Der Spiegel fragt, warum die Medien über Bidens Demenz nicht früher berichtet haben

Jetzt wird's lächerlich

Der Spiegel fabuliert in einem Artikel vom "Versagen von US-Journalisten", weil die nicht früher über Bidens Zustand berichtet haben. Aber warum fasst der Spiegel sich nicht an die eigene Nase und erzählt, warum das selbsternannte "Nachrichtenmagazin" seinen Lesern Bidens Zustand verheimlicht hat?

Wer sich auch in nicht-westlichen Medien informiert, weiß spätestens seit dem Wahlkampf 2020, dass Joe Biden dement ist. Im Westen tun jetzt alle Medien ganz überrascht, seit Biden die TV-Debatte mit Trump krachend verloren hat, was nun wirklich niemanden überraschen konnte. Es sei denn, man informiert sich ausschließlich in westlichen Medien, denn die haben Bidens wahren Zustand jahrelang verschwiegen.

Nun versuchen sich einige westliche Medien in Erklärungsversuchen, die das ganze jedoch nur noch schlimmer machen. Dafür schauen wir uns ein Beispiel aus dem Spiegel an.

„Das Versagen von US-Journalisten“

Als ich den Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Wahlkampf in den USA – Das laute Schweigen der Medien über Joe Biden“ gesehen habe, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, denn den Artikel hat ausgerechnet René Pfister geschrieben, der das Spiegel-Büro in Washington seit 2019 leitet und daher auch seit mindestens vier Jahren über Bidens Zustand Bescheid weiß, denn das Biden dement ist, war ja schon 2020 im Wahlkampf gegen Trump offensichtlich. Ich habe damals viel darüber berichtet, zum Beispiel habe ich am 2. September 2020 unter der Überschrift „Joe Biden – Der Demenzschaftskandidat“ einige Beispiele für Bidens desolaten Geisteszustand zusammengefasst.

Wer jedoch im Spiegel-Archiv die Artikel von Herrn Pfister durchblättert, der den Wahlkampf 2020 als USA-Korrespondent natürlich genau verfolgt hat, findet keinerlei Hinweise auf Bidens schon damals prekären Zustand. Stattdessen hat Herr Pfister Hass-Artikel über Trump und Lobeshymnen über Biden verfasst.

Dass dieser Spiegel-Schreiberling sich nun erdreistet, den US-Journalisten „Versagen“ vorzuwerfen, ist wirklich kack-frech und zeigt, wie verlogen die deutschen Medien sind. Warum erzählt Herr Pfister uns nicht stattdessen, warum er seinen Lesern über vier Jahre lang verschwiegen hat, in welchem Zustand Biden schon damals war?

Stattdessen sind für Pfister andere Schuld, denn in der Einleitung seines Artikels schreibt er:

„Das Drama um den Präsidenten offenbart auch das Versagen von US-Journalisten. Warum wurde über den offensichtlichen geistigen Verfall des Präsidenten nicht ähnlich scharf berichtet wie über Donald Trumps Lügen?“

Der „offensichtliche geistige Verfall“

Bei Biden war also ein „offensichtlicher geistiger Verfall“ zu beobachten? Herr Pfister, warum haben Sie darüber dann nicht berichtet? Warum sollen die US-Journalisten daran Schuld sein, dass Sie den Spiegel-Lesern Bidens Zustand verheimlicht haben? Oder wollen Sie uns damit durch die Blume mitteilen, dass Sie die Erlaubnis aus den USA brauchen, um über den „offensichtlichen geistigen Verfall des Präsidenten“ zu berichten? Das würde natürlich einiges erklären.

Besonders unterhaltsam ist dieses Zitat aus Pfisters Artikel:

„Ehrlich gesagt: Selten war es peinlicher, Teil der Medienbranche zu sein. Die Berichte fußten alle auf der Annahme, dass in dem TV-Duell ein Vorhang weggezogen worden sei und ein Präsident erkennbar wurde, den man bisher nicht kannte. Ein Mann, der zu später Stunde nicht mehr Herr seiner Sinne ist, der über die eigenen Worte stolpert und so leise und verwaschen spricht, dass man ihn nur mit Mühe verstehen kann. Der Furor der Berichte richtete sich nicht selten gegen Bidens Mitarbeiter, die den Verfall des Präsidenten vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hätten.“

Wieso sollen Bidens Mitarbeiter an irgendetwas Schuld sein? Was können Bidens Mitarbeiter dafür, dass Sie den Spiegel-Lesern den „offensichtlichen geistigen Verfall des Präsidenten“ über vier Jahre lang verschwiegen haben? Oder hätten Sie die Erlaubnis von Bidens Mitarbeitern gebraucht, um darüber zu berichten?

Pfister gibt sogar offen zu, dass er ihm der Zustand von Biden bekannt war, denn er schreibt:

„Nur wer die vergangenen drei Jahre hinter dem Mond verbracht hatte, konnte ernsthaft über Bidens desolaten Auftritt überrascht gewesen sein. Das rasante Altern des Präsidenten war das am schlechtesten gehütete Geheimnis Washingtons. (…) Niemand braucht Geheiminformationen aus dem Weißen Haus, um zu diesem Schluss zu kommen. Es genügt, sich die Interviews und Auftritte des Präsidenten anzuschauen.“

Das „rasante Altern des Präsidenten war“ also „das am schlechtesten gehütete Geheimnis Washingtons“, Herr Pfister? Warum haben Sie ihren Lesern dann in den letzten drei Jahren nichts darüber berichtet?

Der Versuch, sich reinzuwaschen

Pfister tut dann in seinem Artikel so, als habe er als vorbildlicher Journalist natürlich über Bidens Zustand berichtet. Der Anlass war Bidens Reise nach Indien und Vietnam im letzten Jahr, als Biden dort eine Pressekonferenz komplett verpatzt hat. Pfister schreibt (Link aus dem Original übernommen):

„Im Herbst vergangenen Jahres war ich mit Biden auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi. Das Treffen war ein voller Erfolg für die US-Regierung. Biden und seine Leute schafften es, die Abwesenheit des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu nutzen, um den indischen Premierminister Narendra Modi enger an den Westen zu binden. Doch dann gab Biden eine Abschlusskonferenz, in der er eine vollkommen wirre Geschichte über den Lieblingsfilm seines Bruders erzählte. Danach schrieb ich eine Kolumne, die den Titel »Himmelfahrtskommando Joe« trug.“

Wer dem Link folgt, der stellt allerdings fest, dass Pfister in seinem damaligen Artikel zwar Zweifel an Bidens Fähigkeiten geäußert hat, eine zweite Amtszeit durchzustehen, aber das Wort „dement“ sucht man in dem Artikel vergeblich. Pfister beschrieb zwar die peinliche Pressekonferenz, aber in seinem Artikel konnte man auch solche Dinge lesen:

„Es wäre unfair, Biden auf seine rumpeligen öffentlichen Auftritte zu reduzieren, zu denen er schon immer neigte. Schaut man auf seine politische Bilanz, ist er einer der erfolgreicheren Präsidenten der vergangenen Jahrzehnte. Er hat die Hilfe für die Ukraine organisiert und die Nato zusammengehalten; er hat mit großem Geschick ein Konjunktur- und ein Infrastrukturpaket durch den Kongress bugsiert; die amerikanische Konjunktur ist stark, der Arbeitsmarkt leergefegt. Vor allem aber hat er Trump geschlagen.“

Schuld sind immer die anderen

In seinem aktuellen Artikel kommt Pfister, nachdem er versucht hat, sich von jeder Schuld reinzuwaschen, weil er ja mal einen etwas kritischen Artikel über Bidens Aussetzer geschrieben hat, schnell wieder zurück zu den Schuldzuweisungen:

„Das Drama in den USA zeigt in aller Schärfe, wohin es führt, wenn Journalisten glauben, sich für die »richtige« Sache einsetzen zu müssen, und dabei die Realität nur noch partiell zur Kenntnis nehmen. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier schrieb , es habe gute Gründe gegeben, zurückhaltend über Bidens Gesundheitszustand zu berichten, weil rechte Medien Bidens angebliche Senilität zu einem Kampagnenthema gemacht hätten. »Jede Berichterstattung drohte, dieser Kampagne auf den Leim zu gehen und von der Substanz der Entscheidung, vor der die Wähler in den Vereinigten Staaten stehen, abzulenken.«

Das ist offenkundiger Unsinn. Natürlich ist es möglich, über Trumps autoritäre Pläne zu schreiben und über Bidens Aussetzer.“

Herr Pfister, warum haben Sie das dann nicht getan?

Ich könnte noch weiter aus diesem vollkommen absurden Artikel zitieren, aber ich denke, es ist auch so offensichtlich, wie sehr sich der Spiegel mit diesem Artikel lächerlich gemacht.

Bidens Demenz war schon lange offensichtlich

Zum Schluss will ich noch einmal belegen, warum ich behaupte, dass Bidens Demenz schon lange bekannt ist.

Nach seinem Amtsantritt hat Biden sich zwei Monate lang nicht der Presse gestellt. Bei seiner ersten Pressekonferenz als US-Präsident im März 2021 hatte Biden mehrere Spickzettel dabei, auf denen die Journalisten vermerkt waren, denen er das Wort geben sollte und er hatte auch Spickzettel mit den Kernthesen der Antworten dabei, die er auf diese Fragen geben sollte. Doch selbst das half nichts, denn Biden hat die Zahlen auf den Spickzetteln trotzdem durcheinander gebracht.

Man beachte: Das war im März 2021, nur zwei Monate nach Bidens Amtsantritt. Aber haben Sie darüber irgendwas in den westlichen Mainstream-Medien gehört, die jetzt ganz überrascht tun, dass Biden dement ist?

Dass Biden keinen öffentlichen Auftritt ohne Spickzettel macht, auf denen steht, welchem Journalisten er das Wort gibt und welche Antwort er auf die Fragen geben soll, wurde seitdem ständig berichtet. Aber eben in nicht-westlichen Medien, oder können Sie sich an Schlagzeilen in deutschen Mainstream-Medien darüber erinnern?

Und wenn Biden doch einmal spontan war und ohne Absprache auf eine Journalistenfrage geantwortet hat, dann endete das regelmäßig in einer Katastrophe, wie zum Beispiel bei Bidens Pressekonferenz nach seinem letzten Treffen mit Wladimir Putin im Juni 2021, als das Weiße Haus sich nach der Pressekonferenz bei einer Journalisten entschuldigen musste, weil Biden sie am Ende der Pressekonferenz wüst beschimpft und beleidigt hatte.

Bidens Demenz ist also seit Jahren bekannt und vollkommen offensichtlich, aber die westlichen Mainstream-Medien haben das verschwiegen und tun jetzt ganz überrascht.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen