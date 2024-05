Weitere Verhaftung im russischen Verteidigungsministerium

Korruption

Am Dienstag wurde der Personalchef des russischen Verteidigungsministeriums wegen Korruption festgenommen. Das ist schon der zweite Fall in wenigen Wochen. Im russischen Internet wird der neue Verteidigungsminister Belousow gefeiert, weil endlich durchgegriffen wird.

Im russischen Verteidigungsministerium geht es Schlag auf Schlag. Der neue Verteidigungsminister Belousow ist noch nicht einmal offiziell im Amt, da habe ich im russischen Internetschon den Hashtag #BelousowArbeitet gesehen, weil sich abzeichnet, dass der neue Minister mit eisernem Besen kehren will und den Korruptionsvorwürfen gegen Beamte des Ministeriums, die schon lange als Verdacht im russischen Internet herumgeistern, ernsthaft nachgeht.

Nachdem am 23. April der stellvertretende Verteidigungsminister Timur Iwanow unter dem Verdacht festgenommen worden, Bestechungsgelder in besonders großem Umfang angenommen zu haben, wurde nun gemeldet, dass Generalleutnant Juri Kusnezow, der Leiter der Hauptpersonalabteilung des russischen Verteidigungsministeriums, aus dem gleichen Grund festgenommen worden sei.

Wenn die Gerüchte, die im Netz über die Vorwürfe gegen ihn stimmen, hat er ein geschicktes System genutzt, um sich zu bereichern. Im Netz heißt es, der Besitzer eines Hotels in der russischen Schwarzmeerstadt Krasnodar wurde im Rahmen des Verfahrens gegen Kusnezow festgenommen und nach Moskau überführt. Der Grund ist demnach, dass Offiziere in Krasnodar Prüfungen ablegen mussten. Um die Prüfungen zu bestehen, mussten die Offiziere in eben diesem Hotel einchecken, sonst würden sie die Prüfung nicht bestehen.

Man darf gespannt sein, ob das der letzte derartige Fall in dem Ministerium war. Belousow scheint viel Arbeit vor sich zu haben.

