschloss seinerseits, den ukrainischen Streitkräften Storm Shadow-Marschflugkörper zu liefern, die es zuvor von Großbritannien und Frankreich bekommen hatte. Die USA haben ATACMS-Raketen genehmigt, die nicht nur die russischen Grenzregionen, sondern auch tief in das russische Hoheitsgebiet eindringen können.

All das zeigt, dass die Amerikaner darauf abzielen, die ukrainische Armee für sich selbst so effizient wie möglich zu machen und sie in mehr oder weniger kurzer Zeit zu vernichten. Dann kann die polnische, rumänische oder estnische Armee folgen. Man kann sagen, dass Ungarn dafür bezahlt hat, dass es sich an all dem nicht beteiligt, indem es einfach nur zugestimmt hat, Stoltenberg gegen Rutte auszutauschen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte im Radio: „Die Frage ist letztendlich, ob die Ukraine NATO-Mitglied wird oder nicht – darum geht es in diesem Krieg. Der Westen will gewinnen, ich denke, das ist hoffnungslos, darum wird man erstens einen schrecklichen Preis dafür zahlen müssen, aber selbst wenn es gelingt, was ich in realistischen Plänen nicht sehe, wird man dafür einen Preis zahlen müssen, der das einfach nicht wert ist.“

Im Laufe der Woche kündigte das slowakische Verteidigungsministerium, ein weiteres Land, das versucht, sich von einer direkten Verwicklung in einen Konflikt mit Russland zu distanzieren, seine Absicht an, ein Strafverfahren wegen der Entscheidung, alle MiG-29-Kampfjets und zwei Luftabwehrsysteme an die Ukraine zu übergeben, nicht nur gegen den ehemaligen Minister Jaroslav Nadja, sondern auch gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Eduard Heger einzuleiten. Diese Entscheidung hat die Slowakei, wie auf der Pressekonferenz erklärt wurde, wehrlos gemacht. Zitat: „Diese beiden haben die Slowakei besser entwaffnet als jeder Feind.“

Die Situation ist deshalb bemerkenswert, weil ähnliche Anschuldigungen auf alle Sponsoren des Kiewer Regimes warten, die früher oder später von ihren eigenen Bürgern die einfache Frage gestellt bekommen werden, wozu das alles gut war. Die größte Aufgabe der neuen EU-Kommission wird es daher sein, dafür zu sorgen, dass diese Fragen in den nächsten fünf Jahren nicht gestellt werden.

Am Montagabend fand in Brüssel ein informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Sie versuchten, sich auf Kandidaten für Schlüsselpositionen in der EU zu einigen. Sie versuchten auch, die Italienerin Meloni von den Gesprächen auszuschließen, denn offenbar hatte diese faschistische Señora ihre Kollegen in der G7 letzte Woche mit irgendetwas schwer verärgert.

Es hieß, Meloni sei „verrückt geworden“, als sie stundenlang wartete, während die anderen drei versuchten, eine Einigung zu erzielen, und sagten, sie könnten auch ohne sie auskommen. Ein Diplomat fügte hinzu: „Es gab die klare Absicht, Meloni zu isolieren“. Viele Staats- und Regierungschefs waren schockiert, weil es sich um Italien handelt, eines der Gründungsländer der EU. Aber mit oder ohne Meloni war es unmöglich, eine Einigung zu erzielen, selbst eine informelle.

Charles Michel kommentierte die Ergebnisse so: „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Einigung. Die politischen Parteien spielen ihre Rolle, das ist in einem so kritischen Moment nur natürlich. Sie haben Vorschläge gemacht, ich werde in den nächsten Tagen Gelegenheit haben, weiter zu arbeiten und die Entscheidungen vorzubereiten, die wir treffen müssen.“

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat den Kampf hinter den Kulissen um das Amt des EU-Kommissionschefs gegen von der Leyen verloren und zieht sich in die belgische Politik zurück. Der frühere portugiesische Premierminister António Costa soll seinen Platz einnehmen, aber es gibt Zweifel daran, ob er Russland gegenüber zu nachgiebig ist. Das ist eindeutig ein wichtiges Auswahlkriterium.

Dennoch wurde niemand von der Liste der vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Kandidaten gestrichen. Costa für den Europäischen Rat, von der Leyen für die EU-Kommission, Metsola als Sprecherin des Europäischen Parlaments und die bemerkenswerteste der möglichen Personalakquisitionen Brüssels ist die estnische Premierministerin Kaja Kallas als Hohe Vertreterin für Auswärtige Angelegenheiten als Nachfolgerin von Josep Borrell.

Hier sind die Zweifel des slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini völlig berechtigt: Kallas wird nichts regeln, sondern nur weiter anheizen können, wie Pellegrini sagte: „Wir müssen bei der Auswahl der Person, die die EU und die EU-Kommission auf der internationalen Bühne vertreten wird, sehr vorsichtig sein. Wir brauchen jemanden, der in der Lage ist, die extrem angespannte Situation zu lösen.“

Trotz der vorübergehenden Lähmung wichtiger europäischer Institutionen nach den Wahlen ist die Arbeit im Gange und der Sanktionstopf brodelt ordentlich, wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem Social-Media-Post schrieb: „Ich begrüße die Einigung auf das 14. Sanktionspaket gegen Russland. Dieses harte Paket wird Russland weiter den Zugang zu Schlüsseltechnologien verwehren. Es wird Russland weitere Einnahmen aus dem Verkauf von Energieträgern nehmen. Und es wird auch gegen Putins Schattenflotte und Schattenbankennetzwerk im Ausland vorgehen.“

Das 14. Paket zeichnet sich vor allem durch zwei Punkte aus: der russische Popstar Polina Gagarina ist auf der schwarzen Liste und es gibt die ersten Sanktionen gegen russisches Flüssigerdgas. Bislang geht es darum, das Abpumpen von Flüssiggas in europäischen Häfen für den Verkauf an Drittländer zu verbieten, aber es gibt keine Garantie dafür, dass die EU-Länder sich nicht selbst ihre eigenen Gaslieferungen unterbrechen.

Die Ukraine, die sich weigert, den Vertrag mit Gazprom über den Gastransit durch ihre Pipeline zu verlängern, lässt Europa ohne russisches Pipelinegas, etwa 42 Millionen Kubikmeter pro Tag, zurück. Und da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ein Energieschock in Mitteleuropa, oder der Moment ist nicht mehr fern, in dem Beamte der neuen EU-Kommission nach Russland kommen, das mit Zehntausenden von Sanktionen belegt wurde, und es bitten, Gaslieferungen zum Beispiel aus den kaspischen Ländern sicherzustellen. Und sie werden die in solchen Fällen übliche stellen: Was können wir dafür?

Die endlose Dreistigkeit und Arroganz europäischer Politiker und Beamter passt zu ihrer Fähigkeit, vollkommen überrascht auszusehen. Gerade erst hat die EU im Rahmen des Handelskrieges mit China praktisch Verbotszölle auf chinesische Elektroautos eingeführt. Deutschland unterstützte das, aber da die Scholz-Regierung erkannte, dass deutsche Konzerne bis zu 30 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Verkauf ihrer eigenen Elektrofahrzeuge in China erzielen, schickte sie Vizekanzler Habeck nach Peking, um zu erklären, wo die Chinesen falsch liegen. Der Vorsitzende des Staatsrates der Volksrepublik China lehnte ein Treffen mit dem Gast ab. Habeck sagte Reportern, er verstehe nicht, warum das passiert ist.

Ende der Übersetzung



