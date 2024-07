Kenia

In Kenia finden seit Wochen heftige Proteste mit offiziell schon 40 Toten statt. Weitgehend unbeachtet von den deutschen Medien könnte Kenia ein weiterer geopolitischer Hotspot in Afrika werden.

Ende Mai habe ich darüber berichtet, dass die USA nach ihren politischen Rückschlägen in Afrika auf eine enge Zusammenarbeit mit Kenia setzen. Kenia soll den Status eines wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten bekommen. Damit wäre Kenia das 19. Land und das erste in Subsahara-Afrika, das diesen Status erhält, der enge Beziehungen zwischen den Ländern bedeutet und den ausländischen Partnern Washingtons gewisse Vorteile bei der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Handel und Sicherheit bietet.

Aber nur einen Monat später kam es in Kenia nach einem Gesetzentwurf über Steuererhöhungen zu heftigen Protesten, die immer noch andauern. Die TASS-Korrespondentin in Kenia hat einen Artikel über die Folgen der Proteste für die kenianische Außen- und Innenpolitik geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Das Ende der „Rutonomics“: Wogegen die Kenianer protestieren und was die USA damit zu tun haben

Daria Labutina, TASS-Korrespondetin in Kenia, über die Folgen der Proteste für die kenianische Außen- und Innenpolitik

Seit drei Wochen wird Kenia von Protesten erschüttert, bei denen nach offiziellen Angaben 40 Menschen getötet wurden. Zunächst protestierten die Demonstranten gegen Steuererhöhungen auf viele Grundnahrungsmittel und Dienstleistungen, darunter Brot, Öl und Zucker. Die Regierung hat schnell gehandelt und den umstrittenen Gesetzentwurf zurückgezogen, aber die Proteste gingen weiter. Die Forderungen schließen nun den Rücktritt des Präsidenten ein, und auch die politische Opposition hat sich bereits dem Aufruf zu vorgezogenen Wahlen angeschlossen.

Die Suche nach den Schuldigen

Die Proteste begannen am 18. Juni mit einer friedlichen Demonstration vor dem Parlament und der (meines Erachtens durchaus berechtigten) Forderung nach der Annullierung des Haushaltsentwurfs für 2024-2025, der die Einführung von Steuern auf mobile Zahlungen und Fahrzeuge sowie eine Reihe von Importgütern, darunter Babywindeln und verschiedene Haushaltsgeräte, vorsah. Obwohl Kenia als eines der wirtschaftlich und politisch stabilsten Länder Afrikas gilt, ist der Lebensstandard niedrig, denn das Durchschnittseinkommen liegt bei 200 Dollar.

Am selben Tag empfahl das Parlament nach einer Sitzung, einen Teil der unpopulären Steuererhöhungen abzulehnen, aber die Demonstranten wollten eine vollständige Aufhebung des Gesetzes. Um das zu erreichen, musste das Parlament buchstäblich in Brand gesetzt werden und eine schon kriegerische Konfrontation mit den Sicherheitskräften stattfinden. Daraufhin hob Präsident William Ruto das Gesetz ganz auf, obwohl das für Kenia nach seinen Worten „einen Rückschlag um zwei Jahre“ bedeute.

Die kenianische Regierung hatte nämlich erwartet, durch die Einführung neuer Steuern für Bürger und Unternehmen etwa 2,7 Milliarden Dollar einzusammeln, die für die Entwicklung des sozialen Bereichs und die Rückzahlung der Auslandsschulden verwendet werden sollten. Die Schulden belaufen sich derzeit auf 77 Milliarden Dollar, und der Schuldendienst verschlingt 37 Prozent der kenianischen Staatseinnahmen. Die einzige Lösung, die die Regierung nach der Streichung des Gesetzes über die Steuererhöhungen gefunden hat, besteht darin, sich bei ausländischen Kreditgebern noch mehr (7,7 Milliarden Dollar) zu leihen. Darüber hinaus ordnete der Präsident an, die Gehälter der Beamten zu kürzen und einige Posten (wie den der First Lady) zu streichen.

Dabei lebt Kenia immer noch mit dem Haushalt für 2023-2024. Der neue Haushalt soll nach dem 23. Juli verabschiedet werden, wenn die Parlamentarier aus dem Urlaub zurückkehren. Und neue Proteste sind nicht ausgeschlossen. Nach Angaben der Nationalen Menschenrechtskommission Kenias wurden seit dem 18. Juni mehr als 350 Menschen verletzt und es wurde ein Sachschaden in Höhe von 18 Milliarden Dollar verursacht – das Parlament, der Stadtrat und das Büro des Obersten Richters sind ausgebrannt. Mehr als 270 Menschen wurden festgenommen.

Nun hat die Suche nach den Schuldigen begonnen und es werden verschiedene Versionen vorgebracht. So machte der kenianische Vizepräsident Rigati Gatschagua den Geheimdienstchef Noordin Haji und den Nationalen Nachrichtendienst für die unwirksame Bekämpfung der Proteste verantwortlich. Am 3. Juli wurde bekannt, dass sechs Angeklagte, darunter zwei Abgeordnete aus Nairobi, zwei Abgeordnete, eine kenianische und eine ausländische NGO, einige Demonstranten finanziert haben sollen, um die Pogrome zu veranstalten. Dabei beschuldigte einer der Oppositionsführer, der Vorsitzende des Wiper Democratic Movement, Kalonzo Musyoka, die Regierung des gleichen Vorgehens.

Wie mir Maja Nikolskaja, stellvertretende Direktorin des Zentrums für Afrikastudien am Institut für Afrikastudien des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen, sagte, könnte der kenianische Präsident nun eine Reihe von Aufsehen erregenden Entlassungen und öffentlichen Untersuchungen durchführen, um seine Position zu rehabilitieren. Auch die Karriere von William Ruto selbst ist nach Ansicht der Expertin gefährdet. „Die neue Regierung hat die Erwartungen der Demonstranten nicht erfüllt, so dass sie in den Augen des Volkes mit ihren Ämter nund vielleicht sogar mit ihrer Freiheit bezahlen müssen“, sagte sie und fügte hinzu, dass der Präsident und seine Vertrauten nicht bereit seien, zu gehen, und jedes Zugeständnis machen würden, um an der Macht zu bleiben.

Nikolskaja zufolge könnte der kenianische Präsident jedoch unter dem Druck der westlichen Partner zurücktreten, wenn sich die Lage verschlechtert. „Er wird zu unpraktisch, er wird zu einem unrentablen Aktivposten, den man lieber los wird, als ihn zu ‚waschen‘. Das wäre logisch, denn die Amerikaner brauchen jetzt eine Pause: Die Demokratische Partei steht bei den Wählern ohnehin nicht im besten Licht da, daher macht es keinen Sinn, ihren Ruf auf Kosten der Freundschaft mit einem zweifelhaften Regime noch mehr zu schädigen. Deshalb ist es für Washington und London jetzt sinnvoller, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die kenianischen Sicherheitskräfte für Menschenrechtsverletzungen zu rügen. Andere Maßnahmen sind auch nicht ausgeschlossen“, meint die Analystin.

Die ausländische Spur

Obwohl die Proteste anfangs als eine Angelegenheit der kenianischen Innenpolitik dargestellt wurden, bezweifeln einige Experten, dass Vertreter verschiedener Stämme und sozialer Schichten im ganzen Land so geschlossen als eine einheitliche Front agieren könnten. Im Prinzip könnten sie auf der Welle der Unzufriedenheit mit der Regierung und ihrer Steuerpolitik wirklich an einem Strang ziehen, denn die Frage der Steuererhöhungen betrifft wirklich alle, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und Religion. Und während 2023 die Proteste von der Opposition angeführt wurden, so solidarisierte sie sich dieses Mal erst eine Woche später mit den Demonstranten.

Dennoch schließen einige Experten ein Eingreifen der USA oder Großbritanniens, mit denen Kenia eine enge Zusammenarbeit pflegt, nicht aus. „Eine solche Pattsituation käme dem angelsächsischen Lager sehr gelegen, um sie auszunutzen. Sobald sich die kenianische Führung in die Ecke gedrängt fühlt, wird sie jedem, der ihr anbietet, ihre finanziellen Probleme zu lösen, sofort irgendwelche Zugeständnisse machen. Und das könnte irgendetwas aus der Kategorie ‚Dollar im Austausch für öffentliche politische Erklärungen‘ sein, bis hin zur Unterstützung amerikanischer und britischer internationaler Initiativen“, sagte mir Maja Nikolskaja.

Seltsamerweise erklärten die USA am 24. Juni, dem Tag vor der zweiten Protestwelle, Kenia zu einem besonderen Partner in Afrika südlich der Sahara. Und am 25. Juni, dem Tag der gewalttätigsten Proteste, reiste ein Kontingent von 400 kenianischen Polizisten nach Haiti, um bei der Verbrechensbekämpfung zu helfen. Die Mission steht unter der Schirmherrschaft der UNO und der USA, die zwar nicht direkt an der Mission beteiligt sind, aber doch eine wichtige Rolle spielen.

Vor diesem Hintergrund ist der Tonfall der Erklärungen des Weißen Hauses zu den Protesten überraschend: Eine Verurteilung der Gewaltanwendung bei der Unterdrückung der Proteste.

Cameron Hudson, Experte für die amerikanisch-afrikanischen Beziehungen am Center for Strategic and International Studies, hat bereits festgestellt, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden die Beziehungen zu Kenia übereilt ausgebaut hat, ohne den innenpolitischen Problemen des Landes genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Und einige westliche Medien haben in den letzten Tagen die Kritik am kenianischen Präsidenten verstärkt: Sie erinnern ihn daran, dass er 2007 vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wurde, weil er als Vizepräsident Proteste niedergeschlagen hatte (damals starben mehr als tausend Menschen), und an seine häufigen Auslandsreisen (er besuchte 38 Länder in 20 Monaten, einige davon mehr als einmal).

„Die Proteste, die als spontaner Ausdruck des Volkswillens begannen, haben sich zu etwas Größerem entwickelt. Es ist nicht ganz klar, ob jemand hinter der Organisation all dieser Ereignisse steckt, oder ob es sich um wellenartige Ausbrüche von Volksaktivitäten handelt. Der Rhetorik nach zu urteilen, können wir jedoch davon ausgehen, dass jemand sehr aktiv den Rücktritt des derzeitigen kenianischen Präsidenten anstrebt und die Situation geschickt ausnutzt“, sagte mir Ljubow Demidowa, Vorsitzende des Vorstands der Strategischen Agentur für die Entwicklung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern.

Sie ist der Meinung, dass trotz Rutos Bemühungen, das Land aus dem Schuldenloch zu ziehen, das Gegenteil passiert. „Die Unzufriedenheit wächst und das Land braucht bereits grundlegend neue Lösungen, um die Wirtschaft aus der Krise zu führen. Jetzt einfach einen weiteren Kredit aufzunehmen und die Verantwortung für die Rückzahlung auf die Bevölkerung abzuwälzen, wird nicht funktionieren. Das Schicksal weiterer Proteste hängt davon ab, ob die Regierung Ruto grundlegend neuen Lösungen anbieten kann oder nicht“, sagte Demidowa.

Selbst die US-Handelsvertretung hat erklärt, dass sich die erhöhte Steuerlast negativ auf die kenianische Wirtschaft auswirken wird. „Kenias Fähigkeit, soziale Dienste wie Bildung, Gesundheit und Wohnungsbau sowie die Armutsbekämpfung angemessen zu finanzieren, wird durch den Schuldendienst ans Ausland, einschließlich der Schwächung der Landeswährung, erheblich eingeschränkt“, heißt es im AGOA-Umsetzungsbericht (African Growth and Opportunity Act, der 2025 ausläuft). Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) erklärte, ohne Steuererhöhungen seien die Chancen des Landes auf neue Tranchen stark eingeschränkt, da es nicht in der Lage sein werde, die von den IWF-Experten aufgestellten Anforderungen zu erfüllen.

Wie Danny Bradlow, Kolumnist bei The Conversation, feststellt, sind die Proteste, die in den letzten zwei Wochen in Kenia ausgebrochen sind, ein Beweis dafür, dass sich die Kreditprogramme des Internationalen Währungsfonds als unwirksam erwiesen haben. „Die Menschen im Land glauben nicht, dass der IWF ihnen hilft, ihre wirtschaftlichen und finanziellen Probleme zu lösen“, schreibt er. „Der IWF hat Kenia Gelder zur Verfügung gestellt, allerdings unter strengen Bedingungen, die bedeuten, dass die Schuldenverpflichtungen wichtiger sind als die Bedürfnisse der Bürger des Landes.“ Der Autor erinnert daran, dass neben Kenia 20 weitere afrikanische Länder Hilfen des IWF erhalten und mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ihre Beziehungen zum IWF mit Blick auf das Beispiel Kenia überdenken werden. Das Gleiche lässt sich über Kenia sagen, obwohl wir nur vorsichtige Vermutungen anstellen können, denn für Vorhersagen ist es noch zu früh. Interessant ist jedoch, dass bei den Protesten einmal eine russische Flagge zu sehen war und in kenianischen sozialen Netzwerken Fakes mit dem russischen Präsidenten kursierten, der die Demonstranten angeblich ermutigte. Meiner Quelle zufolge erhielt die russische Botschaft daraufhin Anrufe von besorgten Bürgern, die nach Fahnen fragten – einige hofften jedoch, so Geld zu verdienen.

In diesem Zusammenhang möchte ich an die Erfahrungen von Niger erinnern: Präsident Mohamed Bazoum galt als „idealer Partner“ der USA und genoss deren Unterstützung, wurde dann aber von seinem eigenen Volk gestürzt. Und nun baut das Land eine Zusammenarbeit mit Russland, China, der Türkei und anderen Ländern des Globalen Südens auf. Der kenianische Präsident selbst sprach sich einst für eine Überarbeitung der etablierten Institutionen der Welt aus, bekundete sein Interesse an den BRICS und traf sich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow (der im Mai 2023 in Nairobi war). Obwohl die Proteste nicht direkt mit dem von Ruto gewählten außenpolitischen Kurs zusammenhängen, spiegelt die Unzufriedenheit mit dem IWF indirekt die Unzufriedenheit mit diesem Aspekt der kenianischen Regierungspolitik wider. Daher denke ich, dass wir in Zukunft Kurskorrekturen erwarten können.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen