Wie der demente Biden vier Jahre lang von seinen Beratern gelenkt und abgeschirmt wurde

USA

Das Wall Street Journal hat unwidersprochen berichtet, wie der demente Biden vier Jahre lang von seinen engsten Beratern abgeschirmt und gelenkt wurde. Deutsche Medien finden das nicht berichtenswert, in Russland wird jedoch breit berichtet.

Ein Beispiel dafür, wie sehr die deutschen Medien ihr Publikum veräppeln, ist die Demenz von US-Präsident Biden, über die der Anti-Spiegel seit dem Wahlkampf von 2020 berichtet, die also nie ein großes Geheimnis war. Trotzdem haben die westlichen Medien es hinbekommen, dass das Publikum im Westen davon praktisch nichts wusste und als das Thema dann publik gemacht wurde, taten alle Journalisten ganz überrascht, dabei haben sie all die Jahre davon gewusst, Biden aber trotzdem als fitten Heilsbringer präsentiert und seine schwere Demenz verschwiegen.

Außerhalb der westlichen Medienblase hat man sich in den letzten vier Jahren jedoch gefragt, wer die USA tatsächlich regiert hat, denn Biden war es definitiv nicht. Darauf hat das Wall Street Journal nun eine Antwort gegeben (ich habe darüber schon berichtet) und gemeldet, dass Bidens engste Mitarbeiter und Berater ihn systematisch abgeschirmt und gelenkt haben.

Wenig überraschend haben deutsche Medien wie der Spiegel ihren Lesern davon bisher nichts berichtet, während das außerhalb der westlichen Medienblase viel Aufsehen erregt hat. Das war auch Thema im Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die USA reden über Bidens Gesundheit und Trump bekommt die nötigen Wählerstimmen

Am Mittwoch hat das Wahlmännerkollegium in den USA nach dem amerikanischen Volk in den USA in aller Stille für Donald Trump gestimmt. Sein Sieg ist nun offiziell und endgültig. In weniger als einem Monat wird Trump die Präsidentschaft übernehmen. Und Elon Musk, den Trump zum Leiter der künftigen Effizienzbehörde der US-Regierung ernannt hat, hat bereits mit einer Überprüfung der Ausgaben der Biden-Regierung begonnen.

Die Ziele, für die das Geld der Steuerzahler ausgegeben wurde, haben viele schockiert: 2,3 Millionen Dollar für die Injektion von Kokain in Hunde; 75.000 Dollar an Zuschüssen für eine Harvard-Studie über Eidechsen, die von Gebläsen aus Bäumen gepustet werden; 118.000 Dollar für die Untersuchung, ob eine metallene Nachbildung des Roboters Thanos aus den Marvel Comics mit den Fingern schnippen kann; 6,9 Millionen Dollar für die Untersuchung von „intelligenten Toiletten“, die den „Analabdruck“ des Benutzers erkennen.

In Amerika redet man derweil über die geistige Gesundheit des amtierenden Präsidenten Biden und die Schwierigkeiten, die Donald Trump bereits im Kongress hatte. Aus den USA berichtet unser Korrespondent Valentin Bogdanow.

Hätte sich der amerikanische Journalismus nicht selbst verraten, hätte der Artikel im Wall Street Journal, wenn er ein oder zwei Jahre nach Bidens Wahl veröffentlicht worden wäre, eine größere Sache werden können als Watergate. So aber, zerknittert unter dem Weihnachtsbaum und dem sich senkenden Vorhang, wurde Amerika erzählt, was es bereits wusste. Die Spitze der politischen Bühne der USA, also das Oval Office, war vier Jahre lang leer, wenn man die Puppenspieler hinter der Bühne und den Kulissen nicht zählt.

Fox News-Moderator Brian Kilmeade sagte zu dem Artikel: „Ein aufschlussreicher Bericht des Wall Street Journal enthüllte, dass Bidens Gesundheitszustand schlechter ist, als alle dachten. Das könnte der größte Skandal des Jahres sein. Unser Land hat stand die ganze Zeit außerhalb der Politik. Wir hatten keinen funktionierenden Präsidenten. Das Weiße Haus, die Medien, Obama, Pelosi, Schumer und die Clintons haben das alles vertuscht. Und besonders Kamala. Biden war von einer riesigen Mauer umgeben, die ihn an den sogenannten schlechten Tagen vom Rest der Welt abschirmte.“

Und wenn Bidens schlechte Tage mit schlechten Tagen für das Land zusammenfielen, kam es zur Katastrophe. Wie vor dem Abzug aus Afghanistan, als ein endlich entspannter Biden nicht einmal den Telefonhörer abheben konnte, als der Vorsitzende des Congressional Armed Services Committee versuchte, das Weiße Haus zu erreichen.

Adam Smith, Vorsitzender des Ausschusses für Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses, versuchte, dem Präsidenten im Jahr 2021 seine Bedenken über den geplanten Abzug aus Afghanistan mitzuteilen. Smith war beunruhigt über die seiner Meinung nach zu optimistischen Äußerungen Bidens, während die Regierung die Pläne für den Einsatz entwickelte. „Ich habe sie angefleht, die Erwartungen herunterzuschrauben“, sagte Smith.

„Sie“ war kein Versprecher. Der „kollektive Biden“, der Amerika führte und immer noch führt, unterscheidet sich sehr von dem „individuellen Biden“. Genauso wie Biden sich von sich selbst vor fünf Jahren unterscheidet.

Berater, die Bidens geistigen Verfall seit seinem ersten Tag im Weißen Haus vertuschen, haben den alternden Frontmann in den wichtigsten Fragen ersetzt. Nach Einschätzung des Wall Street Journal haben diese Berater die wahre Macht in Washington. Seine nächsten Berater sind Steve Ricchetti, Mike Donilon, Jake Sullivan, der für die nationale Sicherheit zuständig ist, und Lael Brainard, die den Wirtschaftsrat leitet. Dazu kommen noch Dutzende von niemand bekannten Leute, die Biden pflegen.

Fox News-Moderator Larry Kudlow sagte dazu: „Das ist eine Anklageschrift. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer, als wir dachten. Offenbar hat er mit niemandem gesprochen, oder mit kaum jemandem, außer ein paar leitenden Beratern. Und das nicht lange. Sie haben in seinem Namen gehandelt. Darum sage ich, er war nur dem Namen nach Präsident. Er fast nie mit dem Finanzminister und nie dem Verteidigungsminister gesprochen.“

Auch Gespräche mit der Presse und sogenannte Interviews wurden inszeniert. Die liberalen Medien, wie zum Beispiel CNN, wo nun ein Vollzeit-Republikaner die Wahrheit ans Licht bringen durfte, haben diesen Skandal gedeckt.

„Dies ist der größte Skandal in Amerika. Das Ausmaß und die Zahl der Menschen, die sich vier Jahre in Folge der Aufgabe verschrieben haben, die Bürger über den Zustand dieses Mannes zu belügen, sind einfach umwerfend. Dies ist ein Skandal epischen Ausmaßes. Und es ist eine berechtigte Frage, wer das Land jetzt regiert und wer das Land die ganze Zeit regiert hat“, sagte CNN-Experte Scott Jennings.

Offensichtlich genau dieselben, die Biden die Kärtchen mit den Fragen und Antworten für Pressegespräche zugesteckt haben. Dieselben, die ihm einen Sprachtrainer zugewiesen haben, damit er die Wähler nicht mit seiner brüchigen Stimme erschreckt. Dieselben, die ihn in Turnschuhe gesteckt haben, damit er auf Treppen nicht ausrutscht, und die ihn an der Hand von verschiedenen Bühnen und aus unbekannten Räumen geführt haben.

