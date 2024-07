Was das Ende des ukrainischen Gastransits bedeutet

Mehr Kohlestrom, höhere Preise

Der Vertrag über den Gastransit durch die Ukraine in die EU läuft Ende 2024 aus. Eine Vertragsverlängerung ist nicht geplant. Die Folgen für die Wirtschaft der EU werden in den Medien jedoch nicht thematisiert.

Vor der Eskalation des russisch-ukrainischen Konflikts war Russland der wichtigste Energielieferant der EU. Jahrzehntelang haben Unternehmen und private Verbraucher vom billigen russischen Erdgas profitiert. Der Anteil des russischen Pipelinegases an den EU-Gasimporten ist dann aber von über 40 Prozent im Jahr 2021 auf rund acht Prozent im Jahr 2023 gesunken, meldete die EU ganz stolz. Und die Folgen sind eindeutig zu spüren.

Die Folgen des Wegfalls von russischem Gas

Die Versuch eines Austausches von Erdgas und Kohle durch erneuerbare Energien in der Stromerzeugung erfolgte in Europa vor dem Hintergrund eines allgemeinen Rückgangs der Stromnachfrage, dessen Grund die schwächere Wirtschaft in Europa ist. In Deutschland beispielsweise sinkt die Industrieproduktion seit Jahren.

Sogar diese Katastrophenmeldungen hat Bundeskinderbuchautor Habeck, der derzeit den Bundeswirtschaftsminister spielen darf, jedoch als Erfolg seiner Energiepolitik präsentiert, denn er hat nur von der Reduzierung des Energieverbrauches als Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel gesprochen, ohne den Grund für den Rückgang des Energieverbrauchs – nämlich die Deindustrialisierung Deutschlands – zu erwähnen.

Der Rückgang der russischen Gaslieferungen hat zu einer Verknappung von Gas und zu einem starken Anstieg der Preise geführt , die zeitweise Rekordhöhen erreicht haben. Die EU-Wirtschaft, die sich gerade erst von den verheerenden Auswirkungen der COVID-Maßnahmen erholt hatte, geriet erneut ins Wanken. Eine hohe Inflation, ein sinkendes BIP und hohe Strompreise haben die wichtigsten Sektoren der europäischen Wirtschaft, insbesondere die Industrie, schwer getroffen.

Strompreise in europäischen Ländern, 2. Halbjahr 2023, Quelle Eurostat

Dutzende von Produktionsanlagen wurden geschlossen, und viele Unternehmen verlagerten ihre Produktion auf der Suche nach günstigeren Geschäftsbedingungen ins Ausland, also in die USA .

Petrochemie- und Düngemittelhersteller, die von Schließungen oder Kapazitätsreduzierungen aufgrund der hohen Gaspreise betroffen sind, 2023, Quelle ICIS

Die EU zahlt die Rechnung

Der Abbruch der Lieferungen von russischem Pipelinegas hat in Europa zur Verringerung der Sicherheit von Erdgaseinfuhren geführt, da die Nachfrage nach LNG aus den USA stark gestiegen ist, LNG jedoch weniger zuverlässig verfügbar ist als Gas aus Pipelines. Der Grund ist, dass man LNG-Tanker problemlos spontan umleiten kann, wenn woanders mehr für das Gas bezahlt wird, was mit Pipelinegas aus offensichtlichen Gründen nicht möglich ist.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten auf LNG aus den USA als Ersatz für das russische Pipelinegas gehofft, schließlich seien die USA ja ein Verbündeter, der Europa helfen würde. Doch die Ernüchterung kam recht schnell. Nur wenige Monate, nachdem er Europas Ablehnung von russischem Gas verkündet hatte, kritisierte Emmanuel Macron die USA, weil sie einen zu hohen Preis für ihr LNG verlangten. Er betonte , dass die USA bei der Festlegung des Gaspreises mit zweierlei Maß messen:

„Es gibt die Entscheidung, die die US-Wirtschaft getroffen hat, eine attraktive Entscheidung, die ich respektiere, aber sie führt zu einer Doppelmoral, wenn die Energiepreise in den USA viel geringer sind als bei uns, denn die USA sind ein Energieproduzent. Und sie verkaufen ihr Gas in den USA für ein Drittel oder ein Viertel des Preises, für den sie es an uns verkaufen.“

Außerdem wird in der EU nicht thematisiert, dass eine weitere Verringerung der Importe von russischem Pipelinegas als Folge der Abschaltung der ukrainischen Pipeline für die EU-Länder schwerwiegende Folgen haben wird. Österreich zum Beispiel ist zu über 50 Prozent von dem russischen Gas abhängig, das durch die ukrainische Pipeline kommt.

Die Geschichte ist generell unterhaltsam, denn wir erinnern uns noch daran, dass eines der wichtigsten Argumente der Gegner von Nord Stream 2 war, dass die Ukraine ihre Einnahmen aus dem Gastransit verlieren könnte, weil Russland den ukrainischen Transit über die neue Pipeline Nord Stream 2 umgehen könnte.

Der aktuelle Transitvertrag, mit dem die Ukraine russisches Gas nach Europa pumpt, läuft aber Ende 2024 aus und Kiew hat bereits mehrfach erklärt, dass es den Vertrag nicht verlängern will, obwohl die Ukraine dann Milliarden an Transitgebühren verliert. Und auch die EU ist offenbar gegen einen neuen Vertrag über Gastransit durch die Ukraine.

Das bedeutet allerdings, dass der EU, die ohnehin einen Gasmangel hat, dieses Gas ab Januar 2025 fehlen wird. Wie es ersetzt werden kann, steht in den Sternen, weshalb die Gaspreise in Europa wieder steigen werden. Außerdem bedeutet es, dass die Ukraine, die ohnehin nur noch dank der Finanzhilfen der EU existiert, die Transiteinnahmen verliert, was wiederum bedeutet, dass die EU auch diese der Ukraine ab Januar 2025 fehlenden Milliarden bezahlen muss.

Von der Leyens Traumwelt

Sowohl Ursula von der Leyen als auch die Staats- und Regierungschefs der EU befeuern die Klimapanik, reduzieren den CO2-Ausstoß, steigen auf grüne Energie um und lehnen Kohle als umweltschädlichsten Rohstoff ab. Von der Leyen hielt kürzlich in Bukarest eine Rede über ihre “Erfolge” im Energiesektor:

„Nehmen Sie die Energie. Wir haben der Erpressung Putins mit seiner schmutzigen Kohle, mit seinem Öl und Gas widerstanden. Wir haben uns von dieser Abhängigkeit befreit. Wir investieren massiv in saubere Energie. Erstmals haben wir in Europa mehr Strom aus Wind und Sonne als aus Gas. Das schafft gute Arbeitsplätze bei uns, senkt die Energiepreise und reinigt die Umwelt. Das gibt uns Energiesicherheit.“

Der drohende Zusammenbruch der Wirtschaft, verursacht durch die verrückten Maßnahmen der europäischen Politiker, hat den Realitätscheck jedoch nicht bestanden. Sie haben so laut über die Ablehnung der „schmutzigen Energie“ aus Russland geschrien, dass ihr Geschrei schließlich wie ein Bumerang auf sie zurückfiel und sie zur Kohle zurückkehren mussten.

Gute Abhängigkeit, böse Abhängigkeit

Der Spiegel berichtete Mitte Juni unter der Überschrift “ Wegen höherer Gaspreise – Das drohende Comeback der Kohlekraftwerke ” über den desolaten Zustand des Energiesektors in Deutschland und anderer EU-Ländern. Demnach sind die Gaspreise auf dem Großhandelsmarkt aufgrund von Lieferunterbrechungen aus Norwegen und Problemen auf dem LNG-Markt um 30 Prozent gestiegen. Dadurch ist die Kohleverstromung wieder rentabel geworden.

Wie absurd dabei argumentiert wird, zeigt dieser Absatz aus dem Spiegel-Artikel:

„»Die Lage verdeutlicht, wie anfällig das europäische Gasnetz seit 2022 ist«, sagt Argus-Experte Joe Clarke. »Die geringere Abhängigkeit von russischem Gas bringt es mit sich, dass relativ kleine Störungen in der Versorgung zu größeren Preissteigerungen führen können als in der Vergangenheit.«“

Mit anderen Worten: Die EU hat die angeblich böse Abhängigkeit von russischem Gas durch eine Abhängigkeit von (amerikanischem) LNG eingetauscht, was zur Folge hat, dass die Preise gestiegen und die Gas- und Energiemärkte in der EU so instabil geworden sind, dass schon “relativ kleine Störungen in der Versorgung zu größeren Preissteigerungen führen können als in der Vergangenheit”, als die bösen Russen die Energie- und Gasmärkte mit ihrem billigen Gas stabil und berechenbar gehalten haben.

Es war wirklich eine geniale Politik in Brüssel, sich von dieser bösen “russischen Erpressung” beim Gas zu befreien.

Analysten gehen laut dem Spiegel davon aus, dass der Einsatz von Kohlekraftwerken in Deutschland Ende 2024 und Anfang 2025 zunehmen könnte, insbesondere in Zeiten hoher Nachfrage und geringer Erzeugung aus erneuerbaren Energien. Kohle- und Gaskraftwerke würden die beiden wichtigsten Backup-Technologien bleiben.

Was der Spiegel in seinem Artikel allerdings nicht erwähnt hat, war der wichtigste Grund, warum der Einsatz von Kohle zum Jahreswechsel 2024/2025 steigen wird: Weil der ukrainische Gastransit dann abgeschaltet und dieses (russische) Gas dann in Europa fehlen wird.

Wie gesagt, die EU macht eine geniale Politik, indem sie sich von den bösen Russen, die ihr unbedingt billige Energieträger aufdrängen wollen, “unabhängig” macht.

Und noch eine geniale Idee der EU

Exporteure nach Europa müssten jetzt in eine ernsthafte Reduzierung der Methanemissionen investieren, meint die EU. Die EU hat nämlich einen Gesetzesentwurf verabschiedet , der ab 2030 Beschränkungen für Methanemissionen aus Öl- und Gasimporten nach Europa vorsieht und damit die internationalen Lieferanten unter erheblichen Druck setzen soll. Das wird zwar wohl kaum funktionieren, aber es bedeutet in jedem Fall, dass das Energie in Europa noch teurer wird.

Warum das nicht funktionieren wird? Ganz einfach: Warum sollten die internationalen Energielieferanten Milliarden investieren, um der EU zu gefallen? Wenn die EU deren Öl und Gas nicht will, werden andere Regionen der Welt es mit Freude abnehmen. Die einzige Folge, die die Maßnahme der EU haben wird, ist, dass die Verbraucher die im Gesetz vorgesehenen Aufschläge auf Methanemissionen über Preiserhöhungen bezahlen werden.

Methan ist übrigens vor allem ein Problem beim LNG, denn die LNG-Tanker gasen einen Teil des Flüssiggases während des Transportes aus, was LNG zu einer extrem dreckigen Energieform macht, wenn der Legende des menschengemachten Klimawandels glaubt.

Die Grünen glauben daran, sind aber trotzdem für LNG, was ein weiteres Mal beweist, dass die Grünen entweder nicht die hellsten Kerzen am Baum sind, oder dass sie ihre Wähler nach Strich und Faden belügen.