Der ehemalige Vizegouverneur von Georgia, Geoff Duncan, erklärte: „Es ist schwer sich das anzusehen. Ich kenne keine Rechtfertigungen. Ich denke, ganz Amerika kann sehen, was hier vor sich geht. Ich war diese Woche auf der Weihnachtsfeier im Weißen Haus und Joe Biden sprach etwa zehn Minuten lang. Er machte Witze und war ziemlich wortgewandt. Und das war gut, er ist sicherlich nicht bereit, das Land zu regieren. Wir müssen wieder über Altersgrenzen sprechen.“

Zusehen muss man noch genau einen weiteren Monat, und wer weiß, was in diesem Monat passieren wird. Biden ist das egal, ihm zeigen sie ihm nicht einmal die Umfragedaten, über die Fox News berichtet: „Die Zustimmungsrate von Präsident Biden ist sogar noch weiter gesunken, als wir es in den jüngsten Umfragen gesehen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. 34 Prozent der amerikanischen Erwachsenen befürworten seine Arbeit, während 66 Prozent sie ablehnen. Die New York Times berichtet, dass Mitarbeiter des Weißen Hauses Biden nun als müde, gealtert, mürrisch und zerbrechlich beschreiben. Das Wall Street Journal schreibt, dass es Beschränkungen gab, mit wem Biden reden durfte, Beschränkungen, worüber geredet wird, und Beschränkungen der Informationsquellen, die er konsumierte.“

Der US-Präsident bleibt weiterhin auf strikter Informationsdiät. Seit zwei Wochen spricht Amerika nur über die Invasion mysteriöser Drohnen in der Größe eines SUV, aber Biden reichten nur eineinhalb Sätze. „Anscheinend sind sie harmlos, aber sie kümmern sich um dieses Problem. Es scheint, dass jemand damit begonnen hat und jeder daran teilnehmen wollte. Aber bisher sehen wir keine nennenswerte Bedrohung.“

Wenn es keine Bedrohung gibt, warum brauchten sie dann eine dreistündige Geheimbesprechung auf dem Capitol Hill, wohin Vertreter der CIA, des FBI, des Heimatschutzministeriums und des Pentagons zur Beruhigung kamen?

Der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister für Spezialoperationen und Terrorismusbekämpfung, Joseph Francescon, bemerkte dazu: „Dies ist eine absolute Bedrohung für die nationale Sicherheit und es ist bedauerlich, dass es so lange gedauert hat, bis die Regierung dieses Problem ernst genommen hat. Man kann sich nicht vorstellen, wenn diese Drohnen für heimtückischere Zwecke eingesetzt werden als zur Überwachung, die wir heute in New Jersey erleben.“

In New Jersey begann alles, doch eine interaktive Karte der Drohneninvasion zeigte ein interessantes Muster. Sie werden zunehmend in der Nähe oder sogar über Militärstützpunkten gesehen: Wright-Patterson in Ohio, Langley in Virginia, Fort Worth in Texas. Die Drohnen bewegen sich in Formation und schweben dann jeweils zu sechst.

Der ehemalige NASA-Astronaut Leroy Chiao sagte: „Ich denke, das ist eine Art militärisches Programm, unser militärisches Programm, und wenn nicht, wird es noch ein bisschen beängstigender. Vielleicht ist es eine Art Schurkenstaat, der uns auf die Probe stellt und beobachtet, wozu er in der Lage ist?“

Trump – Drohnen kreisten auch über seinem Golfclub in Bedminster – schlug vor, sie abzuschießen, was einige mit Gewehren oder aus Feuerwerk selbst gebauten Flugabwehrraketen versuchten und filmten. Aber keine einzige Drohne ist heruntergefallen, sie werden zu professionell gesteuert, was Anlass zu neuen Verschwörungstheorien gibt.

Der Bürgermeister von Belleville, Michael Melham, sagte: „Wir wissen, dass wir Drohnen haben, die in einem Gittermuster fliegen. Ich vermute, dass sie nach etwas suchen. Wonach könnten sie suchen? Vielleicht ist es radioaktives Material. Ich kann Ihnen sagen, was sie sind, was sie nicht sind: Sie sind definitiv keine kleinen grünen Männchen.“

Aber der Senator von Pennsylvania Doug Mastriano glaubte an sie und verwechselte eine Star-Wars-Requisite in Form eines Raumjägers mit zwei Ionentriebwerken mit so einer Drohne. Die Witzbolde, die das Foto gepostet hatten, schrieben, er sei abgeschossen und im Gebüsch gefunden worden, und der Republikaner brach in eine wütende Tirade aus. Der lustigste Kommentar kam von einem Kollegen aus Utah: „Es ist schön zu wissen, dass ich nie der dümmste Senator des Landes sein werde“, schrieb der Senator von Utah Nate Blouin.

Das Thema intergalaktischer Konflikte erschien als einfacher Ausweg. Zunächst scherzte das Pentagon über Star Wars. Und nun geht es im Verkehrsministerium um Außerirdische, denn US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte im Fernsehen: „Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass eine außerirdische Invasion in New Jersey beginnen würde. Ich liebe New Jersey. Ich sage nur, dass ich nicht glaube, dass es ein wichtiger Einstiegspunkt für Außerirdische ist, es sei denn, es gibt etwas, worüber wir nichts wissen.“

Sie suchen auch nach einer ausländischen Spur. Ein iranisches Mutterschiff mit chinesischen Drohnen an Bord vor der US-Ostküste ist ein Albtraum für die amerikanischen Falken. Auch eine alternative Version kommt zum Einsatz: „In den 80er Jahren hat Ronald Reagan gemeinsam mit Russland das Atomprogramm eingeschränkt, damals wurden unzählige Atomsprengköpfe in der Ukraine liquidiert. Wenn ich mich nicht irre, wurden 80 Sprengköpfe aus der Ukraine nie gefunden, richtig? Niemand weiß, wo die jetzt sind, ich habe darüber mit einer Person gesprochen, die versucht hat, die Regierung auf das Problem aufmerksam zu machen. Er hat einen dieser ukrainischen Sprengköpfe physisch berührt. Es ist bekannt, dass er Europa in Richtung USA verlassen hat. Es macht keinen Sinn, nachts Drohnen zu fliegen, es sei denn, man sucht nach etwas wie einem Gasleck oder Strahlung“, erklärte John Ferguson, der Chef eines Drohnenherstellers.

Tagsüber ist radioaktive Strahlung wahrscheinlich unsichtbar. Aber diese Version ist wohl eher eine Folge der allgemeinen Überfokussierung auf die Ukraine. Eine der ersten Reaktionen auf akute Strahlenkrankheit ist Übelkeit und Erbrechen. So ist es auch hier. Laut Gallup lag der Anteil der Befürworter eines baldigen Endes des Konflikts, selbst um den Preis von Gebietsabtretungen, unter den Amerikanern erstmals bei 50 Prozent. Vor zwei Jahren waren es nur ein Drittel.

Auf die Frage, ob die Ukraine seiner Meinung nach Gebiete an Russland abtreten sollte, antwortete Donald Trump: „Wenn man sich anschaut, was mit ihnen passiert ist, gibt es dort Städte, in denen es kein heiles Gebäude mehr gibt. Es gibt kein einziges Gebäude, daher können die Menschen nicht in diese Städte zurückkehren. Es gibt nur Ruinen, genau wie damals, als ich das Gebäude in Manhattan abgerissen habe. Aber damals war es noch schlimmer, weil wir es Schritt für Schritt gemacht haben.“

Persönliche Erfahrungen sind natürlich nicht schlecht, aber man sollte die grundlegenden Bedenken Russlands in Sicherheitsfragen, ohne deren Lösung der Konflikt in der Ukraine nicht beendet werden kann, nicht mit „Kauf und Verkauf“ auf dem Markt von New Yorker Wolkenkratzern gleichsetzen. Trump tut das, indem er die Rolle des guten und des bösen Immobilienmaklers spielt.

Obwohl Trump immer noch meint, dass die Ukraine niemals in die NATO aufgenommen werden sollte und ein sofortiges Ende des Konflikts wünscht, ist der gewählte Präsident davon überzeugt, dass Waffenlieferungen an Kiew nach dem Waffenstillstand einen Frieden durch Stärke gewährleisten werden.

Es sind die Umrisse der Welt aus einer Position der Stärke, in der Trump das schwächste Glied bereits identifiziert hat. Das ist Selensky, den er öffentlich demütigt, indem er ihn nicht zur Amtseinführung einlädt, sondern ihm zu kommen erlaubt. Der zukünftige US-Präsident verspricht, unmittelbar danach seinen Plan für die Ukraine bekannt zu geben und Wladimir Putin zu kontaktieren.

Auf die Frage, worauf Selensky verzichten sollte, antwortete Trump: „Er muss bereit sein, einen Deal zu machen. Das ist alles. Es muss ein Deal sein.“

Der zukünftige Präsident nannte sich selbst immer einen Meister der Deals, doch seine erste Erfahrung nach seiner Wiederwahl erwies sich als Chaos. Die Aussetzung der Finanzierung der Regierung, der sogenannte Shutdown, konnte erst im dritten Anlauf vermieden werden. Während des zweiten rebellierten die eigenen Republikaner gegen Trump und Musk.

Das Scheitern war eine Niederlage für Trump, der trotz seines Wahlsiegs immer noch nicht alles, was in Washington passiert, allein kontrollieren kann, berichtete NBC: „Zu sagen, dass dies alarmierend und ein Rückschlag ist, ist eine Untertreibung.“

Sie haben über die Staatsschuldenobergrenze gestritten, die bereits 36 Billionen überschritten hat. Der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, sagte dazu: „Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben den Milliardärsclub erfolgreich daran gehindert, durch die Aussetzung der Schuldenobergrenze einen Blankoscheck in Höhe von vier Billionen US-Dollar zu erhalten. Das ist ein Sieg für das amerikanische Volk.“

Und Chuck Schumer meinte: „Ich bin froh, dass meine republikanischen Parteifreunde Elon Musk sagen konnten, dass er sich in Bezug auf die Schuldenobergrenze geirrt hat.“

Aber auch Musk ist zufrieden. Erstens gelang es ihm, den überhöhten Haushalt von 1.500 auf 118 Seiten auf ein Zehntel zu verkleinern, zweitens hat er sich als bedeutende politische Persönlichkeit erwiesen, bei der unklar ist, wessen Interessen er in der nächsten Regierung vertreten wird – die amerikanischen oder seine eigenen. Und einige schlagen ihn bereits für den Posten des Sprechers vor. „Der Sprecher des Repräsentantenhauses muss kein Mitglied des Kongresses sein. Nichts wird den bürokratischen Sumpf mehr aufwühlen als die Wahl von Elon Musk“, sagte Rand Paul.

Aber erstmal muss man mit dem wichtigsten Sieg fertig werden. An dem Tag, als die Wahlleute Trumps Wahlerfolg offiziell bestätigten, erschien er mit ungewöhnlicher Frisur vor den Besuchern des Golfclubs in Mar-a-Lago. Entweder hat er sich wirklich die Haare geschnitten, oder die MAGA-Mütze hat ihm die Haare zerwühlt.

Der nächste wichtige Termin im US-Wahlkalender ist der berüchtigte 6. Januar.

An diesem Tag wird das Endergebnis ausgezählt und Trumps Sieg im Kongress fixiert. Gemäß der amerikanischen Verfassung muss dies durch die Vorsitzende des Senats, also Kamala Harris, erfolgen. Den Namen des Gewinners auszusprechen, insbesondere wenn er der Gegner von gestern ist, ist eine Aufgabe, die Selbstverleugnung erfordert. Für alle anderen gilt: Wenn Biden aus dem Weißen Haus geht, wird das für Amerika eine Erleichterung. Vor allem der „kollektive Biden“.

Ende der Übersetzung



